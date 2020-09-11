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كُتّاب وآراء
المغرب يواصل محاربة الأمية بالرهان على 10% في أفق 2026
احتفل المجتمع الدولي، خلال الأسبوع الجاري، باليوم الدولي لمحو الأمية في سياق غابت فيه برامج محو الأمية للبالغين في كثير من البلدان من خُطط الاستجابة التعليمية ضمن مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.
وفي المغرب تأثرت برامج محو الأمية بسبب الجائحة، كما هو الحال بالنسبة لجميع مؤسسات التربية والتكوين، حيث جرى توقيفها منذ 16 مارس المنصرم، لكن لم يتم اعتماد تعليم عن بُعد.
ولا تُوجَد نسبة محينة حول ظاهرة الأمية في المغرب، ووفق محمود عبد السميع، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن النسبة الرسمية هي حوالي 32 في المائة، ما يُعادل 8 ملايين و600 ألف أمي وأمية، وهي إحصائيات تعود لسنة 2014، تاريخ إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وأشار عبد السميع، في تصريح لهسبريس، إلى أن النسبة عرفت تحسناً منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، بدليل الارتفاع المستمر لعدد المستفيدين والمستفيدات من برامج محو الأمية التي تتم بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وخلال الموسم القرائي 2019-2020، تُشير إحصائيات الوكالة، وهي مؤسسة عُمومية تخضع لوصاية رئيس الحكومة، إلى أن عدد المشاركين والمشاركات في برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية ومحو الأمية الوظيفية فاق المليون و200 ألف.
وفي موسم 2013-2014، كان عدد المسجلين في برامج محو الأمية في حدود 621 ألفا، وما انفك يرتفع سنة بعد سنة ليتم تجاوز عتبة المليون خلال موسم 2017-2018 بتسجيل حوالي 1 مليون و45 ألفا.
وأوضح عبد السميع قائلاً: "نسبة الأمية انخفضت خلال السنوات الماضية، لكن النسبة الرسمية غير متوفرة"، مورداً أن الوكالة لديها خارطة طريق تهدف إلى تقليص المعدل العام للأمية في المغرب إلى 20 في المائة سنة 2021، ثم إلى 10 في المائة في أفق سنة 2026.
وذكر مُدير الوكالة أن جائحة كورونا أثرت على برامج محو الأمية في المغرب، حيث جرى توقيف الدروس منذ منتصف شهر مارس المنصرم ولم يتم اعتماد التكوين عن بُعد، في حين سيتم استئناف الدروس حضورياً بالتفويج ابتداءً من 13 أكتوبر المقبل، لاستكمال الموسم القرائي الحالي.
وبخصوص طلبات المشاريع لفائدة الجمعيات، أوضح عبد السميع أن إطلاقها كان يتم عادةً في شهر أبريل من كل سنة، لكن بسبب الأزمة سيتم ذلك هذه السنة في مُنتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ الموسم الجديد في يناير 2021.
وحسب إحصائيات الوكالة فإن النساء يشكلن النسبة الساحقة من المستفيدين من برامج محو الأمية، إذ يمثلن 87 في المائة من المسجلين خلال الموسم القرائي 2019-2020، فيما يمثل المستفيدون المنحدرون من الوسط القروي حوالي 57 في المائة.
وبخُصوص تأثير جائحة كورونا على أهداف المغرب لخفض الأمية سنة 2021 و2026، قال عبد السميع: "من الصعب القول بغياب تأثير، لكن يصعب قياسه نظراً لاستمرار عدم اليقين حول الجائحة".
وتقوم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتدبير مستويات ثلاثة من محو الأمية، بحيث يستقبل الأول جميع الشرائح، فيما يهتم مستوى "ما بعد الأمية" بتعزيز الكفاءات التي تم اكتسابها في المستوى الأول، إضافة إلى الإعداد الحرفي؛ في حين يهتم المستوى الثالث المعروف باسم "محو الأمية الوظيفية" على مدى سنتين بالصناع التقليديين والبحارة والعاملين في الفلاحة.
ويهتم مستوى محو الأمية الوظيفية بالصناع والبحارة والفلاحين بناءً على دراسة أُجريت في إطار برنامج تحدي الألفية، خلصت إلى أن رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الداخلي الخام يتطلب محاربة الأمية وسط العاملين فيها.
وتقوم فلسفة محاربة الأمية في المغرب، وفق الوكالة الوطنية، على تلقين وتعليم المستفيدين والمستفيدات مختلف الكفايات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب)، إضافة إلى كفايات تُسهل الاندماج في الحياة اليومية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
لأن منراه في هذا الوقت يضع لخبطة مابين الغباء رغم الشهادة و الأمية
بحيت ستصبح الام كذلك تدرس رفقة ابنها وهي تشاركه وتجلس جانبه في الحصة
أما بالنسبة للجهل الأكبر فهو يخص أنصاف المتعلمين ومن يدعون أنهم يعلمون ويفهمون ويوجهون الناس ويقدمون النصح والموعظة لهم، ذلك الجهل الذي يرتدي أقنعة الإلمام وإحاطة المعرفة المطلقة بكل قوانين الحياة وأسسها وحيثياتها، هؤلاء الذي يتحدثون بما يجهلون ويناقشون دون أدلة أو براهين أو خلفيات وجذور الموضوع وأبعاده، يحاولون بيان أخطاء الآخرين وإيجاد حجج وبراهين خيالية للمحافظة على كونهم دائماوأبداً على حق وصواب.
هؤلاء وغيرهم ما هم إلا وقود الجهل الأكبر لأن أوطانهم توسمت فيهم أن يكونوا أدوات للتنوير، لكنهم تحولوا بسبب ضعف مستوياتهم إلى أدوات هدم..
هنا نحن أمام كارثة تحصل وفي تزايد مستمر يوماً بعد يوم.
كتبقا تقول حنا فين وهوما فين..
الدولة مسؤولة ومكتوفة الايدي فهي تكتفي بقليل من الدعم والجهد نحو الشعب..وتعتقد ان مبادراة مواوين والبولفار ومهرجانت العربدة كافية لتنوير الامة.
هل تعلم الكتابة والقراءة هو محو الامية في 2020??
ماهو عدد الكتب التي يقرئها الفرد سنويا ؟
هل الدولة تستثمر في بناء المكتبات، دار النشر، المطبعات، تشجيع برامج الفكر في القنوات الاعلامية..
كم هي ميزانية وزارة الثقافة؟ ترى لمادا كل الوزارات التي تستهدف عيش المواطنين قليلة ومستهدفة بالتقليص كحال التعليم الصحة ...
كان بالامكان تحويل اموال صناديق وزارة الاوقاف او فرض ضرائب على شركات استخراج المعادن لتشجيع الوعي والتربية والثقافة...
لمادا حالنا هكدا والى متى ؟
مرة اخرى عدم الاهتمام بالاجيال و تركهم لاهمال والضياع هي خسارة سيكتبها التاريخ....في حق المسؤولين واصحاب القرار في بلاد الا قرار....
انطلق برنامج محول الامية منذ بداية الاستقلال،ومع ذلك لا زالت نسبتها مرتفعة ببلدنا...فأين الخلل إذن؟أتذكر أنني قرأت منذ زمن غير قصير أن فيديل كاسترو زار مصر في عهد عبد الناصر فاشتكى له هذا الأخير بأن عوائق التنمية بمصر تتمثل في الفقر والجهل والمرضع...فرد عليه كاسترو قائلا:أخالفك الرأي...يوجد عائق واحد فقط وهو: الجهل..وقوله هذا صحيح..فالعلم يقضي على الفقر وعلى المرض..ولو تأملنا القرآن الكريم نجد أن أول ما نزل منه هو قوله تعالى:"أقرأ"..فلم يبدأ سبحانه لا بأمر توحيده ولا بفرائض الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج...بل بدأ ب:"أقرأ".وهذه هي سر تقدم الأمم..وبها يمكن معرفة الخالق..وكوبا بعد صورتها قامت لتجنيد طلبة الجامعات خلال العطلة الصيفية لتعليم الناس بمختلف أرجاء البلاد وخصوصا لهم دخلت رمزيا للتشجيع..أما نحن فأغلب برامجها فشلت أو لنقل تأخر نجاحها كثيرا ومنها برنامج محول الامية وبرنامج القضاء على مدن الصفيح والبناء العشوائي..والسبب يكمن في القائمين على تنفيذ هذه البرامج واقعيا..فهناك غش وتحايل وكذب واستغلال وارتشاء ومحاباة ومجاملة..الواقع أنه تجب إعادة النظر تماما في هذه البرامج..