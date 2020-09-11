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الرئيسية | مجتمع | المغرب يواصل محاربة الأمية بالرهان على 10% في أفق 2026

المغرب يواصل محاربة الأمية بالرهان على 10% في أفق 2026

المغرب يواصل محاربة الأمية بالرهان على 10% في أفق 2026
هسبريس - يوسف لخضر
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:00

احتفل المجتمع الدولي، خلال الأسبوع الجاري، باليوم الدولي لمحو الأمية في سياق غابت فيه برامج محو الأمية للبالغين في كثير من البلدان من خُطط الاستجابة التعليمية ضمن مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وفي المغرب تأثرت برامج محو الأمية بسبب الجائحة، كما هو الحال بالنسبة لجميع مؤسسات التربية والتكوين، حيث جرى توقيفها منذ 16 مارس المنصرم، لكن لم يتم اعتماد تعليم عن بُعد.

ولا تُوجَد نسبة محينة حول ظاهرة الأمية في المغرب، ووفق محمود عبد السميع، مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، فإن النسبة الرسمية هي حوالي 32 في المائة، ما يُعادل 8 ملايين و600 ألف أمي وأمية، وهي إحصائيات تعود لسنة 2014، تاريخ إجراء الإحصاء العام للسكان والسكنى.

وأشار عبد السميع، في تصريح لهسبريس، إلى أن النسبة عرفت تحسناً منذ سنة 2014 وإلى غاية اليوم، بدليل الارتفاع المستمر لعدد المستفيدين والمستفيدات من برامج محو الأمية التي تتم بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وخلال الموسم القرائي 2019-2020، تُشير إحصائيات الوكالة، وهي مؤسسة عُمومية تخضع لوصاية رئيس الحكومة، إلى أن عدد المشاركين والمشاركات في برامج محو الأمية وما بعد محو الأمية ومحو الأمية الوظيفية فاق المليون و200 ألف.

وفي موسم 2013-2014، كان عدد المسجلين في برامج محو الأمية في حدود 621 ألفا، وما انفك يرتفع سنة بعد سنة ليتم تجاوز عتبة المليون خلال موسم 2017-2018 بتسجيل حوالي 1 مليون و45 ألفا.

وأوضح عبد السميع قائلاً: "نسبة الأمية انخفضت خلال السنوات الماضية، لكن النسبة الرسمية غير متوفرة"، مورداً أن الوكالة لديها خارطة طريق تهدف إلى تقليص المعدل العام للأمية في المغرب إلى 20 في المائة سنة 2021، ثم إلى 10 في المائة في أفق سنة 2026.

وذكر مُدير الوكالة أن جائحة كورونا أثرت على برامج محو الأمية في المغرب، حيث جرى توقيف الدروس منذ منتصف شهر مارس المنصرم ولم يتم اعتماد التكوين عن بُعد، في حين سيتم استئناف الدروس حضورياً بالتفويج ابتداءً من 13 أكتوبر المقبل، لاستكمال الموسم القرائي الحالي.

وبخصوص طلبات المشاريع لفائدة الجمعيات، أوضح عبد السميع أن إطلاقها كان يتم عادةً في شهر أبريل من كل سنة، لكن بسبب الأزمة سيتم ذلك هذه السنة في مُنتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ الموسم الجديد في يناير 2021.

وحسب إحصائيات الوكالة فإن النساء يشكلن النسبة الساحقة من المستفيدين من برامج محو الأمية، إذ يمثلن 87 في المائة من المسجلين خلال الموسم القرائي 2019-2020، فيما يمثل المستفيدون المنحدرون من الوسط القروي حوالي 57 في المائة.

وبخُصوص تأثير جائحة كورونا على أهداف المغرب لخفض الأمية سنة 2021 و2026، قال عبد السميع: "من الصعب القول بغياب تأثير، لكن يصعب قياسه نظراً لاستمرار عدم اليقين حول الجائحة".

وتقوم الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية بتدبير مستويات ثلاثة من محو الأمية، بحيث يستقبل الأول جميع الشرائح، فيما يهتم مستوى "ما بعد الأمية" بتعزيز الكفاءات التي تم اكتسابها في المستوى الأول، إضافة إلى الإعداد الحرفي؛ في حين يهتم المستوى الثالث المعروف باسم "محو الأمية الوظيفية" على مدى سنتين بالصناع التقليديين والبحارة والعاملين في الفلاحة.

ويهتم مستوى محو الأمية الوظيفية بالصناع والبحارة والفلاحين بناءً على دراسة أُجريت في إطار برنامج تحدي الألفية، خلصت إلى أن رفع مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الداخلي الخام يتطلب محاربة الأمية وسط العاملين فيها.

وتقوم فلسفة محاربة الأمية في المغرب، وفق الوكالة الوطنية، على تلقين وتعليم المستفيدين والمستفيدات مختلف الكفايات الأساسية (القراءة والكتابة والحساب)، إضافة إلى كفايات تُسهل الاندماج في الحياة اليومية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - احمد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:07
يجب اعادة تعريف كلمة الأمية
لأن منراه في هذا الوقت يضع لخبطة مابين الغباء رغم الشهادة و الأمية
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12
2 - بشرى الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:07
هل يراهن على ذلك بالتعليم عن بعد؟ يجب فتح المدارس لتخليص الاطفال اولا من الأمية،ثم نفكر في هذا الرهان.
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7
3 - Abdou67 الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:08
هههههههههه ههههههههههه هههههههههه ههههههههههه بدون تعليق
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6
4 - بنالمادني الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:08
من الامية الى الجهل ، هذا هو مصار التربية والتعليم في الدولة المغربية .
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6
5 - visiteur الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:08
يجب على وزارة التعليم التركيز على التعليم العمومي بالأخص الإبتدائي الإعدادي لبناء دولة متقدمة. الأساس تحديد المقصود ليتم عرض الصورة
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5
6 - كفى من العشواىية الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:14
تبديد الاموال بلا طاىل، حاربوا الهدر المدرسي حتى تستفيد البلاد من ابناىها مستقبلا. اما تلقين الشيوخ و الكاهلين ابجديات العربية سوف لن ينفع في شىء. تلميذ(ة) نجيب (ة) سيصبح رجل او امرأة الغد،اما شيخ كهل هدر المال عليه كصب الماء في الرمل.
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7 - الحرف اللاتيني الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:15
8 ملايين أمي!! و المشوار مازال طويلاً ، كانت هناك عدة مخططات باءت بالفشل التام منها ذاك الذي كان يبشر بصفر أمية بحلول سنة 2015!! هذا هو ثمن تشبثنا بالحروف البائسة فمتى نفهم بأن الحرف اللاتيني هو الوحيد القادر على محو الأمية بسرعة و بكلفة أقل بكثير ، الحرف اللاتيني حرف عملي قرائته أسهل طباعته أسهل تعلمه أسهل دقته أكبر
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8 - الحاج عبدالله الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:17
واين الرجال؟ اليس فيهم الاءمية؟ ثم ان الاءمية في صفوف النساء، ضارة بالمراءة فقط اما الاءمية في صفوف الرجال فهي ضارة بالرجل و المجتمع جمعا. لان الرجل الاءمي مرشح لجراءيم كثيرة.
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9 - محمد مداني الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:18
محو الأمية لا توجد إلا في الاوراق فعلى من تضحكون الشعب أصبح في وعي جد متقدم فكفى من الضحك على الدقون وكفى من أخذ الصور لتلميع صورة بعض العقول الرجعية التي تحب الكذب و المداهنة، هناك مغاربة يعيشون فقرا في المداشر و الجبال بدون ماء ولا كسرة خبز.
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10 - مختار الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:20
اضن ان العكس هو الذي سيحصل يعني مزيدا من التكليخ وما ذا سيفعلون مسوولون فاسدين وغيز متعلميمن بشعب متعلم وناضج
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11 - كريم الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:20
طالما الفقر منتشر ملايين مغاربة فقراء والتعليم أصبح سلعه تجارية تباع وتشترى من طرف بيزنسا فلا أمل في محاربة أمية اضافة لاتوجد رغبه في نشر الوعي الشعب الوعي يعرف الحقيقة وانتم تعرفون لماذا
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12 - zahi الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:23
واش %10بالمقلوب يعني%90ديال الجهل على مايظهر داكشي علاش خدامة الدولة
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13 - Boutayna ben chrif rabat الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:25
لنكن واقعين الاميه ستزاداد بسبب ااحجر المنزلي وصحي وبسبب ودراسه عن بعد زد البطاله والفقر وتسريح ملاين عمال واقفال أبواب رزق على عدد من تجار ومهن الحره يعني ال حسبناها بصح نجد ان 3ارباع لمغاربه تأزم وضعهم لمعيشي ولقتصادي لناخد ميدان سيارة الأجرة كبيره بين رباط سلا يشغل حوالي 17شفور بنتواب مند 6اسهر امر والي جهة رباط سلا بتوقيفهم وبعده امرؤ ب3بلايص ديلاش وهو كيخلصتامين 6بلايص ب 12000درهم زد تراكمت عليهم ديون 7اشهر وسومه كرايه وثريتات سياره جديده بدون دعم هل يفكر شفور في دراسه او في نعيشه اليومي الذي لم يجد عمل بسبب طرام واسطول طوبيس الزا حمولته تفوق 120في 100 أمام اعين سلطه ودوريات الأمن احمل المسؤليه لحزب لبجدي راكم ثروات من ضهر شعب طيله 11سنه استولو عل وظائف تعينات مناصب تدر ملاين دراهيم كل نهاية شهر.من نحاسب عل تدهور تعليم صحه حذف لمقاصه وتحريض عل 3شركات دون غيره ليس في حب المستهلك بل تطاحن سياسي وقياس من ينتمي ويصفق لحزب لبجدا لوكان مقاطعه عل كل منتجات التي ثم ارتفاع ثمنه ماتركن حزب يضحك علينا بشفوي وزيادات همجيه في ثمن لغزوال وثمن طريق سيار وعلبه شاي التي كان ثمنه 8در اصبحت 20در
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14 - عديل الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:25
ملف محاربة الأمية بالمغرب من المضحكات المبكيات.... في 2014 كانت نسبة محو الأمية حسب الإحصاء الرسمي 32% (حوالي 8 ملايين) ورئيس الحكومة بعد كل مجلس إداري للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية يخرج بتصريح يملأ الصحف التزاوج نسبة مليون مستفيد من البرامج (06 مواسيم على 2014 : يعني 06 ملايين مستفيد) مما يعني أن نسبة كبيرة من الأميين غادروا الأمية...... بصريح العبارة : الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وعند مجيء عبد السميع لم تأت بجديد بل ساهمت في تفشي الأمية لأن برامج الجمعيات الشريكة لا تعرف اي تتبع على ارض الواقع والارقام على الاوراق بها الألفات ..... المرجو اعادة النظر في على الوكالة الوطنية وكفى من هدر المال العام..... وشكرا
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15 - عبدالله الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:26
الأمية ستبقى وبشكل كبير لان حتى اصحاب الاعدادي أميون لان المستوى جد متدني
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16 - لطيفة لحرش الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:27
انا ضد ان يتم تكليف المساجد ووزارة الاوقاف والجمعيات التي اغلبها لها تخدم ثيارات دينية . فحسب حديث العديد من النساء والرجال الذين تابعوا دروس محو الامية . فالدروس التي تعطى هي دروس دينية من حفظ القران وتعليم الصلاة وتاطير النساء لكي يقدموا العون لجمعيات تابعة كما قلت لتيارات دينية ولمساعدتهما لجلب نساء وفتيات الى حزب معين والنشيطات من هؤلاء النساء يتم مساعدتهن وارسالهن للعمرة او للحج . اي ان محو الامية تحول الى مزيد من تكريس الخرافة والجهل ولخدمة اجندة معينة . محو الامية يجب ان يتكلف بها مدرسون بحق وبمدارس وبعيدين عن انشطة حزبية او الجمعيات
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17 - visiteur الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:31
التعليم عن البعد و خاصة بالنسبة للمستويات الصغرى سيقضي و بشكل كبير على الأمية
بحيت ستصبح الام كذلك تدرس رفقة ابنها وهي تشاركه وتجلس جانبه في الحصة
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18 - الجهل الأكبر الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:33
الأُمي وغير المتعلم لا حرج عليه في جهله فهو جاهل باعتراف منه بسبب عوامل البيئية التي نشأ بها والحالة الاقتصادية وغيرها من الأسباب، هؤلاء دورنا تجاههم هو المطالبة بتوفير التعليم لهم لكي لا أمم وشعوب تحت تأثير الجهل الذي يؤدي بدوره إلى تكوين مجتمعات فقيرة، بسبب عدم تمكين أبنائها وإيصالهم لمستوى من التعليم الذي يضمن للفرد في أسوأ الأحوال واقعا معيشيا أفضل من غير المتعلم.

أما بالنسبة للجهل الأكبر فهو يخص أنصاف المتعلمين ومن يدعون أنهم يعلمون ويفهمون ويوجهون الناس ويقدمون النصح والموعظة لهم، ذلك الجهل الذي يرتدي أقنعة الإلمام وإحاطة المعرفة المطلقة بكل قوانين الحياة وأسسها وحيثياتها، هؤلاء الذي يتحدثون بما يجهلون ويناقشون دون أدلة أو براهين أو خلفيات وجذور الموضوع وأبعاده، يحاولون بيان أخطاء الآخرين وإيجاد حجج وبراهين خيالية للمحافظة على كونهم دائماوأبداً على حق وصواب.

هؤلاء وغيرهم ما هم إلا وقود الجهل الأكبر لأن أوطانهم توسمت فيهم أن يكونوا أدوات للتنوير، لكنهم تحولوا بسبب ضعف مستوياتهم إلى أدوات هدم..
هنا نحن أمام كارثة تحصل وفي تزايد مستمر يوماً بعد يوم.
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19 - محمد الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:33
ها العار لما قريو غا الدراري صغار بعدا، و وفرو ليهم الظروف المناسبة ديال لقرايا، عاد فكروا فمحاربة الامية.
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20 - طارق غرماوي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:43
عندما تشاهد الاطفال دو 4و 5 سنوات في اسيا والغرب يتعلمون لغات البرمجة java و python... مادا سنقول عن افراد المجتمع فب المغرب حيث يجدون صعوبة في التعبير والحديث..

كتبقا تقول حنا فين وهوما فين..
الدولة مسؤولة ومكتوفة الايدي فهي تكتفي بقليل من الدعم والجهد نحو الشعب..وتعتقد ان مبادراة مواوين والبولفار ومهرجانت العربدة كافية لتنوير الامة.

هل تعلم الكتابة والقراءة هو محو الامية في 2020??

ماهو عدد الكتب التي يقرئها الفرد سنويا ؟

هل الدولة تستثمر في بناء المكتبات، دار النشر، المطبعات، تشجيع برامج الفكر في القنوات الاعلامية..

كم هي ميزانية وزارة الثقافة؟ ترى لمادا كل الوزارات التي تستهدف عيش المواطنين قليلة ومستهدفة بالتقليص كحال التعليم الصحة ...

كان بالامكان تحويل اموال صناديق وزارة الاوقاف او فرض ضرائب على شركات استخراج المعادن لتشجيع الوعي والتربية والثقافة...

لمادا حالنا هكدا والى متى ؟

مرة اخرى عدم الاهتمام بالاجيال و تركهم لاهمال والضياع هي خسارة سيكتبها التاريخ....في حق المسؤولين واصحاب القرار في بلاد الا قرار....
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21 - محمد أيوب الجمعة 11 شتنبر 2020 - 14:44
أين الخلل؟:
انطلق برنامج محول الامية منذ بداية الاستقلال،ومع ذلك لا زالت نسبتها مرتفعة ببلدنا...فأين الخلل إذن؟أتذكر أنني قرأت منذ زمن غير قصير أن فيديل كاسترو زار مصر في عهد عبد الناصر فاشتكى له هذا الأخير بأن عوائق التنمية بمصر تتمثل في الفقر والجهل والمرضع...فرد عليه كاسترو قائلا:أخالفك الرأي...يوجد عائق واحد فقط وهو: الجهل..وقوله هذا صحيح..فالعلم يقضي على الفقر وعلى المرض..ولو تأملنا القرآن الكريم نجد أن أول ما نزل منه هو قوله تعالى:"أقرأ"..فلم يبدأ سبحانه لا بأمر توحيده ولا بفرائض الدين من صلاة وزكاة وصيام وحج...بل بدأ ب:"أقرأ".وهذه هي سر تقدم الأمم..وبها يمكن معرفة الخالق..وكوبا بعد صورتها قامت لتجنيد طلبة الجامعات خلال العطلة الصيفية لتعليم الناس بمختلف أرجاء البلاد وخصوصا لهم دخلت رمزيا للتشجيع..أما نحن فأغلب برامجها فشلت أو لنقل تأخر نجاحها كثيرا ومنها برنامج محول الامية وبرنامج القضاء على مدن الصفيح والبناء العشوائي..والسبب يكمن في القائمين على تنفيذ هذه البرامج واقعيا..فهناك غش وتحايل وكذب واستغلال وارتشاء ومحاباة ومجاملة..الواقع أنه تجب إعادة النظر تماما في هذه البرامج..
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