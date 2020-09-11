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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2430 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2430 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 82197 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2102069 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1524 حالة.
وتم التأكد من 2344 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 64194.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.