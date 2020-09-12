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الرئيسية | مجتمع | زحام أولياء التلاميذ ينسف احتياط التباعد الاجتماعي أمام المدارس

زحام أولياء التلاميذ ينسف احتياط التباعد الاجتماعي أمام المدارس

زحام أولياء التلاميذ ينسف احتياط التباعد الاجتماعي أمام المدارس
هسبريس - محمد الراجي
السبت 12 شتنبر 2020 - 13:00

قبل انطلاق الموسم الدراسي الجاري، وضعت وزارة التربية الوطنية بروتوكولا صحيا ألزمت جميع المؤسسات التعليمية بتطبيقه، بُغية توفير الحماية من فيروس كورونا للتلاميذ وللأطر التربوية؛ لكن نتائج هذا البروتوكول تظل منحصرة فقط داخل أسوار المؤسسات التعليمية، ولا تمتد إلى خارجها.

وإذا كان التباعد الاجتماعي هو محور البروتوكول الصحي الذي وضعته وزارة التربية الوطنية، حيث عمدت إلى اعتماد نظام التفويج لتقليص عدد التلاميذ داخل الأقسام، تفاديا للاختلاط الذي تنتقل عبره العدوى، فإن التباعد ينتفي، مباشرة بعد خروج التلاميذ الصغار من المؤسسات، بسبب استقبالهم من طرف أوليائهم.

وبالرغم من أن خطر جائحة كورونا ما زال قائما، بل إنه اشتدّ خلال الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع أعداد المصابين، فإن عادات أمهات وآباء التلاميذ، خاصة الذين يتمدرس أبناؤهم في القطاع الخصوصي، لم تتغيّر، إذ يفدون على المؤسسات وينتظرون أمام أبوابها خروج أبنائهم الصغار، كما عاينت ذلك هسبريس.

أمام مؤسسة تعليمية في مدينة سلا، وقفت مجموعة من النساء في صف ينتظرن خروج بناتهن وأبنائهن المتمدرسين في المستوى الابتدائي، وعندما دوّت صفارة الخروج تجمّعن أمام حاجز حديدي أمام باب المؤسسة، وحدث اختلاط وتلاصق بين أجساد الكبار والصغار، وتلاشى الالتزام باحترام التباعد الجسدي.

في مؤسسة تعليمية أخرى، بدا الوضع أسوأ بكثير، كما يظهر في مقطع فيديو وثق به أحد الآباء الازدحام الكبير الذي مرّت فيه عملية مغادرة التلاميذ بعد انتهاء الحصة الدراسية الصباحية أمس الخميس، حيث احتشد عشرات الآباء والأمهات أمام باب المدرسة في غياب تام للتباعد الجسدي.

"أين النظام؟ وأين محاربة الاكتظاظ؟ وأين التباعد الاجتماعي؟ وفينا هي وعود الوزارة"، يتساءل أبٌّ يظهر في الفيديو بغضب، بينما يظهر التلاميذ الذين يغادرون المؤسسة وهم يخترقون الحشود المتجمعة أمام المؤسسة التعليمية بصعوبة.

وتعزو فدوى الرجواني، أستاذة التعليم الثانوي بأكادير، سبب عدم احترام أمهات وآباء التلاميذ إجراء التباعد الجسدي أمام المؤسسات التعليمية إلى الاستهتار الناتج عن ضعف الوعي.

وأوضحت الرجواني، في تصريح لهسبريس، أن "الجمهور الذي لم ينشأ على النظام والتنظيم والانضباط الذاتي، والممارسات الجيدة تجاه مختلف الأوضاع والمخاطر، أيا كانت طبيعتها ومصادرها، لا يمكن إلا أن يعيد إنتاج نفس السلوكات تجاه الكوفيد".

ونبهت المتحدثة إلى أن هذه السلوكات المستهينة بخطر فيروس كورونا قد تعقبها عواقب وخيمة، مثلما حدث خلال فيضانات تارودانت السنة الفارطة، والتي ذهب ضحيتها شباب بسبب تهورهم وعدم تقديرهم لخطورة السيل، ومثلما يحدث عند الاستهتار باحترام قوانين السير من حوادث مميتة.

وفي الوقت الذي لم يستقر فيه مسار الموسم الدراسي بعد، حيث ما زالت السلطات تتخذ عددا من الإجراءات لمحاصرة الوباء، ومنها إغلاق المدارس، كما هو الحال في سلا، قالت فدوى الرجواني إن على جمعيات المجتمع المدني "أن تتعبأ أكثر من أي وقت مضى لفعل تربوي جماهيري أعتقده ضروريا للإسهام في التخفيف من انتشار الوباء".

وختمت بالقول إن ثمة حاجة ماسة إلى الفعل التربوي لرفع وعي المواطنين؛ وذلك من خلال إحياء دور نوادي التربية على المواطنة في المؤسسات، وتنشيط دور جمعية الآباء والأمهات وأولياء الأمور، والشبيبات الحزبية، وأن تنزل كل هذه المؤسسات إلى الميدان، "لأننا تقريبا في حرب ضد الوباء يجب أن يتجند لها الجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ولي أمر السبت 12 شتنبر 2020 - 13:08
صحيح قليل من البروتوكول مطبق لكن خارج المؤسسات لم تنخرط السلطات المحلية فالعملية لنجد الاكتظاظ أمام المؤسسات و نزع الكمامات و الجري و اللعب و الازدحامات و التجمعات......وووو
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2 - حكومة فارغة السبت 12 شتنبر 2020 - 13:09
العثماني ورباعتو حالفين حتا يتطلا كلشي بهاد الوباء، لانهم لا يفقهون في التييير الا التحنقيز والقرارات الارتجالية. لو كانوا ينتظرون لقاحا مغربيا، عاد ايديرو هاد السياسة العدائية للمغاربة
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3 - مراكشي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:10
تطبيق البرتكول الصحي خارج أسوار المؤسسة من اختصاصات الداخلية... هذا الاسبوع بتنا نلاحظ تراخي الداخلية في التصدي للمخالفين... المغرب خطى خطا إيجابية في بداية الجائحة و لكن تراخي الداخلية في رمضان كان له انعكاسات كبيرة... هذا الاسبوع بدأت تضهر للجميع تراخي و تهاون الداخلية في المدن و في مداخل و مخارج مجموعة من المدن الموبؤة.. لا يجب الاعتماد على وعي المواطنين لاننا نعرف مع أي طينة نعيش... يجب علي جميع القطاعات التكفل كل بما له حتى نخرج من هذه المصيبه بأقل الاضرار و أقل الخسائر و أقل التكاليف.
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4 - وجدي السبت 12 شتنبر 2020 - 13:11
ألتمس للعذر للآباء تماما وبخاصة بعد جريمة الأمس.الله يحسن العون.الوقت مبقاتش تعجب.اللي عندو شي ولد ولا بنية يحضيوهوم من الذئاب المتربصة.اللهم الإكتظاظ وكورونا ولا الإختطاف والإغتصاب والقتل.
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5 - زكرياء السبت 12 شتنبر 2020 - 13:11
مساكن الآباء يجتمعون ويتكدسون ليطمئنوا على تباعد أبناءهم..
سكب المياه في الرمل.
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6 - التباعد السبت 12 شتنبر 2020 - 13:14
اي تباعد ؟ اجتماعي اذا حدث مصيبة.و التباعد الجسدي هو الصحيح لاننا لو تباعدنا اجتماعيا غاب عنا التكافل والتعاون وكل العلاقات الانسانية..خطا يتداول ولم يتدخل علماء اللغة وعلماء الاجتماع.
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7 - مواطن غيور1/ الاثقال السبت 12 شتنبر 2020 - 13:19
السلام عليكم
في دول تفكر في شعبها بالطبع يتم توزيع لوحات إلكترونية محملة بالدروس السنوية و التمارين و غيرها...
في دولة أخرى يتم تبديل المقرر كل سنة لكي لا يمرر
الكتاب للإخوة و الجيران.. و تحميل التلاميد و آبائهم شراء العشرات من الكتب حتى أصبح التلاميد أبطالا في رفع الأثقال.
هدا حالنا و حنا مواليه.
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8 - rachida السبت 12 شتنبر 2020 - 13:21
لا راه السلطات هي السبب في تفشي الفيروس أما الشعب المسكين الخلوق المتربي قام بكل إحتياطاته اللازمة من تباعد وإرتداء الكمامات.فلماذا تتهموه إذن.اتهموا له فقط السلطات كي يرضى عليكم أما ما يفعله هو من استهتار للتعليمات الصحية لا تذكروه وإلا سيسخط عليكم إن ذكرتموها له
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9 - Moha السبت 12 شتنبر 2020 - 13:23
الاكتضاض عند ابواب المدارس دون احترام للاجراءات الاحتياطية اللازمة قادر على نقل العدوى بين التلاميذ انفسهم ثم الى اهلهم فيما بعد.80 % من العائلات تريد الحضوري. الفيروس لا يرحم صغيرا كان ام كبيرا.الحل هو سنة بيضاء للجميع هكذا يمكننا ان نتحدث عن تكافئ الفرص الى حين عودة الاوضاع الى سابق عهدها.
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10 - التجربة خير برهان السبت 12 شتنبر 2020 - 13:25
وخا الحجر الصحي الشامل ماعطا نتيجة التدابير الاحترازية من كمامة وتعقيم وتباعد اجتماعي وحجر مخفف ما عطا نتيجة اوا خليونا نجربو الحياة العادية كما قبل كرونا نشوفو اش بغا يوقع اوا سير علاه
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