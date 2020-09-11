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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تطلق مرحلة ثانية لمساعدة الأجراء المتضررين من كورونا

الحكومة تطلق مرحلة ثانية لمساعدة الأجراء المتضررين من كورونا

الحكومة تطلق مرحلة ثانية لمساعدة الأجراء المتضررين من كورونا
هسبريس من الرباط
الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:00

جرى، اليوم الجمعة بمجلس النواب، تقديم مشروع مرسوم بقانون بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

وقال محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية، إنه "بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدعم الموجه إلى المتوقفين مؤقتا عن العمل، فنحن مقبلون على مرحلة جديدة"، كاشفا أنها "ستنبني على التوجه مباشرة إلى القطاعات الأكثر تضررا من أجل تركيز الجهود على دعمها ومواكبتها قصد استعادة نشاطها بالشكل المطلوب والتي تستطيع المحافظة على مناصب الشغل".

ونص مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.605 على أنه يتعين على المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشددا على أن ذلك سيتم تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إنه سيتم التنصيص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، معلنا أن ذلك سيتم في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا المشروع.

ويهدف مشروع المرسوم بقانون المذكور إلى مواكبة القطاعات المتضررة ودعمها قصد استعادة نشاطها وحيويتها، بعد المرحلة السابقة من الدعم المباشر التي استمرت من منتصف شهر مارس الماضي إلى نهاية شهر يونيو، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن "المرحلة السابقة تأسست على مبدأ دعم المشتغلين الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم نتيجة الجائحة"، مضيفا "كانت لها نتائج إيجابية في التخفيف من حدة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

ويستهدف مشروع المرسوم الجديد "الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي"، رابطا الاستفادة بالوجود في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الجائحة.

كما يشمل مشروع المرسوم بعض العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، بمقتضى القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، الذين تأثر نشاطهم بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة الجائحة المذكورة.

وتبعا لذلك، سيتم تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موضحا أن ذلك رهين بتجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 في المائة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.

وفي الوقت الذي ينص فيه مشروع المرسوم على أن "تقتطع مبالغ التعويضات وكذا المصاريف من الحساب المرصد لأمور خصوصية الحامل عنوان "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، أعلن "استفادة الأجراء والمتدربين وكذا فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء من المصاريف المتعلقة بالخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومن قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأجراء".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - Logique الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:17
المساعدات ستصل في 2021, الله يرحم ضعفنا
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24
2 - مواطنة الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:17
ومادام عن القطاع الغير الهيكل الدي تضرر لدرجة أن بعض المحلات اغلقت نظرا لافلاس اصحابها
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32
3 - متضرر الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:21
خير البر عاجله ارا اوكلن .راه عبادالله وصلالها لعضم.
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8
4 - مغربي بدون هوية الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:22
في الانتخابات المقبلة فقط المنخرطين بالصندوق الوطني لاالضمان الاجتماعي هم من لهم الحق في التصويت اما الفئة الهشة و الفقيرة التي تحتج الدعم ليس لهم الحق في التصويت الانهم ليسوا مغاربة .....
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69
5 - MOHAMED IMERMEZ الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:24
السلام عليكم انا عامل اشتغل بشركة AD INDUSTRIE هده الشركة عندها ازمة قبل الجائحة في شهر فبراير قامت بطرد 14عاملا وعامل بسبب أزمة Boeing 737 واستغلت الفرصة وصرحت ببعض العمال شهر ابريل ماي يونيو يجب متابعة هذه الشركة AD INDUSTRIE TANGER
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11
6 - عادل الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:26
نتمنى أن تاصيل لناس الذين في حاجة ماسة إليها كاينين ناس ميسورين وستافدو وناس ضوعفا مخدو والو
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16
7 - أنا هير مصطي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:28
الإعانات لشي واحدين بحال لارام 600 مليون لواحد؟ و أنا العبد الضعيف كنت كانشد على قد الحال و الحمد الله زادو نقسو ليا ما يقارب 1800ده.. بغيتونا نمشي لوحو راسنا من الشرجم باش تهناو َمنا بخطرة
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17
8 - موظف مقهور الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:33
حينما تريدون إصدار مراسيم استثمارية لفاىدة البعض بجرة قلم و لكن على البعض الآخر تتذرعون بعدم وجود الأموال ويحضرني ملف تسوية وضعية حاملي الشهادات المتضررين منذ سنوات بالجماعات في السلاليم الدنيا دون ان تكلف الحكومة و لاالنقابات نفسيهما لانصاف هؤلاء على قلتهم
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9 - Samido الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:35
التعويض عن فقدان الشغل .المرجو النظر في الامر بجدية اكثر.
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2
10 - متضرر الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:38
حنا كسالة د الحمام فكازا سادين علينا لا حنين لا رحيم أين هو الدعم و الدفعة 4 عطيتوها غا لي كان مسجل فالضمان الاجتماعي ما دون ذلك الى الهلاك...
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11 - كسال بحمام الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:39
أنا متوقف منذ مدة كبيرة ككسال أين هي الدفعة 4 را وصلات لعظم الله ياخد فيكم الحق انتم تبرعو فالقصور و اليخوت و الشعب فبراريك القصدير.....
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10
12 - Observateur الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:44
مساعدة الأجراء المتضررين من كورونا, هذا واجب. كذلك, على جميع المواطنين, بالتنسيق مع المسؤولين, القيام بحملة وطنية لغرس الأشجار وجمع القذرات والنفايات. وعلينا كذلك أن نقول لا للتخريب بجميع أشكاله
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3
13 - mohamed الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:45
est concernant les chauffeurs qui n'ont pas de cnss et que la société ne le déclare pas qu' ils sont les procédures va l état prendre avec eux car les chauffeurs déjà pris 1000.00 de coved 19 moi 4 5 6 de 2020 ce sont plusieurs qu' il est la réponse
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1
14 - مستاء الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:48
غير شوفو حلو الحدود و لا عطيونا الفيزا نقلبو على ريوسنا كرهتونا فالعيشة تمنون علينا ب 1000 درهم التي لم تصل للجميع و شركات و قطاع غير مهيكل في الافلاس ادا لم تفكر في الشريحة الضعيفة اما خليوها تمشي لبلدان تعطي قيمة للبشر او احكم علينا بالموت
زدتوها لبناني الذخل ديالو كتر من المغاربة و عايش حسن منا و عطيتوه اعانات و حنى سدو علينا الاحياء و قتلونا بالجوع والله حرنا
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7
15 - متضرر الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:49
هناك عمال لم يتسلموا حقهم فكروا فيهم و عطيوهم غير حقهم رآه عرقهم نشف
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4
16 - بحتري الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:53
كلمة الدعم بجب ان تمحي من القاموس المغربي . كلمة دعم رمز للفقر العبودية الصدقة . عوض الدعم خلصو الناس مزيان . ازلو الدعم عن جميع المواد كم من صندوق اتي لدعم تم اختفى اين هو صندوق 111.
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3
17 - Abdelmoula nasir الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:54
انا مقف من العمل من شهر مارس حتى يونيو استفت غير من شهر مارس و ابريل ولكن ماستفتش من ماي و يونيو
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0
18 - moh الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:56
أين حق الأجراء المياومين أم أنهم لكثرتهم تم اقصاءهم واكتفيتم بمن لديهم الضمان الإجتماعي لكي تلمعو صورتكم أمام العالم.
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19 - عامل فلاحي الجمعة 11 شتنبر 2020 - 20:56
حبساتنا إدارة الضيعة يوم 04 أبريل 2020 إلى يومنا هذا ألله ياخد فيهم الحق الحكومة والشركة واردة ص و ض ج امييييييين يارب العالمين.
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