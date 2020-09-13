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كُتّاب وآراء
اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة
أدت جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة إلى تجديد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، مع التأكيد على أن التساهل مع هؤلاء ما يدفع إلى تزايد الحالات.
نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، قالت ضمن حديث مع هسبريس: "اختطاف أو احتجاز وهتك عرض وقتل.. كلها جرائم بشعة واعتداءات صارخة في حق الطفولة، بل في حق الإنسانية جمعاء"، متابعة: "القانون الجنائي المغربي ينزل أقصى العقوبات في حق الجناة، غير أن الظاهرة لم تتراجع ولم يحقق الردع، فهل في القانون خلل؟ أم في تطبيقه؟ أم أن الموضوع تجاوز الردع وتعداه إلى ضرورة إيجاد نظام حماية محكم للطفولة المغربية".
وتردف المتحدثة ذاتها: "علينا أمام هذا الوضع أن نطالب بإعادة النظر في الآليات الحمائية الخاصة بالطفولة، ورفع منسوب الإحساس بالخطر عند الأطفال، وتمكينهم من آليات الحماية الذاتية، وتوعية وتحسيس المجتمع بمخاطر استغلال وهتك عرض الطفولة لأنها مستقبل البلاد والعباد".
وتؤكد أنور أن منظمة "ماتقيش ولدي" تستقبل كل يوم شكايات عديدة بتهم الاختطاف والاحتجاز والاستغلال في حق أطفال، وذلك لأسباب عدة.
وترى الناشطة الحقوقية أن "على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين القيام بدراسات معمقة في الموضوع لمعرفة حيثيات هذه الجريمة الشيعة، ونية المجرم الانتقامية، وهل هي عمل فردي أم منظم، وأيضا لتحديد شخصية المجرم وحدود فعله الإجرامية، وهل هذا الفعل يكون بنية الاستغلال الجنسي أو بغاية الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، أو الهدف منه زعزعة الاستقرار والنظام، وهو بذلك يجب أن يصنف كعمل إرهابي".
من جانبه يقول عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة: "صدمنا كما صدم عدد من المغاربة، فهي جريمة بشعة بكل المقاييس لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعاني أخرى عظيمة".
ويؤكد الرامي ضمن حديثه مع هسبريس أنه يجب العمل على تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، ويقول: "آن الأوان للقطع مع التساهل في الأحكام معهم..عار أن نسمع بالحكم بسنتين سجنا على مغتصب أكثر من ضحية قاصرين، أو تنازل أولياء الضحية لنرى المجرم يصول ويجول".
ويتابع المتحدث ذاته: "للأسف الشديد العقوبات المخففة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار حوادث اغتصاب الأطفال في المغرب...العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال أبرياء، لكن في حال تطبيقها فإنّها ستكون سلاحاً رادعا لكلّ من يفكر مستقبلا في ارتكاب مثل هذه الجرائم".
ويعتبر الناشط الحقوقي أنه "آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في حق من سولت له نفسه اغتصاب وقتل البراءة، إذ بعد ذلك سيفكّر المغتصبون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال".
ويشدد الرامي على أنه "يجب أن يكون القضاء سداً منيعاً أمام هؤلاء الجناة، ويضرب بيد من حديد على كلّ من سوّلت له نفسه اغتصاب طفل، ويضع حدّا لكلّ السلوكيات المشينة التي تمسّ كرامة الطفولة وهذه الفئة الهشة من المجتمع"، مؤكدا أن "اغتصاب الأطفال يبقى النقطة السوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب".
كما ينبه المتحدث إلى أن "التصاعد المستمر في اغتصاب الأطفال يتطلّب يقظة وطنية لحماية الطفولة وتفعيلاً للترسانة القانونية من أجل ردع الجناة، لاسيما في ظل الاصطدام بإشكالية إثبات الجرم الذي يجعل المتهم يتملص من العقاب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (54)
وأما قاتل عدنان وأمثاله ينبغي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من الأصل ويعلقون بالمسامير في جذوع نخل مرزوكة جوعا عطشا إلى الموت، فهذا جزاء الحرابة
نريد إلغاء القانون الجنائي الذي ورثناه عن فرنسا و الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، و نريد تطبيق شرع الله.
نطلب من المسؤولين في مغربنا عدم الإلتفات لوصايا الأمم المتحدة و جمعيات حقوق الإنسان و عدم الإستماع لصراخ الملحدين و العلمانيين من أبناء جلدتنا الذين يرفضون أوامر الله و يقبلون أوامر البشر.
نقول للمشرع المغربي بيننا و بينكم الله، فنحن مسلمون و نريد منكم تطبيق ما جاء في كتاب الله و في دستور بلدنا
شرع الله هو الحل أنشري يا هسبريس ولا تحجبي
تحية كبيرة لهسبريس الجريدة الصادقة
غير غسلو يديكم على العدالة غادي يزييد يكتر هادشي و الطفولة مشات وماشي غادي يولي حاقد
قد يحكم على الجاني بالإعدام لكن قد يحدث التالي:
بمناسبة عيد العرش، تم تخفيض الإعدام إلى المؤبد
بمناسبة عيد الشباب، تم تخفيض المؤبد إلى المحدد في عشرين سنة
بمناسبة عيد الفطر، تم تخفيض 20 سنة إلى عشر سنوات
ثم يخرج الجاني بعد عشر سنوات فقط، أي في سن 34 سنة ليعيش حياته كأنما لم يحدث شيء، أو ليرتكب جريمة أفضع.
ما نريده هو تنفيذ الإعدام. لكن في غياب ذلك، يجب أن نسن قانونا يوضح ماهية و كيفية العفو الملكي و يحد من سلطته، مثلا لا يكون العفو على من هم أقل من 70 سنة في السن، أو على من يقضي عقوبة في جرائم القتل و الاغتصاب و السرقة بتهديد السلاح.
أما إن بقي العفو الملكي يخرج السجناء عشوائيا و اعتباطيا من السجن أيا كانت جرائمهم، فكل قوانين العالم لن تجدي نفعا.
قبل زمن الانترنت كان المغرب لا يعرف هذا النوع من الجراءم
الانترنت مع الامية و الجهل ينتجون مجتمع مريض وجاهل
اتمنى ان ياتي اليوم الذي تحرم و تمنع فه الانترنت واقسم بالله سيصبح البلد اكتر امنا
Mais les enfermer dans une. Cage dans un zoo
Comme ce lui de la ville de Casablanca
((Aain sbaa))
Et ce la jusqu’à la fin de leurs vies....
المرجو من القانون المغربي ان لا يعدم اللذين تورطوا في قتل الطفل البريء
وامتاله
بل ان يسجنو في قفص في حديقة الحيونات
كمتل مدينة الدار البيضاء (( حديقة عين السبع ))
الى مذا الحيات
لي يكونو عبرتا للآخرين
اضف الى ذلك المجرمين الذين يحملون السيوف ويعتدون على الناس في الازقة. يجب اعدامهم جميعا
عليها بسنوات قليلة و الغريب في الامر اشخاص خرجوا بعفو ملكي ههه. خصوصا بعض الاجانب. في مثل هذه الجرائم كنا نتمنى ان نكون في كوريا الشمالية وسترى ابشع العقوبات في حق المجرمين .
ما لم تعط الدولة مثالا على انها لا تمزح فان المجرمين و الارهابيين لن تخيفهم الاحكام. و المؤسف ان سجوننا مليئة بامثال القتلة كقاتل عدنان باكولون و يشربون من اموال دافعي الضرائب.
التربية والتعليم اهم ما يمكن أن نعالج به هذه الأمراض...
من أنتم حتى تكونو مع أو ضد حكم الله ؟
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين:8] ) ؟ هل تزعمون أن الله أخطأ في أحكامه و أنتم المصلحون ؟
إليكم الجواب : كثرة التشرميل، الإرهاب، الاختطاف، الاغتصاب، القتل إلخ...لماذا ؟ لأن قانون العقوبات خفيف جدا لا يخيف أحدا و لذلك فهو يشجع على الجريمة عوض ردعها ! عكس قانون الله !
قال النبي صلى الله عليه وسلم:« مَا حَكَمَ قَوْمٌ بغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ إلَّا وَقَعَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ...)) .
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائده:50]
قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].
وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47].
وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].
هل نحن فاسقون ، أم ظالمون ، أم كافرون ؟
أم حمير يرضخون لرغبات جمعيات حقوق الإنسان ..
و اش عدنان رحمه الله ماشي إنسان و معندوش حقوق ؟
قضية مرت من هنا
خص الناس يكونو واعين و يوعيو ولادهم و ما نبقاوش نتاسهلو فهادشي
أنا كنت تعرضت لمحاولة في صغري ولكن الحمد لله لقيت ثلاث شبان رجال (لمغاربة لحرار أما دابا بقاو غير شمايت ) وقفو معايا الله يجازيهم بيخير عاقو بهاداك المغتصب قبل ما يوصلني كاع. أنا كنت غادي فواحد الدرب خاوي وهو كان كيترصد ليا من لبعد. هادوك شباب لاحظوه و عاقو بيه جاو عندي قالو ليا واش هاداك خينا كتعرفو قلت ليهم لا قالو ليا ها شكاين وشكاين... يالله سير جري فحالك لحق داركم
بقيت شهور و انا كنوض مخلوع من نعاس فاش كنتفكر شنو كان ممكن يوقع ليا
كثير من الدول الكافرة جعلت عقوبة القاتل السجن؛ تمدُّناً ورحمة به، ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته.
ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا راعيهم وعمدتهم، ولم ترحم البشرية التي أضحت خائفة على دمائها وأعراضها وأموالها من هؤلاء المجرمين، فزاد الشر، وكثر القتل، وتنوعت الجرائم، ولا صلاح للبشرية إلا بحكم الله.
قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة/50].
ماشي ..في الاخبار .لقد تم الحكم بالإعدام على .....
يجب استئصال الهرمون (التستسرون) الذي يهيج الشهوة الجنسية ثم يقبع في السجن مع الأعمال الشاقة بقية حياته، هكذا يمكن القضاء على هذه الفئة المتوحشة، ثم الضرب على أيدي كل من فكر يوما التخفيف من العقوبة داخل دهاليز القضاء او خارجه...
مسكين كان يرتدي الكمامة خوفا من كورونا ولم يكن يعلم أنه ما هو أسوأ من كورونا يتربص به
أتمنى أن يأخذ المجرم حكم الإعدام لعل وعسى تبرد نار أهله ولا تنسى قضيته كما نسيت غيرها.