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الرئيسية | مجتمع | اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة

اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة

اغتصاب وقتل "عدنان" يعيد نقاش تعديل القانون الجنائي إلى الواجهة
هسبريس - أمال كنين
الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:00

أدت جريمة خطف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة إلى تجديد المطالبة بضرورة تغيير القانون الجنائي ليتضمن بنودا تشدد العقاب على مغتصبي الأطفال، مع التأكيد على أن التساهل مع هؤلاء ما يدفع إلى تزايد الحالات.

نجاة أنور، رئيسة جمعية "ماتقيش ولدي"، قالت ضمن حديث مع هسبريس: "اختطاف أو احتجاز وهتك عرض وقتل.. كلها جرائم بشعة واعتداءات صارخة في حق الطفولة، بل في حق الإنسانية جمعاء"، متابعة: "القانون الجنائي المغربي ينزل أقصى العقوبات في حق الجناة، غير أن الظاهرة لم تتراجع ولم يحقق الردع، فهل في القانون خلل؟ أم في تطبيقه؟ أم أن الموضوع تجاوز الردع وتعداه إلى ضرورة إيجاد نظام حماية محكم للطفولة المغربية".

وتردف المتحدثة ذاتها: "علينا أمام هذا الوضع أن نطالب بإعادة النظر في الآليات الحمائية الخاصة بالطفولة، ورفع منسوب الإحساس بالخطر عند الأطفال، وتمكينهم من آليات الحماية الذاتية، وتوعية وتحسيس المجتمع بمخاطر استغلال وهتك عرض الطفولة لأنها مستقبل البلاد والعباد".

وتؤكد أنور أن منظمة "ماتقيش ولدي" تستقبل كل يوم شكايات عديدة بتهم الاختطاف والاحتجاز والاستغلال في حق أطفال، وذلك لأسباب عدة.

وترى الناشطة الحقوقية أن "على الباحثين الاجتماعيين والنفسيين القيام بدراسات معمقة في الموضوع لمعرفة حيثيات هذه الجريمة الشيعة، ونية المجرم الانتقامية، وهل هي عمل فردي أم منظم، وأيضا لتحديد شخصية المجرم وحدود فعله الإجرامية، وهل هذا الفعل يكون بنية الاستغلال الجنسي أو بغاية الاتجار بالبشر وبيع الأعضاء البشرية، أو الهدف منه زعزعة الاستقرار والنظام، وهو بذلك يجب أن يصنف كعمل إرهابي".

من جانبه يقول عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة: "صدمنا كما صدم عدد من المغاربة، فهي جريمة بشعة بكل المقاييس لما تحمله الطفولة من براءة وعفوية ومعاني أخرى عظيمة".

ويؤكد الرامي ضمن حديثه مع هسبريس أنه يجب العمل على تغيير القانون الجنائي لعقوبة المغتصب بصفة عامة، ومغتصب الأطفال والقاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة بصفة خاصة، ويقول: "آن الأوان للقطع مع التساهل في الأحكام معهم..عار أن نسمع بالحكم بسنتين سجنا على مغتصب أكثر من ضحية قاصرين، أو تنازل أولياء الضحية لنرى المجرم يصول ويجول".

ويتابع المتحدث ذاته: "للأسف الشديد العقوبات المخففة من الأسباب الرئيسية التي تساهم في انتشار حوادث اغتصاب الأطفال في المغرب...العقوبة الحالية لا تعادل حجم الجريمة المرتكبة في حقّ أطفال أبرياء، لكن في حال تطبيقها فإنّها ستكون سلاحاً رادعا لكلّ من يفكر مستقبلا في ارتكاب مثل هذه الجرائم".

ويعتبر الناشط الحقوقي أنه "آن الأوان لتنفيذ حكم الإعدام في حق من سولت له نفسه اغتصاب وقتل البراءة، إذ بعد ذلك سيفكّر المغتصبون مليون مرّة قبل أن ينهشوا أعراض الأطفال".

ويشدد الرامي على أنه "يجب أن يكون القضاء سداً منيعاً أمام هؤلاء الجناة، ويضرب بيد من حديد على كلّ من سوّلت له نفسه اغتصاب طفل، ويضع حدّا لكلّ السلوكيات المشينة التي تمسّ كرامة الطفولة وهذه الفئة الهشة من المجتمع"، مؤكدا أن "اغتصاب الأطفال يبقى النقطة السوداء في مجال حقوق الطفل بالمغرب".

كما ينبه المتحدث إلى أن "التصاعد المستمر في اغتصاب الأطفال يتطلّب يقظة وطنية لحماية الطفولة وتفعيلاً للترسانة القانونية من أجل ردع الجناة، لاسيما في ظل الاصطدام بإشكالية إثبات الجرم الذي يجعل المتهم يتملص من العقاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (54)

1 - مغربي محب لوطنه الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:08
قال تعالى :ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب
وأما قاتل عدنان وأمثاله ينبغي أن تقطع أيديهم وأرجلهم من الأصل ويعلقون بالمسامير في جذوع نخل مرزوكة جوعا عطشا إلى الموت، فهذا جزاء الحرابة
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57
2 - اطفالنا في خطر الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:09
تعديل المطلوب هو الاعدام لهذا المجرم وامثاله اطفالنا في خطر لا يوجد اي حكم عادل غير الاعدام او القصاص العين بالعين والبادي اظلم حرق قلوبنا نطالب بتنفيد حكم الاعدام فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل
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46
3 - Mann الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:09
النظام يريد أن يخيف الشعب بالمجرمين و حاملي السيوف حتى يصبح كل مغربي "خائف من خياله" ! الشرطي اذا اطلق النار و قتل مجرما حاملا لسيف يمر المسكين بتحقيقات و قد يعاقب !! اليس هذا تشجيع للمجرمين .,
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48
4 - كمال المنصوري الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:10
مِن باب إبراء الذمة و قول الحق و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، نقول للمشرع و لأولي الأمر في بلدنا الحبيب الذي دستوره يقر بأن الإسلام دين الدولة.
نريد إلغاء القانون الجنائي الذي ورثناه عن فرنسا و الذي أوصلنا إلى ما نحن فيه، و نريد تطبيق شرع الله.
نطلب من المسؤولين في مغربنا عدم الإلتفات لوصايا الأمم المتحدة و جمعيات حقوق الإنسان و عدم الإستماع لصراخ الملحدين و العلمانيين من أبناء جلدتنا الذين يرفضون أوامر الله و يقبلون أوامر البشر.
نقول للمشرع المغربي بيننا و بينكم الله، فنحن مسلمون و نريد منكم تطبيق ما جاء في كتاب الله و في دستور بلدنا
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35
5 - maknasi الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:11
يجب تطبيق القانون بجميع بونديه على مغتصب الاطفال وقتليهم يجيب ان تكون هناك عقوبة مشددة يا اما الاعدام امام الانضار او السجن مدى الحياة دون استفادة من ظروف التخفيف .
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12
6 - الإعدام الإعدام الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:11
الحمد لله الذي جعلنا نرى مايسمى بالحقوقيين يطالبون بتنفيذ الإعدام وهم اللذين كانوا يطالبون بإلغائه
شرع الله هو الحل أنشري يا هسبريس ولا تحجبي
تحية كبيرة لهسبريس الجريدة الصادقة
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13
7 - حرقة ام الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:13
شفتي إلى متعاقبش هاد المجرم بالاعدام مع التعذيب من قبل
غير غسلو يديكم على العدالة غادي يزييد يكتر هادشي و الطفولة مشات وماشي غادي يولي حاقد
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15
8 - مغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:15
أذا كنا فعلا كمسلمين وديننا الأسلام وملكنا أمير المؤمنين حامي الملة والدين. فيجب القصاص في هذا المجرم لرد الأعتبار لوالديه وللمجتمع المغربي(عدنان أبن المغاربة )
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24
9 - Anversois الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:17
الوازع الديني التربية الجنسية ف يحدود الشرح والتوعية .مراقبة مواقع البورنوغرافيا داخليا من طرف شرطة المعلوميات و احترام المسافة الشخصية بين الافراد عدم تقبيل الاطفال بكترة و لمسهم الا من طرف العاءلة. Dresscode مهم كدالك بتجنيب الفتيات لباس البالغين رغم انه حرية شخصية مراقبة الهواتف و تتبيت تطبيقات تحمي خصوصية الاطفال ك google family و youtube kids. ربما تقلل من نسبة الوقوع.
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0
10 - مومو الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:17
المشكل ليس في القوانين، المشكل في العفو الملكي الذي يخرج عشرات المجرمين من السجن كل عيد وطني و ديني، و لا ننسى كيف أخرج صاحب الجلالة بعفوه مغتصب الأطفال دانييل من السجن، و أعاده لإسبانيا معززا مكرما.
قد يحكم على الجاني بالإعدام لكن قد يحدث التالي:
بمناسبة عيد العرش، تم تخفيض الإعدام إلى المؤبد
بمناسبة عيد الشباب، تم تخفيض المؤبد إلى المحدد في عشرين سنة
بمناسبة عيد الفطر، تم تخفيض 20 سنة إلى عشر سنوات
ثم يخرج الجاني بعد عشر سنوات فقط، أي في سن 34 سنة ليعيش حياته كأنما لم يحدث شيء، أو ليرتكب جريمة أفضع.
ما نريده هو تنفيذ الإعدام. لكن في غياب ذلك، يجب أن نسن قانونا يوضح ماهية و كيفية العفو الملكي و يحد من سلطته، مثلا لا يكون العفو على من هم أقل من 70 سنة في السن، أو على من يقضي عقوبة في جرائم القتل و الاغتصاب و السرقة بتهديد السلاح.
أما إن بقي العفو الملكي يخرج السجناء عشوائيا و اعتباطيا من السجن أيا كانت جرائمهم، فكل قوانين العالم لن تجدي نفعا.
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25
11 - بنادم الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:18
حسب رايي المتواضع اظن ان السبب الحقيقي و المباشر لتزايد هذا النوع من الجراءم في بلدننا هو الانترنت
قبل زمن الانترنت كان المغرب لا يعرف هذا النوع من الجراءم
الانترنت مع الامية و الجهل ينتجون مجتمع مريض وجاهل
اتمنى ان ياتي اليوم الذي تحرم و تمنع فه الانترنت واقسم بالله سيصبح البلد اكتر امنا
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-1
12 - محمد الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:18
J’espère que la justice marocaine ne condamne pas à mort les responsables de la mort de cette enfants et d’autres victimes
Mais les enfermer dans une. Cage dans un zoo
Comme ce lui de la ville de Casablanca
((Aain sbaa))
Et ce la jusqu’à la fin de leurs vies....
المرجو من القانون المغربي ان لا يعدم اللذين تورطوا في قتل الطفل البريء
وامتاله
بل ان يسجنو في قفص في حديقة الحيونات
كمتل مدينة الدار البيضاء (( حديقة عين السبع ))
الى مذا الحيات
لي يكونو عبرتا للآخرين
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1
13 - marocain الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:18
ليس اغتصاب الاطفال فقط. بل جميع انواع الاغتصاب (الكثير من الفتيات يغتصبن في صمت). ان الاعدام هو العقوبة المناسبة للاغتصاب.
اضف الى ذلك المجرمين الذين يحملون السيوف ويعتدون على الناس في الازقة. يجب اعدامهم جميعا
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19
14 - محمد الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:18
لدينا جمعيات فيهم غير قوة الهدضرة بلا بلا ... لاكن المجرمين مازالو يرتكبون ابشع الطرق في اغتصاب الاطفال و نحر الطفولة. المرحلة الاجمل في حياة الانسان . لاكن مع الاسف مثل بعض الوحوش الادمية تغتصب و تقتل و يحكم
عليها بسنوات قليلة و الغريب في الامر اشخاص خرجوا بعفو ملكي ههه. خصوصا بعض الاجانب. في مثل هذه الجرائم كنا نتمنى ان نكون في كوريا الشمالية وسترى ابشع العقوبات في حق المجرمين .
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5
15 - مرزوك عبدالله الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:20
انا متفق مع تعديل هذا القانون والذي يشجع على ارتكاب مثل هذه الجرائم والعقاب الصارم سيردع هؤلاء الوحوش ويرجعهم الى الوراء شيئا ما ولا حول ولا قوة الا بالله
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6
16 - مارق الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:21
ابتعدنا عن شرع الله و طبعنا مع فساد الغرب و قوينا الحقوق للمعتدين كمكافئة. تشريعات مثقوبة بها ثغرات و تخفيف ورشاوى تعبد الطريق امام المحرمين . وهذا مصدر تعاستنا و تقاطر الافات علينا . و لا شيء يحسسنا بالامان في هذا البلد : تحرش ، سرقة، اغتصاب . سيوف في الشارع امام مرأى ومسمع الحميع . كفاكم عبثا يا مشرعين . ماذا لو تعرض ابناؤكم لمثل هذا الاعتداء الشنيع ؟ حينها لن تصبروا و سوف تشددون . حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم
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4
17 - أستاذ جامعي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:22
العدالة الإلهية في مثل هذه الجرائم في حق الطفولة هي الإعدام وليس شيئا آخر. ومن يتلاعب في تلك العدالة فليستعد جيدا يوم الحساب يوم يقف جميع العباد أمام الله عز وجل لكي يقتص المظلومين من الظالمين.
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6
18 - اعطوا مثالا الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:22
لماذا مراجعة القانون؟ فقط طبقوا القانون الموجود من الفه الى يائه . اعدموا حتى من يتحرش بالأطفال اعدموا من اجرامهم يطال الابرياء.
ما لم تعط الدولة مثالا على انها لا تمزح فان المجرمين و الارهابيين لن تخيفهم الاحكام. و المؤسف ان سجوننا مليئة بامثال القتلة كقاتل عدنان باكولون و يشربون من اموال دافعي الضرائب.
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8
19 - رباطي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:25
في كل حادثة اغتصاب نبقاو نجبدو هاد التعديل و مزال ماكين والو غير الهدرة.
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9
20 - ابي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:26
رحم الله الطفل عدنان و الله دويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون. هذه الحادثة تحتم إحداث شرطة الأخلاق التي يكون من شأنها مراقبة السلوكيات الأخلاقية للأطفال و المراهقين خاصتا في الأحياء الشعبية.و زجر كل من تفوه بكلام فاحش او صدر منه سلوك يخدش الحياء العام سواء جديا او هزلا
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6
21 - الاعدام تم الاعدام الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:26
الاعدام تم الاعدام.. لولا طبقتم اقصى العقوبات تاواحد مايقرب لشي طفل ولد الناس فهاد البلاد.. الحبس ولو حتى مدى الحياة يساوي حياة اكل و شرب داخل السجن.. هاد العقوبة لا تمنع تكرار مشل هدا الافعال.. طبقو غي الشريعة..
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8
22 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:28
بغينا الاعدام يكون في الساحة لاحول ولا قوة بالله العضيم
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7
23 - العود الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:28
هادشي راه كنا كنسمعو به فالماضي، حتى في كتب التاريخ الاسلامي. راه كاينين مناطق فالمغرب حالات ديال فقها تع جامع كينتهكو عرض الاطفال... ما نكدبوش على راسنا هاد الافة كانت وكاينه فالقرى والمدن.. ولازم ندرسوها ماشي العقوبة ولا الاعدام هو الحل السحري..
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2
24 - طارق حتى لأولاد علي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:30
هل تعتقدون ان المغتصب او المرشح لأن يختطف لتحقيق نزواته يعرف معنى القانون الجنائي؟ أو يعرف أين سيرسو بمركبه...
التربية والتعليم اهم ما يمكن أن نعالج به هذه الأمراض...
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25 - نيشان الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:32
إلى جميع الحقوقيين مع كامل الاحترام ،
من أنتم حتى تكونو مع أو ضد حكم الله ؟
(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ [التين:8] ) ؟ هل تزعمون أن الله أخطأ في أحكامه و أنتم المصلحون ؟
إليكم الجواب : كثرة التشرميل، الإرهاب، الاختطاف، الاغتصاب، القتل إلخ...لماذا ؟ لأن قانون العقوبات خفيف جدا لا يخيف أحدا و لذلك فهو يشجع على الجريمة عوض ردعها ! عكس قانون الله !
قال النبي صلى الله عليه وسلم:« مَا حَكَمَ قَوْمٌ بغَيْرِ مَا أنْزَلَ اللهُ إلَّا وَقَعَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ...))  .
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ [المائده:50]
قال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ [المائدة:44].
وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ [المائدة:47].
 وقال تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [المائدة:45].
هل نحن فاسقون ، أم ظالمون ، أم كافرون ؟
أم حمير يرضخون لرغبات جمعيات حقوق الإنسان ..
و اش عدنان رحمه الله ماشي إنسان و معندوش حقوق ؟
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26 - هرقل الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:32
فضيحة العفو الملكي عن الإسباني دانيال غالفان مغتصب الأطفال المغاربة بالجملة..
قضية مرت من هنا
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27 - الإجرام الخطير الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:32
البعض تأثر بمناصرة الكاتب فيكتور هوجو ضد عقوبة الإعدام و التي قدمها أمام الجمعية التأسيسية لثورة 1848. و لكن ليت من يتأثر بكبار الكتاب و الفلاسفة يسير على نهجهم النضالي؛ و يفهم جيدا السياق العام لمواقفهم و فلسفتهم. بعض "الحداثيين" "المتنورين" يقفون بنقدهم عند باب بعض الخطوط الغير مسموح بتخطيها. و يريدون أن يستغفلونا عن مدى محدودية أفق التفكير و التعبير لديهم؛ تماما كما يقف بعض "التراثيين" عند باب التقليد الموصد أمام نور العقل المجتهد. و لا فرق بين الحداثي المزور و بين المقلد المكبل لنفسه و غيره. كلاهما خطر على حرية التفكير و التعبير و ليسا جديرين بطليعة المجتمع. كلاهما يبحثان عن مكان في ديكور الانحطاط العام و الفشل الذريع على كل المستويات في زمن الإفلاس السياسي و المجتمعي و العلمي و الاقتصادي.لو لم تكن بعض الولايات الأمريكية تطبق الإعدام لتضاعف الإجرام الخطير. المغرب لا يطبق الإعدام رغم صدور أحكام كثيرة به. هل تراجع الإجرام الخطير؟ هل حياة المجرم مقدمة على حياة الضحية و الطفولة؟ فقط لنضع أنفسنا مكان أم و أب وأقارب الضحية لتستيقظ فينا الإنسانية مكان صوت النضال المزور.
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28 - moha الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:33
السلام. اذا طبق الإعدام على الكلاب الضالة فمستقبلا يكن 0 اغتصاب نحن نبحث على 0اصابة في كرونا و نسينا الاصابات اليومية في امراض كتيرة متل هدا المرض
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29 - بن محمد الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:33
حكموا شرع الله (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون) صدق الله العظيم، وستنخفض الجريمة و يقل السجناء و يعم الامن والامان .
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30 - العايق الفايق الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:34
واضحة مثل الشمس من اغتصب طفلا قاصرا قد فجع امة بكاملها ومثال المرحوم عدنان امامنا اليوم :الشعب المغربي مكلوم برمته لذلك وجب اعدامه فورا وليس اخصاءه لانه لم يغتصب فقط بل قتل طفلا بدم بارد
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31 - الفيصل الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:34
يجب التظاهر الانتفاضة حتى يعدل القانون، لاننا نفهم أن سنتين اوعدة سنوات لمغتصب طفل هو تشجيع الوحوش على تكرار الفكرة الشيطانية الشنيعة التي لا تقبل بتاتا. إن تقل هته الفكرة الشيطانية التي تنتمي الى حزب الشيطان والذي يحاول التسلل إلى منظومتنا ، كبير جدا وغير مقبول، وكل اب وقع له هذا سيفكر ويتمنى قتل الجاني انتقاما له والدخول السجن مكانه او حتى إعدام الأب عوض سجنه لعله يشفي غليله. فماذا يعلل القانون في عقوبة اغتصاب الأطفال؟
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32 - المهدي الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:34
أهم من العقوبات هو خص يكون الاستباقية و الحزم و التوعية. و هادشي مسؤولية المواطنين قبل من الدولة . أما إلى وقعات الجريمة صافي لي عطاه الله عطاه إعدام المجرم ما غادي يرجع الضحية للحياة أو يرجع ليه شرف ديالو لي تنتاهك...

خص الناس يكونو واعين و يوعيو ولادهم و ما نبقاوش نتاسهلو فهادشي
أنا كنت تعرضت لمحاولة في صغري ولكن الحمد لله لقيت ثلاث شبان رجال (لمغاربة لحرار أما دابا بقاو غير شمايت ) وقفو معايا الله يجازيهم بيخير عاقو بهاداك المغتصب قبل ما يوصلني كاع. أنا كنت غادي فواحد الدرب خاوي وهو كان كيترصد ليا من لبعد. هادوك شباب لاحظوه و عاقو بيه جاو عندي قالو ليا واش هاداك خينا كتعرفو قلت ليهم لا قالو ليا ها شكاين وشكاين... يالله سير جري فحالك لحق داركم
بقيت شهور و انا كنوض مخلوع من نعاس فاش كنتفكر شنو كان ممكن يوقع ليا
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33 - مواطنة 1 الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:35
قبل كل هذا ، يجب تحسيس الأطفال بالخطورة التي تهدد حياتهم ، يجب توعيتهم بالبيت ، عبر الإعلام وبالمؤسسات التعليمية ، يجب على الطفل أن يعرف منذ صغره أن هناك من يتربص به من أجل استغلاله جنسيا وأن يحذر من جميع من يتقرب منه في الشارع ، وأن هناك أشياء لا يجوز لأحد أن يفعلها معه كالتقبيل على الفم حتى من الأقارب والجيران ، التحسيس على مناطق معينة من جسده . يجب الا يذهب للحمام العمومي دون رفقة ، والأهم أن يراقب الأهل أولادهم ، فكثير منهم يقضون اليوم كله في الشارع ولا يدخلون بيوتهم إلا من أجل النوم أو الأكل ، المجرمون يستدرجون الأطفال بإغرائهم بالألعاب والنقود والتي هم غالبا في حاجة إليها بسبب العوز ....
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34 - ماهو الحل الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:35
انا اعرف الحل ، انه في كتاب الله ، اما ان يعاملوا كمفسدين في الأرض او قتلة وفي كلتا الحالتين الحل في السيف الأبتر , الحياة في القصاص ونفيذ حدود الله
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35 - intidam Hassan الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:36
مكاين لا إعادت نقاش التعديل ولا هم يحزنون / القضية فيها جريمتين اغتصاب طفل والقتل العمد يجب اعدامه اشنقا أمام الملأ
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36 - ilham الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:37
حكم الجاهلية:

كثير من الدول الكافرة جعلت عقوبة القاتل السجن؛ تمدُّناً ورحمة به، ولم ترحم المقتول الذي فقد حياته.
ولم ترحم أهله وأولاده الذين فقدوا راعيهم وعمدتهم، ولم ترحم البشرية التي أضحت خائفة على دمائها وأعراضها وأموالها من هؤلاء المجرمين، فزاد الشر، وكثر القتل، وتنوعت الجرائم، ولا صلاح للبشرية إلا بحكم الله.
قال الله تعالى: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة/50].
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37 - ام الخير الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:38
بالله عليكم لماذا النقاش كل شيء واضح يجب اعادة الاحكام التي تردع وتخوف الانسان من اقتراف هكذا جرائم بشعة
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38 - عبد الحكيم الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:39
انا بغيت الإعدام ان يكون مباشرة
ماشي ..في الاخبار .لقد تم الحكم بالإعدام على .....
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39 - ولد السلوان الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:39
نرى عدة ظواهر لا تصل المغاربة الاحرار بأي صلة حيث كثرة في السنوات الاخيرة ظاهرة الكريساج وفاعلها يحظى بعقوبة مخففة حيث يجد في السجن ما لا يجده خارجه،ونجد ظاهرة الاختطاف والقتل وليس هناك من رادع لهذه الاعمال،اطالب ان تشدد العقوبة في حق كل من يرهب المواطنين وكل مغتصب وكل قاتل بين عقوبة مشددة لا عفو بعدها وارجاع الإعدام وعلى ان يكون السجن سجنا وليس منتجعات يتوفر على كل ضرورات العيش الرغيد، وان كان عكس ام ناديت به فإن القضية فيها ان
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40 - nessma الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:39
الكل يتذكر (كالفان) البيدوفيل الاسباني الذي اخد البراءة رغم هتك عرض ازيد من طفل مغربي.
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41 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:41
تشديد العقاب وسن عقوبة الإعدام الفعلية وليست الشكلية في حق كل قاتل ومغتصب لكي تعوذ الأمور الا نصابها كل قاتل يقتل
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42 - omar الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:43
اﻹعدام اﻹعدام..اأعدام لهده الدئاب الظالة كل من إعتدا على معاق او طفل .وجب حدف هده المكروبات من المحتمع.الإعدام اﻹعدام
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43 - سعيد الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:44
سبب انتشار الاغتصاب في المغرب يتحمل المسؤولية الكبرى القاضي المغربي هذا القاضي الذي يحكم على المغتصبين ببعض سنوات قليلة ثم يخرج إلى الحرية فالمغتصب يعتدي على شخصية الطفل البريء يريد العبث بحياة الطفل ويأتي الفاضي ويحكم عليه ببعض السنوات وهذا الفعل الإجرامي للمغتصب عرش الرحمن الرحيم يتزعزع من غضب الله على هذا الفعل ويأتي قاضي يقول انه يحكم بالعدل اي عدل ويحكم على المغتصبين بسنتين سجنا أو أربع سنوات ولكن غدا أمام الله ستحاسب يا قاضي لأنك لم تحكم بالإعدام على المغتصببن الشرطة تقوم بواجبها شكرا لها وتأتي بالمغتصب وتكتب كل شيء في المحضر بأن هذا الشخص اغتصب طفل صغير ويأتي القاضي ويحكم بأربع سنوات سجنا لم يفكر القاضي في غضب الله ولم يراعي مشاعير الطفل وأسرته ولم يقدر مجهودات الشرطة في إلقاء القبض على المجرم
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44 - ملاحظ الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:45
(قتل =يقتل..) يطبق فيه حكم الإعدام
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45 - الله يلطف الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:45
قاتل مغتصب =مريض نفسي هدا ما سوف تسمعون في الحكم دائما نسمع نفس الشئ تعودنا
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46 - شاب طموح الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:49
صدق الله العظيم اذ يقول (ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب) وقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقول العرب (القتل انفى للقتل) انطلاقا من هذه النصوص وغيرها يعتبر القصاص حدا رادعا لكل مفسد سولت له نفسه الاعتداء على الارواح البريئة لكن للاسف الشديد لما تعطلت حدود الله في الارض انتشر الفساد واستشرى القتل فآن الاوان بعد حادثة مروان الاليمة ان نفيء الى شرع ربنا الحنيف لننعم بالامن والامان والله المستعان وعليه التكلان
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47 - بن ناصر الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:49
عقوبة الإعدام لا تفي بأي نتيجة ! امام تصاعد عدد المغتصبين، كم من الإعدامات (الإنتحارات)تتم يوميا ؟ (بوووم،باق)إوى ؟ غداً نسمع نفس الخبر !
يجب استئصال الهرمون (التستسرون) الذي يهيج الشهوة الجنسية ثم يقبع في السجن مع الأعمال الشاقة بقية حياته، هكذا يمكن القضاء على هذه الفئة المتوحشة، ثم الضرب على أيدي كل من فكر يوما التخفيف من العقوبة داخل دهاليز القضاء او خارجه...
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48 - عبدالوهاب الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:50
شوفو الإخوان. مادام ولاد الشعب هم لي كي يوقع لهم هاد الجرائم اه غير كتحلمو بتغيير القانون. ملي شي كارثة لا قدر الله توقع لشي مشرع وديك الساعة هضراخرا
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49 - Hassan الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:52
السؤال هو كيف تمكن المجرم من اخراج الجثة من المنزل وتوجه بها الى الحديقة ودفنه هناك ولم يتمكن اي احد من رؤيته. اكيد هناك من تستر على المجرم من الجيران كل واحد يقول راسي ياراسي
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50 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:52
الاعدام تم الاعدام .....المرجو تنفيد عقوبة الاعدام
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51 - Med الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:52
الاعدام في الشارع العام امام الامة
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52 - أمل الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:54
هذا التشديد في الأحكام في حق أولئك المجرمين القتلة الوحوش الذين يعتدون على الأطفال ويقتلونهم كان لابد أن يكون من البداية وليس بعد استفحال الظاهرة وسقوط ضحايا كثر واخرهم كان عدنان الطفل البريء الذي ذهب في رمشة عين
مسكين كان يرتدي الكمامة خوفا من كورونا ولم يكن يعلم أنه ما هو أسوأ من كورونا يتربص به
أتمنى أن يأخذ المجرم حكم الإعدام لعل وعسى تبرد نار أهله ولا تنسى قضيته كما نسيت غيرها.
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53 - FOUAD الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:57
يجب تعذيب المجرم اولا كما عذب الطفل البريء ثم اعدامه. مللنا من بعض المفكرين الاجتماعيين الذين يفتون بعدم مواجهة العنف بالعنف...يجب ردع كل من سولت له نفسه ان يغتصب و يقتل الاطفال. يجب اعدام المجرمين لاستئصال مرض اغتصاب الاطفال و قتلهم من المجتمع. اطفالنا في خطر|||
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54 - hanane casa الأحد 13 شتنبر 2020 - 10:57
التعديل المطلوب هو الاعدااااااام لكي نتخلص من هذه الحشرات بصفة نهائية
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