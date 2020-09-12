برنامج "امتلاك" يمكّن آلاف المنخرطين من السكن

هسبريس من الرباط

سجلت مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين أرقاما إيجابية جدا خلال العام الأول من برنامج "امتلاك" للمساعدة على السكن، حيث تمكّن ما يناهز 8000 منخرط من الحصول على سكن رئيسي، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ إطلاق البرنامج في فاتح شتنبر 2019 إلى غاية متم شهر غشت المنصرم.

وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن 79% من مجموع مستفيدي برنامج "امتلاك" "فضلوا اللجوء إلى آليات التمويل الكلاسيكي، وذلك إما من خلال طلب دعم سعر الفائدة بنقطتين (2%) لقروض لا تتعدى قيمتها 300.000 درهم (3300 ملف)، أو الحصول على الدعم الكلي لسعر الفائدة (0%) على قرض سقفه 150.000 درهم (3000 ملف)".

على صعيد مواز، يضيف البلاغ ذاته، "وقع اختيار 21% من مجموع المستفيدين على آلية التمويل التشاركي (مرابحة)، التي تجاوزت عتبة 1700 مستفيد؛ حيث تقدم المؤسسة للمنخرط مساعدة مالية جزافية قدرها 40.000 درهم بالإضافة إلى تخفيض من هامش الربح الخاص بالتمويل التشاركي".

يذكر أن القيمة الإجمالية للتمويلات الممنوحة خلال السنة الأولى للبرنامج وصلت إلى أزيد من ملياري درهم. ويتوزع المستفيدون على جميع جهات المملكة، "وقد احتلت جهة الدار البيضاء-سطات الصدارة محققة نسبة 21% من إجمالي المستفيدين، تليها جهة فاس-مكناس بنسبة 16%، وعلى مقربة منها توجد جهة الرباط-سلا-القنيطرة في المرتبة الثالثة بنسبة 15%".

وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة أحدثت برنامج "امتلاك" بهدف دعم 100.000 منخرط جديد في أفق سنة 2028 لاقتناء أو بناء سكنهم الرئيسي، وذلك من خلال عروض وحلول تمويلية متنوعة، حرصت المؤسسة على تصميمها بشكل يلائم احتياجات أسرة التربية والتكوين.