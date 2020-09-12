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الرئيسية | مجتمع | رئيس الحكومة يعزي أسرة الطفل عدنان بوشوف

رئيس الحكومة يعزي أسرة الطفل عدنان بوشوف

رئيس الحكومة يعزي أسرة الطفل عدنان بوشوف
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 15:52

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تلقيه، بكامل الأسى والأسف، لخبر العثور على جثة الطفل المختطف عدنان بوشوف مدفونة بالقرب من مسكن عائلته بمدينة طنجة، بعد أيام من متابعة قصة اختطافه على أمل العثور عليه سالماً.

وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك": "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان"، متقدما بخالص التعازي "للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية".

وأضاف: "نحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - طلب من الريصاني السبت 12 شتنبر 2020 - 16:16
السي العثماني الله يرحم والديك الا ما دجاوز السلطة ديالك وتامر باعدام هدا الوحش
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2 - موغرابي السبت 12 شتنبر 2020 - 16:17
البكاء بعد الميت خسارة السيد رئيس لا داعي للركوب على الحدث بتقديم الشكر لرجال الأمن على السرعة لو وجد حيا ربما اتقبلها كان عليك تقديم العزاء و إنتهى الكلام.
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20
3 - oujdi السبت 12 شتنبر 2020 - 16:18
سبحان الله ،هذا هو محاولة عدم التدخل لجعل الإعدام واجب في حق كل بيدوفيلي وإرهابي وإدانة العفو الذي صدر في حق الإسباني
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16
4 - زعما فعلا تحية لهم السبت 12 شتنبر 2020 - 16:19
إينا أمن ألمرضي راه السكان ديال المنطقة اللي اكتشفو وجود الجثة، مكتحشمو مكتمرݣو، حسبنا الله و نعم الوكيل
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16
5 - Abdou RABAT far السبت 12 شتنبر 2020 - 16:21
الله يرحم الطفل الملاك عدنان ويرزقه جنات النعيم. وألهم أهله الصبر والسلوان. وهاد الحيوان المجرم مرتكب الجريمة خاصو الإعدام في ساحة عمومية ليكون عبرة لغيره .واحسن حاجة غيديرها العثماني هو سن قانون تطبيق الإعدام في حق المغتصبين والإرهابيين
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6 - فاسية السبت 12 شتنبر 2020 - 16:22
نطلب الاعدام أمام الملا وفي أسرع وقت ليكون عبرة للمجرمين مثله حسبي الله ونعم الوكيل
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24
7 - عبدالصمد الاندلسي السبت 12 شتنبر 2020 - 16:22
و ماذا بعد العزاء ؟
أيحكم القضاء بالإعدام على هذا الوحش البشري ؟ غير هذا سيكون مجتمعنا دائما عرضة لهذه الجرائم .
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8 - ام ترغب في الخروج من البلد السبت 12 شتنبر 2020 - 16:22
يجب ان تعزي المغاربة كاملين مفجوعين و مكلومين وقلوبنا محروقة
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9 - كوثر السبت 12 شتنبر 2020 - 16:22
عليك سيدي الوزير أن تفعل صلاحياتك و تعمل أقصى جهدك لتفعيل عقوبة الإعدام في حق هذا الوحش الإرهابي، و توقف الجمعيات اللتي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان عند حدها فلا حاجة لنا بها. رحمك الله يا عدنان. كلنا عدنان.
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10 - kamal السبت 12 شتنبر 2020 - 16:23
ماكانفهمش وزير أول ومسؤول

علاش مايمشيش بنفسو يعزي أسرة الطفل
وياخد قرارات جريءة لحماية الطفولة فهاد البلاد
لأنه ماشي غير هاد الطفل لي كان أو غادي يكون ضحية لإغتصاب

علاش ماتخرجوش قوانين جديدة وديرو صرامة كبيرة

أسي العتماني تحرك شويا
بوجي من داك الكرسي
راه حتا الناس يوليو يحتارموك

عفاك كون شجاع
كون راجل

وديرو قوانين لي خاتخلي الطفولة محمية وخط أحمر
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11 - khaald السبت 12 شتنبر 2020 - 16:25
الإعدام لهذا المجرم الذى سفه احلام والدي هذا الولد و روع قلوبنا
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12 - محمد ح السبت 12 شتنبر 2020 - 16:27
يجب على الدولة تنظيم استفتاء لمعرفة إن كان الشعب مع تنفيذ عقوبة الإعدام أم لا رغم أن نتيجة الاستفتاء جد محسومة :
نسبة المشاركة 99في 100
نسبة التصويت بنعم 100 في 100.
ملاحظة : 1 في 100 الذين لم يشاركوا في الاستفتاء هم الحقوقين المجرمين الذين يسبحون ضد التيار و في المياه العكر ة و يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام.
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13 - أنا أم غاضبة السبت 12 شتنبر 2020 - 16:28
تحية لقوات الأمن و لكن.. هذا لا يمنع الجريمة..وَجَب تعديل القانون و تطبيق الإخصاء و الإعدام على مثل هؤلاء..
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14 - متتبع السبت 12 شتنبر 2020 - 16:31
صراحة اقولها واتحمل مسؤوليتها, إن لم يعدم هذا الوحش الادمي يجب مقاضاة القضاة والمحامين وغيرهم ممن يدافعون عنه ونشر اسمائهم والتشهير بهم من طرف كل انسان فيه ولو قليلا من الانسانية.
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15 - Cosmos السبت 12 شتنبر 2020 - 16:32
الركوب على أمواج الحادث المأساوي من أجل كسب تعاطف المغاربة و تحقيق أهداف سياسية ... لا تقلق سيدي فمهما فعلت ستبقى سمعة حزبك في الحضيض.
إلى مزبلة التاريخ
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16 - مواطن غيور1 / العفو الملكي السبت 12 شتنبر 2020 - 16:34
السلام عليكم
عدم تنفيد الإعدام في المغرب و العفو عن المجرمين في قضايا الإغتصاب و القتل و قطع الطريق و الإعتداء.... معناه واحد: النظام بالعفو عن هؤلاء متواطء معهم في انتشار الجريمة و حالات العود، هاته هي الحقيقة و لا حقيقة غيرها.
آن الأوان بإقرار عقوبات مشددة رادعة : أشغال شاقة، الغداء مقابل العمل، العفو من دوي الضحايا فقط مقابل الإعتدار لهم، إخصاء المغتصبين خصوصا بعد تعدد و العود في الجريمة، و أخيرا تنفيد أحكام الإعدام.
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17 - مجهول السبت 12 شتنبر 2020 - 16:36
حسبي الله ونعم الوكيل نطالب بإعدام أمام الملأ
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18 - مواطن السبت 12 شتنبر 2020 - 16:38
لو كنا في دولة ديمقراطية لقامت الدنيا ولم تقعد احتجاجا على رجال الامن بسبب عدم ايجادهم للطفل قبل موته ٫ قالك يحيي رجال الامن ٫ راه مجموعة من قضايا الاختطاف لازالت مفتوحة بكافة ربوع المملكة بدون اي حل ٫ المغرب هي الدولة الوحيدة سبحان الله التي دائما رجال الامن فيها على حق ٫ فلاهم ياخذون رشوة و لا هم يقصرون في مهاهم و لا هم يقومون باحتقار المواطن حتى و ان اثبت ذلك بالفيديو يتم اعتقال المواطن بدلا عنهم بتهمة التشهير ٫ من الافضل لو خرج احد من مسؤولي الامن ليقدم اعتذاره بسببهم تقصيرهم في انقاذ الطفل من هذا المصير،
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19 - الشكر السبت 12 شتنبر 2020 - 16:43
نشكر قوات الأمن لكشفها الجريمة في وقت قياسي هههههه اشمن قياسي و السيد خطف و غتصب و قتل و دفن على خاطر خاطرو و العالم طلو كيقلب على الدري و قالت الأمن و كونو تحشمو غير شوية
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20 - ابواسيل السبت 12 شتنبر 2020 - 16:44
حتى لا ينفلت المجرم من العقاب !!! أو غدا يتباهى في الشارع !!! فالمحاكمة الإنصاف الأكيدة المحروقة !!!! بل نتقاسم الآلام و الصدمة مع الأبوين!!!
فعلى الدولة ان تباشر دراسات في علم المجتمعات للتشخيصات المدققة للمجموعات البشرية و أوضاعها و كدا مشاكلها : كي لا تعمل القطاعات من فراغ !!!!
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21 - ام للخير السبت 12 شتنبر 2020 - 16:47
حسبنا الله ونعم الوكيل الله ياخد الحق فكل من كان سببا في انتهاك الحقوق وضياعها من قريب او من بعيد
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