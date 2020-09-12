رئيس الحكومة يعزي أسرة الطفل عدنان بوشوف

هسبريس من الرباط

أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تلقيه، بكامل الأسى والأسف، لخبر العثور على جثة الطفل المختطف عدنان بوشوف مدفونة بالقرب من مسكن عائلته بمدينة طنجة، بعد أيام من متابعة قصة اختطافه على أمل العثور عليه سالماً.

وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك": "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان"، متقدما بخالص التعازي "للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية".

وأضاف: "نحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".