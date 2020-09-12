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كُتّاب وآراء
رئيس الحكومة يعزي أسرة الطفل عدنان بوشوف
أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن تلقيه، بكامل الأسى والأسف، لخبر العثور على جثة الطفل المختطف عدنان بوشوف مدفونة بالقرب من مسكن عائلته بمدينة طنجة، بعد أيام من متابعة قصة اختطافه على أمل العثور عليه سالماً.
وكتب العثماني في تدوينة على "فيسبوك": "نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جنانه ويرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان"، متقدما بخالص التعازي "للأم والأب المكلومين في فلذة كبدهما، ولا يسعنا إلا أن ندين هذه السلوكات الإجرامية واللا إنسانية".
وأضاف: "نحيي قوات الأمن التي كشفت في وقت قياسي عن الجريمة المروعة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
أيحكم القضاء بالإعدام على هذا الوحش البشري ؟ غير هذا سيكون مجتمعنا دائما عرضة لهذه الجرائم .
علاش مايمشيش بنفسو يعزي أسرة الطفل
وياخد قرارات جريءة لحماية الطفولة فهاد البلاد
لأنه ماشي غير هاد الطفل لي كان أو غادي يكون ضحية لإغتصاب
علاش ماتخرجوش قوانين جديدة وديرو صرامة كبيرة
أسي العتماني تحرك شويا
بوجي من داك الكرسي
راه حتا الناس يوليو يحتارموك
عفاك كون شجاع
كون راجل
وديرو قوانين لي خاتخلي الطفولة محمية وخط أحمر
نسبة المشاركة 99في 100
نسبة التصويت بنعم 100 في 100.
ملاحظة : 1 في 100 الذين لم يشاركوا في الاستفتاء هم الحقوقين المجرمين الذين يسبحون ضد التيار و في المياه العكر ة و يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام.
إلى مزبلة التاريخ
عدم تنفيد الإعدام في المغرب و العفو عن المجرمين في قضايا الإغتصاب و القتل و قطع الطريق و الإعتداء.... معناه واحد: النظام بالعفو عن هؤلاء متواطء معهم في انتشار الجريمة و حالات العود، هاته هي الحقيقة و لا حقيقة غيرها.
آن الأوان بإقرار عقوبات مشددة رادعة : أشغال شاقة، الغداء مقابل العمل، العفو من دوي الضحايا فقط مقابل الإعتدار لهم، إخصاء المغتصبين خصوصا بعد تعدد و العود في الجريمة، و أخيرا تنفيد أحكام الإعدام.
فعلى الدولة ان تباشر دراسات في علم المجتمعات للتشخيصات المدققة للمجموعات البشرية و أوضاعها و كدا مشاكلها : كي لا تعمل القطاعات من فراغ !!!!