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المغرب يسجل 2238 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2238 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 17:56

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2238 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 84435 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2122961 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1553 حالة.

وتم التأكد من 1673 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 65867.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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