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تفاصيل آخر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا

تفاصيل آخر الرحلات البحرية بين المغرب وإسبانيا
هسبريس - أمال كنين
السبت 12 شتنبر 2020 - 23:35

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تفاصيل الرحلة البحرية رقم 30 من المغرب إلى إسبانيا، التي ستنطلق من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء.

وحسب ما أعلنته السفارة الإسبانية، فإن الرحلة تضم 600 مسافر و224 مركبة.

وسبق للسفارة الإسبانية أن أعلنت عن تنظيم رحلة بحرية جديدة يوم 19 شتنبر الجاري للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة بإسبانيا، وكذا المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

الموعد النهائي لطلب الحجز في الرحلة الجديدة هو 17 شتنبر الجاري. وتؤكد السفارة الإسبانية أنه يجب على الركاب أن يكونوا قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا.

ومن المنتظر أن تنطلق يوم غد السبت رحلة بحرية من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، هي الرحلة رقم 30.

وأعلنت السفارة الإسبانية في وقت سابق عن مغادرة الرحلة رقم 29 من ميناء طنجة صوب ميناء الجزيرة الخضراء، والتي ضمت على متنها 717 راكبا و199 سيارة.

وتجاوز مجموع المواطنين الإسبان والمقيمين بالأراضي الإسبانية، الذين تم إجلاؤهم من المغرب منذ بداية إجراءات الحجر الصحي في مارس الماضي، 20 ألف شخص.

وذكرت السفارة الإسبانية بالرباط أن على المواطنين ‏هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، "السفر في أمان وبكل مسؤولية". وأضافت "إذا سافرت إلى الخارج ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".

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