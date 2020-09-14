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كُتّاب وآراء
"الجمعية" تتبنى قضية مقتل الطفل عدنان بوشوف
أعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن تبني قضية الطفل عدنان بوشوف الذي قضى نحبه في جريمة مروعة، وتكليف محامين منتمين إلى لجنة الدفاع التابعة لفرعها بتتبعها إلى نهايتها مع انتصابها طرفا مطالبا بالحق المدني.
وعبّر التنظيم الحقوقي عن "أسفه للمأساة التي تعيشها الطفولة المغربية في غياب تدابير النهوض بحقوقها وحمايتها من الإهمال والاستغلال"، محملا "الدولة المسؤولية عن الحفاظ على حياة وصحة المواطنين عبر توفير الأمن لهم وحمايتهم من المخاطر، وبالأخص الأفعال الإجرامية المتكررة".
وطالبت الجمعية المغربية، في بلاغ توصلت به هسبريس، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بالإشراف الجدي على البحث التمهيدي مع الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الطفل من طرف مركز الطب الشرعي بالدار البيضاء؛ وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات وطريقة الوفاة.