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الرئيسية | مجتمع | هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟

هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟

هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:00

يتواصل النقاش في المغرب حول العقوبات الردعية في حق مغتصبي الأطفال على ضوء قضية الطفل عدنان التي هزت الرأي العام الوطني، وانتهت بارتكاب جناية القتل العمد المقرون بهتك عرض قاصر.

وتعالت العديد من الأصوات تطالب الحكومة المغربية بإدخال تعديلات على مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار البرلمان من أجل التنصيص على تنفيذ عقوبة الإعدام في حق جرائم اغتصاب الأطفال، خصوصا تلك المقرونة بالقتل العمد.

الحكومة المغربية، ومن خلال مشروع القانون الجنائي، كانت قد عمدت إلى تخفيض الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام من 31 جريمة إلى ثماني جرائم، مع إضافة ثلاث جرائم يعاقب عليها أيضا بالإعدام، هي جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ليصبح العدد 11 عقوبة يعاقب عليها بالإعدام؛ وذلك في إطار تفاعل المغرب مع دعوات الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.

وأوقف المغرب تنفيذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1982، ما عدا استثناء واحدا سنة 1993 في حق "الكوميسير ثابت"؛ فيما تتعالى أصوات مغربية تطالب بعودة تنفيذ هذه العقوبة، خصوصا بعد واقعة مقتل الطفل عدنان بطنجة.

وأطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة افتراضية على "فايسبوك" تحت عنوان: حملة المليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان. وبلغ عدد التوقيعات إلى حدود اليوم حوالي نصف مليون توقيع مع تنفيذ العقوبة.

ويؤيد حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، الإبقاء على عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المغربي، وهو الموقف الذي عبر عنه القيادي البارز في الحزب ووزير الدولية المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، في أكثر من مناسبة.

وبين مؤيد ومعارض، تشير المعطيات الدولية إلى أن أكثر من ثلثي بلدان العالم حتى الآن ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي، مثل حالة المملكة المغربية. ويصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم 106 دول، فيما عدد البلدان التي ألغت العقوبة بالنسبة للجرائم العادية هي ثمانية، علماً أن البلدان التي لا تطبق العقوبة في الواقع عددها 28.

وحسب منظمة العفو الدولية فإن مجموع البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لا تطبقها في الواقع الفعلي هي 142 دولة، بينما مازالت العقوبة تطبق في 56 دولة، علما أن هناك بعض الدول التي عادت إلى تنفيذ الإعدام بعد ارتفاع جرائم اغتصاب الأطفال، من قبيل الهند التي أقرت تعديلا قانونيا في 2018 بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال بعد سخط مجتمعي على بروز الظاهرة بشكل كبير في البلاد.

ويرى عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنه لم يثبت إلى حدود اليوم أن تنفيذ عقوبة الإعدام قلص من جرائم اغتصاب الأطفال بدليل تجربة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فإن هذه العقوبة بحسبه تبقى غير ردعية.

ويوضح غالي، في تصريح لهسبريس، أن الدول التي لا تطبق حكم الإعدام وتعتمد على مقاربات أخرى تراجعت فيها ظاهرة الاغتصاب أو أقل من تلك التي تنفذ الإعدام، داعيا إلى سن سياسية جنائية شاملة لمحاصرة الظاهرة في المغرب.

ويعتبر رئيس AMDH، في تصريحه، أن "مسؤولية الدولة واضحة في تفشي جرائم اغتصاب الأطفال"، مشيرا إلى الحكم المخفف على مواطن كويتي في مدينة مراكش متهم باغتصاب قاصر وفراره إلى الخارج، ومضيفا أن "مراكش تشهد حالات اغتصاب الأطفال بشكل شبه يومي".

وأكد عزيز غالي ضرورة مراجعة سياسة العفو الملكي، لأنه "لا يمكن أن يستفيد مغتصب طفل من العفو بعد سنوات من فترة سجنه"، وزاد أن التشدد في إصدار الأحكام القضائية مطلوب في هذه الحالات لتصل إلى 20 أو 30 سنة سجنا نافذا.

ويقترح رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إطلاق حملات واسعة بالمغرب للتحسيس والتوعية حول مخاطر الظاهرة التي قال إنها متفشية بشكل كبير، بدليل الشكايات الكثيرة التي تتلقاها جمعيات تعمل في مجال حماية الطفولة.

ودعا الحقوقي البارز الحكومة المغربية إلى الدخول في الشبكة الدولية التي تفضح "البيدوفيليا"، وهو إجراء يمنع دخول "البيدوفيليين" إلى الدول، مضيفا أن العديد من الجمعيات في تجارب دولية تعمد إلى خلق حسابات وهمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل "اصطياد" مثل هؤلاء الأشخاص.

ويرى رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن "الفضاء الأزرق" وطنيا ودوليا بات اليوم مسرحاً لنسج علاقات افتراضية مع أطفال من أجل استدراجهم والتغرير بهم، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات في هذا المجال.

وشدد غالي على أن المسؤولية الأمنية حاضرة أيضاً من خلال التأخر في التفاعل مع شكايات الأسر، وهو "ما وقع في قضية الطفل عدنان، الذي راجت صور المتهم بقتله على فيسبوك، لكن توقيفه جاء بشكل متأخر رغم أن له هوية واضحة ويسكن على بعد أمتار من الضحية".

وطالب المتحدث السلطات الأمنية بالتفاعل بشكل سريع مع النداءات التي تروج بين الفينة والأخرى على شبكات التواصل الاجتماعي بخصوص اختفاء الأطفال وشكايات الأسر، معتبرا أن "أي طفل مختف هو مشروع مقتول ووجب التحرك بشكل مستعجل قبل وقوع الكارثة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (74)

1 - chrome الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:05
وجب عليه ان يعود والا فلنقرا على بلدنا السلام، ومن يقول عكس ذلك فليتخل اولا كيف ستكون ردة فعله اذا وقع نفس الشيء بفلذة كبده
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109
2 - عبدو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:11
في هذه الحالة ( حالة عدنان ) أكيد
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62
3 - مغربي قح الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:11
تطبيق القانون الوضعي كقانون الكمامة نطيروا فيه كل السلطات مطبقاه واما شرع الله لا زلنا نتسائل هل سيعود المغرب لتطبيقه ام لا !!!
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74
4 - immad الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:12
اظن ان الاعدام هو اقل عقوبة مخففة في حق المجرم...للأسف الشديد الجاني اختطف واغتصب وقتل وشوه ودفن البراءة في الخلاء ....اي عقوبة تعادل هذه الافعال التي لا يصدقها عقل ...ان القلب يعتصر ألما ....ما وقع قتلنا جميعا ....
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130
5 - kawtar الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:13
الإعدام ثم الإعدام ثم الإعدام ولا شيء غير الإعدام. واش من نيتكم هو قتل بلا مايفكر فالولد ولا في عائلته ولا فالقانون و نتوما باقين كتفكرو واش تقتلوه. القانون الذي تطغى عليه الجرائم، هو قانون فاااااشل.
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104
6 - متدخل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:13
هدا سؤال فرض نفسو بقوة فضل ارتفاع وانتشار ظاهرة اغتاب الاطفال يعني يجب تطبيق عقوبة الإعدام في حق هاد الاشخاص لي كاينتاهكو حقوق الطفل بهاد الوحشية والسؤال لي ماعندوش الجواب هو علاش القانون كيحاول يصرف النضر على هاد المجرمين بشمن حق واحد مغتصب طفل اوقاتلو علاش القانون كيتناقش فتطبيق عقوبة الإعدام من بعد ما المجرم عدم وغصب داك الطفل بلا رحمة ولا شفقة.
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48
7 - Hassan الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:13
في دولة اليمن الشقيقة ثم اعدام حلاق في ساحة عمومية لانه اغتصب وقتل طفل جاء ليحلق شعره عنده. كما ثم اعدام رجلين وامراة في ساحة واما اهل الضحية لانهم استدرجوا طفل وقتلوه. اليمن دولة فقيرة ولاتابه بالضغوطات الخارجية عندما يتعلق الامر بشيء عادل وقانوني. لهذا على المغرب ان لا يخشى الضغوطات الاجنبية وان يستانف تنفيذ احكام الاعدام ضد السفاحين و القتلة.
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57
8 - said الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:14
الإعدام ليس عقوبة بل هو ردع وبالتالي فهو حياة قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم.
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75
9 - رضوان براضي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:15
يجب على المحكمة الموقرة ان تصدر قرار بالاعدام على هدا المغتصب الاطفال والقاتلهم كلنا مع الاعدام شنقا ...الله يرزق صبر وسلوان للوالدين الطفل المرحوم حسبنا الله ونعم الوكيل
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41
10 - الإخصاء ثم الإعدام الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:16
الإعدام يعتبر عقوبة مخففة لمرتكبي مثل هاته الجرائم
كون جات عليا هاد مرتكبي الجرائم خاصهم الإخصاء و التشهير بهم لمدة لاتقل على 6 أشهر ومنبعد عاد إطبق عليهم الإعدام ليكونو عبرة للآخرين
والسلام عليكم
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53
11 - خالد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:16
طبعا أتمنى أن يطبق دالك قال سبحانه وتعالى من قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ .ودالك الطفل البريء لم يقتل ولم يفسد. اعكس الآية وسترى الحق والفاهم يفهم
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14
12 - سامي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:16
أتمنى أن يعاقب مغتصبي الأطفال بالإعدام ، ومعهم الإرهابيين وتجار المخدرات وسارقوا المال العام وكل من ثبت تورطه في أكل مال الشعب .
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14
13 - نعم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:17
انا مع تنفيذ عقوبة الاعدام في حق مثل هؤلاء
لكن ليس كما يقول البعض في ساحة عامة ...
العبرة في تنفيذ العقوبة لا التشهير

الله يرحم عدنان و سائر المظلومين
#لا للبيدوفيليا
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6
14 - FRANCE الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:17
لو وقع لفلدة كبدك لا اتمنى لكم هذا ستقتله غلى الفور بدون محاكمة نريد تطبق شرغ الله اما ما تقوله للحفاظ على منصبك لا يهمك من اغتصب الاغدام لكل من قتل وحوال حتى القتل
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8
15 - أرطغرل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:17
مدام عندنا ناس بحال عصيد متغدي يرجع الإعدام ولا وزة
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5
16 - اسماء الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:17
واش هما كيغطيوا ليهم وجوهم خايفين على النفسية ديالهم بقى غير الإعدام
اسيدي ما تبقاوش. تحجبوا عن وجوه المجرمين
خليوا كل عاءلة دير صورة بكادر للمغتصب ان تبت إدانته.وكل وقت يتم لعنه من خلالها
قبل الإعدام وبعده
حسبي الله ونعم الوكيل في شياطين الانس والجن من مغتصبين ومدافعين عنهم
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7
17 - أبو المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:19
جريمة الخطف والحجز و الاغتصاب والقتل = سجن 5 نجوم ؟ ثم تخفيض عقوبة السجن ثم العفو؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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1
18 - #كلنا عدنان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:19
السن بالسن والحرمان قصاص.الاعدام لكل من اغتصب وقتل نفسا.وبتر الخصيتين لكل مغتصب..ليكونا عبرة لكل من سولت له نفسه.
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19 - qalo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:20
they have to. he should be punished for his acts.
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20 - الكرموسي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:24
ما كان لا جمعيات حقوقية ولا والو الكل يريد إعداد مثل هؤولاء الوحوش حتالات المجتمع و يجب ثطبيق الحكم الإسلامي في حق القاتل و السارق القاتل يجب أن يقتل لكي يرتاح منه المغاربة و يطمئنو و السارق إن لم تقطع يده و جب الحكم عليه بالمؤبد و الأعمال الشاقة لا يعقل شخص يعمل و يكد من أجل قوته اليومي ويجي حيوان موسخ و ياخد ليه رزقو هادي السيبة والمغتصب يجب تطبيق عليه الإخصاء لقد تعبنا من مثل هؤولاء الحيوانات التي أصبحت عبئا على المواطن و حتى على الدولة
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2
21 - الاعدام والا عاد قانون الغاب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:25
الاعدام يطبق حتى في امريكا، فلماذا لا يطبق عندنا
شيء اخر ان حكم على بيدوفيلي بالسجن يقتل داخل السجن بمجرد ان يعرف السجناء الاخرون لماذا سجن، هذا في امريكا .
هبة الدولة لطخت حين تم التساهل مع بيدوفيليين، في كل ارجاء العالم نحتقر
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22 - كلمة حق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:26
لو لم يكن الإعدام حكم عادل وضروري لإستقرار الحياة الإنسانية لما سنه الله ولكن الذين يرفضون هذا الحكم هدفهم الإسلام: يريدون أن يغيروا حكم الله في الأرض
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23 - أمين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:26
عقوبة الإعدام مشروعة شرعا لذالك أظن أنه يجب فقط الرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي و استشارة اهل الفقه الإسلامي فإن كان يجب تفعيلها فيما يخص الجرائم التي شرعها الإسلام لمعاقبة مرتكبيها اما قضية عدنان رحمه الله فهي ليست فقط الاغتصاب بل كذلك القتل العمد و بدم جد بارد و هذا ما يستوجب النظر إليها بعمق إسلامي محض و شكرا
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24 - meknassi الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:26
أقترح عودة تطبييق الإعدام في حق مغتصبي الأطفال وسنرى إن كان ذالك سيقلص من هذه الظاهرة أو سيبقى الأمر على ما هو عليه
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25 - مهاجر 2.0 الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:27
ما حد المغرب تابع لمنضمات السوء من امنيستي الدولية،وحقوق السجناء ويتبع ما يملي عليه الغرب،لن تكن عقوبة الإعدام. كفى من التبعية وليكن لنا سيادة حتى نسن قوانين تلائم مجتمعنا.
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26 - belahcen الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:29
ان تغيير القانون الجنايء من حق اي دولة والاعدام لمثل هولاء الوحوش واجب ديني ومجتمعي احب من احب وكره من كره .والسواءال هنا انه اغتصب فلها عقوبتها اما القتل العمد وتشهير بالجثة والترصد لطفل بريء وقاصر لابد من تشديد العقاب للمجرمين الذين قاموا بالقتل العمد وازهاق روح بريءة. لان السجن لهم ملاذ الى ارتكاب الاغتصاب على ضعفاء في السجن وهذا معروف في كل سجون العالم. اما في امريكا والسعودية وايران وغيرها الحكم بالاعدام واجب لكي لا يحاول اخر الى فعل مثل ما فعله هذا المريض جنسيا والوحش في القتل والتشهير بالجثة. واخفاءها ليوهم العدالة عن الحقيقة. اذا لم يتم ايقاف النزيف سيكون غدا مجرم اخر اما القتل او خصيه مع الحكم عليه ب ال موءبد بدون عفو والاشغال الشاقة حكم من طرف المحاكم بتغير القانون وتشديده على امثال هذه الوحوش في ا لا غتصاب ام القتل فلابد من قتله لينتهي الامر نهاءيا.
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27 - M.ESSETTE الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:30
صحيح انها فاجعة هزت مشاعر المغاربة قاطبة و ان الراي العام الشعبي يريد القصاص عن طريق تطبيق اقصى العقوبات بناء على القانون المغربي. و في هذا الاطار اود ان اشير الى ان البيدوفيليا كلمة اغريقية تعني مصاحبة او مرافقة الاطفال. و هي ظاهرة مرضية نفسية تمس نسبة مأوية جد قليلة في جميع المجتمعات حيث تعمل كل دولة على المتابعة و المحاكمة من اجل الضرب بيد من حديد على مقترفيها و المتورطين في نشاط هذه الظاهرة.
و السؤوال الطروح /هل يمكن مقارنة ظاهرة البيدوفيليا من حيث المعنى و الفعل مع الغلمانية???. سؤال يطرح نفسه في ظل التحديات و التخيرات التي يعيشها العالم و خصوصا الدول الاسلامية التي لا زالت مثل هذه الافعال و الذنوب تعتبر طابوهات لا يمكن الحديث عنها او طرحها على طاولة النقاش.
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28 - اياد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:30
لازم الاعدام لكي تنقرض الوحوش البشرية من فوق الارض ولا يبقى الا الطيبون المؤمنون.
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29 - miloud الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:31
الطبقة الفقيرة تطالب الطبقة الغنية بتطبيق الاعدام لكن الطبقة الغنية المغربية محكومة من طرف الطبقة الغنية النصرانية هل الاعدام توافق عليه الطبقة النصرانية الغنية المسيطرة على الاخضر واليابس
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30 - مصطفى ملو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:33
هؤلاء الحقوقجيين ليس لهم بديل ولا حل
يطلقون كلاما عاما بدون معنى
والمضحك عندما يقول أحدهم بأن الإعدام لا يحد من الجرائم، وهل العقوبات الأخرى تفعل؟؟
الجرائم باقية مادام الإنسان باق على سطح الأرض
لا ما يسمونه التربية الجنسية ولا خطب الأئمة ولا ما يسمونه العلاج النفسي ولا الإعدام(طبعا) سيحد منها.
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31 - المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:34
الإعدام القصاص لأن في القصاص حياة نقية من المجرمين، قال الله تعالى ولكم في القصاص حيوة يأولي الاباب،سورة البقرة،
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32 - Yilda الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:35
لقد وصلنا للحضيض بابتعادنا عن ديننا وهذه ليست سوى البداية. لم تأت منظمات الانحلال والفساد الدولية إلا بقوانين تحمي الجناة والمجرمين ولا تكترث بالضحايا! أصبح كل حقير بوزبال يتشدق بحقوق الإنسان وهو يتصرف أصلا كالحيوان فيقتل ويسرق ويغتصب عرضكم ومالكم ثم تدخلوه غرفة يأكل ويشرب وينام من مال الضحايا! فيخرج بعضلات وربما بديبلوم جامعي وربما بإعفاء. فتسارع جمعيات العار "لإعادة إدماجه" في المجتمع فتعطى له الأولوية في التشغيل قبل المواطن الصالح الذي قام بواجباته ووكل الله في حقوقه! لقد وصلنا للحضيض وما هي إلا البداية. حسبنا الله.
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33 - مريم الطنجاوي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:37
يجب تنفيذ الاعدام في مغتصبي الأطفال والنساء على السواء لان الوضع كارثي والرقم في ازدياد..
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4
34 - abdo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:38
نعم يجب ان يعود تطبيق الإعدام ...وتشديد العقوبات وأن يفرض القانون بقوة ولا يستثني احدا لافقيرا ولا غني ولا مسؤولا ولا مواطنا بسيطا
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35 - Arsad الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:38
الاعدام في حق اصحاب هذه الجرائم قليل في حقهم يجب اعدامه بعد ان يدوق من العذاب الجسدي والنفسي ما يجعله يثوب الى الله مثبا ثم يعدم بعدها بفعله فالجرمة ليست فقط في اغتصاب وقتل الطفل الجريمة حقوق الطفل وحقوق أسرة الطفل وحقوق المجتمع فالعقاب يجب ان يكون على قدر الجريمة
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36 - المختار بوطالب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:38
راه خاص إكون الإعدام الامكانش الإعدام غادي نقتلو بعضنا البعض ؤعادي نمشي الحبس ؤنعيش فابور حتى اجي تخفيف تم العفو وراه خاص إكون الإعدام
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37 - متتبع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:40
هذه حملة ستمر كسابقاتها لان عقوبة الإعدام لم تنفذ حتى فيمن قام باغتصاب 9اطفال وقتلهم بتارودانت ولم تنفذ بارهبيي الدارالبيضاء ومراكش . فلاداعي لتضييع الوقت في نقاش عقيم لن يفظي لأي نتيجة
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38 - عبد الله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:40
الإعدام من شأنه أن يردع المجرمين ومن شأنه يخفف عن أهل الضحية المكلومين. من غير إقرار عقوبة الإعدام ستعيش كل الأسر المغربية في حالة فوبى واضطراب. كيف نشفق على مجرم ولا نشفق على طفل بريء يغتصب فيقتل؟!
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39 - غريبة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:40
صدق الله سبحانه، إذ يقول: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ {البقرة:179}.
القصاص يسد باب الفتنة ويحسم مادة الشرلان الحبس لا يردع الناس عن القتل، فإذا لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل فتنتشر الفوضى ويعم الفساد.
لايمكن أن تمر مثل هاته الجريمة مرووووور الكرام
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3
40 - صاحبة الظل الطويل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:41
كون أصحاب القرار يعرفو شحال توجعات الأم ديالو باش تولدو، وشحال عانات تسعة أشهر ما عالم بها إلا الله وحده، وشحال سهرات وتحملات غير باش تشوفو تايكبر وتفرح به وووو، ويجي واحد ويضرب كلشي فزيرو يخطف ويغتاصب ويقتل ويدفن؟! انا كأم حتى الإعدام ما يشفيش ليا الغليل، نجبد ليه كبدتو وهو حال عينيه تايشوف، وموحال يبرد ليا الخاطر، ومنبعد فلتذهب كل البنود إلى الجحيم
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6
41 - محمد آمين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:44
نطلب بالاعدام الاعدام شرع الله واش احنا نتبع الله هوا لخلقنا وخلق الكون او نتبع ايملات من الخارج فهمني العلماء الدين دياولنا اطالب الحكومة المغربية تنفيد حكم الإعدام شحاج تافها دغيا كتطبقها في نصف اليل والجرايم والفتن كيكون فيه نقاش حتي اتنسا آلله يهديكم كل راع وكلكم مسؤول عن رعيته شوف طبق اعدام في حق هدا اشخص الحيوان نصوت عليكم في الانتخابات جاي ولكن اشوف شعب كله من طنجة حتي الكويرة وسلام انشري هسبريس شكرا
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42 - راجية رحمة الله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:44
واش اعباد الله هادشي باقي فيه شي تفكير هذا راه شرع الله خاصو يتطبق، خاصنا ننقيو المجتمع من هاد الميكروبات، نقطة صافي بلا منبقاو نخربقو
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43 - lala الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:44
االسلام عليكم وتبقى عقوبة الاعدام غير كافية لأن الجاني عذب واعدم بغير حق وبظلم بالغ لايوصف و عدب أمة انا لحد الان مصدومة انه اعتدى على شعب انالاانام وتقول هل نعود الإعدام سبحان الله واين العدالة اذا
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44 - إسلام الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:46
إن هذا البيدوفيل ارتكب جريمتان، جريمة الإغتصاب وجريمة القتل، لذى وجب على الدولة أن تسن قانون الإعدام في حق القتل العمد، أما في قضية الإغتصاب فيجب أن تكون هناك ثقافة جنسية منذ الصغر .
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45 - Saida الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:48
اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد اكيد الاعدام الاعدام الاعدام وخير الكلام ما قل ودل
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46 - yassine الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:49
اقترح تعديبه ثم اعدامه ليكون عبرة للاخرين او اعدامه بالكرسي الكهرباءي
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47 - اطفالنا في خطر الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:50
نطالب بتنفيد حكم الاعدام في حق هذا المجرم وامثاله اطفالنا في خطر ولن نقبل بغير الاعدام او القصاص العين بالعين والبادي اظلم
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48 - samsam الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:51
وماذا ننتظر... فكل المؤشرات تدل على أن الوحوش أقل ما تستحق هو الإعدام.
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49 - مصطفى أزعوم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:51
الكل في مغربنا يجزم أن القضاء يعتريه الفساد ومن ثمة سيطبق قانون الإعدام بكثير من الشطط وخصوصا في المجال السياسي. بالجملة علينا أن نداعع أولا على قيام دولة القانون والحق وثانيا عن الديمقراطية الحقة ولا أن يصبح كل واحد منا يحكم بهواه على غيره . أما قضية العقد الجنسية فيمكن القضاء عليها إذا أحسن التعامل مع نفسه ويعرف رغباته وحاجياته وخوفه...ثانيا ان يحسن التعامل مع الغير في المجال العلائقي والمهني وثالثا أن يحسن التعامل مع الطبيعة والمجتمع وتكون التربية صادقة ومطابقة مع العصر من هناك ستتقلص جرائم الجنس .
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50 - said الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:53
لازم المغرب اطبق شريعة الإسلامية بحال السعودية لي قتل شي روح اتعدم
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51 - Max الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:57
إعدام السفاح الوحش هي رحمة بنسبة إليه أما المؤبد فهي جهنم طول حياته .

الإعدام ليس حلا لمشاكلنا الاجتماعية .
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52 - الكرموسي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:57
لا يجب على الدولة أن تنصاع للضغوطات الخارجية يجب أن تعدم مثل هؤولاء الحيوانات لكي يكونو عبرة لغيرهم و ترتاح منهم الشعب المغربي لقد كثر أصحاب الساطورات أصبحو في كل مكان يجب تطبيق قانون إدا وجد عند اللص ساطور يجب بتر يده به كي لا يحملم مجرم آخر
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53 - مستنكز الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:57
اخوتی لاحضت مند تم العفو علی سی دانیال الاسبانی ومنتما وهی تراكم جزایم الاغتصاب بالجمله حسبی الاه ونعم الوكیل
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54 - رشيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:58
الاعدام يجب أن يطبق في حق القاتل والمغتصب. والله تعالى شرع القصاص وجمعيات وغيرها تنادي بمخالفته وتبرئة الجاني اما المجني عليه يسطح راسو.اليس هذا مخالف للمنطق والدين؟
نعم للاعدام حتى يكف المجرمون الأوغاد عن أفعالهم الخبيثة واقسم بالله انه بتنفيده ستتوقف كل الجرائم ابتداء من السرقة .
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55 - Mox22 الاثنين 14 شتنبر 2020 - 10:59
لقد اصبح الردع ضرورة لا محاد عنها والطبالون لحقوق الانسان لهم دور ومصلحة في انتشار هذا السلوك المشين
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56 - khadija الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:01
الإعدام أقل عقوبة في حق مغتصبي الاطفال. مع وألف مع عقوبة الإعدام الإعدام الإعدام
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57 - jawad الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:01
الاعدام اقل عقوبة في حق مثل هذه المخلوقات.
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58 - بائع القصص الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:02
عقوبة الاعدام في نظري يجب أن تنفذ في حق قاتل الروح العمد ومغتصبي الاطفال بعد اثباتات بدلائل دامغة مع تخصيص وقت لسنة او سنتين لتنفيذ الاعدام مع الإعلان عن ذلك والسماح لأهل الضحية إن شاؤوا مشاهدة تنفيذ الحق. هكذا العدل، للاسف يبقى هذا هو الحل لأننا شاهدنا في الماضي انفلات المغتصبين بسبب العفو.
في نظري يجب أن يصدر العفو فقط في من لا يشكل خطرا على حياة الآخرين وممتلكاتهم.
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59 - mEd الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:02
اللذين قتلوا عدنان هم اللذين خففوا الحكم على سفاح تارودانت وبيدوفيلي القنيطرة، هم اللذين كانوا السبب في عدم تطبيق حكم الإعدام في هؤلاء واخرين.
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60 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:03
يجب أن نعود إلى الحكم بالإعدام نقول هل يعود المغرب إلى حكم الإعدام فالاعدام أمر من عند الله الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطبق حكم الإعدام فيجب أن لا نخالف قانون الله المسلمين لم يحرفو القرآن الكريم ولكن حرفو القوانين التي وضعها الله في القرآن الكريم
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61 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:07
يجب على المغرب أن يعود لتطبيق عقوبة الإعدام لردع المجرمين ومغتصبو أطفال
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62 - Said الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:07
Vue la réaction de tous ces gens je crois que la justice va faire une exception comme pour Haj Tabet
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63 - مواطنة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:09
نعم نطالب بالأعدام في مثل هذه الجرائم،لكن المشكل هو الخوف من زهق ارواح أناس أبرياء في كون القضاء ليس نزيها وعادلا فكم من سجين سجن عمدا وهو برئ وكم من مجرم وضالم يعيش حر طليق لأنه من أصحاب نفوذ وسلطة
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64 - عزوز الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:09
السؤال ليس هو:
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟

بل السؤال هل المغرب حقا دولة مسلمة !؟
هل نحن مسلمون حقا ؟
فاذا كان الجواب بـ ــ نعم
فيجب علينا تطبيق حكم الله و ليس القانون الممسوخ الذي اتينا به من فرنسا و غيرها
مادمنا لا نطبق شرع الله على الارض فلا يسمى نظام المغرب بدولة اسلامية
فالشعب المغربي المسلم يجب عليه ان يطالب بنظام اسلامي حقيقي مطبقا في الواقع و ليس شعارات في الدستور الممسوخ الذي لا صلة له بشرع الله و حكمه
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65 - Jamal الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:10
العقوبة الحبسية في المغرب هي مجرد نزهة بالنسبة للمجرمين فالزنازين تتوفر على كل مقومات الراحة و الرفاهية كالتلفاز و الهاتف و مطبخ و سجائر و حشيش و خمر. فكيف سيخشى اي مجرم من العقاب. لذلك فالإعدام هو الحل الرادع لتخفيض مستوى جرائم الإغتصاب و القتل. او على الاقل تغيير سياسة السجون حيث يجب إقرار الحبس الإنفرادي للمجرمين المغتصبين و القتلة على مدار الساعة دون الإستفادة من اي تخفيف أو مستلزمات
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66 - احمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:11
للاسف هناك اصوات تعلو ويسمع لها هدفهم تشويه العقل المنطقي والعقل الاسلامي النظيف واثارة الفوضى في البلاد يقولون ان الاعدام ليس رادع ويضربون المثل بأمريكا وبعض الدول الغربية انها مهما طبقت حكم الاعدام فهذا ليس رادع عندهم ونرد على أمثال هؤلاء ان الدول التي تضرب بهم المثل لا تحكمهم شريعة اسلامية منطقية من حيث العقل والنقل والمنطق فالمغرب دولة مسلمة ثانياً اجي اسيدي خلي شي واحد يحيد لولدك الصغير الشرف ديالو ويشرجو ويذبحو ويحط عليه التراب ونوض غوت وقول لا متقتلوش لي قتل ولدي حيت ماشي رادع !! حتى المجنون ما غاديش يقولها ثالثاً :- تطبيق حكم الاعدام مشروع حتى لا تكون الفوضى في المجمتع وتحفظ حقوق الانسان من الصغير حتى الكبير وشفاء لصدور اهل المقتول لي ما يمكنش يصبروا والله اعطاهم الحق اما بدم القاتل او دفع الديه والديه قليل من يرضى بها
واضف الى ذلك هاد الطفل البريء معندوش حتى هو حق ولا حيت مات صافي راه خاص يرد ليه الحق ديالو
واخا هو تحت التراب رابعاً :- ليكن بعلمكم ان حكم الاعدام عبارة عن حكم مخفف بحق هذا السفاح المجرم
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67 - Mowaten الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:12
"من امن العقوبة اساء الادب".

رحم الله ابننا عدنان و ابدله دارا خيرا من داره.
و ربط الله تعالى على قلب والديه والهمهم الصبر و السلوان وطمانينة قلبية تواسيهم في هذا المصاب الجلل.
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68 - سيمو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:12
الذي اغتصب وقتل عدنان ملتزم دينيا ولا يخلف صلاة الفجر ودوما بلحية وقشابة وقد حلق لحيته ونزع قشابته بعد ارتكابه لجريم الاغتصاب والقتل حتى لا يكتشف امره . ومن حق اي كان ان يكون ضد الحكم بالاعدام . فلماذا في الغرب لا نهاجم مظاهرات تقام ضد الحكم بالاعدام حتى في حالات اكثر دموية من مقتل الطفل عدنان . وهنا اتوجه للاخوانيين الذين نهضوا من سباتهم في قضية عدنان لاذكر فلعل الذكرى . بتاريخ 20 فبراير 2018 امام مسجد بتمارة الرباط يغتصب 6 اطفال بوحشية ولم نشاهد مثل هذه الحملة المسعورة بتطبيق الاعدام . ما هذه الازدواجية . انشري ياهسبريس وشكرا
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69 - كم من عدنان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:13
ان كان دستورنا القرآن الكريم لما
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70 - %%%% الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:15
décapitation pour les violeurs et les voleurs des budgets publique les hauts responsables . pour moi ils sont pareil
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71 - محمد القدوري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:18
عقوبة الإعدام يجب أن تطبق في مثل هذه الأحداث الإجرامية ، وخلق قوانين سارمة لمحاربة الشذوذ الجنسية ، ولجم من يدافع عن الشواذ ونشر الرذيلة في البلاد وتصحيح مصار الإعلام المأجور الذي يحاب القيم الأخلاقية والدينية في البلاد
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72 - abdou الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:19
أقول للذين يريدون تعطيل حكم الإعدام أأنتم أرحم من الله؟
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73 - المواطن الحكيم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:20
الاخصاء و الأعمال الشاقة ثم الإعدام لمغتصبي وقاتلي الأطفال؛
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74 - متتبع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:20
نعم لتنفيد عقوبة الإعدام على من يستحق ،لا
لإلغاءها
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