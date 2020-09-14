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الرئيسية | مجتمع | "الأوقاف" تشيّد 12 مسجدا بالمغرب و3 بإفريقيا

"الأوقاف" تشيّد 12 مسجدا بالمغرب و3 بإفريقيا

"الأوقاف" تشيّد 12 مسجدا بالمغرب و3 بإفريقيا
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:25

بلغ عدد المساجد الجديدة التي شيّدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2019، في مختلف مناطق المغرب وبعض الدول الإفريقية، خمسة عشر مسجدا، تمّت أشغالها بشكل نهائي، فيما تتواصل أشغال بناء مساجد أخرى.

وبلغت الكُلفة المالية لتنفيذ مشاريع بناء المساجد الإثني عشر المنتهية أشغالها ما يزيد على ثمانية وتسعين مليون درهم (9 ملايير و800 مليون سنتيم). وتجري أشغال بناء 19 مسجدا آخر ستكلف مائة واثنين وستين مليون درهم (16 مليارا و200 مليون سنتيم).

وتفيد المعطيات التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنّ مشاريع بناء ثلاثة مساجد أخرى ستكلف 7 ملايير و500 مليون سنتيم، وهي توجد في طور الدراسات، ليصل مجموع المساجد المنتهية أشغال بنائها، والتي في طور الأشغال والدراسات، إلى 34 مسجدا.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت تعزيز الحضور المغربي في القارة الإفريقية، في المجال الديني، وذلك ببناء ثلاثة مساجد كبرى تنضاف إلى عدد من المساجد التي سبق أن شيدها المغرب في بعض الأقطار الإفريقية.

وهكذا تم تشييد ثلاثة مساجد تحمل اسم الملك محمد السادس في كل من جمهورية تنزانيا، وجمهورية غينيا، وجمهورية كوت ديفوار. وبلغ مجموع التكلفة الإجمالية لبناء المساجد الثلاثة أزيد من ثلاثمائة وأربعة وستين مليون درهم (36 مليارا و400 مليون سنتيم).

وإضافة إلى بناء المساجد يكوّن المغرب الأئمة الأفارقة، حيث يدرس عشرات الطلاب الوافدين من مختلف الأقطار الإفريقية في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين بالرباط، كما توجد في مدينة فاس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

وتعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء وتأهيل مساجد أخرى في الأقطار الإفريقية، حيث شرعت في إعداد الدراسات لإصلاح وتهيئة مسجد السلام بساحل العاج، ودراسات الحصص التقنية والثانوية لمشروع بناء مسجد أبيدجان في الدولة نفسها، إضافة إلى دراسات بناء مسجد بجامعة شنقيط في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وسيكلف بناء وإصلاح المساجد الثلاثة 12 مليار سنتيم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - السادمي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:36
والسبيطار والمدرسة يا عباد الله...... المساجد موجودين وكنقدرو نصليو في الدار لفي الزنقة ولكن العلاج والتعليم خاصنا فين.....
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57
2 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:40
في عام كامل شيدت الاوقاف اثنا عشر مسجدا بالمملكة. وكأنه انجاز عظيم.. وكم فُتح في ذاك العام من مقهى وخمارة...
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-11
3 - momo frankfurt الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:40
المستشفيات، المستشفيات، المستشفيات، باراكا من المساجد، الحمد لله المغرب موجود المساجد أرا يعمرو غير هادوك، القطاع الصّحي أولى بهذه الأموال
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39
4 - عبدالحي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:40
أغلبية المساجد تشيد من طرف المحسنين وفي النهاية يخضع للاوقاف،والإستيلاء على المتاجر من أجل الإستفادة من ثمن إيجارها.
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31
5 - خالد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:45
نريظ تشيد جامعات و معاهد و مستشفيات...اما المساجد فهما نوجدين بكثرة في مل مكان ...
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34
6 - samadi الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:46
علاش م تشيدوش 12 collège wa la l’hôpitals wala hadi 7ram
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16
7 - انشاء جيل منافق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:47
يجب بناء المدارس ومعاهد البحت العلمي والمستشفيات وخلق فرص الشغل وليس كثرة المساجد ما نحتاج لأن هناك أصلا مساجد كثيرة في المغرب وفي حينا فقط هناك ثلاتة مساجد والقلة القليلة من يلجها وأغلبهم كبار السن والمشكل كل ما زاد بناء المساجد كلما زاد تفسخ المجتمع.التعليم على القيم الأخلاقية في المدارس هي ما نحتاج وليس انشاء جيل منافق لأن هناك من يصلي ويغش.يصلي ويكذب.يصلي ويزني.يصلي ويسرق.يصلي ويطعن في شرف الناس يصلي ويتتبع مؤخرات النساء وهناك كذلك من يصلي ويغتصب.الدول تتقدم إلى الأمام والمغرب يرجع إلى الوراء.لا حول ولا قوة إلا بالله
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26
8 - Freethinker الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:47
الآلاف من المساجد والناس كتموت بسبب نقص المستشفيات. هذا هو التخلف الحقيقي!!!
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28
9 - elmos الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:50
ها الخادمة ديال المعقول ماشي بحال مصر جالسين يهدموا في المساجد بحجج واهية
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-28
10 - ياسين الفكيكي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:52
الاف المساجد المزخرفة والمبهرجة والتي تكلف الملايير جاءت كورونا لتغلقها في حين احتجنا مستشفى واحد محترم نموت فيه بكرامة لا نجده الان! اذا لم تغير كورونا اولوياتنا وقناعتنا فنحن لا نستحق حتى ان نكون عالما ثالثا بل رابع او خامس او ما دون ذلك.
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31
11 - مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:53
فينا هما المدارس والمستشفيات ودور الشباب فين الشباب يبدع ويتعلم ، واش ناقصين المساجد ؟!! يا على بلاد كيف دايرة ؟!!
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23
12 - مهلا مهلا مهلا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:57
قبل أن يطل علينا أصحاب من الأحسن استثمارها في التعليم والصحة
إن كانت من أموال الضرائب ربما من حقك أن تتدخل في كيفية صرف أموال ضرائبك
لكن الواقع أنها من أموال الأوقاف وهي أموال خاصة، لذلك دينيا واقتصاديا واجتماعيا ماشي سوقك عزيزي
شكرا
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-18
13 - البوهالي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:57
المساجد التي تؤدي وظيفتها الحقيقية لا فائدة فيها وعدم بنائها أولى من بنائها
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13
14 - متتبع من كازا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 11:58
نبني مساجد بالملايير و نطلب من الله سبحانه أن يرفع عنا حالة الفقر التي نعيش فيها.
كان أحرى بنا أن نسخر هده الموارد في أشياء تعود علينا بالنفع في حياتنا ما دام الصلاة جاءزة في أي مكان .
الله يداوي الحال و صافي .
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25
15 - عروبي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:00
نتمنى أن تهتم الدولة بتشييد المدارس و المستشفيات عوض بناء المساجد
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15
16 - محمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:01
السلام عليكم الحمد لله على اهتمامكم بتشييد المساجد الفارغة من المصلين مع العلم انكم فتحتم جميع المرافق العمومية العموم باستثناء بيوت الله حسبي الله ونعم الوكيل في الطغاة والمنافقين اللهم امين
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-1
17 - المحمدية الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:04
قبل أن نتحول إلى أفريقيا نبحث عن المناطق رو المدن التي تفتقر فيها أحياء كبيرة إلى مسجد فمثلا مدينة المحمدية مساجدها محسوبة على رؤوس الأصابع وكلما حل شهر رمضان يظهر الخلل
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-4
18 - انا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:04
نحن بحاجة إلى المستشفيات و المدارس و ليس لمزيد من المساجد.
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14
19 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:14
si le ministère s'intéresse à la construction des bibliothèques,des complexes sportifs.... et des activités culturelles dans chaque quartier, il participera mieux dans le changement d'une mentalité inerte et pleine de problèmes chez nous.
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0
20 - الرباطي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:17
الله يخلف على المحسنين ايوا خليوهم لينا نعبدو الله واخا غير نهار الجمعة ولا حرية التدين كاينة غير لقلال الدين
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0
21 - Education and justice system الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:18
Le virus Covid a démontré le manque flagrant des hôpitaux et aussi le niveau très bas de l’éducation d’une grande partie du peuple marocain
On a besoin des écoles, des centres de formations techniques, les sciences modernes.
On a aussi besoins des hôpitaux.
On a assez de mosquées, on peut prier n’importe ou et
dans nos maisons
La fondation des pays forts et l’éducation de son peuple et le niveau de son system judiciaire
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-1
22 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:18
السلام عليكم السيد وزير الاوقاف بالله عليك واش المساجد مسدودة مادا نستفيد منها أنتم تديرون أغنى وزارة المرجو منكم تشييد المدارس و المستشفيات واعانة الدولة على شراء الأدوية ومواد التنظيف للمدارس والمستشفيات فحالهم يبكي
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0
23 - انشاء جيل منافق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:19
إلى المعلق الثاني مواطن مغربي.من يسمع كلامك يظن أن الجميع يتهافت لي يلج إلى تلك المساجد.أصلا القلة القليلة من تذهب إلى المساجد وأغلبها من كبار السن وإن لم تصدق كلامي قم فقط بمقارنة وقم بجولة في البحر وكورنيشات المدن في أوقات الصلاة وبين المساجد وسوف ترى ما المكان المملوء بالناس.بالطبع سوف تجد البحار والكورنيشلت هي المملوءة وليس المساجد اذن فلا داعي أن تفعلوا فيها متقين لأن نفاقنا وكذبنا وفضائحنا تسبق سمعتنا
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0
24 - la vérité الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:19
متى يستفيق مسؤولينا من السبات العميق.
لو تم بناء مستشفيات او مدارس في المناطق التي تفتقر لها لكان احسن ودالك لتعليم اجيال المستقبل وعلاجها بدل تكليخها .
الصلاة ممكن ان يقوم الإنسان بها في اي شير من الكرة الارضية بدل المباني الفاخرة والمزركشة التي تصرف عليها اموال طائلة من جيوب.دافعي الضرائب.
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-1
25 - مصطفى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:19
هدر غير مسؤول للمال العام...هناك ما يكفي من المساجد وهي تبقى في أغلب الأوقات خاوية أو شبه خاوية بينما المجتمع في حاجة ماسة لمستشفيات ومدارس وجامعات...

نبينا الكريم قال "مدت لي الأرض مسجدا"، بمعنى أن الصلاة تجوز في أي مكان طاهر، والكهنوت الفقهي يبدر المال على بناء وزخرفة المعابد.
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26 - سليم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:22
في امريكا يمكن أن تكتري محلا و تاخد رخصة و تجعله مسجدا...ساهلة ماهلة...و يبدأ الناس من جميع الاقوام على الأرض يأتون للصلاة. لمادا البدخ...! نحن في حاجة إلى أشياء أخرى الآن...عندما نصبح أغنى دولة في العالم ...للعلم نازا في دراستها في 2016 حددت تاريخ 2025 لدالك...لان المجاعة التي ستصيب العالم لاحل لها الا فوسفاط المغرب او القضاء على العباد بكورونا...انداك يمكن لأي شخص بناء مسجد أو جعل فيلته أو ضيعته مسجدا ليشكر الله على نعمه ...
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0
27 - ابو سهيل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:26
يقول المثل المصري "مترجم الى الفصحى" (ما يحتاجه اابيت يحرم على الجامع ). يا وزيرنا اما كان أجدر ان تبني مستشفيات في قرى المغرب ، لن نموت اذا ما نحن لم نصلي في المسجد، ولكن قد تموت حامل اذا لم تجد مستشفى في قريتها ....والله سيحاسبك الله يوم القيامة اذا سألك لماذا لم توفر لها مكان للولادة.كل ما اقول حسبي الله ونعم الوكيل
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28 - داوي خاوي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:28
34 مسجد ب 33 مليار و3 دالمساجد فافريقيا ب 36 مليار و 12 مليار لاصلاح وبناء وحدين اخرين فافريقيا نيت يعني 81 مليار فالمجموع .
الاسئلة المطروحة : الى كنتو غادين تبنيو المساجد وتسدوهم وتحلو البيران والشواطئ والمنتزهات علاش مضيعين فلوسكم.
بغيت نعرف واش الاولوية للصحة والتعليم او للمساجد اللي راها بوفرة والحمد لله وحتى الى مكانتش راه ممكن تصلي فدارك ولكن ميمكنش تعالج فدارك.
بغيت غير نعرف شحال من مدرسة او مراكز صحية او مشاريع فك العزلة ممكن نبنيو بهاد المبلغ.
ايوا باز .
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29 - soufiane الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:29
pourquoi en afrique , cette diplomatie de corruption a la kaddafi va nous mener droit au mur ces pays vont s'ahibituer a ces dons et le jour ou on va couper le cordon ombilical ils vont se retourner contre nous . en plus on est pas un pays riche pour aider les pays africains on doit aider les marocains d'abord et dieu sait combien le Maroc a besoin de son aide
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30 - عبدالله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:30
عوض بناء المساجد هناك آلاف الأرامل واليتامى يموتون جوعا ولا من يغيتهم.ما فائدة الصلاة في مساجد تبنى بملايير السنتيمات وأرامل ويتامى لا يجدون ما يأكلون.اطعام مسكين جائع أفضل عند الله بمئات المرات من بناء مساجد التي تجدها أصلا فارغة.الصلاة جائزة في أي مكان فهي مقبولة وليس بالضرورة أن نصليها في المساجد بل المعظلة الكبرى الفقراء الذين لا يجدون من يرأف بهم من مرارة فقرهم هذا.لكم الله يا فقراء بلدي
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31 - رأي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:31
و ماذا عن الحانات و مقاهي الشيشة و صالات القمار؟ أظن أن هؤلاء في تزايد بكثير من المساجد..... نتمنى أي يرفع الله عنا هذا الوباء
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1
32 - عبدالمجيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:32
إنه استحمار الشعب لا غير اتريدون أن تبلغوا العالم الإسلامي أننا ما زلنا مسلمين ما دمنا نزيد في عدد المساجد ببلادنا وفي نفس الوقت هي مغلقة إلا البعض منها .من هنا وجب التساؤل التالي هل المساجد تشيد للعبادة أم للزخرفة الفارغة
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1
33 - M.ESSETTE الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:33
لم تقم فرنسا و غيرها من الدول المتقدمة في الخدمات الاجتماعية ببناء دار للعبادة منذ القرن التاسع عشر الا القليل و القليل جدا ، حيث اعطيت الاولوية لتاسيس البنية التحتة و المستشفيات و دور الشباب و المكتبات و الحدائق و اماكن ممارسة الرياضة و غيرها من المتنفسات الضرورية للمدن .
كل هذا بفضل توجهات المواطن و سعيه في الاختيارات الضرورية لمتطلبات الحياة التي اصبحت تكتسي طابعا و اقعيا في التعامل مع فلسفة الحياة و راحة النفس .
فعلى المواطن ان يختار بين دار للعبادة تكلف ميزانية جد ضخمة بدون مردودية تذكر و بين دار للشباب او حديقة في محيط سكنه من شانها ان تؤسس لجيل صاعد يتماشى مع مستجدات الحياة في ظل السكن في الحواضر و المدن الذكيىة
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34 - مواطن الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:35
تجزئة خروبة جماعة س س م ك محتاجة للمسجد حاليا ........
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35 - رسالة إلى جميع المعلقين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:38
رسالة إلى جميع المعلقين المسلمين
تصور أن تقف يوم القيامة بين يدي الله وقد كنت تعادي يوما بناء المساجد

رسالة إلى جميع المعلقين غير المسلمين
أموال خاصة وليست أموال الضرائب، لذلك ماشي سوقكم
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36 - اسماعيل الأدوزي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:39
قال الخبر:" وإضافة إلى بناء المساجد يكوّن المغرب الأئمة الأفارقة، حيث يدرس عشرات الطلاب الوافدين من مختلف الأقطار الإفريقية في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة"
بل حوالي 600 على نفقة الوزارة لكن هؤلاء الطلبة رحلوا جميعا السنة الماضية الى بلدانهم ولم يحضروا لاستئناف الدراسة هذا العام بسبب كورونا
...
أما البناء فالبيروقراطية في وزارة الأوقاف لا حد لها:
اذا اراد محسن أو جمعية بناء مسجد يطلب منه:
1)تحفيظ العقار وتحويل الملكية الى اسم الوزارة مجانا
2)اعداد وثائق التعمير كل واحدة في 26 نسخة على نفقته
3)توقيع التزام باحداث متاجر للمسجد
4)المصادقة على تعهد باتمام البناء والتجهيز+التسليم للوزارة
5)بعد ذلك يأتي مندوب الوزارة في لجنة الترخيص ليضيف موافقة الوزارة مركزيا
6)جواب طلب الاستئذان يأتي بعد سنة وقد لا يأتي
7)التعهد ببدء أشغال البناء داخل سنة من الاذن
8)وبعد البناء غالبا تضاف تكاليف أخرى
...
باختصار:لا يريدون مساجد جديدة وانتهى الكلام
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