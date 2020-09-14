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كُتّاب وآراء
"الأوقاف" تشيّد 12 مسجدا بالمغرب و3 بإفريقيا
بلغ عدد المساجد الجديدة التي شيّدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2019، في مختلف مناطق المغرب وبعض الدول الإفريقية، خمسة عشر مسجدا، تمّت أشغالها بشكل نهائي، فيما تتواصل أشغال بناء مساجد أخرى.
وبلغت الكُلفة المالية لتنفيذ مشاريع بناء المساجد الإثني عشر المنتهية أشغالها ما يزيد على ثمانية وتسعين مليون درهم (9 ملايير و800 مليون سنتيم). وتجري أشغال بناء 19 مسجدا آخر ستكلف مائة واثنين وستين مليون درهم (16 مليارا و200 مليون سنتيم).
وتفيد المعطيات التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنّ مشاريع بناء ثلاثة مساجد أخرى ستكلف 7 ملايير و500 مليون سنتيم، وهي توجد في طور الدراسات، ليصل مجموع المساجد المنتهية أشغال بنائها، والتي في طور الأشغال والدراسات، إلى 34 مسجدا.
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت تعزيز الحضور المغربي في القارة الإفريقية، في المجال الديني، وذلك ببناء ثلاثة مساجد كبرى تنضاف إلى عدد من المساجد التي سبق أن شيدها المغرب في بعض الأقطار الإفريقية.
وهكذا تم تشييد ثلاثة مساجد تحمل اسم الملك محمد السادس في كل من جمهورية تنزانيا، وجمهورية غينيا، وجمهورية كوت ديفوار. وبلغ مجموع التكلفة الإجمالية لبناء المساجد الثلاثة أزيد من ثلاثمائة وأربعة وستين مليون درهم (36 مليارا و400 مليون سنتيم).
وإضافة إلى بناء المساجد يكوّن المغرب الأئمة الأفارقة، حيث يدرس عشرات الطلاب الوافدين من مختلف الأقطار الإفريقية في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين بالرباط، كما توجد في مدينة فاس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.
وتعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء وتأهيل مساجد أخرى في الأقطار الإفريقية، حيث شرعت في إعداد الدراسات لإصلاح وتهيئة مسجد السلام بساحل العاج، ودراسات الحصص التقنية والثانوية لمشروع بناء مسجد أبيدجان في الدولة نفسها، إضافة إلى دراسات بناء مسجد بجامعة شنقيط في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وسيكلف بناء وإصلاح المساجد الثلاثة 12 مليار سنتيم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
إن كانت من أموال الضرائب ربما من حقك أن تتدخل في كيفية صرف أموال ضرائبك
لكن الواقع أنها من أموال الأوقاف وهي أموال خاصة، لذلك دينيا واقتصاديا واجتماعيا ماشي سوقك عزيزي
شكرا
كان أحرى بنا أن نسخر هده الموارد في أشياء تعود علينا بالنفع في حياتنا ما دام الصلاة جاءزة في أي مكان .
الله يداوي الحال و صافي .
On a besoin des écoles, des centres de formations techniques, les sciences modernes.
On a aussi besoins des hôpitaux.
On a assez de mosquées, on peut prier n’importe ou et
dans nos maisons
La fondation des pays forts et l’éducation de son peuple et le niveau de son system judiciaire
لو تم بناء مستشفيات او مدارس في المناطق التي تفتقر لها لكان احسن ودالك لتعليم اجيال المستقبل وعلاجها بدل تكليخها .
الصلاة ممكن ان يقوم الإنسان بها في اي شير من الكرة الارضية بدل المباني الفاخرة والمزركشة التي تصرف عليها اموال طائلة من جيوب.دافعي الضرائب.
نبينا الكريم قال "مدت لي الأرض مسجدا"، بمعنى أن الصلاة تجوز في أي مكان طاهر، والكهنوت الفقهي يبدر المال على بناء وزخرفة المعابد.
الاسئلة المطروحة : الى كنتو غادين تبنيو المساجد وتسدوهم وتحلو البيران والشواطئ والمنتزهات علاش مضيعين فلوسكم.
بغيت نعرف واش الاولوية للصحة والتعليم او للمساجد اللي راها بوفرة والحمد لله وحتى الى مكانتش راه ممكن تصلي فدارك ولكن ميمكنش تعالج فدارك.
بغيت غير نعرف شحال من مدرسة او مراكز صحية او مشاريع فك العزلة ممكن نبنيو بهاد المبلغ.
ايوا باز .
كل هذا بفضل توجهات المواطن و سعيه في الاختيارات الضرورية لمتطلبات الحياة التي اصبحت تكتسي طابعا و اقعيا في التعامل مع فلسفة الحياة و راحة النفس .
فعلى المواطن ان يختار بين دار للعبادة تكلف ميزانية جد ضخمة بدون مردودية تذكر و بين دار للشباب او حديقة في محيط سكنه من شانها ان تؤسس لجيل صاعد يتماشى مع مستجدات الحياة في ظل السكن في الحواضر و المدن الذكيىة
تصور أن تقف يوم القيامة بين يدي الله وقد كنت تعادي يوما بناء المساجد
رسالة إلى جميع المعلقين غير المسلمين
أموال خاصة وليست أموال الضرائب، لذلك ماشي سوقكم
بل حوالي 600 على نفقة الوزارة لكن هؤلاء الطلبة رحلوا جميعا السنة الماضية الى بلدانهم ولم يحضروا لاستئناف الدراسة هذا العام بسبب كورونا
...
أما البناء فالبيروقراطية في وزارة الأوقاف لا حد لها:
اذا اراد محسن أو جمعية بناء مسجد يطلب منه:
1)تحفيظ العقار وتحويل الملكية الى اسم الوزارة مجانا
2)اعداد وثائق التعمير كل واحدة في 26 نسخة على نفقته
3)توقيع التزام باحداث متاجر للمسجد
4)المصادقة على تعهد باتمام البناء والتجهيز+التسليم للوزارة
5)بعد ذلك يأتي مندوب الوزارة في لجنة الترخيص ليضيف موافقة الوزارة مركزيا
6)جواب طلب الاستئذان يأتي بعد سنة وقد لا يأتي
7)التعهد ببدء أشغال البناء داخل سنة من الاذن
8)وبعد البناء غالبا تضاف تكاليف أخرى
...
باختصار:لا يريدون مساجد جديدة وانتهى الكلام