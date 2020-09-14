"الأوقاف" تشيّد 12 مسجدا بالمغرب و3 بإفريقيا

هسبريس - محمد الراجي

بلغ عدد المساجد الجديدة التي شيّدتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 2019، في مختلف مناطق المغرب وبعض الدول الإفريقية، خمسة عشر مسجدا، تمّت أشغالها بشكل نهائي، فيما تتواصل أشغال بناء مساجد أخرى.

وبلغت الكُلفة المالية لتنفيذ مشاريع بناء المساجد الإثني عشر المنتهية أشغالها ما يزيد على ثمانية وتسعين مليون درهم (9 ملايير و800 مليون سنتيم). وتجري أشغال بناء 19 مسجدا آخر ستكلف مائة واثنين وستين مليون درهم (16 مليارا و200 مليون سنتيم).

وتفيد المعطيات التي نشرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأنّ مشاريع بناء ثلاثة مساجد أخرى ستكلف 7 ملايير و500 مليون سنتيم، وهي توجد في طور الدراسات، ليصل مجموع المساجد المنتهية أشغال بنائها، والتي في طور الأشغال والدراسات، إلى 34 مسجدا.

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واصلت تعزيز الحضور المغربي في القارة الإفريقية، في المجال الديني، وذلك ببناء ثلاثة مساجد كبرى تنضاف إلى عدد من المساجد التي سبق أن شيدها المغرب في بعض الأقطار الإفريقية.

وهكذا تم تشييد ثلاثة مساجد تحمل اسم الملك محمد السادس في كل من جمهورية تنزانيا، وجمهورية غينيا، وجمهورية كوت ديفوار. وبلغ مجموع التكلفة الإجمالية لبناء المساجد الثلاثة أزيد من ثلاثمائة وأربعة وستين مليون درهم (36 مليارا و400 مليون سنتيم).

وإضافة إلى بناء المساجد يكوّن المغرب الأئمة الأفارقة، حيث يدرس عشرات الطلاب الوافدين من مختلف الأقطار الإفريقية في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدات والمرشدين بالرباط، كما توجد في مدينة فاس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.

وتعتزم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بناء وتأهيل مساجد أخرى في الأقطار الإفريقية، حيث شرعت في إعداد الدراسات لإصلاح وتهيئة مسجد السلام بساحل العاج، ودراسات الحصص التقنية والثانوية لمشروع بناء مسجد أبيدجان في الدولة نفسها، إضافة إلى دراسات بناء مسجد بجامعة شنقيط في العاصمة الموريتانية نواكشوط. وسيكلف بناء وإصلاح المساجد الثلاثة 12 مليار سنتيم.