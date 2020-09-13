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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.143.383 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 25 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة، بينما تم التأكد من 1661 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67.528.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - محمدي الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:07
انا لي مفهمتش باغيين يحاربوا الفيروس وهما فكازا سادين حي والحي الاخر مخلينو ومنين كيبغي شي واحد يمشي يتقدا وليخدم كيعطيوه رخصة وكيمشي المكان ليما فيهش الوباء وغادي يعديهم هاديك اجراءات ترقيعية يجب ان يكون هناك حجر صحي كامل على المدن الموبوءة 15 يوما افضل من هاته الاجراءات الحالية لي غيكون نتاءجها سلبية.
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12
2 - ما أحوجنا الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:08
ما أحوجنا لتدخل أطباء القوات المسلحة الملكية في تفعيل بروتوكول العلاج لوباء كوفيد، هم الاقدر على القيام بهذه المهمة، فهم يمتازون بالانضباط والنجاعة والفعالية والسرعة، اللهم ارحمنا
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-2
3 - Abdel الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:09
مبروك علينا.
ليوم فتنا الشينوا.
هههههه
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2
4 - أنس الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:09
ما بق ما يتخبا صافي إنا لله وإنا إليه راجعون
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-3
5 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:09
3000 حالة يوميا تدق على الابواب من الأسبوع المقبل !؟
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0
6 - YasYassino الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:10
رسميا المغرب يتجاوز الصين مصدر الوباء ...
الفشل المبييييييييين
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4
7 - Ilias الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:10
الله يلطف بنا، بان ليا هاد 2000 حالة ولات معدل يومي
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8 - الطنز البنفسجي الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:11
اعداد حالات الشفاء لا تزال ضعيفة جدا..
الاستشفاء المنزلي يشكل تحد كبير في مدى فعاليته ومدى التزام المصابين بالبروتوكول.
نتمنى أن ترتفع حالات الشفاء لأرقام تفوق الاصابات اليومية لينخفض عدد الحالات النشطة.
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9 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:11
نسأل الله هو وجل أن يلطف بنا ويقينا من هذا الوباء
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10 - fouad الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:11
رغم عدم نجاح التعليم عن بعد و فشله ببلادنا، يبقى الحل الوحيد لتفادي كارثة صحية ستكون لها عواقب وخيمة.
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11 - dakhla الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:11
مدينة الذاخلة اظن ان جل سكانها مصابين
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12 - سكفاندري الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:12
المغرب يتجاوز الصين و السويد. هنيئا لكم يحيا الحجر الصحي.
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13 - إلى أين الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:13
كنا في 220 تزادت 2000 الله احذر السلامة ... وناس داير جهدها ولكن هاد الفيروس كينتاشر بطريقة غريبة جذا ... الله ٱلطف كيبان لي أنتقاداو
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14 - الرشيدية تحتضر الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:13
اصابات بالعشرات، ووفيات كل يوم، ما يتم إعطاؤه من احصائيات لا يعكس الواقع تماما غياب كلي للسلطات العمومية و صراعات سياسية بالجملة .فهل من منقذ لافقر جهة في المغرب، اللهم ارحمنا
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0
15 - عزيز المغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:13
أنا ولله الحمد مازلت أومن بقدرة الله تعالى على رفع هذا الوباء في أي وقت دون الحاجة لا إلى دواء ولا إلى تلقيح، أتمنى أن يكون غيري مؤمنا بهذا
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16 - سلاويين100% الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:13
المرض نقص الحمد لله والاموات نقصو صافي خصنا نصيفطو وليداتنا لمدرسة حضوريا . كورونا كتقضي عليها الملحة الحية دقة ب بطلة
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17 - حسناء الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:13
وشنو كيتسناو باش يديرو الحجر الصحي راه أرقام خايبة بزاف هادي كنا ماواصلينش 50 و دارو الحجر
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18 - الصنهاجي الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:14
سير البحر تال عام آخر...تم بقينا لم يبقى لنا سوى الله اللهم رفع عنا هذا البلاء
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19 - PROFESSEUR الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:15
لماذا لا نقوم بحملة شعبية كبيرة للتوعية ضد كرونا
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20 - باحث 1 الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:16
اليوم تجاوزنا رسميا الصين في عدد الإصابات ب 68686 مقابل85184 .نعم تلك الصين التي هي معقل الفيروس التاجي والتي كنا نشاهد باستغراب وفضول مساءا في الأخبار ذلك الرعب والإرتباك وتلك الأقنعة والكمامات التي تغطي كل الوجوه في ووهان وذلك اللباس الأبيض الخاص الغريب الذي يرتديه مهنيو الصحة هناك،كان كل ذلك فقط منذ 6 أو 7 أشهر وكنا آنذاك نشفق على الصينيين ونأسف لهم لأننا كنا بعيدين كل البعد عن عالم كورونا الجديد.اليوم الصين سيطرت على الوباء بينما نحن مع الأسف سيطر علينا الوباء ...
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21 - عثمان بوطيسان الشجرة الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:16
من منكم يتذكر الأيام التي مضت حين ما كانت الأرقام مثل 500 و 800 حالة مؤكدة في اليوم تفزعنا .. ها نحن نعيش على وقع 2000 حالة في اليوم .. و لربما تأتي أرقام أخرى فوق الشجرة
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22 - said الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:17
الاصابات استقرت في 2000 نسأل الله أن تنخفض في الأيام القادمة ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة لأن بدأنا نسمع أن المصاب بالمرض لا تظهر عليه الأعراض ولذا وجب الاحتراس كثيرا
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23 - بيفنزا الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:20
هدا الرقم الإجمالي يعني اننا تخطينا الصين مهد الڤيروس، براڤو علينا!!!!! كنا اقرب من الانتصار على الڤيروس و لكن تهور الحكومة حال دون دلك!!!
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24 - مغربي الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:20
دبا غير نتوالفو مع 2000 و بعد 10 أيام نتوالفو مع 3000 و حنا ماشين.
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25 - Bullshit muthafu** الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:22
ثم ماذا ،، !! الفين او مليون اصابة ... مثل الزكام
اقاربي واصدقائي وكل الناس الذين اعرفهم بارقام عديدة ،،يسافرون يتجولون يشتغلون ..لم اسمع ان احدهم اصيب او مرض او مات
الفرق هو ان هناك متابعة إعلامية تعرض الوفيات التي تنتج عن اختلالات صحية ( ضعف الجهاز المناعي ،،السكري ،،امراض القلب ،ارتفاع الضغط ،السمنة ،، التهابات ،،بل حتى سرطانات )
مما يجعل المتابع الساذج يتفاعل من اعماق قلبه !!!
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26 - Sabrina الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:22
زود زود.لاشيء جديد سوى ثمن الدجاج اللذي اصبح ب20 درهم ثمن الخضر ابدا من 7 دراهم فما فوق الليمون16 درهم .والدخل صفر.اللي افهم شي حاجة ايفهمنا.
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27 - Mejriti youssef cym rabat الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:22
إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل كلها مبالغ فيها أرقام متشابهة و الله العظيم
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28 - Le Rédicue ne Tue pas, Hélas! الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:23
Oui c'est trop connu, le Corona a peur des marocains et marocaines lorsqu'ils sont trop nombreux et entassés les uns sur les autres!

Et lorsqu'il y a personne, alors il sort montrer ses muscles et bouffer les gens! C'est pourquoi maintenant le Makhzen empêche les personnes d'aller chez lui!!

C'est l'Exception marocaine!

Car on est devant des peuples exceptionnels dans ce bled !

Unissez-vous!

Sinon le Makhzen va vous humilier et vous garder en esclaves pour toujours!
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29 - Docteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:23
On tourne en rond
Les mesures prises sont pas efficaces ...
ALORS CONFINEMENT 15 jours pour diminuer la circulation du virus et BIENSUR. AIDEZ LES GENS NÉCESSITEUX C EST LA SEULE SOLUTION
MERCI HESPRESS
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