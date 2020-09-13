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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2251 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.143.383 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 25 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة، بينما تم التأكد من 1661 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67.528.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
الفشل المبييييييييين
الاستشفاء المنزلي يشكل تحد كبير في مدى فعاليته ومدى التزام المصابين بالبروتوكول.
نتمنى أن ترتفع حالات الشفاء لأرقام تفوق الاصابات اليومية لينخفض عدد الحالات النشطة.
اقاربي واصدقائي وكل الناس الذين اعرفهم بارقام عديدة ،،يسافرون يتجولون يشتغلون ..لم اسمع ان احدهم اصيب او مرض او مات
الفرق هو ان هناك متابعة إعلامية تعرض الوفيات التي تنتج عن اختلالات صحية ( ضعف الجهاز المناعي ،،السكري ،،امراض القلب ،ارتفاع الضغط ،السمنة ،، التهابات ،،بل حتى سرطانات )
مما يجعل المتابع الساذج يتفاعل من اعماق قلبه !!!
Et lorsqu'il y a personne, alors il sort montrer ses muscles et bouffer les gens! C'est pourquoi maintenant le Makhzen empêche les personnes d'aller chez lui!!
C'est l'Exception marocaine!
Car on est devant des peuples exceptionnels dans ce bled !
Unissez-vous!
Sinon le Makhzen va vous humilier et vous garder en esclaves pour toujours!
Les mesures prises sont pas efficaces ...
ALORS CONFINEMENT 15 jours pour diminuer la circulation du virus et BIENSUR. AIDEZ LES GENS NÉCESSITEUX C EST LA SEULE SOLUTION
MERCI HESPRESS