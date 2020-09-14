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الرئيسية | مجتمع | جمعية نسائية تنادي بتدريس مادة التربية الجنسية

جمعية نسائية تنادي بتدريس مادة التربية الجنسية

جمعية نسائية تنادي بتدريس مادة التربية الجنسية
جمال سماحي من تطوان
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:50

أوصت جمعية الأمل النسائية بـ"إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية والتربوية"، للدفع بإنضاج وعي مجتمعي "يرقى إلى الكرامة الآدمية"، كأحد الحلول الرامية إلى الحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية، وتنامي "البيدوفيليا" بالمغرب.

وأكدت الهيئة النسائية، في بيان توصلت به هسبريس، مسؤولية كل مؤسسات التنشئة، وعلى رأسها الأسرة، في القيام بأدوارها التربوية والاجتماعية، "والتحلي باليقظة الضرورية من أجل حماية أطفالنا من كل اعتداء"، وفق قولها.

وأدان بيان الجمعية، "باسم الضمير الأخلاقي والقيم الإنسانية والدينية"، جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، بطنجة، واصفا إياها بالنكراء، وطالب السلطات العمومية والقضائية بـ"إنزال أقصى العقوبات المتضمنة في القانون الجنائي، حكما وتنفيذا"، في حق مقترفها.

وحثت الجمعية السلطات الأمنية على "تعزيز سياستها الاستباقية المتعلقة بحماية الطفولة، وخلق بروتوكول أمني خاص للتعامل مع حالات الاختطاف والاعتداء على الأطفال"، داعية المؤسسة التشريعية إلى "تعزيز المنظومة القانونية، وسن التشريعات الكافية لحماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية، والبيدوفيليا".

ودعت جمعية الأمل النسائية منظمات المجتمع المدني إلى التنسيق والتعاون، "وفق برنامج نضالي، لوقف تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال"، منادية في الآن ذاته بتعزيز الأدوار التوعوية والترافعية في هذا الصدد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - 30 سنة في التعليم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:02
أنا مع تدريس مادة التربية الجنسية، لكن بلغة الشعب، اللغة المغربية، وليس بلغة أخرى
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-30
2 - سين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:02
التربية الجنسية!! طفرناه بكري.دبا عاد غادي تكاتر الاعتداءات الجنسية.ماشي غادي نحدو منها.خاصنا نربيو اولادنا،تربية مبنية على تعاليم ديننا الحنيف.
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35
3 - الملاحظ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:13
التربية الجنسية توجد بالقران و تدرس في البيت , من طرف الاسرة , لماذا المدرسة و ليس الكتاب القراني , كان على الجمعية التوصية بتدريس القران و جعلها مادة رئيسية , هذه الجمعيات التي ترى الغرب متقدما و هو ليس كذلك , فان في القران كل شيء تبحث عنه تجده ,وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم ۚ مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
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46
4 - Anas mesbahi الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:15
هادشي كايضحك و كايبكي فنفس الوقت مافهمتش هاد ناس كيفاش كايفكرو! اوروبا راه كايقراو التربية الجنسية مع ذلك منتاشرا عندهم البيدوفيليا.
العقوبات الزجرية ا التمثيل بالجاني امام الجماهير كاتبقا الحل الانجع باش كل واحد ياخد العبرة و يخاف على راسو.
و خاص تا الوالدين يعلمو ولادهم مايتيقو فتا واحد!
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28
5 - أبو المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:17
قلة الحياء. حشومة. تعريو التلاميذ في القسم. هاك هاك. اللي بقا.
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14
6 - أبو المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:17
قلة الحياء. حشومة. تعريو التلاميذ في القسم. هاك هاك. اللي بقا.
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2
7 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:17
ها د الشي اللي ناقصنا. هاد الجمعية بها ئمية. واش حنا ولينا في الغرب. عيب اوعار انسمعو بحال هاد الاخبار. جمعيات الذل والخزي
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19
8 - م المصطفى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:20
أجمل شيء وأحسن شيء وأنجعه في هذا الصدد هو أن نعلمهم معنى الحياء وأن نربيهم أحسن التربية بالبيت...
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10
9 - الدكتور عبدالرزاق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:27
أنا أرسل أولادي الى المؤسسة التعليمية لكي يدرسوا ما أريده أنا ويصلح لهم
أنا أؤدي الضرائب لكي تنفق على ما أراه صوابا
...
المكبوتين من النسوانيات عندهم فين يديروا التربية على الجنس بالطريقة التي تحلوا لهم بعيدا عن أولادي الذين أنا المسؤول عنهم
أنشروا تعليقي
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11
10 - محمد ريان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:28
إننا نفتقد تربية تقوى الله فبدونها يبقى الإنسان ضعيفا ولنا عبرة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام فإنها تعلم الإنسان الصبر والثقة وتفويض الأمر إلى الله .
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7
11 - متتبع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:35
اشرحوا لي من فظلكم هل نحن كمسلمين سواء الابوين او الاخوة او الاساتذة هل سنشرح للاطفال ونعلمهم هذا هو القضيب وهذا هو المهبل وهذا هو البوسان وهذا هو اللمس و...و... البيدوفيليا في المغرب منتشرة بشكل كبيرجدا منذ زمن طويل ولا احد يتكلم عنها ويعالجها الا عندما تقع فاجعة, والمسؤولية يتحملها الاباء الذين لا يراقبون ابنائهم, ثم الامن الغائب في شتى المدن والقرى , والعدالة التي تتساهل مع المغتصبين باحكام خفيفة وعفو وسراح وحتى تبرئة الكثير منهم عكس الدول الغربية وغيرها التي تحكم بالاعدام او السجن المؤبد والتخصيب والتشهير بالمغتصبين ووضع صورهم في كل مكان...
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3
12 - هذا غير منطقي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:38
هذه سفسطة...ما علاقة ما يسمى بالتربية الجنسية بالحد من البيدوفيليا؟
البعض يركب على الموجة لتنزيل مزيد من أجندات التخريب والإفساد...
التربية الجنسية بالمفهوم الغربي الذي تدافع عنه هذه الجمعيات لا يرمي سوى إلى مزيد من التمييع ونشر الإباحية والتطبيع مع الفساد والمثلية وتغيير الجندر...
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7
13 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:39
ءذا لم تستحيوا فاصنعوا ما شءتم
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2
14 - تربويون الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:40
لمن هذه التربية الجنسية .كم من تربية نتلقاها ولا نجد لها انعكاس..ان ما تتولاه الاسرة لا يمكن لمؤسسة ان تتولاه..ان التساهل القانوني وتصريف العفو قد يكون للسبب الرئسي. سلوكات كثيرة انبتقت مع هذا العصر تحتاج منا حوارات وندوات صريحة وفعالة.
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3
15 - محمد ريان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:42
إننا نفتقد تربية تقوى الله فبدونها يبقى الإنسان ضعيفا ولنا عبرة في قصة سيدنا يوسف عليه السلام فإنها تعلم الإنسان الصبر والثقة وتفويض الأمر إلى الله .
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3
16 - REG الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:48
التلاميذ لن يجدوا قاعات حتى لدراسة العادية فكيف واين ندرس التربية الجنسية في قاعة مدرسية تجاوزت عدد 45 تلميذ ؟؟؟؟!!!!
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2
17 - ابن مازيغ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:51
9 - الدكتور عبدالرزاق

انت دكتور بالله عليك ؟
ربما أنت دكتور في الجهل والغباء أما تعليقك فلا يدل على أنك حاصل حتى على الشهادة الابتدائية من خلال الأخطاء البسيط التي لا يقترفها حتى المبتدئين، زيادة على صياغتك الركيكة للجمل التي تفوهت بها، أما الفكرة فحدث ولا حرج فهي !
كونو تحشمو راكوم بهدلتو بالمغاربة من خلال تعليقاتكم البئيسة الحاطة لكرامة وهمة المغاربة من خلال محتوياتها التافهة وأفكارها الغبية التي يشيعونها وتكرسونها. رفقا بالناشئة وبأبنائكم الذين تلوثون عقولهم بتفاهاتكم.
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0
18 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:55
أنا مع التربيه الجنسيه و لاكن مع المحافظة على الحياء بفصل البنات عن البنين
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-4
19 - Driss الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:59
ستكون ان شاء الله لكن هده المادة ستدرس عن بعد
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-2
20 - محمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:04
صافي هاد الشي اللي خاصنا فهاد البلاد، اول حاجة خاصنا التربية الاخلاقية يعلموا الناس الاحترام المتبدل اما التربية الجنسية راه ولاو الدراري الصغار يتعلموها غي فالزناقي.
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0
21 - العقل فوق كل شيء الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:05
منين كانبقى نقرا هاد التعاليق ديال الناس لي ضد التربية الجنسية، كانفهم علاش مازال المغرب من الدول المتأخرة. الدراسات كلها كاتبين على أن التربية الجنسية عندها وقع إيجابي على الشخص، راه ا عباد الله ماغاديش يقريوهم داكشي في الابتدائي بطبيعو الحال. نتوما غادي تعرفو حسن من الدول المتقدمة لي عندها شعب هارب بسنوات ضوئية عى الشعب الجاهل ديالنا. بقاو متشبثين بقيم من القرن 7 و تشوفو واش تزيدو لقدام.
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0
22 - Tim الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:06
J'ai lu tous les commentaires et je m'éffondre.Les marocains ne savent pas ce qu'est""l'éducation sexuelle""et c'est abérrant et malheureux.allah yjazikoum bikhir,allez sur GOOGLE,informez vous,apprennez un peu plus sur""attarbiya aljinsiya"".Ce n'est pas du tout ce que vous avez dans la tête.l'éducation sexuelle,c'est en premier,apprendre à son enfant comment protéger son corps,comment protéger son intimité,comment se prémunir contre toute atteinte à la sacralité de son propre corps et j'en passe.les commentaires me font râler.personne ne demandera à nos enfants de se mettre à nu pour un cours d'éducation sexuelle,ce n'est pas du tout ça.
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0
23 - AMIR الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:07
انا متفق مع رقم 1
تعليم التربيه الجنسيه في المدارس يجب ان يكون بالمغربيه. الدرجه. او بالأمازيغية حسب المنطقه لان باللغه العربيه الفصحى لا احد يفهم و خاصه الصغار .
اتذكر عندما كنت طفلا وفي القسم الابتدائي .المعلم عندما يتحدث في ما يسمى لا حياء في الدين والفاهم يفهم كان هو الوحيد الذي كان يبتسم لانه الوحيد الذي كان يفهم . حتى كبرنا عاد عرفنا ما معنى مغيب الحشفه مثلا . عاد عرفت علاش كان يضحك معلمنا منين كان كيحاول يشرح هذا المصطلح بالتحديد . ومن هنا احييه لانه كان رجل طيب ورؤوف معنا جميعا .
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0
24 - معلق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:12
زعما هذا كاتشوفوه هو الحل ماحشمتوش على عاراضكم الشلاهبية ، هاد المادة كل واحد يديرها مع ولادو فدارو و بطريقتو ماشي تقرى باش غير يخرجو يطبقوها و نوووضووو الله ينعل الي مايحشم ، خاص اي واحد دار بحال هاد الجرائم ديال الاغتصاب يتعاااقب عقاب قااااسي و يكون عبرة و قولي ليا ديك الساعة شكون غادي يقدر يعاودها باااركة من هاد الحلول الخاوية خليو الاطفال الصغار فتيقار بلاما تخربوا للزمر اخلاقوا ولا بغيتو دخلو لينا حتى الثقافة ديال النصارى خليو هاد التعليم فالتيقار يكفي مقفرة باغيين تزيدو ...
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25 - أمازيغي عبدالله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:13
والله ما هدف الجمعيات الإسترزاقية توعية المجتمع ولكن يريدون إفساده وانحلال أبنائه كما هو في الغرب والله لن أدرس أبدا أبنائي بمدارس جنسية ، ولن أقبل بذلك .
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26 - hamid الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:16
يجب سن قوانين صارمة مثل الدول الغربية يحترم فيها الطفل والإنسان بصفة عامة. أما الذين يدعون العودة إلى الدين فهو كله ثغرات خاصة في الأحاديث. فنحن لا نقرأ وكلما تعثرنا هربنا للدين الذي يعطي حلول لمغتصب الطفلة يأخد برائته إذا تزوج بها. أما الغرب الكافر 18 سنة على الأقل.
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27 - Bleumarin الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:16
التربية الجنسية لا تقل أهمية عن باقي أشكال التربية الأخرى.و لكنها تفهم بشكل قدحي غالبا كما لو أنها تحريض على ممارسة الرذيلة و انجاب الاطفال خارج إطار الزواج.. نحن مع تلقين التربية الجنسية. و لكننا كذلك نتمنى لو تتحمل الدولة و المجتمع مصاريف تنشئة الاطفال المولودين خارج إطار الزواج و التكفل بهم و بأمهاتهم العازبات و تمهيد الاطار القانوني لهم للتمتع بجميع الحقوق بدءا بالحق في النسب.فهم في نهاية المطاف مواطنين من المفروض ان تكون لهم نفس الحقوق و الواجبات.هؤلاء الاطفال هم أبرياء.و أمهاتهم العازبات هن أمهات في نهاية المطاف.لهن الحق في الحصول على اعانات من اجل ابنائهن كما هو الشأن غي جميع الدول التي تحترم حقوق الانسان.كخلاصة المشكل مشي فالتربية الجنسية بالعكس هي توعية من شأنها الحد من بعض السلوكات الجنسية و الاخلاقية و الاجتماعية. المشكل بقات ف الدولة و المجتمع ديالنا لي خاصهوم يتكفلو بالناس كلها بدون تمييز اللي كاينين فوضعية هشة.
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