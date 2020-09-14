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كُتّاب وآراء
جمعية نسائية تنادي بتدريس مادة التربية الجنسية
أوصت جمعية الأمل النسائية بـ"إدراج التربية الجنسية في المناهج الدراسية والتربوية"، للدفع بإنضاج وعي مجتمعي "يرقى إلى الكرامة الآدمية"، كأحد الحلول الرامية إلى الحد من ظاهرة الاعتداءات الجنسية، وتنامي "البيدوفيليا" بالمغرب.
وأكدت الهيئة النسائية، في بيان توصلت به هسبريس، مسؤولية كل مؤسسات التنشئة، وعلى رأسها الأسرة، في القيام بأدوارها التربوية والاجتماعية، "والتحلي باليقظة الضرورية من أجل حماية أطفالنا من كل اعتداء"، وفق قولها.
وأدان بيان الجمعية، "باسم الضمير الأخلاقي والقيم الإنسانية والدينية"، جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، بطنجة، واصفا إياها بالنكراء، وطالب السلطات العمومية والقضائية بـ"إنزال أقصى العقوبات المتضمنة في القانون الجنائي، حكما وتنفيذا"، في حق مقترفها.
وحثت الجمعية السلطات الأمنية على "تعزيز سياستها الاستباقية المتعلقة بحماية الطفولة، وخلق بروتوكول أمني خاص للتعامل مع حالات الاختطاف والاعتداء على الأطفال"، داعية المؤسسة التشريعية إلى "تعزيز المنظومة القانونية، وسن التشريعات الكافية لحماية الطفولة من الاعتداءات الجنسية، والبيدوفيليا".
ودعت جمعية الأمل النسائية منظمات المجتمع المدني إلى التنسيق والتعاون، "وفق برنامج نضالي، لوقف تنامي ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال"، منادية في الآن ذاته بتعزيز الأدوار التوعوية والترافعية في هذا الصدد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
العقوبات الزجرية ا التمثيل بالجاني امام الجماهير كاتبقا الحل الانجع باش كل واحد ياخد العبرة و يخاف على راسو.
و خاص تا الوالدين يعلمو ولادهم مايتيقو فتا واحد!
أنا أؤدي الضرائب لكي تنفق على ما أراه صوابا
...
المكبوتين من النسوانيات عندهم فين يديروا التربية على الجنس بالطريقة التي تحلوا لهم بعيدا عن أولادي الذين أنا المسؤول عنهم
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البعض يركب على الموجة لتنزيل مزيد من أجندات التخريب والإفساد...
التربية الجنسية بالمفهوم الغربي الذي تدافع عنه هذه الجمعيات لا يرمي سوى إلى مزيد من التمييع ونشر الإباحية والتطبيع مع الفساد والمثلية وتغيير الجندر...
انت دكتور بالله عليك ؟
ربما أنت دكتور في الجهل والغباء أما تعليقك فلا يدل على أنك حاصل حتى على الشهادة الابتدائية من خلال الأخطاء البسيط التي لا يقترفها حتى المبتدئين، زيادة على صياغتك الركيكة للجمل التي تفوهت بها، أما الفكرة فحدث ولا حرج فهي !
كونو تحشمو راكوم بهدلتو بالمغاربة من خلال تعليقاتكم البئيسة الحاطة لكرامة وهمة المغاربة من خلال محتوياتها التافهة وأفكارها الغبية التي يشيعونها وتكرسونها. رفقا بالناشئة وبأبنائكم الذين تلوثون عقولهم بتفاهاتكم.
تعليم التربيه الجنسيه في المدارس يجب ان يكون بالمغربيه. الدرجه. او بالأمازيغية حسب المنطقه لان باللغه العربيه الفصحى لا احد يفهم و خاصه الصغار .
اتذكر عندما كنت طفلا وفي القسم الابتدائي .المعلم عندما يتحدث في ما يسمى لا حياء في الدين والفاهم يفهم كان هو الوحيد الذي كان يبتسم لانه الوحيد الذي كان يفهم . حتى كبرنا عاد عرفنا ما معنى مغيب الحشفه مثلا . عاد عرفت علاش كان يضحك معلمنا منين كان كيحاول يشرح هذا المصطلح بالتحديد . ومن هنا احييه لانه كان رجل طيب ورؤوف معنا جميعا .