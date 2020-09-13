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الرئيسية | مجتمع | العثماني: إجراءات مواجهة كورونا تخير الحكومة بين السيئ والأسوأ

العثماني: إجراءات مواجهة كورونا تخير الحكومة بين السيئ والأسوأ

العثماني: إجراءات مواجهة كورونا تخير الحكومة بين السيئ والأسوأ
هسبريس - محمد الراجي (صور: سفيان بالكوري)
الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:00

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في كلمة بمناسبة إطلاق حزب العدالة والتنمية حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا، مساء الأحد، إنه يدرك مدى معاناة المواطنين مع الإجراءات المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا، وما يترتب عنها من صعوبات في سير الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وتقييد حركة التنقل.

ودعا العثماني المغاربة إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الإجراءات المتخذة تمليها ضرورة التصدي للجائحة، قائلا: "نحن في الحكومة نحسّ بمعاناة المواطنين جراء هذه الإجراءات، ولكن المعاناة التي تلي فقدان قريب بسبب الوباء أصعب، ونحن حين نتخذ هذه الإجراءات فإننا نختار بين السيئ والأسوأ، وليس بين السيئ والحسن".

وتوقع العثماني أن يفضي الانكماش الحالي للاقتصاد الوطني جراء جائحة كورونا إلى عجز في نسبة النمو خلال السنة الجارية بنسبة ناقص 5.4 في المائة، غير أنه استدرك بأن الرقم الذي قدمه تم احتسابه بناء على التوقعات الحالية، وقد يتغير حسب درجة تطور الوباء، "لأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما سيقع الشهر المقبل أو الذي بعده".

وناشد رئيس الحكومة المغاربة الالتزام بتدابير الحماية الصحية، معتبرا أنه الوسيلة الوحيدة لمحاربة الوباء في ظل غياب أي لقاح أو دواء إلى حد الآن، وتابع: "إذا التزمتا بهذه التدابير فإننا لن نحتاج إلى الإجراءات التي نتخذها، والتي تأتي بسبب وجود نوع من التراخي والتهاون في بعض الأحيان".

العثماني أردف بأن المغرب نجح في احتواء جائحة فيروس كورونا في المرحلة الأولى، "وكان موضوع إشادة وتنويه إقليميا ودوليا، لكن بعد تخفيف الحجر الصحي أضحى الوضع الوبائي مقلقا، وأصبح يتميز بتطور الأرقام بشكل صعب بعد ارتفاع الحالات المؤكدة والحالات الحرجة والوفيات".

وتابع رئيس الحكومة بأن الإصابات بفيروس كورونا المسجلة بعد رفع الحجر الصحي "مرتفعة جدا مقارنة مع ما كنا نتمنى، والوفيات شهدت زيادة مضطردة"، وزاد: "حاليا هناك انخفاض في عدد الوفيات، وإذا كثفنا جهودنا وتعاونّا جميعا فإننا سنقلصه أكثر، ويمكن أن نعود إلى صفر وفاة.. 'ما كرهناش نرجعو ليها'".

ورغم أن الإصابات بالفيروس في المغرب مازالت مرتفعة إلا أن رئيس الحكومة اعتبر أن إجراءات كوقف بعض الأنشطة الاقتصادية المتخذة في بعض المدن، مثل الدار البيضاء وفاس وبني ملال، "مكّنت من خفض الحالات المؤكدة، وبالتالي تقليص عدد الوفيات"، ذاهبا إلى القول إن هناك تحكما في الوباء بالمدن المذكورة.

من جهة ثانية، قال العثماني إن الحملة التحسيسية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية مساء اليوم جاءت "انطلاقا من شعوره الوطني، واستجابة للخطابين الملكيين في عيد العرش وذكرى عشرين غشت"، لافتا إلى أن أعضاء حزبه سيستعملون جميع الإمكانيات المتاحة من أجل توعية المواطنين، في إطار الاحترام التام لإجراءات السلامية الصحية، "لأن التوعية هي بداية الطريق لصد الجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - خدوج الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:08
وباء عدم الكفاءة والفساد والرشوة والبيروقراطية ، أسوأ بكثير حتى ولو انتهت كورونا فلن يتغير شيء مع كثرة الاوبئة التي رمت البلاد بعيدا في صحراء التخلف
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65
2 - أرطغرل الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:10
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء لاتحرمنا فضلك وكرمك بسوء ماعندنا يارب
الا عتمدنا على الإجراءات د المسؤولين الفاشلين ديال البلاد سنغرق جميعآ الله يدير شي خير وصافي
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31
3 - لمقدام خالد الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:11
لا هو جرس انذار بخصوص الحالة المادية للدولة و ليس الوبائية فكل الدول تعاني من تبعات الوباء لكن هنا الدولة ترفع يدها تدريجيا و تحمل كل المسؤولية للمواطن
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18
4 - من الريصاني الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:13
هدا الفيروس لن يغادرنا في الوقت الحالي حتى لو عودنا إلى الحجر الشامل فحالة واحدة بعد رفع الحجر الصحي تعيد الحلات إلى الارتفاع فالحل الامثل هو التعايش مع هدا الوباء والاخد بالاجراءات الاحترازية
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16
5 - الرشيدية تحتضر الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:15
صراعات انتخابية حزبية ضيقة، غياب السلطات العمومية، اصابات بالمئات، وفيات يوميا، ونايقدم من احصاء لا بعكس حجم الاصابات، افقر جهة تعاني، والكل بتفرج، اللهم ارحمنا
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7
6 - PROFESSEUR الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:18
لحملة التحسيسية التي أطلقها حزب العدالة والتنمية مساء اليوم جاءت "انطلاقا من شعوره الوطني...c trop tard, ca fait 6 mois et les politiciens n'ont rien fait !!
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11
7 - القرارات المرتجلة الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:19
راه لمماتش بكورونا غيموت بالجوع اسي العثماني واش نتوما كتفكروا و لاعيشين فعالم آخر ، انا نتحداك تبقى نتى بلاخلصا انت و هدوك لدايرين بيك غير شهر ، راه لحماقهذا ، تسدوا لعلاد الله اش غيكلوا ،
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11
8 - الحرية X الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:29
السلام عليكم الاخوان واحد سؤال الله يجازيكم بالخير
بغيت نعرف كيفية تبديل الحزب السياسي و شكرا
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0
9 - مهتم متهم الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:30
إدا كان لازما أن يطبق الحجر الكامل كما في المرحلة الأولى اقترح بأن يساهم جميع الأغنياء بنسبة 5 بالمائة من رصيدهم ابتداء من القاعدة إلى أعلى الهرم و كما يجب أن يساهم جميع الموظفين بنسبة شهر كامل من الأجرة وذلك بصندوق كورونا حتى نتمكن من دعم جميع الأسر الفقيرة و الأجراء المتوقفون عن العمل وعمال القطاع غير المهيكل و الأرامل و كل من يستحق الدعم على أن يكون المبلغ 3000.درهم شهريا.
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10 - العقاب قريب الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:30
الشركات تنتج كورونا و المواطن يؤدي الثمن
الباطرونا الغالبة و المواطن الخاسر و الحكومة تتفرج بل تساعد الباطرونا على حساب المواطن الضعيف
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6
11 - خديجة الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:37
سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل الله يرفع عنا هدا الوباء والبلاء ويرحمنا سيدي ربي بالامطار راه الناس ماصابت ماتشرب ولافين تخدم باش تصرف على وليداتها .
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12 - طفل الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:37
ما حاس بالمزود غير لي مدقوق بيه
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13 - متتبعة الأحد 13 شتنبر 2020 - 21:38
ومن أوصل الحالة التي عليها البلد الآن الا قراراتكم العبثية؟؟!!..وأخطر قرار أهلك الشعب برمته وكانت تداعياته وخيمة هو قرار العيد الذي اصررتم بألا تلغوه..وهاهي النتيجة الآن..كارثية..ناهيك عن لائحة الانتظار بعد الدخول المدرسي ..اللهم الطف بنا وبجميع المسلمين
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