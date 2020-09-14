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كُتّاب وآراء
منظمة كشفية تدين السلوكات الشاذة ضد الأطفال
أدانت المنظمة الكشفية "أشبال المغرب" الجريمة التي تعرض لها الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 11 سنة، بعد اختطافه واغتصابه وقتله عمدا بمنطقة بني مكادة.
واستنكرت المنظمة الكشفية، في بيان صحافي، "هذا الفعل المشين"، وعبرت عن "امتعاضها من هذه السلوكات الشاذة التي يتعرض لها أطفالنا، بشكل مستمر من طرف بعض الوحوش الآدمية التي لا يهمها شيء سوى إشباع غرائزها الحيوانية".
ونوهت المنظمة الكشفية بفتح السلطات الأمنية تحقيقا شاملا مع المجرم، الذي قام بهذا الفعل الشنيع قصد جمع كافة الحقائق والملابسات لهذه القضية، مصيفة "لدينا الثقة الكاملة في سلطة القضاء من أجل إنزال أقصى العقوبات الممكنة والمشروعة في حق هذا الوحش الآدمي الذي أزهق روحا بريئة دون شفقة ولا رحمة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
كل مجريم قتل نفسا ﻷجل سرقته من ويجب حكم عليه بإعدام هذا من جهة أما إذا قتل واغتصاب فوجب أن ينفد عليه ﻹعدم أمام الجمهور قريته المجرم مثله مثل حيوان مفترس، مثل ثعبان وأخطر من ذالك. ﻻتخدكوم رأءفاء.
ﻷءن أيها الناس هل يعجبكم مايجري في بلادنا الحبيب من ﻹجرام، جرح وجوه نساء ﻷجل سرقة.
خطف ﻷطفال،
خطر ﻹجرام في وسط نهار، وخوف وعدم ﻷمن في كل مكان. يجب إدراج سجناء نهارا الى أماكن العمل المنتج وإصلاح طرقات، والمزارع وغيرها من الخدمات الأخرى.