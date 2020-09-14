منظمة كشفية تدين السلوكات الشاذة ضد الأطفال

هسبريس من الدار البيضاء

أدانت المنظمة الكشفية "أشبال المغرب" الجريمة التي تعرض لها الطفل عدنان بوشوف، البالغ من العمر 11 سنة، بعد اختطافه واغتصابه وقتله عمدا بمنطقة بني مكادة.

واستنكرت المنظمة الكشفية، في بيان صحافي، "هذا الفعل المشين"، وعبرت عن "امتعاضها من هذه السلوكات الشاذة التي يتعرض لها أطفالنا، بشكل مستمر من طرف بعض الوحوش الآدمية التي لا يهمها شيء سوى إشباع غرائزها الحيوانية".

ونوهت المنظمة الكشفية بفتح السلطات الأمنية تحقيقا شاملا مع المجرم، الذي قام بهذا الفعل الشنيع قصد جمع كافة الحقائق والملابسات لهذه القضية، مصيفة "لدينا الثقة الكاملة في سلطة القضاء من أجل إنزال أقصى العقوبات الممكنة والمشروعة في حق هذا الوحش الآدمي الذي أزهق روحا بريئة دون شفقة ولا رحمة".