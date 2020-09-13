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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تنفي تأجيل الامتحان الجهوي للباكالوريا
نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، اليوم الأحد، نفيا قاطعا أن تكون قد قررت تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا.
وأوضحت الوزارة، في بيان حقيقة على إثر تداول بلاغ مفبرك منسوب لها تم إدراج فقرة ضمنه بخصوص "تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا "، أنها (الوزارة) "تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت هذا البلاغ أو أن تكون قد قررت تأجيل هذا الامتحان إلى وقت لاحق".
وذكرت الوزارة أن الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا سينظم وفق البرمجة المعلنة عنها سابقا وذلك أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.
كما دعت "الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداوله.