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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تنفي تأجيل الامتحان الجهوي للباكالوريا

وزارة التربية تنفي تأجيل الامتحان الجهوي للباكالوريا

وزارة التربية تنفي تأجيل الامتحان الجهوي للباكالوريا
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:10

نفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العالي، اليوم الأحد، نفيا قاطعا أن تكون قد قررت تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى باكالوريا.

وأوضحت الوزارة، في بيان حقيقة على إثر تداول بلاغ مفبرك منسوب لها تم إدراج فقرة ضمنه بخصوص "تأجيل الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا "، أنها (الوزارة) "تنفي نفيا قاطعا أن تكون قد أصدرت هذا البلاغ أو أن تكون قد قررت تأجيل هذا الامتحان إلى وقت لاحق".

وذكرت الوزارة أن الامتحان الجهوي الموحد للسنة أولى بكالوريا سينظم وفق البرمجة المعلنة عنها سابقا وذلك أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، شريطة تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد.

كما دعت "الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - النقد الذاتي الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:20
غريب أمرُ هذه الوزارة أطفال 5 و 6 سنوات في قاعات الدرس وشباب 15 و16 سنة يخافون عليهم من الكورونا...
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13
2 - talib الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:32
نحن كتلاميذ بالسنة الثانية باكالوريا نطالب بإلغاء الجهوي
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27
3 - ام تلميذ الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:37
وهل التلاميذ التحقوا بالمدارس العمومية ؟؟؟ أبدا لقد أقبلنا على منتصف شهر شتنبر الشهر الذي وعدت فيه الوزارة التلاميذ باعطائهم دروس الدعم والمراجعة لتحضيرهم للامتحان كفى من الضحك على الدقون وأبناؤنا حقهم عند الله لان مصيرهم ما يزال غامضا
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15
4 - Observateur الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:41
كل الامتحانات عن بعد, نفس الشيئ بالنسبة للخطوبة والزواج والدعاء .. لأن تحسن الوضعية الوبائية بالبلاد وفي باقي العالم تبدوا بعيدة المنال
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