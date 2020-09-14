معهد SIST أول مؤسسة للتعليم البريطاني بالمغرب

هسبريس من الرباط

يُعتبر معهد SIST، المرخص له من قبل وزارة التعليم العالي، أول مدرسة عُليا بالمغرب منذ سنة 2001 تُقدم التعليم البريطاني باللغة الإنجليزية، وتُمكن من الحصول على دبلومات في تخصصات إدارة الأعمال بجميع فروعها، إضافة إلى البرمجة والسياحة.

ويُتيح المعهد، وهو كلية منتسبة إلى جامعة "كاردف متروبوليتان"، للطالب الاختيار بين إكمال جميع مراحل الدراسة في المغرب أو الانتقال في أي مرحلة من مراحل الدراسة إلى بريطانيا لإكمال الدراسة.

وبعد افتتاحها لأول مرة في المغرب بمدينة الدار البيضاء سنة 2001، تم فتح فرع لها بالرباط سنة 2011، وبطنجة سنة 2013، وهي بذلك تعتبر أول مدرسة عليا تقدم برامج دراسية بريطانية في المملكة.

وقد عرف هذا المعهد العالي نجاحاً كبيراً منذ افتتاحه في المغرب قبل 19 سنة، بفضل جودة التعليم والبرامج المقترحة، ويقوم حالياً بتنفيذ مشاريع كبرى من أجل استقبال مزيد من الطلبة.

وعقد SIST اتفاقية تعاون مع جامعة "سندرلاند" البريطانية منذ عام 2001. كما مرت اليوم عشر سنوات على توقيع أول اتفاقية بين معهد SIST وجامعة Cardiff Met. وقد نمت هذه الشراكة لتصبح تحالفاً أقوى بهدف مشترك يتمثل في توفير تعليم بريطاني عالي الجودة في المغرب.

ويُمكن للطلبة في هذا المعهد الاستفادة من منح الاتحاد الأوروبي "إيراسموس"، التي توفر منحا كاملة الأقساط الدراسية وراتبا شهريا وتذاكر السفر ورسوم الفيزا للطلبة الراغبين في الدراسة أو متابعة التكوين في دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. وقد استفاد من هذه المنح عشرات الطلبة المنتمين إلى معهد SIST.

وتُتيح المشاركة في هذا البرنامج الأوروبي إمكانية التطوير الذاتي والمهني للطلبة، وتمنحهم امتيازاً للاستفادة من خبرة دولية قيمة، كما تمكنهم من توسيع الآفاق واكتشاف ثقافات جديدة.

وخلال السنة الماضية أقدم معهد SIST British Education على افتتاح مدرسة بريطانية بمراكش تحت اسم "The British Academy School Marrakech"، وهي مدرسة دولية بريطانية مُعترف بها في المغرب، وكذلك معترف بها من قبل الحكومة البريطانية.

وجاءت هذه المدرسة ثمرة سنوات من البحث والإعداد، وهي توفر برنامجا بريطانياً للأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً، يعتمد كلياً على المنهاج البريطاني الذي يمنح دبلومات معترفا بها، وهي تحظى بتقدير من قبل الجامعات عبر العالم.

كما لدى معهد SIST شراكة مع NCC Education الموجودة بمدينة مانشستر، وهي شراكة تفتح الباب أمام الطلبة لدراسة السنة التحضيرية، التي تؤهلهم للحصول على قبول من أكثر من سبعين جامعة بريطانية لمواصلة الدراسة في بريطانيا بجميع التخصصات، بما فيها تخصصات الطب والهندسة.

وبالإضافة إلى ما سبق، تم توقيع اتفاقية بين SIST وجامعة Coventry البريطانية على هامش مؤتمر الشراكة البريطانية الإفريقية، الذي عقد بلندن هذه السنة، بحضور كل من الوزير المكلف بالتعليم العالي السيد إدريس عويشة، والسفير البريطاني بالمغرب، والسفير المغربي بلندن وعدد كبير من الحضور لفتح فرع بمدينة الدار البيضاء لتقديم تكوينات وبرامج تعليمية في عدة مجالات مثل الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. وقد قام المعهد ببناء حرم جامعي بمدينة الدار البيضاء لاستضافة هذه البرامج.