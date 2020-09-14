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كُتّاب وآراء
بين الإعدام والتّهذيب .. حقوقيون يدعون إلى معاقبة "بيدوفيل طنجة"
أجمع متدخّلون في ندوة جريدة هسبريس الإلكترونية حول "البيدوفيليا وتفعيل عقوبة الإعدام" على ضرورة العمل على مواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال التي باتت تتصاعد بشكلٍ لافت داخل المجتمع المغربي، مؤكّدين أنّها "مركّبة وتستلزمُ تدخّل كافة الأطراف، بما فيها الدّولة والمدرسة ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني".
وفي هذا الصّدد، أكّد الطبيب النفسي جواد مبروكي أنّ "ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست وليدة اليوم، بل كانت موجودة داخل المجتمع، لكن بشكلٍ متخفّ ويصعبُ الوصول إليها بسبب الثّقافة المحلية المقرونة بمجموعة من السّلوكيات"، رافضاَ "الحكم على المتورّطين في قضايا الاغتصاب بالإعدام وسلب حياتهم، لأنّ حكم القضاء ليس دائما عادلاً، ولطالما وقعت خروقات وأخطاء قضائية ذهب ضحيتها أناس أبرياء".
وشدّد الخبير النّفساني على أنّه "لا يمكن أن نفصل الطّفل عن باقي أفراد العائلة خشية احتمال تعرّضه للاغتصاب"، وزاد: "هناك علاقات داخل هذا المجتمع.. وهذا هو التّرابط الاجتماعي، ولا يمكن أن نترك الطّفل بعيداً عن الحاضنة الاجتماعية"، مؤكّداً أنّ "الآباء يجب أن يخضعوا لتكوين مستمرّ حول كيفية تتبّع نفسية الطّفل".
من جانبه، أكّد النّاشط الحقوقي أحمد عصيد، في مداخلة له في الندوة التفاعلية عن بعد التي نظّمتها جريدة هسبريس أنّ "عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكل البيدوفيليا ولن تنهيه"، داعياً في هذا الصّدد إلى تكثيف الجهود للبحث عن عقوبات بديلة للقتل والإعدام، "لأنّ هناك فئة داخل المجتمع تريد أن تقفز على المؤسّسات والقوانين بشرعنة العنف والقتل وتفعيل الإعدام".
ودعا الناشط الأمازيغي إلى إلغاء ما سماها "ثقافة حشومة"، لأنّها تبرّر الاعتداءات على الأطفال؛ وبدل ذلك يقترح عصيد "التركيز على حقوق الطفل مع إمكانية تغيير عقلية المجتمع المغربي في التعامل مع الأطفال، وفق نظام تربوي جديد".
ويقترح عصيد على الدّولة تشجيع الفلسفة وتدريسها في الابتدائي، "لأنّ الطفل في هذه المرحلة يطرح أسئلة كبرى حول الوجود والطّبيعة والشّمس، وهذا هو التّفلسف الذي سيقوّي شخصيته وسيحوّله إلى شخص ناقد ينظر إلى الآخرين بمنظور ذكي، ما سيخلق له عوالم للإبداع".
أما النّاشط الحقوقية نجية أديب فكان لها رأي مغاير لما صرّح به الضّيفان المذكوران بشأن عقوبة الإعدام، فقد دعت رئيسة جمعية "متقيش أولادي" السّلطات المغربية إلى تنفيذ العقوبة في حقّ مغتصب وقاتل الطّفل "عدنان"، مؤكّدة أنّ "القوانين المغربية واضحة، إذ إنّ أيّ جريمة مقرونة بجريمة أخرى يكون الحكم فيها هو الإعدام"، وزادت: "أنا شخصياً مع عقوبة الإعدام، ومع رد الاعتبار لأسرة الطّفل حتّى يكون الجاني عبرة للآخرين".
وأوضحت أديب أنّ "الحديث عن اغتصاب الأطفال لا يجب أن يكون موسمياً أو مقروناً بحادث يهزّ كيان المغاربة، بل لا بدّ من القيام بمجهود إضافي لتوعية النّاس من خلال إشهارات وحملات تحسيسية توجّه للأطفال والأسر".
ودعت النّاشطة الحقوقية الحكومة والسّلطات المغربية إلى تجنيد كل قدراتها لحماية الأطفال، كما تجند ضد الإرهاب وكورونا، رافضةً وصف "البيدوفيل" بالمريض النّفسي، لأنّ هناك تخطيطا لتنفيذ عملية الاغتصاب عن سبق إصرار وترصد، إذ إنّ "بيدوفيل طنجة مثلاً استدرجَ الطّفل وذهب به إلى المنزل واغتصبه وقتله ثمّ دفنه".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
أصلا من هو هاد عصيد حتى نقتدي به أو يكون عبرتنا ؟
يريد فقط أن يلفت الانتباه بخالف تعرف،،،،
من واقعي و عقلاني قليلا من فضلك و لا تلعب بأعصاب الناس التي لن يشفي غليلها إلا إعدام هذا الذئب البشري أمام الملأ أو خصيه لأنه عالة على المجتمع
باسطا العقو الملكي في قضايا الإغتصاب و هتك العرض
باسطا العفو في قضايا القتل
باسطا العفو في قضايا السرقة بااسلاح
باسطا العفو في سرقة المال العام
باسطا باسطا
الإعدام = التنفيد
أنا أعارض عقوبتي الأعدام والسجن. كيف يعقل ان نعطيهم راحة الموت قبل تعويض الأضرار التي الحقوها بالأسر والمجتمع.
وكيف يعقل ان نضيع أموال الدولة على سجناء اصلا دخلوا السجن بسبب نهب أموال الدولة.
لتكتمل عنده " اللذة " بحال هذا المجرم، اظن أن عقوبة الإعدام قليلة في حقه ،وهي الحد الأدنى الذي تطالب به العائلة المكلومة ومعها جل مكونات الشعب المغربي .
إذن ليست هناك معانات او احاسيس مشتركة مع الشعب الذي يسرق و يغتصب
Condamné à mort pour un criminel qui a tué une âme pour vol
Un criminel qui a usurpé un enfant ou une fille on doit lui couper son organe sexuel
Le criminel qui a violé puis tué sa victime doit être tué devant son village, le but de tout cela est de réduire la criminalité.
أقترح السجن المؤبد في سجون مفتوحة لزيارة العامة
وينضرون إليهم من زجاج مع سمح لسب وشتم
هادا هو العداب الأليم
حتى حاجة ما كاتفرّح في هذا البلاد ..
صحافة بايعة الماتش، سياسة كذابة، الكبير واكل الصغير ...
الطبقة المسحوقة، كاين اللي انتحر، وكاين اللي كايتسنا غير ساعتو ... حيث الشعب جاريا فيه وخائف يناضل على حقوقه ..
الله يفرجها من عندو وصافي .. حيث ما بقات معنى فحتى حاجة ..
والتشهير بالحكم ليكون عبرة لمن سولت له نفسه بالإغتصاب...
نحن لسنا أمام. بيدوفيل ، نحن أمام قضية وحش أدمي ، غرر بطفل بريء اغتصبه و عذبه ثم قتله وتستر على جريمته
حرق كبد أمه. وابه والحق اضرارا نفسية لعاءلت الضحية ولجميع المغاربة
أرى أن عقوبة الإعدام. أقل ما يمكن تطبيقه في حق هذا الوحش الأدمي
نحن لا نريد رأي. عصيد ولا منطق عصيد
يبيت في مشاهدة الأفلام الاباحية وبالتالي يطبق مشاهده على الابرياء ثم التعذيب والقتل عمدا...
أيها الأطباء النفسانيون او الحقوقيون لا تنسوا أنكم تدافعون عن منكر لامثيل وتتحملون وزر ضحايا الاغتصاب
حسبنا الله وكفى
لو ان عدنان كان قد لقن التربية الجنسية بماذا كانت ستنفعه ؟ المجرم يعرفه و يعرف أباه في المحلبة
فيما يخص الإعدام ، اذا كانت التهمة ثابتة مقرونة باعتراف فلننفد الإعدام في ساحة عمومية
فيما يخص عصيد يجب رفع قضية ضده لكونه يحرض على الفساد و انتشار الجريمة
فلا والله لا يجب على القانون ان يحسم في قضية الاعدام.
Tout criminel qui a tué une personne pour l'avoir volé doit être condamné à mort d'une part. Mais s'il a tué et violé, il doit courir hors de lui pour exécuter devant le public son village, le criminel est comme lui comme un prédateur, comme un serpent et plus dangereux que cela. Ne soyez pas gentil.
Parce que, ô peuple, aimez-vous ce qui se passe dans notre pays bien-aimé en termes de criminalité, blessant le visage des femmes pour le vol?
Kidnappé,
Danger de crime en milieu de journée, peur et insécurité partout. Les détenus doivent être amenés pendant la journée dans des lieux de travail productifs, pour la réparation des routes, des fermes et d'autres services
كل مجريم قتل نفسا ﻷجل سرقته من ويجب حكم عليه بإعدام هذا من جهة أما إذا قتل واغتصاب فوجب أن ينفد عليه ﻹعدم أمام الجمهور قريته المجرم مثله مثل حيوان مفترس، مثل ثعبان وأخطر من ذالك. ﻻتخدكوم رأءفاء.
ﻷءن أيها الناس هل يعجبكم مايجري في بلادنا الحبيب من ﻹجرام، جرح وجوه نساء ﻷجل سرقة.
خطف ﻷطفال،
خطر ﻹجرام في وسط نهار، وخوف وعدم ﻷمن في كل مكان. يجب إدراج سجناء نهارا الى أماكن العمل المنتج وإصلاح طرقات، والمزارع وغيرها من الخدمات الأخرى.