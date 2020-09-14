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الرئيسية | مجتمع | بين الإعدام والتّهذيب .. حقوقيون يدعون إلى معاقبة "بيدوفيل طنجة"

بين الإعدام والتّهذيب .. حقوقيون يدعون إلى معاقبة "بيدوفيل طنجة"

بين الإعدام والتّهذيب .. حقوقيون يدعون إلى معاقبة "بيدوفيل طنجة"
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:00

أجمع متدخّلون في ندوة جريدة هسبريس الإلكترونية حول "البيدوفيليا وتفعيل عقوبة الإعدام" على ضرورة العمل على مواجهة ظاهرة اغتصاب الأطفال التي باتت تتصاعد بشكلٍ لافت داخل المجتمع المغربي، مؤكّدين أنّها "مركّبة وتستلزمُ تدخّل كافة الأطراف، بما فيها الدّولة والمدرسة ووسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني".

وفي هذا الصّدد، أكّد الطبيب النفسي جواد مبروكي أنّ "ظاهرة اغتصاب الأطفال ليست وليدة اليوم، بل كانت موجودة داخل المجتمع، لكن بشكلٍ متخفّ ويصعبُ الوصول إليها بسبب الثّقافة المحلية المقرونة بمجموعة من السّلوكيات"، رافضاَ "الحكم على المتورّطين في قضايا الاغتصاب بالإعدام وسلب حياتهم، لأنّ حكم القضاء ليس دائما عادلاً، ولطالما وقعت خروقات وأخطاء قضائية ذهب ضحيتها أناس أبرياء".

وشدّد الخبير النّفساني على أنّه "لا يمكن أن نفصل الطّفل عن باقي أفراد العائلة خشية احتمال تعرّضه للاغتصاب"، وزاد: "هناك علاقات داخل هذا المجتمع.. وهذا هو التّرابط الاجتماعي، ولا يمكن أن نترك الطّفل بعيداً عن الحاضنة الاجتماعية"، مؤكّداً أنّ "الآباء يجب أن يخضعوا لتكوين مستمرّ حول كيفية تتبّع نفسية الطّفل".

من جانبه، أكّد النّاشط الحقوقي أحمد عصيد، في مداخلة له في الندوة التفاعلية عن بعد التي نظّمتها جريدة هسبريس أنّ "عقوبة الإعدام ليست حلا لمشكل البيدوفيليا ولن تنهيه"، داعياً في هذا الصّدد إلى تكثيف الجهود للبحث عن عقوبات بديلة للقتل والإعدام، "لأنّ هناك فئة داخل المجتمع تريد أن تقفز على المؤسّسات والقوانين بشرعنة العنف والقتل وتفعيل الإعدام".

ودعا الناشط الأمازيغي إلى إلغاء ما سماها "ثقافة حشومة"، لأنّها تبرّر الاعتداءات على الأطفال؛ وبدل ذلك يقترح عصيد "التركيز على حقوق الطفل مع إمكانية تغيير عقلية المجتمع المغربي في التعامل مع الأطفال، وفق نظام تربوي جديد".

ويقترح عصيد على الدّولة تشجيع الفلسفة وتدريسها في الابتدائي، "لأنّ الطفل في هذه المرحلة يطرح أسئلة كبرى حول الوجود والطّبيعة والشّمس، وهذا هو التّفلسف الذي سيقوّي شخصيته وسيحوّله إلى شخص ناقد ينظر إلى الآخرين بمنظور ذكي، ما سيخلق له عوالم للإبداع".

أما النّاشط الحقوقية نجية أديب فكان لها رأي مغاير لما صرّح به الضّيفان المذكوران بشأن عقوبة الإعدام، فقد دعت رئيسة جمعية "متقيش أولادي" السّلطات المغربية إلى تنفيذ العقوبة في حقّ مغتصب وقاتل الطّفل "عدنان"، مؤكّدة أنّ "القوانين المغربية واضحة، إذ إنّ أيّ جريمة مقرونة بجريمة أخرى يكون الحكم فيها هو الإعدام"، وزادت: "أنا شخصياً مع عقوبة الإعدام، ومع رد الاعتبار لأسرة الطّفل حتّى يكون الجاني عبرة للآخرين".

وأوضحت أديب أنّ "الحديث عن اغتصاب الأطفال لا يجب أن يكون موسمياً أو مقروناً بحادث يهزّ كيان المغاربة، بل لا بدّ من القيام بمجهود إضافي لتوعية النّاس من خلال إشهارات وحملات تحسيسية توجّه للأطفال والأسر".

ودعت النّاشطة الحقوقية الحكومة والسّلطات المغربية إلى تجنيد كل قدراتها لحماية الأطفال، كما تجند ضد الإرهاب وكورونا، رافضةً وصف "البيدوفيل" بالمريض النّفسي، لأنّ هناك تخطيطا لتنفيذ عملية الاغتصاب عن سبق إصرار وترصد، إذ إنّ "بيدوفيل طنجة مثلاً استدرجَ الطّفل وذهب به إلى المنزل واغتصبه وقتله ثمّ دفنه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - رأي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:12
كلنا نريد لهذا المغتصب الإعدام، أما بالنسبة لعصيد الذي يدافع عنه فلا يمثل إلا نفسه و المغتصبين
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83
2 - رشيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:13
اما اذا كانت جريمة الاغتصاب و القتل و الاحتجاز و التعذيب و الاختطاف التي شهدناها في حالة طفل طنجة واضحة و لا لبس فيها لتوفر الادلة القطعية مقرونة باعترافات المجرم فان الاعدام يعتبر عقوبة عادلة .كما ان هذه العقوبة تعتبر ردعية لباقي من سولت له نفسه ارتكاب نفس الجرائم التي ارتكبها هذا المجرم...
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75
3 - Mounia الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:15
هل عصيد لم يفهم بعد ؟ الردع و الإعدام لكل مغتصب حتى يكون عبرة. أريد أن أعرف هل لو اغتصب طفله كان سيقول نفس الشيء؟ كيف يعقل أن الله قال ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب ......
أصلا من هو هاد عصيد حتى نقتدي به أو يكون عبرتنا ؟
يريد فقط أن يلفت الانتباه بخالف تعرف،،،،
من واقعي و عقلاني قليلا من فضلك و لا تلعب بأعصاب الناس التي لن يشفي غليلها إلا إعدام هذا الذئب البشري أمام الملأ أو خصيه لأنه عالة على المجتمع
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55
4 - ابو سهيل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:16
نريد بقوة تطبيق الإعدام..من يرى عكس ذلك فليصمت خيرا له..الإعدام للمجرمين غاصبي طفولة ابناءنا القتلة.
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48
5 - الاعدام حتى في امريكا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:17
التهذيب؟!!!!!!! اذا لم تستح فقل ما شئت!!!!!!!
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38
6 - karim narif الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:18
انا لست مع الاعدام ولكنني اطالب بالاخصاء الكيموي لكل بيدوفيل اعتدى على عرض القاصرين فالاخصاء اشد زطاة من الاعدام لان لعنته وعدابن يلاحقان المجرم طوال حياته ويتمنى الموت ولا من مجيب
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-10
7 - driss الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:19
هذه المنظمات هي سبب المصائب. يتكلمون عن حقوق المجرمين وكأن الضحايا ليست لهم حقوق. يرتكبون جرائم ويدمرون عائلات، ويأتي من يقول هؤلاء ضحايا أمراض نفسية، ولهذا لا يجب اعدامهم، وما هو ذنب الضحايا وعائلاتهم، أليست لهم حقوق. من يدافع عن مجرم فهو مشارك في الإجرام. المنظمات التي تدافع عن المجرمين لا تهمهم الحقوق بقدر ما تهمهم المساعدات والظهور في وساءل الإعلام. الإعدام هو الحل الوحيد لتطهير المجتمع من هذه الجراثيم التي تزرع الفتنة والخوف في نفوس الآباء والأمهات.
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26
8 - مواطن غيور1/ باسطا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:19
السلام عليكم
باسطا العقو الملكي في قضايا الإغتصاب و هتك العرض
باسطا العفو في قضايا القتل
باسطا العفو في قضايا السرقة بااسلاح
باسطا العفو في سرقة المال العام
باسطا باسطا

الإعدام = التنفيد
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11
9 - Réaliste الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:20
السجين في المغرب يكلف معدل 70 درهم يومياً، نفقات الأكل و الملبس و الغسل وأيضاً نفقات السجن والموظفين. قاتل طفل طنجة في عمره 24 سنة، الأبقاء عليه حتى يصل 64 سنة فقط سيكلف دافعي الضرائب 102 مليون سنتم. هل يعقل؟ كل هذا ل إرضاء الحقوقين وبعد الجمعيات الدولية و جماعات الرطبين، وإبقاء عائلة الضحية تتعذب وتدفع ضرائب لإعالة القاتل. وضع مضحك.
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30
10 - محمد كارتي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:21
هناك من يتكلم عن التهذيب و العلاج النفسي المغتصبين ك سي عصيد و اقول له يا سي عصيد لا يمكن تطبيق المبادىء الاسكندنافية في المجتمعات العربية المعروفة اصلا بقسوتها فلا يمكنك أن تأكل فاكهة الهندية دون تقشيرها .... نعم و الف نعم لاعدام هذه الوحوش و حتى في أمريكا بلد الحقوق الدستورية للمواطن يتم أعدامهم بأبشع الطرق
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16
11 - عبد العزيز الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:22
كل من قتل نفسا مطئنة ظلما و عدوانا و عن قصد و نية و ترصد وجب إعدامه ليدوق من نفس الكأس التي اذاقها لغيره بدل مكافئته باقامة فندقية و رعاية صحية طول الحياة مجانا و دون تعب و عناء و على جساب و دافعي الضرائب. لا معنى للإعدام في القانون المغربي ان لم ينفذ. نحن دولة ذاة سيادة و ينبغى ان لانخاف لومة لائم في نتفيذ قوانيننا و شرائعنا حتى نمنع تفشي الإجرام و نرجع للروح الانسانية قيمتها و كرامتها. ز لا رحمة لمن لا رحمة في قلبه و حق المغذور في الحاة احق من جياة الغادر.
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13
12 - احمد عمالي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:24
الاخصاء الكميائي مع االاشغال الشاقة. المجرمون ثروة حيوانية وطنية يجب استغلالها في استصلاح الأراضي وشق الطرقات.

أنا أعارض عقوبتي الأعدام والسجن. كيف يعقل ان نعطيهم راحة الموت قبل تعويض الأضرار التي الحقوها بالأسر والمجتمع.
وكيف يعقل ان نضيع أموال الدولة على سجناء اصلا دخلوا السجن بسبب نهب أموال الدولة.
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9
13 - مروان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:25
عقوبة الاعدام يجب ان تكون حاضرة في القانون الجناءي المغربي و تشمل كل الاجرام الدي ينتهي بالقتل العمد .الحقوقيون هؤلاء يضحكون على المغاربة مند ان سمح لهم بالكلام و اثرو على المشهد السياسي بمساعدة الغرب و الاجرام و انعدام الامن في تصاعد مهول . رسالة الى الحقوقيون لا نريد مقترحاتكم ادهبو بها الى السويد
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10
14 - Hassan الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:25
هءا المجرم يستحق عقوبة الاعدام في ساحة عمومية حتى تبرد النار التي تشتعل في صدر ام الطفل
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8
15 - الحلاج الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:26
المرحوم عدنا لم يكن ضحية بيدوفيل كما تسمونه أو مغتصب أطفال بل هو ضحية قاتل سفاح خال من الأدمية ، مارس ساديته على طفل بريء ،ثم ازهق روحه بكل برودة
لتكتمل عنده " اللذة " بحال هذا المجرم، اظن أن عقوبة الإعدام قليلة في حقه ،وهي الحد الأدنى الذي تطالب به العائلة المكلومة ومعها جل مكونات الشعب المغربي .
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11
16 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:28
المشكل المطروح هو ان السياسيبن و البرلمانيين و الوزراء لا يغتصب ابنائهم و لا يتعرضون للنشل أو السرقة
إذن ليست هناك معانات او احاسيس مشتركة مع الشعب الذي يسرق و يغتصب
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7
17 - بنعبدالسلام الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:28
الموت ، بأي طريقة وقع ، ليس بعقوبة ، ولو كان كذلك لاستثنى منه الله ،سبحانه وتعالى ، عباده الصالحين. ولَمَا جعله سائرا على جميع المخلوقات. ولهذا نؤيد الذين يقولون بأن الإعدام ليس عقوبة بل هو إفلات من العقاب. المؤبد ،أو الحبس لمدة طويلة ،أشد عقوبة من الإعدام. هذا رأيُُ ولكم واسع النظر.
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-4
18 - YOUNESS الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:31
هاته النوعية من المجرمين ممن يقتلون بدم بارد يعاودون الكرة مرات و مرات بالقتل التسلسلي بعد دراسة الضحية فلو لم يقع في قبضة الأمن كنتم ستسمعون العجب. مثل هاته الظواهر تساءل أولا مسؤولية الآباء عن مراقبة، تتبع وحماية أولادهم وتساءل ثانيا الدولة بتشريع القوانين الزجرية. ستتكاثر مثل هاته الحوادث إن لم يكن ما هو أشنع منها بسبب ما فرضه الوباء من تغيرات و التي ستجعل كل المشاكل الإقتصادية و النفسية و المجتمعية تطفوا على السطح. ونحن نلاحظ إنتشار الصغار في الأزقة ليل نهار بسبب إيقاف الدراسة -الدراسة عن بعد- في غياب أي تأطير من الأباء إنتظروا مالا يحمد عقباه بتدهور الأطفال )شباب الغد( على كل المستويات من معاشرة أيا كان إلى ضعف التحصيل المعرفي إن كان هناك أمل في رجوعه. بمعنى آخر شدو ولادكم وباراكا من ولد وطلق حيت غير إلا درنا شي سوندجاج فبنادم اللي خارج كيقول ندد والعقوبة ونتضامن والقصاص وو.و..غادي نلقاو واحد الرقم مرعب ديال بنادم اللي ما عارف ولادو فين كاينين!
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3
19 - touhali الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:31
يجب لقضاء على ﻹجرام

Condamné à mort pour un criminel qui a tué une âme pour vol
Un criminel qui a usurpé un enfant ou une fille on doit lui couper son organe sexuel
Le criminel qui a violé puis tué sa victime doit être tué devant son village, le but de tout cela est de réduire la criminalité.
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0
20 - سلوى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:33
و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. صدق الله العضبم. ما يفهم علينا حد هاد عصيد يمشي يعصد على مخو بعيدا عنا و ما تبقاوش تجيبو لينا بحال هاد المخربقين انا لا اعترف به ولا بامتاله. الاعدام ولا شيء غير الاعدام. كلنا مسؤولين على سلامة اطفالنا الوالدين الامن المجتمع . الجيران.كنا صغار كنحسو كلشي حاضينا و راد لينا البال دابا كل واحد دايها فحالو. نتاحدو و نردوا البال لبعضياتنا و هاد التضامن اللي بان فقضية عدنان كيبين ان المغاربة شعب طيب و فيه الخير.
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4
21 - Rachidi الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:35
الإعدام ارحم مع مجرم خطير جدا
أقترح السجن المؤبد في سجون مفتوحة لزيارة العامة
وينضرون إليهم من زجاج مع سمح لسب وشتم
هادا هو العداب الأليم
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22 - نعمان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:36
ماذا يستفيد المجتمع من بقاء المغتصب القاتل على قيد الحياة ؟؟؟ نطالب بتفعيل عقوبة الإعدام في حق المغتصبين و القتلة .... إذا كان تطبيق عقوبة الإعدام غير كاف فالإجراءات الأخرى غير كافية أيضا، هؤلاء يدافعون عن حق المغتصب القاتل في الحياة و في نفس الوقت يطالبون بعدم تجريم الإجهاض !! يعني أنهم يبيحون قتل روح بريئة (جنين) بينما يلتمسون الحق في الحياة لقاتل مغتصب سلب شخص آخر حقه في الحياة ، منتهى التناقض و النفاق
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4
23 - طالب معاشو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:37
باختصار شديد ، المغرب غادي الهاوية بكل المقاييس،
حتى حاجة ما كاتفرّح في هذا البلاد ..
صحافة بايعة الماتش، سياسة كذابة، الكبير واكل الصغير ...
الطبقة المسحوقة، كاين اللي انتحر، وكاين اللي كايتسنا غير ساعتو ... حيث الشعب جاريا فيه وخائف يناضل على حقوقه ..
الله يفرجها من عندو وصافي .. حيث ما بقات معنى فحتى حاجة ..
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1
24 - التكتيك الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:37
المهم هو ان يعاقب الفرد باعتباره مذنب وفقا لمقتضيات الدستور و القوانين الجاري بها العمل بعيدا عن الارتجال و العواطف الزاءدة
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-2
25 - حلا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:38
الأكيد أن المنظومة الأخلاقية للمغاربة منهارة تماما.لاتربية التعليم لا وازع ديني لاضوابط ولا حدود...المجتمع أصبح عالميا.فوضى وفلتان وجهل وتخلف.تفككت الأسرة ولم يعد للأبوين أي دور في رعاية أبنائهم سوى توفير الأكل والشرب.....كل الانحرافات السلوكية بالمجتمع يبدأ التصدي لها من البيت من تربية الأبوين ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة. ماذا سيكلف لأم أو أب أن يجلسوا مع أبنائهم وينهوهم عن مرافقة غريب أو الاقتراب منه.عدم قبول أن يلمسهم أحد أو يقبلهم.عدم الاستلقاء بجوار أحد.عدم خلع الملابس أو الاستحمام أمام أحد غريب.كانت والدتي الأمية لكن واعية تلقننا ذلك باستمرار مع ذكر السبب دون حياء.كان تعلمنا الخطوط الحمراء التي لا يجب تجاوزها في علاقتنا مع إخواننا الذكور بالبيت واقربائنا وجيراننا زملائنا بالمدرسة.كانت تراقب تصرفاتنامع الأخرين وطريقة حديثنا وطريقة لباسناووو حتى نتفادى المشاكل.أشياء كثيرة لا يسعني الوقت لكتابتها.لاثقة في أحد إلا في والديك.هذا كان بزماننا نحن فكيف بهذا الزمان العجيب.لابد للابوين أن يؤدوا رسالتهم في التوعية والتزوير فلاينتظروا المدرسة والدولة والحكومة أن يحموا اولادهم.
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3
26 - عبد ربه الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:43
إذا كان القانون المغربي يلغي عقوبة الإعدام ...فيجب الحكم على الجاني بالسجن المؤبد .وحكم الإخصاء وقتل الفحولة ..ويظل المحكوم عليه لسنوات ينتظر متى ينفذ فيه حكم الإخصاء تعذيبا لنفسيته وتبريدا للجرح الذي رسمه على نفسية عائلة عدنان...وفي كل مرة .تخبره إدارة السجون بقرب التنفيذ .
والتشهير بالحكم ليكون عبرة لمن سولت له نفسه بالإغتصاب...
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27 - يوسف الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:44
من هو هاد عصيد حتى يرفض عقوبة الاعدام
نحن لسنا أمام. بيدوفيل ، نحن أمام قضية وحش أدمي ، غرر بطفل بريء اغتصبه و عذبه ثم قتله وتستر على جريمته
حرق كبد أمه. وابه والحق اضرارا نفسية لعاءلت الضحية ولجميع المغاربة
أرى أن عقوبة الإعدام. أقل ما يمكن تطبيقه في حق هذا الوحش الأدمي
نحن لا نريد رأي. عصيد ولا منطق عصيد
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2
28 - abdou الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:48
هؤلاء الأساتدة الذين يقولون لو كانوا أولادهم ضحايا مثل عدنان لن يطلبوا عقوبة الإعدام. هذه تخيلاتهم لو كانت حقيقة تعرضوا فعليا لهذا العنف لتغير عندهم الإحساس. ما ذنب أم الولد التي فقدت حتى النطق بصدمة فادة كبدها ثم يأتي أستتاذ المحترم يتفلسف بفءة تريد أن تشرع القتل وعلينا بدروس في الفلسفة. نحن لسنا قضاء ولسنا ولسنا. بل يجب ردع الجنات يا سي عصيد ويا دكتور فعلبا وبصرامة. لا أن نبقى مكتوف الأيدي مقابل توصيات وقوانين وضعية لا يا سادة . إن كان ولا بد من إلتزام علينا أن نلتزم أمام أمتنا المغربية التي تصطدم كل مرة ولا شيء في الأفق أليس من حقنا أن نصتأصل هذه الأفكار من خيال هؤلاء المرضى بقوانين تقشعر منها الأبدان قبل الأفكار . أتمنى ذلك ومن كل قلبي وبوعي تام .
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29 - X/Enquêteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:50
الرافضون لعقوبة الإعدام يبررون موقفهم بان اعدام الجاني هو موت لعاءلته وهي ضحية هذا الحكم وينسون عاءلة المقتول التي تعيش الاسى والحزن الذي لايمحيه الزمن خصوصا اذا رزوا في شخص عزيز عليهم .اب و ام الطفل المقتول لن يشفي غليلهما سوى باعدام الجاني لترتاح روح فلدة كبدهما.
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30 - ام رشيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:53
كل من يدافع عن هذا المجرم سواء عصيد الفليلسوف او أي طبيب نفساني حاولوا ان تعيشوا وقع هذه الجريمة الشنعاء واستشعروا الام الطفل وهو يغتصب وهو يخنق وهو يدفن وامه وابوه في العذاب والعالم العربي كله تحركت مشاعره لما يجري إلا هؤلاء الذين يريدون العفو عن المجرمين بحجة أمراض نفسية فان كانوا فعلا مصابين بأمراض نفسية سنراهم ينتحرون او ينامون في الشوارع ليلا اونهارا لا يتلذذون بشهواتهم الحيوانية ومكبوتاتهم التي لم نرى لها مثيلا ...
يبيت في مشاهدة الأفلام الاباحية وبالتالي يطبق مشاهده على الابرياء ثم التعذيب والقتل عمدا...
أيها الأطباء النفسانيون او الحقوقيون لا تنسوا أنكم تدافعون عن منكر لامثيل وتتحملون وزر ضحايا الاغتصاب
حسبنا الله وكفى
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1
31 - الإعدام هو الحل الأنجع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 13:59
إنقلبت المفاهيم وزورت المصطلحات وسميت الأشياء بغير مسمياتها قصد تمييع الأخلاق والقيم، الذين ينادون بتهذيب القاتل وتدريس الجنس في الحضانة مثلهم مثل أصحاب الأرض المسطحة ،لن يصمتوا أبدا ويكررون نفس الأسطوانة المشروخة ،هل للمغتصب القاتل حق في الحياة ؟ سبحان الله المجرم أصبح ضحية والطفل الغر لا حق له في الحياة !!ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم؟ ألا توجد مهنة أخرى يقتاتون منها غير أرواح الناس وأعراضهم وحرمة خصوصياتهم.
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32 - Oussama الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:00
التربية الجنسية بماذا ينتفعوا؟
لو ان عدنان كان قد لقن التربية الجنسية بماذا كانت ستنفعه ؟ المجرم يعرفه و يعرف أباه في المحلبة
فيما يخص الإعدام ، اذا كانت التهمة ثابتة مقرونة باعتراف فلننفد الإعدام في ساحة عمومية
فيما يخص عصيد يجب رفع قضية ضده لكونه يحرض على الفساد و انتشار الجريمة
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33 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:00
اعتقد ان جميع افراد الشعب نساء ورجال كبار وصغار يجب العمل على اعادة تربيتهم لدالك لايجب يعطي البعض الدروس ويتعالم على الناس فمن يعطي الدروس هو نفسه يحتاج لاعادة التربية
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0
34 - أغراس الانظباط الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:00
نحن لا نتحذث عن البيدوفيليا هذاك السلوك أصلا مرفوض عند أشلوح المغاربة . نحن نتذث عن جريمة القتل كيف ماكان نوعها تشرميل أو هجوم على ممتلكات ومساكن الناس ووو وعن القانون الرادع لهم أجتماعيا وأخلاقيا ، بدون لف أو دوران وبدون كثرة المقاربات الفاشلة ...من التربية الجنسية علم النفس التربوي وعلم الأجرام ..... الكل أصبح يفهم في النظم الديمقراطية والنظم الفاشية ووو هذ ليس موضوعنا ... الموضوع : عقوبة الأعدام واختصار الكلام .
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35 - ichtghak ichtghasn الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:01
و من لا يقول بان بطل جريمة طنجة سيستفيد من عفو ملكي كما وقع في ملف "دانييل غالبان بينيا".
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36 - الإعدام ردع و تهذيب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:01
في المجتمعات الغربية تدرس الفلسفة و التربية الجنسية. و مع ذلك جرائم البيدوفيليا مرتفعة. بل هناك مواقع افتراضية تعج بالسلوكات الجنسية المنحرفة و لا تستثني من ذلك الأطفال و القاصرين. ما هي عقوبة إقامة علاقة جنسية مع قاصر و الاغتصاب في القانون الأمريكي؟ يجب البحث في هذا من طرف مناضلينا و جمعياتنا النسائية. هل يعلم هؤلاء بقصة أرتشي وليامز الذي قضى 37 سنة من حياته في "أَكْفَسْ" سجن في أمريكا من أجل جريمة اغتصاب مقرونة بالعنف لم يرتكبها. ما بالك لو ثبت فعلا أنه ارتكبها! ماذا يفعل هؤلاء من أجل القاصرات المستغلات في شبكات الدعارة "الراقية" و الهابطة؟ عينهم فقط على تزويج القاصرات. كل القاصرات مكانهن في المدرسة. يا ناس، اغتصاب الأطفال غالبا ما يكون مقرونا بالعنف و القتل البشع كما حدث في تارودانت سنة 2005. لو يعلن في الإعلام تنفيذ الإعدام في جميع المدانين فور صدور الحكم النهائي بشرط عدم الشك، سيتم إنقاذ أرواح بريئة كثيرة. في قضايا الإرهاب يدان و يسجن الناس لمدة طويلة قد تصل ل 30 سنة فقط على نية الفعل و التخطيط. الإعدام العادل ردع للجاني و تهذيب للمجتمع
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37 - اﻻعدام ارحم من السجن ..! الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:01
لماذا في أوربا محاولة اغتصاب باليغين كقضية المغني المغربي وقضية السياسي الفرنسي المغربي مدير النقد الدولي سابقا دفعوا امواﻻ طائلة جدا وسجنوا ووو.. اما بالنسبة للبيدوفيل فعقوبته تزيد عن 15 سنة سجنا وغرامة. .. اما نحن البيدوفيل والقتل.. يعني ماهي العقوبة المناسبة الغرامات الثقيلة !! أكثرهم مزاليط .. ﻻدرهم لهم ! السجن ثم العفو... اﻻعدام ثم اﻻعدام .. حماية لﻻخرين وردعا لكل من سولت له نفسه تكرار السيناريو .. !
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38 - مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:03
هناك عشرات الآلاف من المغتصبين في المغرب ... في الجيش في الحكومة في البرلمان في التعليم في مجلس النواب في الشرطة في الوزارات في الإدارات في الشركات في القطاع الخاص ... المغرب شبه دولة لأن القانون يطبق فقط على الضعيف و المسكين ... بغض النظر عن هاذه الجريمة أو غيرها ...
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39 - سلمان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:07
غير الإعدام لايمكن لهذه الجريمة أن تزول عن المجتمع ،بل مضيعة للوقت ولتقدم المجتمع.وأقول لعصيد،أتقبل هذا لابنك أو إبنتك....
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40 - بائع القصص الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:13
القضاء ليس دائما عادل ولكن لما يتأكد الجميع وضهور حجج لا تترك للشك مجالا مثل تحليل الحمض النووي في آثار الجنس التي يتركها المغتصب
فلا والله لا يجب على القانون ان يحسم في قضية الاعدام.
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41 - غيور الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:18
عندما نتحدت عن القيم الانسانية والاخلاقية فاننا نتحدت مع الانسان السوي تكون لديه نزعة انسانية بداخله يحس عندما يتالم الاخر اما مثل هؤلاء فلا يصح الانصات لهم لانهم يدافعون عن الوحوش كانهم فلذات اكبادهم ان كان لهم فلذات اكباد مادافعو عنهم .تراهم لايدافعون عن الحقوق الا عندما يقوم وحش بافعال حيوانية بعيدا عما الفته الطبيعة البشرية .لماذا لايدافعون على حقوق الناسفي المجتمع يتحركون ويثورون فقط من اجل الوحوش والمجرمين اليس للناس حقوق خارج اسوار السجون حتى تدافعوا عليها اليس لمثل هؤلاء الاطفال حقوق فتحموها من بطش هؤلاء الوحوش اين حقهم في الامن والحياة تدافعون على من سلبهم هذا الحق احتشموا على وجوهكم فقد الحقتم بامتك الخزي والعار ستجدو الله غاضب عليكم بدفاعكم عن الشر ابتعدوا عن الدفاع عن المجرمين دافعوا خارج اسوار السجون فان اناسا في حاجة للدفاع عنها خارج السجن واتركوا السجون تقوم بواجبها فان لها رجالا لهم شان عظيم في ذلك .هؤلاء هم العدو فاحذروهم يفسدون ولايصلحون تبا لكم وتبا لحقوق المجرمين التي تدافعون عنها ابتعدو عن الدفاع عن المجرمين او انكم مثلهم لستم انسانا
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42 - touhali الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:18
on doit éliminer les criminels

Tout criminel qui a tué une personne pour l'avoir volé doit être condamné à mort d'une part. Mais s'il a tué et violé, il doit courir hors de lui pour exécuter devant le public son village, le criminel est comme lui comme un prédateur, comme un serpent et plus dangereux que cela. Ne soyez pas gentil.
Parce que, ô peuple, aimez-vous ce qui se passe dans notre pays bien-aimé en termes de criminalité, blessant le visage des femmes pour le vol?
Kidnappé,
Danger de crime en milieu de journée, peur et insécurité partout. Les détenus doivent être amenés pendant la journée dans des lieux de travail productifs, pour la réparation des routes, des fermes et d'autres services
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43 - Moroco الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:21
اختطف ثم اغتصب ثم قتل ثم مزق ودفن ...راه الاعدام قليل في حقه فهو لا يكافئ الا جرم واحد من هذه الخمس
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44 - touhali الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:23
يجب إزالة ﻹجرام

كل مجريم قتل نفسا ﻷجل سرقته من ويجب حكم عليه بإعدام هذا من جهة أما إذا قتل واغتصاب فوجب أن ينفد عليه ﻹعدم أمام الجمهور قريته المجرم مثله مثل حيوان مفترس، مثل ثعبان وأخطر من ذالك. ﻻتخدكوم رأءفاء.
ﻷءن أيها الناس هل يعجبكم مايجري في بلادنا الحبيب من ﻹجرام، جرح وجوه نساء ﻷجل سرقة.
خطف ﻷطفال،
خطر ﻹجرام في وسط نهار، وخوف وعدم ﻷمن في كل مكان. يجب إدراج سجناء نهارا الى أماكن العمل المنتج وإصلاح طرقات، والمزارع وغيرها من الخدمات الأخرى.
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45 - Abdellatif الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:27
يجب إعدام هذا الحيوان بدون محاكمة لقد ازهق نفسا زكية وقام بفعل قوم لوط.اقرؤو القران جيدا.هل قوم لوط كانوا يعانون من أمراض نفسية؟؟؟.انظروا كيف انزل الله بهم عقابه وهو غني عن تعذيبهم.لكن الله عز وجل جعلهم عبرة لما بعدهم.ان كنا مسلمين حقا يجب إعدام هذا المجرم.
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