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المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً

المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:00

تجاوز المغرب عدد إصابات فيروس كورونا في الصين التي تعتبر أول دولة في العالم ظهر فيها الوباء وعرف تفشياً مثيراً، قبل أن ينجح هذا البلد الآسيوي في محاصرة الجائحة والمرور إلى مرحلة تطوير اللقاح.

ويوم أمس الأحد تخطى المغرب عدد إصابات فيروس كورونا بالصين، إذ بلغ عدد الحالات المؤكدة 86686 إصابة مقابل 85194 إصابة في البلد الآسيوي، علما أن عدد الحالات الجديدة التي سجلها الأخير أمس بلغ 10 حالات، جميعها وافدة من الخارج، حسب اللجنة الصحية الوطنية الصينية.

ووفق آخر تحديث لإحصائيات كورونا، اليوم الإثنين، يحتل المغرب المرتبة 38 عالمياً، فيما تتموقع الصين في المرتبة 40 عالمياً.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا، وفق المعطيات التي يوفرها الموقع العالمي المتخصص "Worldometers"، متبوعة بالهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك.

وعلى الصعيد الإفريقي، تتصدر جنوب إفريقيا عدد إصابات الوباء بـ 649.793 حالة مؤكدة، ما يضعها في المركز الثامن عالمياً، وبوفيات تصل إلى 15.447 وفاة.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى عربياً و16 عالميا بعدد إصابات يصل إلى 325.651 ووفيات تبلغ 4268، ثم العراق في المركز 19 عالميا بعدد إصابات يصل إلى 290.309 و8014 حالة وفاة، تليهما دولة قطر في المركز 28 عالمياً بعد تسجيليها 121.740 حالة. وفي المركز الرابع و34 عالمياً نجد مصر بـ 101.009، متبوعة مباشرة بالكويت في المركز بـ 94.764، وعمان بـ 89.746.

تحليل المعطيات يشير إلى أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول التي تسجل أعلى معدلات إصابة يومية بـ"كوفيد 19"، حيث جرى تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686 حالة.

في مقابل ذلك، بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 2.143.383 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، بينما يصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة؛ فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67.528.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - visiteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:26
المرتبة التي كان يحتلها دائما الفريق الوطني لكرة القدم في أوج قوّته...
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8
2 - هاااني الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:27
الحمد لله .. بعدا كنحمرو لوجه ف شيحاجا. و أخيييرا حتلينا مرتبة مشرفة .. هههه ... هههه
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8
3 - حسام الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:28
تجاوز المغرب للصين فقط حسب الأرقام الرسمية أما الواقع فكلام آخر كيف يُعقل لبلد المليار و نصف نسمة أن يسجل عدد أقل من بلد 34 مليون نسمة
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9
4 - طارق حتى لأولاد علي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:28
لقد سئمنا التصنيف في مؤخرة الأمم دائما. و هاهي الفرصة أمامنا لتحقيق الصدارة والتقدم على جميع البلدان بما فيها المصنعة الكبرى...
هنيئا لنا بهذه الخطوة الجريئة...
إلى الأمام
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7
5 - أخطاء تلو الأخطاء الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:28
الارتجالية والأخطاء المكررة هي التي اوصلتنا لما نحن عليه. كيف يعقل أن يفرض على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والأسواق النموذجية الاغلاق مع السادسة. وأطفال 5 سنين في الازقة يلعبون إلى منتصف الليل. وأصحاب الحمير والكراريس يجوبون الأحياء طول الليل ببضاعتهم؟؟؟؟!
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5
6 - nour nouri الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:30
إذن كلام العثماني صحيح نجحنا بشهادة العالم اللهم كثر حسادنا
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4
7 - المغرب الاول دائما الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:30
المغرب يتبوء المراتب الاولى دائما ملاكمة تنس مختبرات ... اتمنى منكونوش حنا الاولين ف المرض
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-3
8 - نبيل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:31
الحل هو شهر واحد من الحجر الصحي مع دعم الحكومة لجميع القطاعات شهر واحد حتى نسيطر على الوباء مع الصبر وكفى .
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3
9 - ام الخير الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:31
تمكنوا من محاصرة الوباء لانهم قاموا بالتحاليل لكل سكان مدينة ووهان بدون استثناء وعددهم احدى عشر مليون نسمة والتحاليل استغرقت اثنا عشر يوما وكانت المدينة مغلقة لا يدخلها احد ولا يخرج منها احد لهذا ياريت السلطات المغربية تحدو حدوها وتغلق مدن الدار البيضاء ومراكش وفاس وغيرها من المدن التي تعرف عدد اصابات كبيرة وتقوم بتحاليل لكل سكانها بدون استثناء مع اغلاق تام لهذه المدن هكذا يمكن محاصرة المرض والحد تماما من انتشاره والله ولي التوفيق
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6
10 - يباب رقية الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:32
خارج المدن المكتضة بالازدحام و السكان فلا مشكل منطقيا- بل ثمو مناطق بالمغرب خالبة من السكان و قاحلة و لا ندري من اين سوف يتسلل اليها كورونا- المدن ثمة اشكالية بسبب التزاحم و تقاليد الاحتكاك و لهذا وجب الركيز على كل الاحياء و المناطق و المؤسسات حيث استحالة التباعد الجسدي بين الناس...
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1
11 - الفيصل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:32
تنطلل على غفلة من النافذة فعدد الرشاشات الفموية الانسانية اكثر من المواطنون المتحضرون الواضعون كمامة بطرقة صحيحة، الكمامة التي بسببها يعيش التيوانيون عيشة عادية دون إصابات اوتفشي للفايرس.
القانون حاضر ومن يطبقه؟ يجب من يعين ويساعد الامن كالجيش، مالا ربما سنصل ونفوت الولايات المتفرقة الامريكية.
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12 - عبد البر الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:33
شيئ عادي جدا تجاوزناهم في الكسايد او الامية والفساد باقي غي كورونا
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13 - مواطن الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:34
ما عرفتوش بلي الصين عندها تعتيم شامل على المعطيات ديالها و داك الرقم كايبان ليا عندهم غير في شي حومة
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14 - ابو انس الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:34
المهم احسن من المنتخب الوطني اللي ترتيبو 38 عالميا
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15 - ام الخير الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:34
سكان الصين اكثر من مليار نسمة واحنا فقط اربعين مليون نسمة او فتناهم فعدد المصابين يعني الاعداد توحي بخطورة الوضع اللهم لطفك يا ارحم الراحمين
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16 - منار القرشي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:36
عندما تفرض الدولة إجراءات وقيود يساعد الشعب باكمله في احترامها ليس كما يقع في بلدنا ليس هناك حس بالمسؤولية سوف يقتلنا الجهل بدلا من كورونا الصين دولة جد منظمة وشعب صارم في تطبيق الإجراءات الاحترازية لا مجال للمقارنة يجب العودة للحجر الصحي ولو اسبوع من أجل محاصرة الوباء
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17 - لطفك يارب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:36
أخطاء قاتلة:
العيد الكبير و الدخول المدرسي الحضوري.
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18 - قدر ومكتوب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:36
حنا خاصنا نحتلو الرتبة الاولى حيت عمرنا كنا في مراتب الاولى خاص العسكر ينزل كامل ويحاصر ويكون تشدد دبا مشكل ماشي في صغار وحلنا مع الكبار لا تباعد لا تعقيم لا كمامات وكيقتلوني الاباء الا خايفين على اولادهم وهما كيجبو المرض لاولادهم واش ولدك كتقولو بعد وانت كتقرب فهم تحماق الله يرفع علينا هاد وباء من عندو اما حنا الا جات علينا والو خاصنا بحال الهند العصا عاد يفهمو
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19 - hamid الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:36
لو ثم رفع عدد الكشوفات خاصة للمخالطين سنحتل ربما رتبة متقدمة عن قطر السعودية. فهاتان الدولتان يقومان بالكشوفات حتى على الإنسان الغير مشكوك فيه. ونطلب الله السلامة لأن الخريف فصل الأنفلوانزات على الأبواب والوقاية الوحيدة لهذه الأمراض هي الوقاية والكمامات لا غير وليس هناك لا لقاح ولا بوتين ولا أوكس فورد.
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20 - محمد مداني الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:37
لا داعي لسرد المعطيات عالميا ونريد الخبر اليقين و ما هي الاستعدادات لأن القادم قد يكون الاسوء.
الحالة الوباءية في المغرب جد مقلقة ولا يهمنا الآخرون
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21 - من المسؤول ؟ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:37
المسؤول عن الوضع الحالي هي السلطات والمسؤولون الذين عتو في الارض فسادا .من قرر الابقاء على سنة العيد رغم ان صلاة العيد منعت وان المساجد اغلقت من فتح الاسواق لتباع الاضاحي ؟ من فتح وجهات وجهات خالية من الفيروس بدعوى تشجيع سياحة الكوكوط في البحر ؟ البؤر معروفة اماكنها المصانع تم المصانع تم المصانع .الذي وجب عليه الحساب والمحاسبة هم من يقررون ويتفنون في اصدار قوانين ديكتاتورية يقصرون وبدل محاكمتهم يتم عقاب الشعب .... قوة الضغط سيولد انفجارا مهولا
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22 - لحو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:39
تجاوزنا الصين، واحتللنا رتبة مشرفة!!! او فاش. في كوفيد 19.تبارك الله علينا.انجاز عظيم ههههههه.
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23 - Covid-32 الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:40
الدول اللتي تحترم شعوبها
La Norvège regrette la mise en quarantaine: `` ce n'était pas nécessaire '',
déclare le directeur de la santé publique
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24 - Driss الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:40
إوا الحااامد لله تكلاصينا مع الدول المتقدمة
في ال (covid)
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25 - أمل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:41
كنا نضحك على الصين ونشمت فيها
وقد تجاوزناها الآن سبحان الله
الله لا يحب الساخرين والشامتين
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26 - محلل اجتماعي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:42
وكيف لك أن تقارن بين مواطنين من عسل و أخرون من مربى !
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27 - العمل و المثابرة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:42
بالعمل و المثابرة استطعنا أن نتخطى الصين ر غم أن عدد سكان المغرب يمثل فقط 0,024% من عدد سكان الصين. حكومتنا جادة و لها طموحات كبيرة من أن تكون ضمن العشر دول الأولى. هكذا تكون الحكومات الناجحة و إلا فلا. أبشروا.
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28 - هههههههه الاثنين 14 شتنبر 2020 - 12:43
ه هههه اول مرة نفوتوهم فشي حاجة
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