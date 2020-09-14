المغرب يتجاوز الصين في إصابات "كورونا" ويحتل المرتبة 38 عالمياً

هسبريس من الرباط

تجاوز المغرب عدد إصابات فيروس كورونا في الصين التي تعتبر أول دولة في العالم ظهر فيها الوباء وعرف تفشياً مثيراً، قبل أن ينجح هذا البلد الآسيوي في محاصرة الجائحة والمرور إلى مرحلة تطوير اللقاح.

ويوم أمس الأحد تخطى المغرب عدد إصابات فيروس كورونا بالصين، إذ بلغ عدد الحالات المؤكدة 86686 إصابة مقابل 85194 إصابة في البلد الآسيوي، علما أن عدد الحالات الجديدة التي سجلها الأخير أمس بلغ 10 حالات، جميعها وافدة من الخارج، حسب اللجنة الصحية الوطنية الصينية.

ووفق آخر تحديث لإحصائيات كورونا، اليوم الإثنين، يحتل المغرب المرتبة 38 عالمياً، فيما تتموقع الصين في المرتبة 40 عالمياً.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرتبة الأولى من حيث عدد إصابات كورونا، وفق المعطيات التي يوفرها الموقع العالمي المتخصص "Worldometers"، متبوعة بالهند ثم البرازيل وروسيا وبيرو وكولومبيا والمكسيك.

وعلى الصعيد الإفريقي، تتصدر جنوب إفريقيا عدد إصابات الوباء بـ 649.793 حالة مؤكدة، ما يضعها في المركز الثامن عالمياً، وبوفيات تصل إلى 15.447 وفاة.

وتأتي السعودية في المرتبة الأولى عربياً و16 عالميا بعدد إصابات يصل إلى 325.651 ووفيات تبلغ 4268، ثم العراق في المركز 19 عالميا بعدد إصابات يصل إلى 290.309 و8014 حالة وفاة، تليهما دولة قطر في المركز 28 عالمياً بعد تسجيليها 121.740 حالة. وفي المركز الرابع و34 عالمياً نجد مصر بـ 101.009، متبوعة مباشرة بالكويت في المركز بـ 94.764، وعمان بـ 89.746.

تحليل المعطيات يشير إلى أن المغرب يوجد ضمن قائمة الدول التي تسجل أعلى معدلات إصابة يومية بـ"كوفيد 19"، حيث جرى تسجيل 2251 إصابة مؤكدة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 86.686 حالة.

في مقابل ذلك، بلغ عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، 2.143.383 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني، بينما يصل عدد الوفيات إلى 1578 حالة؛ فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 67.528.