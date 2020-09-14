24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:39
|07:07
|13:28
|16:55
|19:40
|20:55
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بنت الميداح .. "لؤلؤة الصّحراء" في "بيت الثّقافة"
- إغلاق شواطئ أكادير
- جمعية حقوقية تُعدّد "خروقات" شركة للنقل بخنيفرة
- مغاربة وإعدام قاتل عدنان
- تطور الحالة الوبائية يفرض إجراءات جديدة بإنزكان
حراس الأمن الخاص .. "طبقة مسحوقة" محرومة من أبسط الحقوق (5.00)
"مندوبية السّجون" تستجيبُ لمطالب الزّفزافي بمجاورة معتقلي "الرّيف" (5.00)
هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ (5.00)
- عصيد: إعدام "البيدوفيل" ليس حلاّ .. و"حشومة" تبرّر الاعتداءات - (186)
- هل يُعود المغرب إلى تنفيذ عقوبة الإعدام لردع مغتصبي الأطفال؟ - (129)
- عروض غير مسبوقة تراهن على جلب السياح إلى مراكش وأكادير - (79)
- مبروكي يقترحُ تشجيع التّربية الجنسية لتفادي "اغتصاب" الأطفال - (78)
- أديب: الإعدام لمغتصب عدنان .. و"البوسان" يشجّع على "البيدوفيليا" - (77)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية
جمود مُتواصِل يطبع "أزمة" الدكاترة الموظفين في المملكة؛ فبعد سلسلة من اللقاءات الميدانية المتلاحقة التي تضمنّت إشارات وزارية أولية إلى إنهاء "الحيف" الذي طال هذه الفئة، عاد الملف إلى نقطة الصفر مجددا، بعد توقّف المسار التفاوضي منذ أشهر، لتظهر ملامح التصعيد الاحتجاجي لدى دكاترة المغرب.
تبعًا لذلك، أعرب الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن قلقه ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، مستغربًا "الجمود" الحاصل منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وواصفاً الواقع الراهن بأنه يكرّس "الإقصاء المستمر".
ولفت الاتحاد سالف الذكر، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن "الغبن" الذي تتعرض له هذه الفئة لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، ورفع مستوى الجامعات المغربية، والنهوض بالبحث العلمي، مورداً أن الأزمة الصحية تتطلب استثمار مؤهلات الدكاترة لمحاربة الداء على جميع الأصعدة.
وأمام الوضع القائم، طالب دكاترة الوظيفة العمومية الوزارة الوصية على القطاع بفتح حوار مسؤول من شأنه إنهاء "الحيف"، منددين بـ"تهميش" نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم، ومعلنين الاستعداد التّام للترافع بكل الأشكال النضالية الملائمة للظرفية الحالية قصد طرح الملف على الصعيد الوطني.
وفي السياق ذاته، علّق إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، على التطورات الأخيرة بقوله: "جاء لقاء أعضاء المكتب الوطني للاتحاد في سياق تدارس المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين، خاصة بعد الجمود الحاصل بشأن الموضوع منذ لقاء سعيد أمزازي خلال مارس المنصرم".
إلى ذلك أضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير الوصي على القطاع وعدَ بحلّ ملف الدكاترة الموظفين، واستثمار مؤهلاتهم لصالح الجامعة المغربية"، مبرزاً أن "وباء كورونا أظهر قيمة البحث العلمي، خاصة بالنسبة إلى الدول التي لا تهتم بالأطر العلمية الحاصلة على شهادة الدكتوراه".
وتابع المتحدث شارحاً: "يضمّ الاتحاد، اليوم، خيرة الكفاءات التي مازالت تنتظر وضعها في المكان المناسب من أجل خدمة البحث العلمي"، مشيرا، كذلك، إلى "تأكيدات الملك محمد السادس لاستثمار الرأسمال البشري في مناسبات عدة، بعدما أظهرت الجائحة قيمة الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه".
وخلُص الفاعل عينه إلى أن "دكاترة المغرب ينتظرون قرارات حكومية من أجل إنصافهم، بينما يتسابق دكاترة الكيمياء والبيولوجيا في دول عديدة لإيجاد لقاح الوباء"، خاتماً بأن "الاتحاد سيدافع عن حقوقه إلى آخر رمق، ولن يتراجع حتى يتم تغيير إطار دكاترة إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
الدولة راها فاشلة ايلا بقيتو دايرين راسكم فيها ايمشي عليكم القطار
حكومة محكومة لا كفاءة و لا ارادة