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الرئيسية | مجتمع | دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية‬

دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية‬

دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:00

جمود مُتواصِل يطبع "أزمة" الدكاترة الموظفين في المملكة؛ فبعد سلسلة من اللقاءات الميدانية المتلاحقة التي تضمنّت إشارات وزارية أولية إلى إنهاء "الحيف" الذي طال هذه الفئة، عاد الملف إلى نقطة الصفر مجددا، بعد توقّف المسار التفاوضي منذ أشهر، لتظهر ملامح التصعيد الاحتجاجي لدى دكاترة المغرب.

تبعًا لذلك، أعرب الاتحاد العام لدكاترة المغرب عن قلقه ارتباطا بالمستجدات الأخيرة التي يعرفها الملف، مستغربًا "الجمود" الحاصل منذ اللقاء الأخير مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وواصفاً الواقع الراهن بأنه يكرّس "الإقصاء المستمر".

ولفت الاتحاد سالف الذكر، من خلال بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن "الغبن" الذي تتعرض له هذه الفئة لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، ورفع مستوى الجامعات المغربية، والنهوض بالبحث العلمي، مورداً أن الأزمة الصحية تتطلب استثمار مؤهلات الدكاترة لمحاربة الداء على جميع الأصعدة.

وأمام الوضع القائم، طالب دكاترة الوظيفة العمومية الوزارة الوصية على القطاع بفتح حوار مسؤول من شأنه إنهاء "الحيف"، منددين بـ"تهميش" نخب البلاد الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية معترف بها في العالم، ومعلنين الاستعداد التّام للترافع بكل الأشكال النضالية الملائمة للظرفية الحالية قصد طرح الملف على الصعيد الوطني.

وفي السياق ذاته، علّق إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، على التطورات الأخيرة بقوله: "جاء لقاء أعضاء المكتب الوطني للاتحاد في سياق تدارس المستجدات التي يعرفها ملف الدكاترة الموظفين، خاصة بعد الجمود الحاصل بشأن الموضوع منذ لقاء سعيد أمزازي خلال مارس المنصرم".

إلى ذلك أضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزير الوصي على القطاع وعدَ بحلّ ملف الدكاترة الموظفين، واستثمار مؤهلاتهم لصالح الجامعة المغربية"، مبرزاً أن "وباء كورونا أظهر قيمة البحث العلمي، خاصة بالنسبة إلى الدول التي لا تهتم بالأطر العلمية الحاصلة على شهادة الدكتوراه".

وتابع المتحدث شارحاً: "يضمّ الاتحاد، اليوم، خيرة الكفاءات التي مازالت تنتظر وضعها في المكان المناسب من أجل خدمة البحث العلمي"، مشيرا، كذلك، إلى "تأكيدات الملك محمد السادس لاستثمار الرأسمال البشري في مناسبات عدة، بعدما أظهرت الجائحة قيمة الشخص الحاصل على شهادة الدكتوراه".

وخلُص الفاعل عينه إلى أن "دكاترة المغرب ينتظرون قرارات حكومية من أجل إنصافهم، بينما يتسابق دكاترة الكيمياء والبيولوجيا في دول عديدة لإيجاد لقاح الوباء"، خاتماً بأن "الاتحاد سيدافع عن حقوقه إلى آخر رمق، ولن يتراجع حتى يتم تغيير إطار دكاترة إلى أساتذة للتعليم العالي مساعدين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Réaliste الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:11
هناك مباراة. أولاً الحكومة سبق لها أن اقصت ظلماً وعدوناً الدكاترة غير الموظفين منها، ثانياً لا أحد حاسب هؤلاء على وقت العمل الذي أضاعوه بش ياخدوا الدكتورا. وفوق كل هذا لازال هؤلاء يحتجون. أي شخص يلجأ لهذا ليتحصل على شيء هناك مباراة للحصول عليه عرفوا غير كفء، بي الدرجة مفيدوش. يعلمون أن الجامعة المغربية مافيها لا بحث لا هم يحزنون، بالله عليكم ماذا سيقدم موظف سنوات وهو مريح في إدارة للجامعة؟ أي بحث علمي أي حضارة أي تقدم. هزلت
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0
2 - أستاد داربيضاء الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:11
لقد بحثت في مواقع شهيرة في العالم عن أبحاثكم ولكن لم أجد شيئًا متعلقًا بك ....
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7
3 - الاسبقية للراجلين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:13
كلشي باغي الجامعة ,الراحة والسياحة والسفريات والمؤتمرات والزرود "لدكاترتها",الله يرزقنا حلال
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5
4 - بوشتة الضو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:17
ولوج الجامعات يجب ان يتم بامتحانات شفوية تستحضر فيها سجل الابحاث والانجازات التي قدمها الدكتور في مسار بحثه العلمي لا بالقفز من النافدة بحجة الدكتوراة.لاتغرقوا الجامعات بمن هب ودب .ليس كل من حمل شهادة الدكتوراة قادر علي ولوج الجامعة والتدريس في الجامعة.. هذا ليس بالتبخيس لكنها الحقيقة المرة.... نتمني التوفيق للنجباء والمتفوقين في مسعاهم النبيل فهم يستحقون اكثر من مهمة التدريس.
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9
5 - أبو المهدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:20
الجامعة لها طقوسها ومسطرتها. ما شي اجي و وقف أمام ألف طالب وطالبة كلهم نساء و رجال بالغين سن المسؤولية.
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3
6 - مواطن صالخ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:21
لا يفهم هذا التماطل الذي تختبئ وراءه هذه الحكومة وعدم حل ملف الدكاترة الموظفين وإلحاقهم بالجامعات التي تعرف خصاصا مهولا في الاساتذة الجامعيين ، وما أعرفه أن هذه الفئة من الموظفين لن تلزم مزانية الدولة أي مبالغ تذكر بخلاف ما يهبه الحكومة من تعويضات لمجالس الكهرباء والصحافة وووو. من هنا يظهر الفرق بين أبناء الوطن الواحد
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-6
7 - عميد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:22
المغاربة اكتر قوم انتهازية، كيف تطلب ان تدرس في الجامعة فقط لأنك عندك شهادة دكتوراه، راه استاد جامعي تحتاج عدة شروط لا تتوفر في الكثير من حملة الدكتوراه، يجب ان تتقدم للمبراة وارنا قدراتك ، تانيا اطالب بلجان تفتيش طريقة اشتغال الاساتدة اثناء المحاضراة، هناك بعض الاساتدة كل ما يقومون به هو استضهار البوليكوب لطلبة دون شرح ودون ابداعية ، وهناك اساتدة سيؤون جدا و هناك هدفه هو ضمان وضيفة لينام فيها لوكان الامر بيدي لفرضت على الاساتدة انتاج مقالات علمية كما فرضت الاردن و يجب اعادة الهبة للجامعة المغربية بقبول الطلبة المتفوقون فقط و عدم قبول الكسالى الدين يملؤون الجامعة ويؤثرون سلبا على بعض الطلبة المتفوقين
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8 - GALA الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:24
يجب الإهتمام بالدكاترة المعطلين عن العمل أولا
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9 - Hamza الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:26
الناس صغر منكم دارو مشروع ديالهم وخدامين على راسهم وانتوما مزالين دايرين راسكم فالدولة
الدولة راها فاشلة ايلا بقيتو دايرين راسكم فيها ايمشي عليكم القطار
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10 - مهاجرة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:26
علماء الدين و دكاترة الشفوي لا ينتجون شيء
حكومة محكومة لا كفاءة و لا ارادة
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11 - علا .ع. وجدة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 14:27
و ما مصير الدكتور الغير الموضف؟،و ما هو الفرق بين الدكتور الموضف و غير الموضف؟ ستقول الخبرة. اي خبرة؟دكتور في الفيزياء مثلا موضف بالتعاون الوطني سيوزع الاعانات الى سكان القمر.والامثلة كثيرة. لست بدكتور ولاكن احترم جل الدكاترة. لاني أعلم ثمن المجهودات لالحصول على شهادة الدكتورة.
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