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كُتّاب وآراء
إصابات "كورونا" في صفوف الأساتذة تنذر باعتماد "التعليم عن بعد"
يواصل عداد فيروس كورونا تسجيل الإصابات ضمن صفوف الأساتذة، فرغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان نجاح التعليم الحضوري، مازالت الشغيلة تشهد حالات إيجابية بمديريات متفرقة، ما ينذر باستمرار ارتباك الدخول المدرسي.
وفي مديريات سيدي إيفني وتيزنيت وكرسيف وبويزكارن وكليميم، سجلت إصابات جديدة في صفوف الأساتذة، خلفت ذعرا كبيرا ومطالب بضرورة تدخل الوزارة لتنظيم فحوصات طبية للأطر التربوية تفاديا لأي كارثة محتملة.
وحسب مصادر نقابية، لم تجر جميع المؤسسات التعليمية فحوصات للهيئة التربوية، مقرة بكون الأمر اقتصر فقط على الجهات البعيدة عن المركز، فيما مازال أساتذة بعض المدارس التي شهدت إصابات بالفيروس ينتظرون إجراء الاختبارات دون جدوى.
واشتكى العديد من الأساتذة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، من تأخر المؤسسات في "اختبارات كورونا"، رغم اكتشاف حالات أو بروز أعراض الإصابة مع بداية الموسم الدراسي.
وفي نظر عبد الوهاب السحيمي، الفاعل النقابي في قطاع التربية الوطنية، فالشغيلة تسجل إصابات بالجملة، مؤكدا أن الفحوصات الطبية تقتصر فقط على الأساتذة القادمين من الشمال صوب المدن الجنوبية، وزاد: "لو جرى تعميمها لكان عدد المصابين أكبر".
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأساتذة لا يمكن أن يجروا الفحوصات بشكل اختياري، أولا بسبب ثمنها الباهظ، ثم لكونها مسؤولية وزارة التربية الوطنية، مستشهدا بحالات أساتذة مشكوك في إصابتهم ولم تحرك المصالح ساكنا لتفقد وضعهم.
وأوضح المتحدث أن الارتجالية هي سيدة الدخول المدرسي الحالي، فلأول مرة منذ سنوات لم تستشر الوزارة أي فاعل نقابي أو تربوي رغم الظروف الاستثنائية، معتبرا أن القرارات الفجائية لأمزازي تأتي في سياق الانفعال ولها عواقب وخيمة.
وأكمل السحيمي تصريحه بالقول: "الجميع طالب بتأخير الدخول المدرسي إلى غاية أكتوبر، فالشهر الجاري غير مناسب على الإطلاق، خصوصا أن رقعة كوفيد وصلت المتعلمين كذلك، وبالتالي من المتوقع إغلاق المدارس والعودة إلى التعليم عن بعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (39)
سؤال: لماذا لم تقم الوزارة على الأقل بتعميم الفحوصات على شغيلتها التي رجعت من الإجازات الصيفية أو السنوية كما فعلت مديرية الأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني مثلا؟
لماذا لم توفر وسائل الحماية لكل الأطر الأستاذية كما توفرها وزارة الصحة لأطرها؟
ربما النظرة الدونية للأستاذ والمدرسة هي السبب للأسف
على مال القطعات الاخرى كلها خدامة ما عليهاش كورونا شحال قد ولادنا يبقاو بلا تعليم نتسناو هاد كورونا وقتاش تسالي نعلوالشيطان وحشمو
كان من الأجدر تأخير الدخول إلى هذا الشهر(يناير)مع تقليص عدد الدروس التي أغلبها لا يفيد في شيء ولم لا حتى تقليص عدد المواد في إطار الجودة أهم من الكم، ولكن لا حياة لمن تنادي، وزير أصم يأبى إلا أن يرمي بنا إلى التهلكة، فليكن له ما أراد
طبعا هذا من شأنه تعكير صفو المتقاعسين.
او نخلصو و نقطعو من لحمنا و نعطيو دمنا ونشريو نستلزمات التعليم عن بعد رغم ان هناك مخاطر صحية اخرى ستضهر على المدى البعيد تاثير الهواتف على صحة الطفل العين و الدماغ. او الامراض النفسية والتوحد الناتج عن استعمال التكنلوجيا المفرط
بغينا حل ماشي بيع و شراء و استهتار بارواح المواطنين.
سنة بيضاء اضنها حل انسب ودلك لهشاشة البنية التحتية وركاكة اداء جميع الوزارات من الصحة و التعليم و النقل و زيد و زيد
وللدولة لاشك نصيب من ذاك
اذا انتم رحال التربية والتعليم سيروا تكمشوا فديوركم حتى يدير لكم الله الخير
الحل هو توفير وسائل الحماية و توظيف المزيد من المعلمين و باركا من الطنز العكري
ادن ما الفاءدة من هدا الاختبار فهل المصابون بكورونا لم يسبق لهم ان دهبوا للابناك او الى ادارة و لم افهم كورونا بدون اعراض و التحليل الايجابي يمكن ان يكون سلبي و العكس صحيح
غير يفهمونا مزيان و سنتبع التعليمات فهل تتدكرون عندما ظهرت كورونا في ووهان كنا نسمع بان الصينيين يغمى عليهم في الشوارع و المارة تهرب
مع فتح التيسير في استعمال الاستفادة من الدروس بين المجانية والتسهيل.
لأن الدراسة سوف لن تكون الاعن بعد او المزج بين البعد والحصور .
أب لتلاميذ.