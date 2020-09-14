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الرئيسية | مجتمع | إصابات "كورونا" في صفوف الأساتذة تنذر باعتماد "التعليم عن بعد"

إصابات "كورونا" في صفوف الأساتذة تنذر باعتماد "التعليم عن بعد"

إصابات "كورونا" في صفوف الأساتذة تنذر باعتماد "التعليم عن بعد"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:00

يواصل عداد فيروس كورونا تسجيل الإصابات ضمن صفوف الأساتذة، فرغم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان نجاح التعليم الحضوري، مازالت الشغيلة تشهد حالات إيجابية بمديريات متفرقة، ما ينذر باستمرار ارتباك الدخول المدرسي.

وفي مديريات سيدي إيفني وتيزنيت وكرسيف وبويزكارن وكليميم، سجلت إصابات جديدة في صفوف الأساتذة، خلفت ذعرا كبيرا ومطالب بضرورة تدخل الوزارة لتنظيم فحوصات طبية للأطر التربوية تفاديا لأي كارثة محتملة.

وحسب مصادر نقابية، لم تجر جميع المؤسسات التعليمية فحوصات للهيئة التربوية، مقرة بكون الأمر اقتصر فقط على الجهات البعيدة عن المركز، فيما مازال أساتذة بعض المدارس التي شهدت إصابات بالفيروس ينتظرون إجراء الاختبارات دون جدوى.

واشتكى العديد من الأساتذة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، من تأخر المؤسسات في "اختبارات كورونا"، رغم اكتشاف حالات أو بروز أعراض الإصابة مع بداية الموسم الدراسي.

وفي نظر عبد الوهاب السحيمي، الفاعل النقابي في قطاع التربية الوطنية، فالشغيلة تسجل إصابات بالجملة، مؤكدا أن الفحوصات الطبية تقتصر فقط على الأساتذة القادمين من الشمال صوب المدن الجنوبية، وزاد: "لو جرى تعميمها لكان عدد المصابين أكبر".

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الأساتذة لا يمكن أن يجروا الفحوصات بشكل اختياري، أولا بسبب ثمنها الباهظ، ثم لكونها مسؤولية وزارة التربية الوطنية، مستشهدا بحالات أساتذة مشكوك في إصابتهم ولم تحرك المصالح ساكنا لتفقد وضعهم.

وأوضح المتحدث أن الارتجالية هي سيدة الدخول المدرسي الحالي، فلأول مرة منذ سنوات لم تستشر الوزارة أي فاعل نقابي أو تربوي رغم الظروف الاستثنائية، معتبرا أن القرارات الفجائية لأمزازي تأتي في سياق الانفعال ولها عواقب وخيمة.

وأكمل السحيمي تصريحه بالقول: "الجميع طالب بتأخير الدخول المدرسي إلى غاية أكتوبر، فالشهر الجاري غير مناسب على الإطلاق، خصوصا أن رقعة كوفيد وصلت المتعلمين كذلك، وبالتالي من المتوقع إغلاق المدارس والعودة إلى التعليم عن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (39)

1 - salimo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:13
للاسف سبق وكتبنا تعليقات مسبقا كنحذرو من ظهور بؤر مدرسية بحكم ان الاساتذة جايين من مناطق فيها الفيروس ولكن قالو بلي متحكمين فزيمام الامور وها شري الكتب وخلصو المدارس وفالاخير يظهر اساتذة حلملين الفيروس والله الطف صحيح الوضع مقلق والعالم كلو ماعرف مايدير ولكن على الاقل الوزارات تتشاور مع اصحاب الخيرة والحنكة
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50
2 - عماد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:14
حسبنا الله و نعم الوكيل فيكم .. قتلونا كاملين احسن
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25
3 - bakilly الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:17
هو فعلا يجب فرض التعليم عن بعد لان الامور ليست بالسهل اعتماد التعليم الحضوري ليس مهم ان تعقم الاقسام او الساحات لان الوسيلة التي يستعملها الطلبة والتلاميذ في التنقل هو النقل العمومي الدي مايزال هو على حاله نفس الاكتظاظ نفس الحالة للحافلات ومن هنا سيبدأ الخطر لدالك الوباء في اخطر مراحله لدالك يجب تجنب المزيد من الاصابات حتى لا نصل الى بؤر مدرسية
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31
4 - مواطن مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:18
الحل حسب رأيي هو إغلاق المدارس الموبوءة و تعويض التعليم الحضوري بها بالتعليم عن بعد، أما بالنسبة للمدارس التي لا تظهر إصابات في صفوف أساتذتها فلا حاجة لإغلاقها أو جعل التعليم عن بعد صياغة تربوية فيها.
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18
5 - سبق و قلتها الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:19
التعليم عن بعد لا مفر منه نهار اوليو ايديوها فيه غايديوها تا فالنظام التعليمي و يصلحوه و يعاونو التلاميذ لي ماعندهومش امكانيات... ولكن تابعين الدول الاوروبية اللي كاع لي كايهمها هو مايتسدوش المدارس باش مايتضرش الاقتصاد و كاتشد العذر بالنفسية ديال الاطفال.. جيل واحد ايلا صلحتوه ماغاديش يخيبكم ولا ينسا خيركم و ملي يكبرو و يديرو وليدات قليل فيهم لي غايطلب الدولة باش تعاونو....
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9
6 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:19
جل الأساتذة مصابين بإمراض مزمنة ستكون كارثة في عدد الوفيات في صفوفهم إن قدر الله
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31
7 - جمعوي مراكشي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:19
سيتهمونكم بالكسل، كأنكم بين مطرقة المرض والعدوى وفقدان أحبابكم، وبين سندان الوزارة والحاقدين على المدرسة المغربية.
سؤال: لماذا لم تقم الوزارة على الأقل بتعميم الفحوصات على شغيلتها التي رجعت من الإجازات الصيفية أو السنوية كما فعلت مديرية الأمن الوطني و مديرية مراقبة التراب الوطني مثلا؟
لماذا لم توفر وسائل الحماية لكل الأطر الأستاذية كما توفرها وزارة الصحة لأطرها؟
ربما النظرة الدونية للأستاذ والمدرسة هي السبب للأسف
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53
8 - فلالي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:21
السيد النقابي يقول أن الفحوص باهضة الثمن مع العلم أن ثمنها لا يتجاوز 300 درهم.أتساءل حقا أين المعلقة مغربية التي قالت أن ثمنها رمزي لا يتعدى ثمن ساعة واحدة من العمل .ويقول كذلك أنها مسؤولية وزارة التربية والتعليم. لي أصدقاء كثر من الموظفين العموميين في مجالات عدة كالأمن والمالية والمياه الغابة بحيث تلزمهم إداراتهم على إجراء التحاليل على نفقتهم الخاصة بعد انقضاء عطلهم السنوية.وبما أن رجال التعليم كانوا في عطلة فالأمور واضحة
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-52
9 - مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:23
زعما هاد كورونا عاد بانت فرجال التعليم....
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-35
10 - hamidou الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:23
رسالة الى رجال ونساء التعليم نعلو الشيطان وحللوا اجرتكم راه عار تتخلصوا منفلوس الشعب وكتقلبوا على السبة باش تبقاو ناعسين مقهوين.
على مال القطعات الاخرى كلها خدامة ما عليهاش كورونا شحال قد ولادنا يبقاو بلا تعليم نتسناو هاد كورونا وقتاش تسالي نعلوالشيطان وحشمو
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-68
11 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:24
الوزارة لم تستشر لا فاعل جمعوي او نقابي ولكن استشارت مع الآباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هؤلاء الآباء الذين نزلوا سبا وشتما للأستاذ الذي فضل التعطيل شهرين أو ثلاثة فقط حفاظا على صحة الطفل واذا اصيب الأطفال بالعدوى ينطبق عليهم البيت الشعري لأبي العلاء المعري ( هذا ما جناه ابي علي / وما جنيته على أحد
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16
12 - تلميذ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:24
و هل يُعتبر التعليم عن بعد تعليما و خصوصا في الدول النامية التي لا زالت تعتمد على وسائل بدائية في التعليم، التعليم عن بعد ليس حلا بديلا للمغرب حيث نصف سكانه لا يتوفرون على وسائل التواصل كالهواتف و الحواسيب و هناك قرى لا يتوفر لدى اهلها التلفاز و هناك من لم يتوفر عن الأنترنيت، هل تستطيع الوزارة تغطية كل هذه الأشياء في هذه الاوضاع الحالية؟ كفى سخرية من الشعب و الفقراء، خلاصة الكلام ان المغرب لا يستطع تطبيق التعليم عن بعد و لا بديل للتعليم الحضوري سوى التأجيل.
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29
13 - يحي الأندلسي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:25
أعتقد أن الدخول المدرسي بريئ براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام. الإصابات في صفوف الأساتذة كانت قبل الدخول المدرسي وهذه قضية محسوم فيها.كان عليهم القيام بالتحاليل قبل الإلتحاق بصفة تطوعية قبل أن يتسبب في نقل العدوى لزملائه وللتلاميذ
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0
14 - مصطفى ملو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:26
تأخير الدخول المدرسي لشهر لن يغير من الأمر شيئا لأن الفيروس حسب كل التوقعات باق إلى يناير
كان من الأجدر تأخير الدخول إلى هذا الشهر(يناير)مع تقليص عدد الدروس التي أغلبها لا يفيد في شيء ولم لا حتى تقليص عدد المواد في إطار الجودة أهم من الكم، ولكن لا حياة لمن تنادي، وزير أصم يأبى إلا أن يرمي بنا إلى التهلكة، فليكن له ما أراد
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16
15 - سعيد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:28
حتى وإن كان العدد من الإصابات وإن كنت أشك في ذلك.فهذا وارد فالعالم كله اجتاحه الوباء.من كانت فيه أعراض فليحبس نفسه وينعزل إلى أن تأتيه المصالح المختصة.ولكن حذاري من التمارض وادعاء الإصابة بالأعراض الوهمية من أجل التملص.ففوقنا الرقيب الخبير المطلع على كل شيء
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2
16 - غيورة على وطنها الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:29
احسن قرار في الوقت الحالي هو اغلاق المدارس والدراسة عن بعد لان الفيروس في دروته ونخاف على اولادنا وانفسنا الله يحفضنا ويحفضكم ويحفظ امة محمد نتمنى من الحكومه ان تاخد بعين الاعتبار الوضع الحالي للمغرب اللهم ارفع عنا البلاء
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7
17 - معلم قديم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:31
سيلتحق التلاميذ المجدون باقسامهم للاستفادة من التعليم الحضوري كلنا شغف وتأهب نحن المعلمين والاساتذة للقيام بالواجب في احسن الظروف، فعلى بركة الله.اللهم أذهب عنا الوباء وهيئ لنا من لدنك رشدا.
طبعا هذا من شأنه تعكير صفو المتقاعسين.
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9
18 - قل الحق الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:31
حتي المعمل او المحكمة اوالكوميسريا او مول الحانوت اوضيعات الفلاحية ......ووو انسدهم ان كانت هناك حالة كورونا. يجب ان نتعايش مع المرض كيف نغلق الجميع كيف نعيش اقول الي إلا ستاد باقي المجتمع يشتغل حتي انتم يجب ان تشتغلو لكي تساهمو في المجتمع اما كلمة التعليم عن بعد تعني اجر دون عمل فجل الاساتدة يرسلون التمارين في رسالة مدتها دقيقة في اليوم. اي يشتغلون30 دقيقة في الشهر
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-13
19 - عبده الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:32
كان على الوزارة إجراء تحاليل جميع الأطر التربوية قبل انطلاق الموسم، وإجراء جرد قيمي للحالات الإيجابية المصابة قبل أن يستفحل الأمر، ولكن الارتجال سيد الموقف، فالأمر لا قدر الله خرج عن السيطرة.
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11
20 - المتتبع الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:32
بالله الذي لا اله الا هو انا لا افهم هؤلاء الوزراء بما فيهم رييس المحكومة كيف اننا في جايحة وباء كل يوم يسجل المزيد من الارقام المهولة ووزارة التربية الوطنية لم تتخذ قبل الدخول المدرسي قرارا باخضاع كل الاساتذة للفحوصات والتحاليل المخبرية قبل الدخول المدرسي وكان لزاما ان يكون ذلك في الاسبوع الاخير من شهر غشت
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9
21 - السامرائي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:34
بعد أن صارت ورقة التحذير والتخويف والتهويل محروقة.وبدأ الدخول المدرسي. يجري الآن التحول إلى المرحلة الموالية وهي اللعب على ورقة الإصابات المؤكدة والمخالطين وزرع الهلع ولكن هذه المرة مصحوبين بالأرقام والوثائق .على العموم الله يشفي الجميع ويذهب هذا الوباء البعبع لحال سبيله
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-4
22 - Anas rabat الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:38
آسي العتماني التعليم عن بعد يجب أن يوازي الحجر الصحي بالنسبة للأطفال. الأطفال من غير المدرسة يكسرون علينا الشوارع بالكرة . أنت تسكن و وزراء في فيلات . أما نحن في الأحياء الشعبية هناك ضجيج و سب و شتم و أطفال يلعبون الكرة طيلة النهار يكسرون علينا النوافد و الأبواب آلله يهديكم . يجب منعهم لكي لا ينتشر العنف ضدهم
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8
23 - مراقب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:43
تلفنا و معرفنا شنو نديرو واش نقريو ولادنا فالمدرسة باش نتهناو من تكلفة الهاتف و التعبئة ونخاطرو بانفسنا
او نخلصو و نقطعو من لحمنا و نعطيو دمنا ونشريو نستلزمات التعليم عن بعد رغم ان هناك مخاطر صحية اخرى ستضهر على المدى البعيد تاثير الهواتف على صحة الطفل العين و الدماغ. او الامراض النفسية والتوحد الناتج عن استعمال التكنلوجيا المفرط
بغينا حل ماشي بيع و شراء و استهتار بارواح المواطنين.
سنة بيضاء اضنها حل انسب ودلك لهشاشة البنية التحتية وركاكة اداء جميع الوزارات من الصحة و التعليم و النقل و زيد و زيد
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6
24 - وجدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:44
عادي جدا.فقطاعات عديدة أصيب العنصر البشري فيها بالفيروس والأمور صارت بخير بعد ذلك.هذا ما قلناه آنفا أنه بمجرد ظهور الحالات الأولى حتى يظهر الخطاب الترهيبي التشاؤمي ويتمدد.يجب ضبط النفس والسيطرة على الأمور وتجنب الهلع.لن نوقف الدراسة بمجرد ظهور حالات متفرقة هنا وهناك.نعرف أن أساتذتنا لن يتأثروا بهذه الخطابات الغير بريئة تماما وسيثبثون كعادتهم صمودهم ورباطة جأشهم
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4
25 - مهتم جدا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:44
الاساتذة ورحال ونساء التربية والتعليم في بلدنا لا قيمة لهم لذلك سينتظرون وينتظرون وفي الاخير كل سيدبر حاله بمعرفته . لكن حينما يتعلق الامر بقائد او باشا او ضابط عسكري او رجل امن فالتدخل يكون سريعا ونافعا . ليس لان الدولة تكرم هذا وتحتقر هذا ولكن لان المسؤول عن هذا القطاع او ذاك هو من يرفع نساء ورجال موظفيه او ينزل بهم الى الدرك الاسفل
وللدولة لاشك نصيب من ذاك
اذا انتم رحال التربية والتعليم سيروا تكمشوا فديوركم حتى يدير لكم الله الخير
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3
26 - الحافظ الله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:45
التعليم عن بعد احسن حل في ظل الظروف الراهنة.انا شخصيا اخترت التعليم عن بعد لاولادي علما اني اسكن في اكادير وفي التعليم العمومي.الصحة اولا قبل التعليم لن اعرض حياة اولادي للخطر سأدرسهم في المنزل بامكانياتي حتى تعود الامور لنصابها
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8
27 - عبد ربه الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:50
التعليم عن بعد لن يكون إلا في أحلامكم.لا غنى عن التعليم الحضوري. يجب على الرأي العام المغربي أن يعلم أن ما يريده بعض أساتذة العمومي من وراء هذه التخوفات فقط الراحة وعدم الإنتقال إلى المدارس.نقول هذه الأمور لأنها حقيقية وليس بدافع الكره أو الحسد.خدمو بنيتكوم وكلشي غادي يبغيكوم كما السابق.
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-7
28 - داخل سوق راسو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:55
ما كاين لا اجراءات لا سدي زكري... زوروا المؤسسات التعليمية الان لتعلموا أنهم كانوا يضحكون علينا.... لا معقمات و لا كمامات و لا تباعد اجتماعي و لا اي اجراء.. و اتحدى اي مسؤول او وزير.... ما رأيناه على شاشة التلفاز كان مجرد بهرجة اعلامية و دغدغة لمشاعر الاباء و الذين رمى الكثير منهم بأبناءه الى المدرسة إما لكونه يعمل أو لكونه لم يعد يتحمل وجود ابنه في المنزل. كورونا عرت الكثير من الاسر التي لم تجد تربية أبناءها و رمت مسؤوليتهم على المعلم.
الحل هو توفير وسائل الحماية و توظيف المزيد من المعلمين و باركا من الطنز العكري
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5
29 - ولد حميدو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:55
لو سالت حراس الامن الخاص الدين ياخدون درجات الحرارة قبل الدخول لاي مصلحة سيقولون بانهم لم يصادفوا من عندهم 38 درجة بل كلهم في افق 36

ادن ما الفاءدة من هدا الاختبار فهل المصابون بكورونا لم يسبق لهم ان دهبوا للابناك او الى ادارة و لم افهم كورونا بدون اعراض و التحليل الايجابي يمكن ان يكون سلبي و العكس صحيح
غير يفهمونا مزيان و سنتبع التعليمات فهل تتدكرون عندما ظهرت كورونا في ووهان كنا نسمع بان الصينيين يغمى عليهم في الشوارع و المارة تهرب
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4
30 - Nomade الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:58
أظن أن التحاليل التي يريدها البعض قبل الدخول المدرسي لن تمنع من انتشار الوباء. لأنه لا يمكن ضمان سلامة الشخص بعد إجراء التحاليل. فقد يصاب وهو عائد من المختبر، او في طريقه إلى العمل. التدابير الوقائية هي الكفيلة بتقليص العدوى والقضاء عليها، وليس التحاليل. فلا داعي لتحميل الوزارة والأستاذ مسؤولية ما يقع، انطلاقا من عدم إجراء تحاليل...
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3
31 - Yassine الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:58
لماذا الإدارات الأخرى تشتغل و تتعايش مع الوضع ألم يكف ما ضاع للتلاميذ الموسم الماضي.....
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-3
32 - محمد الوطن الاثنين 14 شتنبر 2020 - 16:59
ينبغي توقيع الوزارة اتفاقات مع الشركات المصنعة من اجل توفير أجهزة التعليم عن بعد للتلاميذ والطلبة بأثمان تفصيلية فى متناول الجميع (الحواسيب _اللوحات الالكترونية _ الهواتف الذكية ).
مع فتح التيسير في استعمال الاستفادة من الدروس بين المجانية والتسهيل.
لأن الدراسة سوف لن تكون الاعن بعد او المزج بين البعد والحصور .
أب لتلاميذ.
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2
33 - med الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:01
أقسم بالله العظيم أن هناك خلل في التحاليل . على سبيل المثال أن شخصا ذهب ليجري التحاليل . لكن بعد مابقى يتسنى حتى عيا ذهب لحاله دون إجراء التحليلة وبعد مرور ثلاثة أيام هاتفوه أن التحليلة خرجت إيجابية . فهم تسطى
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1
34 - استاذ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:10
المرجو من صاحب التعليق رقم 10 الافضل بذكر مستواه التعليمي بدون كذب وله مني جزيل الشكر
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0
35 - الوزير هو المسؤول الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:16
ما هي الحلول يا سيد الوزير لهذه المشاكل من المفروض ان تكون على علم بجميع مايقع في جميع المدارس وان تتحمل مسؤولية خططك وتفيدنا بالمستجدات اليومية وطريقة حلولها عبر وسائل الإعلام. ماشي تخبع وتخلي الناس واحلة راه اغلبية المعلمين واحلين غير مع استعمال الزمن ديال التناوب فكيف بالمشاكل الكبرى
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0
36 - Yoyo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:16
يمكن تسمية السياسة التعليمية ببلادنا بسياسة النعامة او شريط طوم وجيري بحيث اصبح التلاعب بالتلاميذ وذويهم من تعليم حضوري الى تعليم عن بعد كل مرة،اصبحت هذه القرارات مضحكة فما ذنب التلاميذ وما ذنب اوليائهم بصفة عامة والعاملين بصفة خاصة،الاجدر اتخاذ قرار التعليم عن بعد حتى نهاية دجنبر لتتضح الرؤيا ولاسيما اننا مقبلين على فصل الخريف الذي سيعرف اصابات بالانفليونزا،ربما لقاح الصين يكون جاهزا والا فعلى الحكومة طلب مساعدتها لكونها تغلبت على الوباء وهي صاحبة الاكثر من مليار نسمة
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0
37 - يوسف الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:18
كل التعاليق التي تتبنى وتمدح التعليم عن بعد هي لاساتذة ،الذي يركبون على الوباء ليستمتعو بنومهم ،انا لا ارا في اساتذة اليوم الا عاملا من عوامل تاخرنا
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0
38 - زكريا اكادير الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:22
الصفة المشتركة بين هؤلاء هو الغموض و التلاعب بمصالح الناس ...وفي النهاية يخرجون بتصاريح صحفية معبرين عن اسفهم و عن تحملهم للمسؤولية فيما وقع و جرى ....لكن بدون حسااب ....حاجة اخرى لا ارى اي ظهور لاي وزير او سياسي محنك مند مدة ليست بالقصيرة رغم انتهاء جميع العطل و الاجازات..هل عناصر الامن و الدرك و الجيش و... بمختلف رتبهم ليسو بشر ....خلاصة لا ارى فائدة من السياسين ولا الوزراء سوا اهدار للمال و تضييع مزيد من الوقت على حساب رقي و تنمية هاد الشعب....غريتس امزازي و العثماني
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0
39 - الجائحة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 17:29
الى متى نبقي كل شيء عن بعد وما يسمى بكورونا أصبح منا واصبحنا منه .هذا السيناريو كنا بانتظاره .ما دام ليس هناك لقاح فلا بد من اخذ جميع مايلزم من الوقاية .
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