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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.

وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم ارفع عنا هاد الوباء يارب العالمين
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84
2 - يونسيف الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:13
كوفيد اصبح تجارة واقتصاد وارباح لبعض القطاعات سيصبج جزء من اقتصادات العالم
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56
3 - مهاجر مغربي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:13
ياربي السلامة ، حفظ الله الجميع ، مسؤوليتنا أخذ الحيطة والحذر ، ورحم الله جميع موتانا المسلمين واشف مرضانا يارب العالمين
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49
4 - جمال الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:14
اللّهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك، فحِل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلائه.
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78
5 - Hamza الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:15
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واستغفرو الله يرحمكم
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73
6 - sauf الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:15
اللهم ارحم الموتى واشفي المرضى وارفع عنا هذا الوباء واحفظ أبناءنا
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46
7 - racg الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:16
weekend effect ... الله يدير تاويل دلخير
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9
8 - hassan الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:16
طبيعي أن ينتشر الوباء وذلك بسبب تهور جل المواطنين و كذا بسبب القرارات العشوائية والإرتجالية للدولة خصوصا بعد رفع الحجر الصحي !!!!!!!!!!
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-1
9 - رضوان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:17
السؤال المحير والذي نرجو ان تجيب عنه وزارة الصحة:لماذا ارتفاع عدد الوفيات والتي ظلت تتراوح بين 40و30 منذ غشت...نسبة الاماتة مرتفعة في المغرب بالمقارنة مع دول الجوار....
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7
10 - Yoyo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:18
الصين بمليار نسمة اقل منا من حيث عدد الاصابات امر محير هل هو نظام الحزب الواحد ،هل التكنولوحيا ساعدت،هل انظباط الشعب،على كل حالة ما خاب من استشار،ربما يريدون لنا الخير اكثر من الدول الغربية
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10
11 - ولد لفشوش الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:18
خلاها مول التراكتور: تشوفي تا تعياي وتسكتي.
مافهمنا فيكوم والو.
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9
12 - وجدي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:19
راحنا التعادل مع كورونا عدد الاصابات يساوي عدد المتعافين اللهم ابعد عنا هذا الوباء وشافي مرضى المسلمين وارحم موتاهم
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5
13 - كورونا و مسلسل سامحيني الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:19
نفس السيناريو يتكرر و يتكرر و نفس الارقام متقاربة و تتكرر و نفس التعليقات ستجد المطالبة بالحجر و الهلع كل هذا اصبح روتين يومي و النفسية لقراء هسبريس و التواصل الإجتماعي عموعا ستدمر بهاته الطريقة و صحة الناس المتابعة للأنترنت ستتأذى اكثر من اذية فيروس كروونا، هل الأمر ممنهج و الله لا أعلم هل ستصبر الناس لنفس السيناريو إذا استمر إلى العام القادم ؟ سنتابع و نرى
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7
14 - Docteur الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:19
Comme tous les lundis diminution des cas à cause du dimanche car pas beaucoup de tests
Vous allez voir demain MARDI PLUS DE 2000
A demain alors
Merci hespress
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12
15 - محمد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:20
جميج القارير الاخبارية حول العالم تقول بان كورونة سوف تبقى معنا كجميع الامراض وماعلينا الا التعايس معها واتخاد جميع التدابير الوقاءية الصحيحة
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-5
16 - ملاحظ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:21
الأخطر في كورونا لم يأت بعد .. ربما في الأسابيع والأشهر القادمة, بعض مرضى كورونا سيبقون طوال حياتهم مصابين بالأعراض الخطيرة .. هذا ما حدث لشاب بريطاني يبلغ من العمر 27 عاما حيث أصيب بالعدوى منذ 6 أشهر, ولم تتحسن حالته الصحية. تشارلي لارس الذي كان يعمل مصورا فوتوغرافيا ومتخصصا في المسرح, أصيب بكورونا في 14 مارس, وعانى من آلام في الصدر وصداع نصفي شديد, وضيق حاد في التنفس وإرهاق, وهو واحد من أقدم المرضى بكوفيد-19 ممن يعانون من أعراض طويلة الأجل
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-2
17 - سامي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:21
هاتهي الارقام غير صحيحة !
هاتهي الارقام لتشويه صورة المغرب..
هاتهي الارقام إشاعات من قبل المخابرات الجزائرية !!
في المغرب لا يوجد كورونا !
المغرييب زووين...
الجزائر هي التي تقوم بنشر هاتهي الارقام الكبير !
في المقابل في الجزائر الارقام كبيرة جدا !
ليغ صحيح أن الجزائر تسجل 250 حالة و المغريب العضيم يسجل 2000 ...
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-41
18 - simo الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:21
Chaque lundi le nombre de contamination baisse parce que tous les laboratoires ne travaillent pas le dimanche. Demain on revient au 2400 cas.
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8
19 - marocain الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:24
espérons que ça continue à décroître inchaallah !
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2
20 - منتقد الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:25
الدول الأوروبية استطاعت أن تحد من انتشار كورونا بسبب التزام المواطنين ووعيهم ... أما المغرب فلن ينجح في وقف إنتشار الفيروس لأنه لا يحارب الوباء فقط بل حتى الغباء بيسي مخلفات سياسة التجهيل والتفقير فكان لابد من دفع الحساب وكما قالوا ناس زمان ...لي فرط إكرط
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-3
21 - الحق اقول لكم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:25
الاطقم الطبية المختصة في التحليلات كوفيد 19 مبقاتش باغة الدير التحاليل للناس .. واش هو امر من الوزارة ولا الموظفين عياو .. كنعرف واحد السيدة من العائلة ديالي زوجها مصاب ب كورونا وتصلت بهم اكثر 10مرات باش تدير التحليلة هي بنتها باش يعرفو روسهم واش مراضين والله مبغاو يجيو عندهم .
قالو ليهم حتى تمشي ليكم حاسة الشم .
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10
22 - صهيب الرومي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:27
كون دارو التحليات للمخالطين وخدمو بصح والله حتى يلقاو5000 في النهار .
وزارة الصحة عبانة ومقادة على والو وراس مالها الهضرة
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5
23 - أحمد مغربي قح الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:27
تسجيل 1517 إصابات جديدة وحالات التعافي 1424 وعدد الوفيات 36 . مازالت مدينة الدارالبيضاء في المرتبة الأولى في عدد الإصابات الجديدة والوفيات وهذا ما يندر بكارثة إنتشار الوباء نضرا لتقاعس المسؤولين عن ٱداء واجبهم على أحسن وجه. وبالثالي ستكون الدارالبيضاء مصدرا للوباء للمدن المجاورة لعدم فرض حجر صحي شامل .
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0
24 - Mouwatina الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:27
اتساءل لمادا لا نعوذ للحجر مدة أسبوعين حتى ينزل العدد و نتفادى الاخطا التي وقعنا فيها ونطبق الصرامة ضد كل من يخالف القوانين الاحترازية
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0
25 - مشكيل كبير الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:28
الزوج مريض بكورونا .. ومراتو كتعيط ليهم كتقول ليهم ديرو ليا التحليلة انا وبنتي والله مجاو عندها.
عيطت ليهم اكثر من10 مرات.
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8
26 - جمانفو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:29
وكما العادة كازا تتصدر بطولة كوفيد 19بفضل تفاني سكانها في الترحيب به اغلاق كازا جاء متاخرا طبقو مناعة القطيع عليهم انه الحل الوحيد امام تعنتهم في وجه السلطات وعدم الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي
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-2
27 - هولاكو الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:29
ههههه
تتصابوا 1500 تصحوا 1400
تتصابوا 2600 تصحوا 2500
يعني 100 اصابة في اليوم
وليس 1000
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-1
28 - غيور على بلادي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:44
السلام عليكم الحاجة لي محيراني هي نسبة الوفيات. واش هاد العدد فيكس بين 30و40 مبغاش ازيد ولا انقص ولا شنهار كاع ميموت توحد الاصابات تهي لصقة في 1500و2000
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0
29 - عمي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:48
في الحقيقة اسي( العثماني ) لكان كنت فبلاصتك ما نرضاش انكون رىيس انتاع ابلاد كيتشجل فيها هاد الاعداد انتاع ارقام الاصابات .ابلاد مافيها لاصحة لاتعليم واغلب الشعب أمي او فقير وباىس.قدم أصاحبي الاستقالة اوشوف ليك شي دولة أخرى .راه اعطاه الله الدول اللي عندهم شعب ازوينة اومنضابط.خاصهم غير شي واحد ابحالك باش يخرج اعليهم .اسمحلي باش ايزيد بيهم القدام.
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0
30 - بنادم الاثنين 14 شتنبر 2020 - 18:52
بسم الله الرحمن الرحيم
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
ما يحصل الان من وباء وبلاء وخوف الا حكمة من رب العباد وتحذير ونذير
اعتى دول العالم بقوتها الاقتصادية و العسكرية والتكنولوجية والتطور والتقدم لم تستطع الصمود امام فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة هز العالم و اوقف الحياة

وما يحدث الان من عودة موجات كورونا للضرب من جديد بعدة دول بالعالم هو تأكيد ان لا حل ولا علاج الا بالدعاء والتضرع الى الله سبحانه ليرحم عباده الضعفاء بعد ما اسرفو على انفسهم ونغموس في المعاصي والدنوب وملذات الحياة ونسو دينهم واخرتهم
فلم يعودو يكترثو للحلال والحرام ولا يحللون حلال ولا ينكرون منكرا

بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
يا عباد الله توبو الى الله انه كان بكم غفورا رحيما
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