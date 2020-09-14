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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1517 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1517 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 88203 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2163560 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 36 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1614 حالة.
وتم التأكد من 1442 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 68970.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
مافهمنا فيكوم والو.
Vous allez voir demain MARDI PLUS DE 2000
A demain alors
Merci hespress
هاتهي الارقام لتشويه صورة المغرب..
هاتهي الارقام إشاعات من قبل المخابرات الجزائرية !!
في المغرب لا يوجد كورونا !
المغرييب زووين...
الجزائر هي التي تقوم بنشر هاتهي الارقام الكبير !
في المقابل في الجزائر الارقام كبيرة جدا !
ليغ صحيح أن الجزائر تسجل 250 حالة و المغريب العضيم يسجل 2000 ...
قالو ليهم حتى تمشي ليكم حاسة الشم .
وزارة الصحة عبانة ومقادة على والو وراس مالها الهضرة
عيطت ليهم اكثر من10 مرات.
تتصابوا 1500 تصحوا 1400
تتصابوا 2600 تصحوا 2500
يعني 100 اصابة في اليوم
وليس 1000
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
ما يحصل الان من وباء وبلاء وخوف الا حكمة من رب العباد وتحذير ونذير
اعتى دول العالم بقوتها الاقتصادية و العسكرية والتكنولوجية والتطور والتقدم لم تستطع الصمود امام فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة هز العالم و اوقف الحياة
وما يحدث الان من عودة موجات كورونا للضرب من جديد بعدة دول بالعالم هو تأكيد ان لا حل ولا علاج الا بالدعاء والتضرع الى الله سبحانه ليرحم عباده الضعفاء بعد ما اسرفو على انفسهم ونغموس في المعاصي والدنوب وملذات الحياة ونسو دينهم واخرتهم
فلم يعودو يكترثو للحلال والحرام ولا يحللون حلال ولا ينكرون منكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
يا عباد الله توبو الى الله انه كان بكم غفورا رحيما