"كورونا" يقتل 36 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تصل 275

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في مقابل تعافي 1442 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 275، منها 59 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتتوزع الـ1517 إصابة الجديدة في جهة البيضاء سطات بـ518 حالة؛ منها 369 بالبيضاء، و59 بسطات، و28 بالمحمدية، و19 في كل من النواصر وبرشيد، و9 بسيدي بنور، و6 في كل من الجديدة ومديونة، و3 ببن سليمان.

ارتفاع ملحوظ سجل في جهة الرباط سلا القنيطرة بـ292 حالة؛ منها 118 بالقنيطرة، و63 بسلا، و37 بسيدي سليمان، و25 بالصخيرات تمارة، و21 بالرباط، و17 بسيدي قاسم، و11 بالخميسات.

جهة مراكش آسفي نالت 160 إصابة؛ منها 74 بقلعة السراغنة، و51 بمراكش، و19 باليوسفية، و9 بالصويرة، و4 بالرحامنة، و3 بشيشاوة.

أما جهة بني ملال خنيفرة، فقد سجلت 132 إصابة مؤكدة جديدة؛ منها 40 ببني ملال، و37 بالفقيه بنصالح، و28 بخريبكة، و18 بخنيفرة، و9 بأزيلال.

جهة سوس ماسة أفرزت 132 إصابة؛ منها 81 بإنزكان آيت ملول، و38 بأكادير إدوتنان، و5 بتارودانت، و4 بشتوكة آيت بها، وحالتان في كل من تزنيت وطاطا.

وسجلت في جهة فاس مكناس 67 حالة؛ منها 28 بمكناس، و19 بتازة، و13 بفاس، و6 بصفرو، وحالة بإفران.

جهة درعة تافيلالت سجلت 61 حالة جديدة؛ منها 20 بورزازات، و17 بتنغير، و14 بميدلت، و10 بالرشيدية.

وبالجهة الشرقية، سجلت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة 58 إصابة؛ منها 43 بوجدة أنكاد، و6 بجرادة، و4 بجرسيف، و3 بالناظور، وحالة في كل من بركان والدريوش.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فتراجع فيها عدد الإصابات اليومية إلى 58، في كل من تطوان بـ 18 حالة، و9 في كل من الحسيمة والمضيق الفنيدق، و8 بالعرائش، و7 في كل من وزان وطنجة-أصيلة.

كما سجلت 28 حالة في الداخلة وادي الذهب كلها بوادي الذهب، و11 في جهة كلميم واد نون بلكميم، وحالتان في العيون الساقية الحمراء بالعيون.

وبخصوص الـ36 حالة وفاة الجديدة، فقد سجلت 14 منها بالدار البيضاء، وحالتان في كل من بني ملال وأكادير إداوتنان والجديدة ووجدة أنجاد والعيون، ورصدت حالة وفاة واحدة في كل من القنيطرة وقلعة السراغنة ومراكش والفقيه بن صالح وأزيلال ومكناس وورزازات وميدلت والرشيدية وجرسيف وطنجة-أصيلة.