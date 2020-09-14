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الرئيسية | مجتمع | الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان"

الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان"

الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان"
هسبريس من الرباط
الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:45

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الطفل عدنان بوشوف.

ومما جاء في برقية الملك: "فقد علمنا ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الفاجعة التي ألمت بأسرتكم في فقدان فلذة كبدكم عدنان، تقبله الله في عداد الشهداء من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

وأضاف الملك، في هذه البرقية، أنه "بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم إلى كافة أهلكم وذويكم، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في هذا المصاب الجلل. ومثلكم في قوة الإيمان لن يزيده هذا الابتلاء في الولد إلا تجلدا واحتسابا لحسن الجزاء عند الله".

وأكد العاهل المغربي أنه "وإذ نستنكر هذا الفعل الإجرامي الشنيع، الذي ذهب ضحيته ابنكم البريء، فإننا نستشعر معكم وجميع الأسر المغربية، التي تعاطفت معكم، جسامة هذا الرزء الفادح، الذي أصابكم، سائلين الله عز وجل أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء".

وقال الملك: "والله تعالى نسأل أن يشمل فقيدكم العزيز بواسع رحمته، وأن يجعله من الولدان المخلدين في جنات النعيم، ويحشره مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - هارون الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:51
ملك بقلب اب لجميع المغرابة ، حفظك الله يا مولاي
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102
2 - رشيدة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:52
الاعدام لكل من سولت له نفسه قتل او اغتصاب طفل برئ
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145
3 - الصبر الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:54
الإعدام الإعدام الإعدام ولاشئ الا الإعدام لقاتل الطفولة البريئة.
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120
4 - جريء الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:55
شكرا سيدي على التفاتتك، انت طيب و ستبقى طيب، ربنا يرزقك الصحة و العافية، و يبعد عنك الخونة.
رحمة الله على عدنان.
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91
5 - Abdou RABAT far الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:55
المهم الرسالة وصلت لملك البلاد الأن يجب زيادة الظغط عبر المواقع الاجتماعية وجمعيات المجتمع المدني من اجل تفعيل وتطبيق حكم الإعدام على مغتصبي وقتلة الاطفال .لا تسامح ولا سجن ولا عفوووو الإعدام هو الحل لكبح جبروت الدئاب البشرية
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106
6 - فاسي مغترب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:56
عزائهم وعزائنا واحد، لأنه ابننا جميعا وقبل هذا هو ابن لهذا الوطن، ولحد الساعة لم ننصفه لا نحن ولا وطنه، ولهذا نطاااالب ونطالب بتفعيل حكم الاعدام في حق هذا الوحش الادمي في اقرب الآجال "الصبر تقادى"
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60
7 - FAHD الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:56
الله الوطن الملك من خالص قلبي .....نريد اعدام المجرم مباشرة على الإداعة الوطنية
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44
8 - إلى متى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:57
كل مرة برقية تعزية كل مرة كل مرة إلى متى؟؟ نريد تغيرات واقعية على القوانين المعتمدة في المملكة . لو طبق شرع الله لماعانينا من جرائم الاغتصاب و القتل اليومية . نطالب بالقصاص و الإعدام
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27
9 - قنبطري الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:57
اللهم يحفظكم و يحفظ جميع اسرتكم الكريمة لهذا البلد السعيد
لولاكم سيدي لتناحرت كل الاحزاب الله يمد في عمركم حتى تضع بلدنا المغرب على سكة السلام و التنمية المستدامة
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29
10 - سارة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:58
اللهم امين يارب العالمين اللهم ارزقهم الصبر والسلوان.
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24
11 - Citizen الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:58
(وَمَن یَقۡتُلۡ مُؤۡمِنࣰا مُّتَعَمِّدࣰا فَجَزَاۤؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَـٰلِدࣰا فِیهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَیۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِیمࣰا)
[Surah An-Nisa' 93]

(ٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَصَـٰبَتۡهُم مُّصِیبَةࣱ قَالُوۤا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ)(أُو۟لَـٰۤىِٕكَ عَلَیۡهِمۡ صَلَوَ ٰ⁠تࣱ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةࣱۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ)
[Surah Al-Baqarah 157]
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36
12 - ben الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:59
ادامك الله فخرا لهذه الامة و بالصبر و السلوان لعاءلة الشهيد .نطلب من الله العلي القدير ان يسكنه فسيح جناته
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24
13 - بكت عيني عليك يا ابن المغاربة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 19:59
دمعت عيناي يا ملكنا حين قرأت رسالتك لهذا الولد الشهيد بإذن الله .. أسأل الله أن يصبر عائلته أما هو ففي جنات الخلد أن شاء الله .. أسألك بالله يا ملكنا العزيز لنا ثقة كاملة أن تأخذ حق هذا الولد حتى تشفي قلوبنا أجمعين .. نريد له الإعدام ولا شيء أقل وأمام العلن .. وأسألك بالله ياملك البلاد أن تعاقب كل من يفسد في بلدنا المغرب العزيز ..
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29
14 - سارة الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:00
اطال الله في عمر ملكنا العزيز وبارك له في ذريته
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21
15 - عابر سبيل الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:01
ارجوك يا ملك البلاد أن تطبق عليه حكم الاعدام و على كل قاتل لانه شرع الله ونحن في دولة إسلامية يجب فيها تطبيق شرع الله .
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26
16 - ريان الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:01
آمين ،وإن لله وإنا اليه راجعون، جزاك الله خيرا على ما فعلت وقلته حفظك الله وسدد خطاك ملكنا وحبيبنا ووالدنا نأمل أن تعطي أمرك السامي بتنفيذ أقصى العقوبات على قاتل عدنان وسلام عليكم
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18
17 - عبدالله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:01
أتمنى تطبيق عقوبة عليه ليكون عبرة لكل حيوان يحاول هتك عرض طفل برئ
الله يرحمك يا عدنان
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16
18 - ياسر كندا الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:01
و ماذا بعد...
كل مرة يحدث اكثر من هكذا جرائم..
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-8
19 - Rachid الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:01
نشكر صاحب الجلالة الدي الصاهر على الكبيرة والصغيرة في هدا البلاد ، ونطالب بالإعدام المجرم عندما تبت في قضية الجريمة ،
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15
20 - امين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:02
اللهم ارحمه برحمتك الواسعة و اللهم بارك في عمر امير المؤمنين.
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16
21 - Hamza الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:04
القصاص ياعاهل البلاد
القصاص هو الحل الوحيد لكبح الشياطين الآدمية
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20
22 - hotel alpha الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:04
بداية إنا لله وإنا إليه راجون
اللهم اجعله من الشهداء . وأنزل الصبر والسكينة على أهله . قضية عدنان هي قضية رأي عام لابد من القضاء أن يأخد حق الطفل البريء عقوبة الإعدام قليلة في حق المجرم الوحش .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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13
23 - عبد الرحمن الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:05
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. وبارك الله في مللك المغرب ووفقه لما فيه الخير والصلاح لكافة المسلمين والمسلمات
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14
24 - عبدالله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:05
لا بد من تفعيل عقوبة الإعدام راه المواطن في خطر. وها الشي بزاف وفات القياس.
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25 - يوسف الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:06
نطلب من جلالتكم تنفيد القصاص في المجرم لكي يكون عبرة لغيره.
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17
26 - ع.ب الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:07
التفاتة ملكية و أبوية صادقة لعلها تخفف من وقع الفاجعة التي حلت باسرة الطفل الفقيد. انا لله وانا اليه راجعون . و شكرا صاحب الجلالة.
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9
27 - عبد الله الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:08
رسالة تثلج الصدر ملكنا العزيز ولكن ياجلالة الملك انت حامي حما الملة والدين فحبذا لو اقتصصتم من هذا المجرم بحكم الله لتثلج صدور شعبكم الوفي فانتم الحصن الحصين رزقكم الله الصحة والعافية فشعبكم في خطر من هاته الوحوش يامحمد ابن الحسن.
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9
28 - Abel الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:08
شكراا يا صاحب الجلالة على هذه الإلتفاتة الكريمة منكم؛ و الله إقشعر جسدي عندما قرأت هذا الخبر؛ هذا يظهر أنكم قريبين من هموم و مشاكل المواطن
و عاش الملك ؛أحسن ملك و الله يحفظ لينا
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10
29 - mostafa kadmeri الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:09
التفاتة طيبة من صاحب الجلالة ، لكن الشعب المغربي يريد اعدام الارهابي الذي اعدم عدنان ، الارهابي هي التسمية الحقيقية للمجرم و الذي نطالب برأسه جميعا
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13
30 - alah idir chi taouil talkhir الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:11
كلمات نبيلة من إنسان نبيل أحس بجلالة المصاب الذي ألم بفلدة كبد أحد رعاياه دمت ذخرا و ملادا لهذا الوطن و حفظك الله و أسرتك الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم.
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10
31 - مغراوي الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:12
أينك يا عصيد العلماني؟ويا أيها المنادون باِلغاء حكم الاعدام؟ملك البلاد يتأثر بهذا الفعل الشنيع وأنتم تدافعون عن هؤلاء الشواذ القتلة، بمثل هذه الأفعال الإجرامية تشجعون الجريمة،نسأل الله تعالى الصبر للعائلة وأن يحفظ ملكنا الهمام الرجل النبيل الحنون.
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10
32 - أستاذ رضى الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:13
إلتفاتة طيبة من ملك البلاد .. المرجوا منك أن تفعل قانون الإعدام لكي يرتاح سائر الشعب .. وقفوا معانا غي فهذه
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13
33 - الحسين الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:13
فقط عندي تعليق بسيط وهي ان الطفل عدنان
لم يجري عليه القلم بعد ..فالدعاء له بالمغفرة لا يراها العلماء. لأنه صبي وهو في الجنة ان شاء الله تعالى والله اعلم.
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7
34 - ملاحظ الاثنين 14 شتنبر 2020 - 20:14
المرجو ان يستتنى هذا الوحش من اي عفو ملكي وشكرا
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