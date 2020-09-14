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كُتّاب وآراء
الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان"
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الطفل عدنان بوشوف.
ومما جاء في برقية الملك: "فقد علمنا ببالغ التأثر وعميق الأسى نبأ الفاجعة التي ألمت بأسرتكم في فقدان فلذة كبدكم عدنان، تقبله الله في عداد الشهداء من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان".
وأضاف الملك، في هذه البرقية، أنه "بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم إلى كافة أهلكم وذويكم، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في هذا المصاب الجلل. ومثلكم في قوة الإيمان لن يزيده هذا الابتلاء في الولد إلا تجلدا واحتسابا لحسن الجزاء عند الله".
وأكد العاهل المغربي أنه "وإذ نستنكر هذا الفعل الإجرامي الشنيع، الذي ذهب ضحيته ابنكم البريء، فإننا نستشعر معكم وجميع الأسر المغربية، التي تعاطفت معكم، جسامة هذا الرزء الفادح، الذي أصابكم، سائلين الله عز وجل أن يعوضكم عن فقدانه جميل الصبر وحسن العزاء".
وقال الملك: "والله تعالى نسأل أن يشمل فقيدكم العزيز بواسع رحمته، وأن يجعله من الولدان المخلدين في جنات النعيم، ويحشره مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (34)
رحمة الله على عدنان.
لولاكم سيدي لتناحرت كل الاحزاب الله يمد في عمركم حتى تضع بلدنا المغرب على سكة السلام و التنمية المستدامة
[Surah An-Nisa' 93]
(ٱلَّذِینَ إِذَاۤ أَصَـٰبَتۡهُم مُّصِیبَةࣱ قَالُوۤا۟ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰجِعُونَ)(أُو۟لَـٰۤىِٕكَ عَلَیۡهِمۡ صَلَوَ ٰتࣱ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةࣱۖ وَأُو۟لَـٰۤىِٕكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ)
[Surah Al-Baqarah 157]
الله يرحمك يا عدنان
كل مرة يحدث اكثر من هكذا جرائم..
القصاص هو الحل الوحيد لكبح الشياطين الآدمية
اللهم اجعله من الشهداء . وأنزل الصبر والسكينة على أهله . قضية عدنان هي قضية رأي عام لابد من القضاء أن يأخد حق الطفل البريء عقوبة الإعدام قليلة في حق المجرم الوحش .
وإنا لله وإنا إليه راجعون
و عاش الملك ؛أحسن ملك و الله يحفظ لينا
لم يجري عليه القلم بعد ..فالدعاء له بالمغفرة لا يراها العلماء. لأنه صبي وهو في الجنة ان شاء الله تعالى والله اعلم.