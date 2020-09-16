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المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني

المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:00

حنق متزايد في الأوساط النقابية مرده إلى الإحالة الحكومية لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان، قبل أن يتقرر التأجيل؛ إذ أجمعت المركزيات العمالية على رفض هذه الخطوة التي وصفتها بـ"الانفرادية"، داعية في المقابل إلى الاستشارة معها للتوافق حول صيغة تحترم هذا الحق الدستوري.

فقد اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن "هذا القرار الأحادي يعد إجراءً استفزازيا، يشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد"، مبرزا أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي للإضراب يتمثل في "تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه".

ويرى الاتحاد سالف الذكر، في بيان صحافي، أن الخطوة الحكومية تجسد "محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا قصد الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها"، لافتا الانتباه إلى أن "الحكومة لكل المغاربة، وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط".

من جهتها، انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل المشروع الحكومي للقانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، واصفة إياه بأنه "انتهاك صارخ" لحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، موردة أن من شأنه "تكبيل وفرض شروط جديدة لممارسة هذا الحق، وفتح المجال أمام الانتهاكات الصارخة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمال والعاملات".

وفي هذا السياق، حذرت المنظمة النقابية، عبر بيان توصلت به هسبريس، من تقويض المشروع الحكومي كل البناء الديمقراطي الناشئ، موردة أنه "يشكل تهديدا محدقا بأسس السلم الاجتماعي، وقد تكون له تداعيات خطيرة تمس جوهر التجربة الديمقراطية الفتية برمتها".

أما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل فقد وجهت مراسلة رسمية، إلى رئيس الحكومة، تستغرب من خلالها برمجة هذا المشروع وتطالب بالتراجع عن عقد الاجتماع والعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي، منبهة إلى "تجاهل قضايا مصيرية"، مثّلت لها بالوضع الوبائي المقلق وارتفاع البطالة والارتباك الحاصل في الدخول المدرسي.

وأشارت المراسلة إلى "استغلال قانون الطوارئ" من أجل برمجة المشروع الحكومي، الذي فسرته بـ"محاولة إرضاء أرباب العمل الذين لازالوا مصرين على رفض تفعيل الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى للأجور"، مطالبة بسحب المشروع من مجلس النواب وإرجاعه إلى التفاوض ثلاثي الأطراف.

وتعليقا على ذلك، قال خالد الهوير العلمي، القيادي النقابي في "ك.د.ش"، إن "المشروع الحكومي يستق سحبه من مجلس النواب،ووضعه على طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، لأنها القاعدة المعتمدة على المستوى الدولي، بالرجوع إلى أدبيات منظمة العمل الدولية".

وأضاف الهوير العلمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المرجعية الأساسية لحل كل الخلافات المرتبطة بممارسة الإضراب هي الاتفاقية 1987، لكن المغرب لم يصادق عليها"، مشيرا إلى استعدادهم كنقابيين "رغم ذلك للانخراط في حوار ثلاثي الأطراف، حتى يتم البحث عن صيغة متوافق عليها".

وتابع شارحا: "توجد أولويات أخرى في البلاد أكثر من طرح مشروع القانون، بينها الوضع الوبائي المقلق في ظل غياب بوادر السيطرة على الفيروس، فضلا عن فقدان مناصب الشغل منذ بداية الجائحة، إلى جانب التسريحات المتواصلة للعمال، علاوة على الدخول المدرسي المرتبك".

وأوضح القيادي النقابي أن "الحكومة لجأت إلى العملية السهلة الهادفة إلى المساس بالمكتسبات الاجتماعية"، خالصا إلى أن "الكونفدرالية ستلجأ إلى كل الوسائل المشروعة من أجل الاحتجاج على الخطوة الحكومية، ولن تترك الفاعل التنفيذي يستغل قانون الطوارئ لتمرير بعض الإجراءات التي تمسّ بالمغاربة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من المغرب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:10
نحن نتعامل مع الصين تجاريا ونجلب كل ما هو ردئ وجيد. فلماذا لا نستورد منها قانون الشغل المعمول به هناك ونتجنب هذه الاضرابات المتكررة التي تضر بالاقتصاد وتطرد المستتمر الأجنبي
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-2
2 - كمال الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:11
أدعو كل المركزيات النقابية أن تتوحد بإنشاء حزب سياسي تنخرط فيه كل القوى من الطبقات الاجتماعية والمتوسطة وتشكل بذلك كثلة وطنية للدفاع عن الحقوق ومجابهة الباتطرونا التي عرفت من أين تؤكل الكثف وانخرطت في العمل السياسي داخل أروقة الأحزاب المخزنية وأصبحت تتحكم في المشهد السياسي من خلال الحكومة والبرلمان....
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4
3 - حسام الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:11
المخطط العالمي لإخضاع الشعوب يسير على ما يرام
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7
4 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:18
نعم للقانون لا للفوضى التي يستفيد منها المسيرون العجزة المسنون ذوي الامراض المزمنة ، نقابات انتصرت الى المتعاقدين المتقاعسين في اضرابات مملة كان ضحيتها ملايين التلاميذ .
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-3
5 - معلم الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:18
لا للقوانين المجحفة،نعم لتسوية اوضاع الطبقة الشغيلة ومن بينها اساتذة التعليم الابتدائي (خارج السلم ،والتعويض عن الساعات التضامنية او تخفيض ساعات العمل مثل باقي الاسلاك)
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3
6 - مجرد عابر الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:19
حكومة بنكيران / العثماني بعد أن انتهت من الموظفين الحكوميين تنتقل لضرب جميع الشغيلة الآن.
و لا يجوز أن نسمي هذا بقانون الإضراب كما سمته الحكومة زورا و بهتانا. فهذا قانون لمنع الإضراب و تطبيق الغرامات على كل من يتجرأ على تزعم أي شكل احتجاجي مستقبلا حتى يصبح الإضراب بيد الدولة و المشغل و ليس الشغيلة و يمكن أن يسمحوا للشغيلة عبر زعماء نقابيين تابعين لهم ببعض الإضرابات الصورية المتحكم بها للتنفيس فقط على الوضع كلما احتاجوا لذلك.
و مع كل هذه التراجعات الخطيرة في حقوق المواطن أتوقع إنفجارا في السنوات المقبلة لن تستطيع الدولة إطفائه و هي الآن تضع حطب و وقود ثورة جياع لا تبقي و لا تذر قادمة لا محالة مع كل هذا الضغط الممارس على الشعب لصالح حفنة من الفاسدين و اللصوص
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7 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:30
النقابات هده هي استراتيجيتها بالمغرب ، الوعد والوعيد والاضراب والاحتجاجات والابتزاز والفوضى في جميع المرافق العامة والخاصة، والضاءع الكبير هو الموظف والعامل البسبط، والمستفيد هم احشاء النقابات.
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0
8 - نقابي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:40
بعض اللافتات مكتوب عليها:لا للحق النقابي ومادا تريدون نعم للفوضى والاضرابات المتكررة والغير مبررة والمؤدى عنها. هذا خط احمر يجب تطبيق حق الاضراب المعمول به في اوربا. الأجر مقابل العمل.
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3
9 - lahbil الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:41
النقابات حسو بالي حكومة عمى سلف غد تجر لحصيرة من تحتهم حيث الإضراب هو الوسيلة الوحيدة التي يظغطون بها بل هو السلاح الوحيد فإدا انتوع منهم السلاح شلت حركتهم لكن مادا استفدنا من هده النقابات وأنا أعمل 30 سنة لاشيء فهم تابعون للحكومة ولسياستها ولعل جميع الملفات الحرجة يهللون لها في البداية لكن في النهاية يتم تمريرها إخطر ملف عرفه التاريخ بموافقة النقابات هو ملف التقاعد إدن لمادا التطبيل النقابيون كلهم بخير وعلى خير وبستفيدون من إمتيازات الدولة فلاثقة في النقابات والنقابيين والحكومة المحكومة أرادو الاظراب من أجل الراحة فهم لايتفقون على الملفات الشائكة بل يستغلونها لمصالحهم هل تدكرون النقابي والبرلماني اليتيم كيف بدأ وفي النهاية استفادة من حقيبة وزارية هو يمشي يظربها بنعسة قظى الغراظ هدا هو حال المغرب غوت على حقك باش إعرفوك المسؤولين باش تستافد يعني تيسكتوك تيقولو ليك على تتغوت تعالى اتكال حتى انتاية معانا مرحبا بيك اوهنينا من الصداع
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10 - متتبع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 11:44
لم تأت أيّ دولة عربية في قائمة الديمقراطيات الكاملة التي اشتملت على 30 دولة عبر العالم، بينما لم توجد في قائمة الديمقراطيات المعيبة، ثاني قوائم التصنيف، سوى تونس التي حلت في المركز 63 عالمياً والأول عربياً، وهي الوحيدة عربياً التي حلّت في المراتب الـ99 الأولى.
أما في قائمة الأنظمة الهجينة (خليط بين النظام السلطوي و الديمقراطي الصوري)، فقد جاءت أربع دول عربية، إذ حل المغرب (الثاني عربياً و100 عالمياً)، ثم لبنان (الثالث عربياً و106 عالمياً)، ثم فلسطين (الرابع عربياً و109 عالمياً) ثم العراق (الخامس عربياً و114 عالمياً). أما بقية الدول العربية الأخرى فقد حلّت في قائمة الأنظمة الشمولية، وهو القسم الأكثر سوءاً في المؤشر.
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