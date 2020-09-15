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الرئيسية | مجتمع | حكومة العثماني تتجنب "الاضطراب" بتأجيل مناقشة قانون الإضراب

حكومة العثماني تتجنب "الاضطراب" بتأجيل مناقشة قانون الإضراب

حكومة العثماني تتجنب "الاضطراب" بتأجيل مناقشة قانون الإضراب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:00

بعد غضب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية واتهامها الحكومة باستغلال جائحة "كورونا" لتمرير القانون التنظيمي للإضراب، انحنت حكومة سعد الدين العثماني للعاصفة وأبلغت زعماء النقابات بتأجيل مناقشة قانون الإضراب التي كانت ستنطلق غداً الأربعاء في البرلمان.

وعلمت هسبريس أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اتصل اليوم الثلاثاء بقادة المركزيات النقابية وأخبرهم بتأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأبلغت الحكومة، ممثلة في وزير الشغل، المركزيات النقابية استعدادها للتحاور والتفاوض حول مشروع قانون الإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، وذلك بعد تلويح الفرقاء الاجتماعيين بالخروج في مسيرات احتجاجية في زمن فيروس "كورونا" وتحدي حالة الطوارئ الصحية.

وأكد الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح لهسبريس، أن تأجيل مناقشة قانون الإضراب جاء بعد تهديد النقابات بالتصعيد الميداني، وبعد اتصالات جرت على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) ورؤساء اللجان النيابية.

واستغرب موخاريق ما اعتبره "استغلال الحكومة لجائحة 'كورونا' لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب"، متسائلاً: "هل تمرير قانون الإضراب في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها بلادنا سيحل مشاكل البلاد؟".

وشدد الأمين العام لأكبر نقابة عمالية في المغرب على أن مناقشة القانون التنظيمي للإضراب بدون التشاور والتفاوض مع النقابات يخالف الاتفاق الموقع بين المركزيات النقابية والحكومة في 25 أبريل 2019، معتبراً أن قانون الإضراب هو بمثابة "دستور" للطبقة العاملة ولا يمكن مناقشته بشكل استعجالي، في وقت تشهد المؤسسة التشريعية فراغا من النواب بسبب جائحة "كوفيد 19".

وثمن موخاريق تأجيل مناقشة القانون المشار إليه لتجنب الدخول في مواجهة وفتح جبهة اجتماعية لا تراعي مصلحة البلاد في هذه المرحلة، بتعبيره، مشيرا إلى أن "إصرار الحكومة على مناقشته بدون توافق كان سيخرج مسيرات عمالية ونضالية إلى الشارع واعتصامات أمام البرلمان".

ورحب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل بفتح الحكومة حوارا حول القانون التنظيمي للإضراب ابتداء من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن "UMT" مع الحوار في هذه الظرفية التي تمر منها بلادنا بالذات، "إلا في حالة استفزازنا بمثل هذه الخطوات"، على حد قوله.

النقابة ذاتها اعتبرت برمجة الحكومة دراسة هذا "المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل ومشاكل أخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - said الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:10
هاد الحكومة حادقة افي قمع الحريات وتكبيل المواطن بالزيادات والديون وغير ذلك. فبدل ان تجد حلولا لمشاكل البلاد نراها تجتهد في استنزاف جيوب المواطنين وقهرهم. الى متى سنظل هكذا يارب
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5
2 - معلم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:14
هذه النقابات لم يعد لها اهتمام عند المغاربة منذ أن انتصرت للمتقاعسين المتعاقدين في باضراباتهم التي لم تنته ،ظلما وعدوانا ضد لملايين من أبناء الشعب.نقابات يسيرها العجزة المسنون غياب لأي ديمقراطية داخلية.
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-1
3 - حسام الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:14
سياسة الحكومة هي أطلب أكثر مما تريد حتى تحصل على الذي تريد
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4
4 - فاطمتو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:15
تحت ضغط الاتحاد المغربي للشغل تم سحب مشروع قانون الإضراب مؤقتاً حتى تفتح المشاورات مع النقابات
هنيئا للطبقة العاملة المغربية
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2
5 - سيدي محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:20
الإضراب حق مشروع وليس منة من احد ومشكور السيد المخارق على تصذيه من خلل الاتحاد المغربي للشغل لهذه المنورة البئيسة التي باءت بالفشل
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3
6 - mon adil salaoui الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:21
محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوقنا ومكتسباتنا بدل حمايتها، حكومة لا تراعي ما تقدمه الطبقة العاملة المغربية برافو الاتحاد المغربي للشغل
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4
7 - لالة فتو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:24
تأجيل مناقشة قانون الإضراب جاء بعد تهديد الاتحاد المغربي للشغل والنقابات بالتصعيد الميداني، وبعد اتصالات جرت على مستوى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والأمناء العامين للأحزاب الممثلة في البرلمان (أغلبية ومعارضة) ورؤساء اللجان النيابة. شكرا لكم مبادرة تستحق كل الإشادة والتنويه عشتم خدمة للطبقة العاملة المغربية
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4
8 - ابو محمد الكحلاوي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:24
الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، تحية عالية لقيادة الاتحاد المغربي للشغل يدا في يد لمحاربة كل من سولت له نفسه المساس بحقوق و مكتسبات الطبقة العاملة المغربية
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5
9 - سباتة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:26
عندما تههظم الحقوق وتتجاهل الحكومة واجباتها و تتحايل نقابات عن دورها من حقي الإحتجاج و الإضراب. لا تتعاملوا بمنطق حلال علينا حرام عليكم.
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10 - مناضل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:26
قرار الحكومة الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
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5
11 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:27
السؤال الذي يطرح نفسه لمادا الحكومة الموقرة والبرلمان بغرفتيه حريصون كل الحرص على تمرير المشاريع والقوانين بالسرعة الفائقة وفي ظل حالت الاستثناء التي فرضتها الجائحة لمادا لم تناقش هذه النصوص في السنوات الماضية؟ ؟
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5
12 - واش الحكومة حماقة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:28
برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل...
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2
13 - يوسف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:28
هادي غير السينما مع اقتراب الانتخابات، أما القانون راه غادي يص
ادقو عليه بالإجماع
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2
14 - فاطمة الزهراء مراكش الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:29
الاتحاد المغربي للشغل النقابة الأولى التي تدافع بصدق وامانة على الحقوق المشروعة الطبقة العاملة ومنها حق الاضراب.. تحية عالية لكم ولامينكم العام
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15 - %%%% الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:30
ce n est pas une loi en soit c la légalisation de l esclavage et je n est pas d autres mots pour le qualifier . et c la hantise d un mort qui dit qu il va de l avant
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0
16 - حذاري حذاري الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 14:30
الطبقة العاملة المغربية بقيادة نقابة الطبقة العاملة المغربية الاتحاد المغربي للشغل في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني معبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية.
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