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قضيّة مقتل الطفل عدنان تضعُ المغرب أمام اختبار حقوقي عسير‬

قضيّة مقتل الطفل عدنان تضعُ المغرب أمام اختبار حقوقي عسير‬
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:00

بين انفجارٍ شعبي يبحثُ عن "القصاص" من المجرم المعتدي على الطّفل "عدنان"، وحسابات الدّولة ورهاناتها الحقوقية الخارجية، يحاولُ المغرب البحث عن مخرجٍ لقضيّة مقتل واغتصاب الطّفل "عدنان" البالغ من العمر 11 سنة، بحيث تحوّل مطلب تطبيق الإعدام في حقّ الجاني إلى نقاشٍ جدّي، سيجعلُ السّلطات القضائية في البلاد أمام امتحانٍ حقيقي للتنفيس عن ضغوطات الرّأي العام من جهة، والالتزامِ بما يقضيهِ أسلوب التّعاطي الرّسمي مع القضية.

وطفت على السّطح دعوات لتطبيق عقوبة الإعدام على المجرم، إذ تحوَّلَ الأمرُ إلى ما يشبهُ مطلبا "شعبيا" بالنّظر إلى بشاعة الفعل الجرمي الذي أقدمَ عليه المتّهم في حقّ الطّفل القاصر، بينما معروف أنّ القانون الجنائي المغربي ينصّ في بعض فصوله على العقوبة.

وأطلق نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي عريضة افتراضية على "فايسبوك" تحت عنوان: "حملة المليون توقيع من أجل إعدام قاتل الطفل عدنان". وبلغ عدد التوقيعات إلى حدود اليوم حوالي نصف مليون توقيع مع تنفيذ العقوبة.

ويقرّ الحقوقي عبد الإله الخضري بأنّ المغرب يوجد في وضعية معقّدة عقبَ حادث "مقتل" الطّفل عدنان، فقد التزم بتعليق عقوبة الإعدام في أفق إلغائها من ترسانة قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي قد يبدو من قبيل الاسْتغراب الرّجوع إلى الوراء، تلبيةَ لمطلب الشّعب المغربي، الذي اهتز عن بكرة أبيه جرّاء الجريمة البشعة التي تعرّض لها طفل بريء من لدن وحش آدمي، لم تظهر ملامح نزعته الإجرامية في سلوكياته أمام الناس.

ويشيرُ الفاعل الحقوقي ذاته إلى أنّه "يجبُ الوقوف إزاء القضية وقفة عميقة، ودراسة الظّاهرة الإجرامية بشكل أعمق لفهم هذه المعضلة المجتمعية، لأننا، أوّلا، علينا الاعتراف بأن ما تعرّض له الطفل عدنان يتعرض له عشرات الأطفال والفتيات بشكل شهري تقريبا، وبطرق قد تكون أبشع، والفرق أنّ قضاياهم لم تعرف الزّخم الذي عرفته قضية الطّفل الشّهيد عدنان، وهذا أمر يجعلنا نشعر بالإحباط نوعا ما إزاء سلوك الرأي العام".

ويسترسلُ رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان: "العقوبات التي تنطوي على عمل لا إنساني باتت غير مقبولة لدى الأمم المتحررة"، قبل أن يتساءل: "هل بلغنا من النضج والمسؤولية الفردية والجماعية، والحياة المجتمعية المتحضرة، حتى إذا حذفنا عقوبة الإعدام، فإنّنا لن نواجه مجرمين من هذا الصنف الذي يقترف جريمة منكرة؟".

ويعود المصرّح لجريدة هسبريس إلى حادث "فتاة الرباط"، التي سجلت وهي تتعرّض للتعذيب المفضي إلى الموت، أو طفل سيدي قاسم، الذي اغتصب واختنق قبل رميه في بئر، ومثل هذه الحالات الكثيرة وبالمئات سنويا، مبرزاً أنّ "الأمر بالغ التّعقيد"، وأن "الدّولة الآن في وضع حرج"، ومقرّاً بأنّه "من دعاة إلغاء عقوبة الإعدام"، وزاد مستدركا: "إلا أنّني لا أستطيع مقاومة الرغبة المجتمعية في إنزال هذه العقوبة على مثل هؤلاء المجرمين، أو على الأقل نقلهم إلى جبال محاميد الغزلان لممارسة الأعمال الشاقة حتى الموت..ولتذهب بعض الاتفاقيات الدّولية إلى الجحيم".

ويشيرُ الحقوقي ذاته إلى أنّ "المغاربة لم يعدوا قادرين على رؤية مجرمين نكلوا بضحاياهم تنكيلا حتى الموت، لنحيي حياتهم داخل السجون ونطعمهم ونكسوهم ونحترم حقّهم في الحياة الكريمة"، مردفا: "من حق المغرب إلغاء عقوبة الإعدام في كل الجرائم، ما عدا ما ينطوي على إزهاق أرواح الناس عن سبق إصرار وترصد، وقتلهم تحت التعذيب أو الاغتصاب أو الاحتجاز".

ولا يعتقد النّاشط الحقوقي ذاته أن تتضرَّر صورة المغرب الحقوقية بشكل كبير، "فقد تضررت في ما هو أهم وأخطر، ونحن الآن إزاء إرادة شعبية منهمرة، تدعو إلى القصاص من مجرم سفاح، لم يراع حرمة طفل ولا حقه في الحياة"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - حاربوا بيدوفيليا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:16
لهضرة تسالات راها الاطفال يغتصبون يوميا وهدشي على المدى البعيد غادي يكون له تأثير على الدولة والمجتمع خطير جدا ...راه هذا البيدوفيلين ولا الضحايا عندهم حياتهم الشخصية ويقدروا يوصلوا لمناصب المسؤولية وغادي يكونوا اخطر على غيرهم ...لان الضحية لم يتلقى علاج نفسي واحتمال تحوبطلوا لبيدوفيلي كبير و المجرم ديما غادي يحاول يمارس نفس سلوك.....مثلا مجرم طنجة طان تيدرس لقانون ايوا ويلا كان ولا في شي منصب كبير كيفاش كانوا ضحايا غادي يدافعوا على راسهم ....
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15
2 - فتيحة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:18
نحن دولة إسلامية يجب عليها تطبيق شرع الله من قتل يقتل وأنا لا أضن أن هناك إنسان على وجه الأرض أرحم على العباد من الله سبحانه وتعالى
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22
3 - مواطن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:18
مكاين لا وضع حرج ولا هم يحزنون. المغرب ماغاديش يكون حسن من الصين ومريكان وكوريا لمزال مطبقين الإعدام. قهرتونا بحقوق الإنسان. خصكم بعد تكونوا هاد الإنسان عاد قلبوا ليه على الحقوق. هذا الكلام أعلم جيدا انه مؤلم ومستفز ولكن واقعنا يفرضه. الكل يتحدث عن الحقوق ولااحد يهتم بالواجبات. الشرطة فقدت هيبتها. الاستاذ فقد هيبته بكثرة هذه الحقوق الفوضوية التي لا توازيها الواجبات والاحترام والتربية.
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26
4 - Yahya الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:19
يجب إعدام كل من سولت له نفسه خطف واغتصاب الأطفال ولو لم يقم بقتله, لأنه قتل فيه روح الطفولة ولن ينسى أبدا هذه الحادثة الشنيعة هكذا اظن بأننا سنردع هذه السلوكيات الشيطانية
.الله يلطف بنا
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14
5 - important الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:20
المغرب خاصو يتفورماطا . لاصحة لا تعليم لا قانون منصفة السرقة و النهب الرشوة والفساد الى اين نحن نسير
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13
6 - Karim الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:23
أنا مع الطرح الثاني، يجب على هذا النوع من مجرمي الاغتصاب و بالخصوص القاصرين، أن يستغلو في حفر الجبال و الطرقات تحت أقسى الضروف بدون رحمة و لا شفقة، في مدة لا تقل عن عشرون سنة ، أما من قتل نفسا بغير حق وجب قتله أمام الناس في حلقة تلفزيونية مبرمجة، حتى ينشر الخوف و الذعر في نفوس الذئاب الأخرى.
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9
7 - Mounir usa الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:23
يجب أن نكون واضحين هناك جريمة قتل يجب أن يعدم انتهى الكلام عصيد و أصحاب حقوق الإنسان هم من خربوا البلاد حتى هربنا منها . المسؤولون لهم الحماية و الحراس . الشعب له الله . يا جلالة الملك إنا صمعتنا تشوهت في أمريكا و كندا أصبحنا إرهابيين و مجرمين و نصبين يجب أن تتحرك و أن تكون صارما مع اللدين يفتنون هادا البلد . نحن أمريكيين و لا مغاربة الأصل و نحب و طننا و ملكنا و اللهم ارحمنا و ارفع عنا هادا الوباء.
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8 - قرية ابا محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:24
الاعدام اعباد الله هو الحل الاعدام الاعدام مليون مرة أقولها الحل الاعدام
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9 - حرقة مواطن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:25
لا بد أن ترجع الأمور إلى نصابها ولابد ان ينفذ الاعدام
لو كان القصاص ينفذ لما كنا نرى هذه الجرائم تستشري في مجتمعنا بهذه الطريقة فكل من سولت له نفسه ان يقتل اطفالنا ويغتصبهم لابد من تطبيق القصاص عليه
ما دام المجرم في النهاية يعرف تماما انه ومهما بلغت فظاعة جريمته _ سيدخل الفندق اقصد السجن عامين على الاكثر، او حتى لو كان طويلة سيخرج بعفو ولو بعد حين _ فلن تتراجع هذه الجرائم بل كما هو واقع الان تزداد يوما بعد يوم
فإما ان تطبق العقوبة كما هي وإما تعم الفوضى وقد عمت بالفعل" بلاد الغاب اوطاني "
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10 - باصطوف الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:28
للأسف لي في موقف محرج وعسير هو الإنسان المغربي والأسر المغربية حيت اي أسرة معرضة لهذا الموقف المتوحش في زمان الذئاب البشرية المكبوتة!! و تنصل السلطة والامن من مسؤليته
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11 - مصطفى ملو الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:29
هؤلاء الحقوقجيين لا يكلكون حلا واقعيا، دائما يصرحون بكلام عام وهلامي غير مفهوم من قبيل؛ ضرورة تعميق النقاش، معالجة الظاهرة من الجذور، فهم نفسية الجاني...هو كلام بلا معنى والحقوقجيون أول من يعرف أنه مجرد كلام، وإلا فليعطونا ماءا يقصدون بتعميق النقاش؟ كم من الوقت يكفيهم لتعميق النقاش؟هل ننتظر حتى نهاية نقاشهم المنقوش على النقش على الجبص...؟؟
والمضحك أن أحدهم اقترح كحل تدريس الفلفسة منذ الابتدائي هههههههههه
لماذا لا يعترف هؤلاء الحقوقجيون الذين يحاولون إظهار التقدمية والحداثة وبتراجعوا عن تفاهتهم، ويقولوا بصريح العبارة؛ هناك حثالات لا تستحق العيش ومنها قاتل عدنان والعشرات أمثاله
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12 - مواطن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:32
تلك الاتفاقيات الدولية الشيطانية هي التي فتحت الباب على مراعيه أمام تكرار مثل هذه الجرائم البشعة... إن كنا دولة إسلامية فلنطبق القصاص على هذا السفاح عبرة لباقي السفاحين الذين مازالوا يتربصون بفلدات اكبادنا...
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13 - Max الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:33
جل المواطنيين يفضلون القصاص على الوحش
ويتهربون من أسباب و الدوافع الإجرام في مجتمعنا .
الإعدام رحمة بنسبة للمجرم و المؤبد جهنم له طول حياته ثم تأنيب الضمير كل دقيقة و ساعة ويوم ثم يكون عبرة في السجن مع المساجين و المجرمين.
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14 - المصطفى شايتي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:35
في هذه الحالة يجب تطبيق الإعدام للحد من هذه الظاهرة وتكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بهذه الجريمة كن انت ابنك او ابنتك وقع لها ذلك
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15 - rachid الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:35
مند مدة و الدولة في واد و الشعب في واد اخر. لقد تخلت الدولة عن واجباتها اتجاه الشعب من تطبيب و تعليم و توفير العيش الكريم وكل هدا اصبح ينتج مواطنين و جيل يعانون الأمرين نا هيك عن الترسانة القوية التي تحمي بها الدولة نفسها في حين ترك الشعب تحت حماية امن غير كاف.لا بد من نقاش وطني جاد و فعال ولا بد من تو فير العيش الكريم و توفير الامن بشكل كبير و تعميم الكاميرات و حث السكان على اقتناءها حتى نبطىء تحركات هؤلاء المجرمين .الا عدام لكل المجرمين ولسارقي المال العام .
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16 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:37
أقوى دولة في العالم تنفذ الإعدام وهي U. S هل من الضروري ام يأخذ المغرب الضوء الأخضر من بعض الدول لتنفيذ حكم الإعدام في القتلة المجرمين الذين رخص الشرع في القرآن الكريم بالعين بالعين والسن بالسن.... المغرب دولة مستقلة تتخذ القرارات التي تضمن استمرارية هبة الدولة، والا لربما سنسقط في فخ القوي سيأكل الضعيف وهذا ليس في مصلحة دولة عريقة مثل المغرب. إن الله ينصر الدولة الكافرة اذا كانت عادلة.... حسب قول بعض العلماء والله اعلم.
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17 - simo الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:38
في أمريكا الاغتصاب جزاؤه 25 عام
أما الاغتصاب والاختطاف والقتل والتنكيل بالجثة
جزاؤه الإعدام
ولازال الكرسي الكهربائي في القائمة متاحا
حقوق ؟
ما تريده هو محاكمات المجرمين على الهواء امام الشعب لكي نرى الحقوق
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18 - أمازيغي من صفرو الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:39
الإعدام لكل قاتل..........شرع
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19 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:40
تعقيبا على إنسانية الحقوقيين،يجب تطبيق القانون الردعي،الا و هو الإعدام.....وبعد ذلك دراسة الظاهرة الشادة و ايجاد الحلول لكي لا تتكرر مستقبلا.تدافعون عن المجرمين باسم حقوق الإنسان ومنظمات الحقوقية الدولية ،،وتتناسون ما تسببه أفعالهم المتهورة من مآسي مدى الحياة.تبا للحقوقيين والأكاديميين امثالكم.
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20 - sawsan الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:41
الإعدام الإعدام الإعدام الإعدام الإعدام أمام الناس باش يكون عبرة لبغة يتجرء على مثل هادا الإجرام
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21 - سلا-الرباط الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 08:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، لو كان المرحوم عدنان ابن أي حقوقي بالمغرب لغير رأيه مطالبا بإعدام الجاني ، وهكذا سيردع كل من سولت له نفسه القيام بهذا العمل المشين في حق الأبرياء.
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