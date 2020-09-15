24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4007:0713:2816:5419:3820:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)

  2. قراءة في مسيرة رجال الأعمال نحو الحُكم (5.00)

  3. تكاليف المقاصة تنخفض بـ5 ملايير درهم في غشت (5.00)

  4. فيروس الفقر (5.00)

  5. حماية الطّفولة من "الذّئاب البشرية" تطرح مسؤولية الدولة والأسرة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | النقابات تتمسك بسحب "قانون الإضراب" وتشهر "ورقة المفاوضات"

النقابات تتمسك بسحب "قانون الإضراب" وتشهر "ورقة المفاوضات"

النقابات تتمسك بسحب "قانون الإضراب" وتشهر "ورقة المفاوضات"
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 21:30

دون أن يفلح في بث بعض من الدفء بين الحكومة والمركزيات، لم يكن تأجيل عرض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على أنظار البرلمان حدثا استثنائيا لدى النقابات التي تواصل تشبثها بضرورة سحب مضامين ترى أنها تضرب عمق الحق الدستوري في الإضراب.

وعلى الرغم من الشرخ الذي أحدثه اتفاق 25 أبريل في صفوف النقابات، فإن المستجد الحاصل على مستوى مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر جعل قيادات المركزيات العمالية على قلب واحد، خصوصا في مسألة تجاوز الحوار الاجتماعي ومحاولة فرض الأمر الواقع.

المرتقب أن يخوض محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جلسات حوارية جديدة مع النقابات تمتد طوال الأسبوعين المقبلين لبسط وجهات النظر، خصوصا بعد الاحتجاج الذي أبلغته المركزيات إلى الوزير أمس الاثنين، ضد طريقة عرض المشروع دون استشارة.

مسودة خطيرة

يقول عبد الحق حيسان، المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن النقابات احتجت بقوة على طريقة طرح مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر وتجاوزه لاتفاق 25 أبريل، الذي ينص على ضرورة استشارة المركزيات قبل طرحه أمام البرلمان.

وأضاف حيسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المسودة الحالية هي أخطر نص مقارنة بباقي النسخ الماضية من مشروع القانون التنظيمي التي عرضت على النقابات، مطالبا باعتماد النقاش حوله من جديد؛ وذلك لما تمليه المضامين غير المتوافق عليها.

وأشار المستشار البرلماني إلى أن القيام بالتعديل أمر عاديّ وجرى في كثير من القوانين الجوهرية، مطالبا الحكومة بالتعقل في طرح العديد من النقاط، للتأكد من عدم رغبتها في تكبيل الإضراب، والبداية بإعلان قرار التوقف عن العمل قبل 75 يوما من تنفيذه.

واعتبر حيسان، ضمن التصريح ذاته، أن هذا المعطى وحده يكشف الشروط التعجيزية التي تفرضها الحكومة لخوض الإضراب، معتبرا كافة المضامين تسير في نفس الاتجاه، كما أن عرض قانون تنظيمي مهم في زمن التوتر والجائحة يكشف بالملموس عن الرغبات الحكومية.

وقت غير مناسب

النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أورد أن السياق الحالي يفرض سن قوانين تحمي العمال من الطرد التعسفي وليس الانكباب على تمرير مشروع قانون الإضراب، مسجلا أن الحكومة لم تحترم اتفاق 25 أبريل وضرورة التوافق الثنائي قبل المرور إلى البرلمان.

وأوضح ميارة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن التفاوض حول مضامين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمر ضروريّ، مؤكدا أن المركزيات ليست ضد هذا القانون؛ لكنها لا يمكن أن تسمح بإجهاض الحق الدستوري في الإضراب، مقرا بضرورة إعادة النظر في المشروع.

وشدد المتحدث على أن طرح قانون ينظم عمل النقابات أهم من قانون الإضراب في الوقت الراهن، وزاد: الحكومة تعيش آخر أيامها، والمهم الآن هو الحفاظ على مناصب الشغل وعدم التفريط في المكاسب، مطالبا وزير الشغل والإدماج المهني بفتح حوار حقيقي قبل عرض مشروع القانون التنظيمي على البرلمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - %%%% الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 21:37
la situation covid et l état d urgence sanitaire ne durera pas a vie alors ils se préparent pour vous museler après . ni plus ni moins
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - Mourad الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 21:41
ليس هناك نقابات ولا هم يحزنون يريدون فقط التعويض عن تمرير القانون كما فعلوا مع التقاعد والتعاقد . مرروا القانون بدون نقابات وبدون تعويض . الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - سيرين الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 21:43
وايلي ياكما تالنقابة مدموسة بحال الحكومة والاحزاب..
ميمكنش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - Moha الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 21:45
هذا ما وعدنا به حزب العدالة و التنمية في حملاته الانتخابية السابقة.ارجو ان يكون هذا درسا لمن لا يزال يثق في كل الاحزاب و النقابات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - عبد الله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:00
من يهد من . النقابات والحكومة وجه لعملة واحدة ومن يضحك على من. الحكومة تدعم النقابات .لربما لم يتوصلوا الى عرض جيد حول المبلغ المقترح .لدى لابد من شيء التسخينات والهاء المواطن الى ان يمر القانون كما مر قانون التقاعد ولا احد تحرك .التنديد .الشجب . الاستنكار .قوة الضعيف .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - Elbouhali الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 22:04
النقابات في العالم كامل بايعين الماتش مع الباطرونا خودوا من عندي هاد النصيحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.