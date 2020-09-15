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الرئيسية | مجتمع | هيئة محاربة الرشوة تكشف تقارير مؤشرات الفساد

هيئة محاربة الرشوة تكشف تقارير مؤشرات الفساد

هيئة محاربة الرشوة تكشف تقارير مؤشرات الفساد
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:27

قال محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إن صلاحيات الهيئة محددة في البحث في الملفات بهدف تقديمها إلى المؤسسات المكلفة بتنفيذ القانون، مشيرا إلى أن "صياغة مشروع القانون كان هاجسها الرئيس صلاحيات الهيئة التي لا تتوفر على صلاحيات حصرية".

وأوضح الراشدي، خلال مناقشة مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في لجنة العدل والتشريع وحقوق والإنسان، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه "تم تدقيق صلاحيات الهيئة بناء على ما جاء في الدستور"، كاشفا أن "الهيئة أعدت عشرة تقارير سيتم نشرها والتي توضح رأيها في المواضيع التي تدخل ضمن صلاحياتها".

وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة أعدت رأيا في موضوع تضارب المصالح، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع، مبرزا أن "التقارير، التي سيتم نشرها قريبا، سيتوصل بها البرلمان؛ ومنها تبسيط المساطر والإدارة الإلكترونية، والحصول على المعلومة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - fadyy الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:41
كلشي حبر على ورق للاسف لامصداقية ولا نزاهة اصحاب الثراء الفاحش لا حسيب ولا رقيب ولاضريبة ولا مسؤولية والمسكين خلص الضريبة وزيدوه فالضو وزيدوه في الفاتورات وزيد وزيد.....
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11
2 - إدريس الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:45
ؤاين هي المتابعة القضائية لاستئصال هذا الداء الخطير الذي أضعف اقتصادنا الوطني ...
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3 - HASSAN الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:45
كثرة الهيئات وكثرة التقارير بدون جدوى المواطن يريد الحل
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14
4 - أدربال الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:49
هل تحتاج مسألة إشكالية الرشوة في المغرب لِلَجنة وطنية للوقاية منها ؟؟
الرشوة معضلة ( كِسُّوسة ) تنخر إقتصاد البلد مند عقود !
و هده حقيقة يعرفها حتا الأجِنَّة في الأرحام !
يعني مسألة جاري بها العمل في كل دواليب الدولة !!
لكن بما أنها تزيد الغَني غِنََا و الفقير فقرا ؟ مكاين باس !!
حتا القانون في حالة تطبيقه يعاقب لِّي عْطاها قبل لِّي شدها !!
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6
5 - belahcen الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:13
ان هيئة محاربة الرشوة او كثرت اللجان ضد الرشوة موجودة في الاوراق والمحافل الدولية وبس.ان الرشوة عند كل الدول الفقيرة او المتوسطة موجودة كالطعام وااماء .ولكن بدون دواء.ان تسجيل العقارات والاراضي موجودة في ادارة المالية ولا احد يسال في هذا الموضوع .البيع والشراء موجود كل يوم .ان ظاهرة العمارات الكبيرة كلها مخالفة للتصامبم الاولى ولكن بعد اخذ وثيقة او رخصة البناء نرى التصميم تغير من عشية لضحاها.واعطيت طبقتين زيادة وذالك مقابل ماذا .فاسالوا اهل الذكر ان كنتم اا تعلمون ولكن اليوم كل شيء معلوم .زاءد طبقة يساوي شقة عن طريق البيع في الاوراق وهذا صعب اثباته انه رشوة .ولكن اذا قمنا بتحقيق سنرى عجبا.
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6 - معلق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:26
# وقال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إن الهيئة أعدت رأيا في موضوع تضارب المصالح، بالإضافة إلى الإثراء غير المشروع.# الكلام جد واضح و المعني بالامر سيتدخل، كما فعل من قبل، و سيقبر الملف.
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7 - باصطوف الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:34
فين جطو من هداشي وفين القضاء والمحاكم و لا غير على ولاد الشعب ؟!
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8 - مغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 20:42
إشهد يا تاريخ إذا حصل التخفيف من الرشوة و من النهب و من الفساد بشتى أنواعه في هذا البلد السعيد حتى لا أقول استئصالها ها أنا ها أنتم.
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