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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2121 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2183718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1648 حالة.
وتم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 71047.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
اللهم اذهب عنا هذا الوباء برحمتك الواسعة يارب
حتا الوزارة الصحة مكتعطيكش المعلومات دقيقة مجرد عدد الإصابات عدد الوفيات عدد حالات الشفاء
خير الكلام ماقل ودل.
بينما المغرب سجل في 24 ساعة 2121 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك ارتفعت الحصيلة لتصل إلى ما مجموعه 90.324 منذ 2 مارس 2020 إلى غاية يومنا هذا بفارق 101 إصابة.
سبحان مبدل الأحوال .... ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة لإلا بالله العلي العظيم
...انتم الدين قلتم لنا انكم متحكمين في الوباء.!!!!
شكرا هسبرس
الله يعطيك حالت الدرويش باش تحس
الحالة الوباءية خاصة في الدار البيضاء تزداد يوما بعد يوم بدون اكترات، وما حصل نهاية الأسبوع الماضي في بورنازيل ديار السلام حيت أصيبت إمرأة بالوباء ونقلت إلى مدينة الجديدة للعلاج و هي من عمال النظافة وتعمل في العمارات ولها مخااطبن، ولا من حرك ساكنا ،عليكم بالله كيف نساعد السلطات على دحر كورونا بالسكوت وهذا يتنافى مع القانون.
بدون تعليق
حسبي الله و نعم الوكيل مسؤولون لا محل لهم من الاعراب
وبعد مصر هدفنا التفوق على ألمانيا
نطلب من الحكومه فرض الحجزر الصحي الشامل
ليس هناك حل اخر امام استهتار المواطنين
المغرب لا خوف عليه مستقبلا إن شاء الله
الجواب سهل :
ليست الحكومة هي التي تتحمل المسؤلية ، المواطن أيضا .
و قلة الواعي و قلة الضمير في بعض المواطنين ، مستحيل أن تكون حكومة بدون مواطن !!!