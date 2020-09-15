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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2121 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2121 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 2121 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2183718 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1648 حالة.

وتم التأكد من 2077 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 71047.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - حرتاءه الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:14
االاجراءات الترقيعية ستدفعنا الى الهلاك مند ارتفاع الاصابات في الدار البيضاء والخدمة عندنا في الشركة نقصات بزاف كنتمنى حجر صحي شامل لمدة 21 يوما ورغم قساوته افضل من الاجراءات الحالية التي تندر بكارثة لا احد يعرف ما ستؤول اليه
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79
2 - تساؤل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:15
دائما أتساءل لماذا الصين سيطرت على الوضع الوبائي، لساكنة تقدر بمليار أو يزيد، ونحن فشلنا، أقصد الحكومة. الحالية التي لا تملك رؤية وإنما همها المقاعد الانتخابية، حسبي الله ونعم الوكيل
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114
3 - YasYassino الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:15
أكثر من مجرد خروج عن السيطرة ...
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41
4 - كوجيتو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:17
والله تمنيت أن أسمع يوما ما أخبارا تثلج القلب كل الأخبار تبعث على الكاية.اللهم ابدل احزاننا افراحا
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70
5 - خدبجة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:17
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم اذهب عنا هذا الوباء برحمتك الواسعة يارب
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62
6 - وجدي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:17
لا حول ولا قوة الا بالله الحكومة تتحمل كامل المسؤولية لانها سمحت بالتنقل في عيد الاضحى مما تسبب في تشتيت كورونا على كامل المدن المغربية
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53
7 - abdel tazi الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:17
لي داخ بحالي يسطاسيوني حدايا انا والله اتا دوخت ولاو الايام تالفيلي بهاد الاحصاءيات.
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68
8 - تحقيق بسيط الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:18
كل يوم عدد حالات الوفات تزداد نرجو من الوزارة تحقيق كيف نسمع ان الاطباء هناك تعب وعياء من العمل فكيف ارتفعت نسبة الوفيات
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23
9 - ملاحض الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:19
الاصابات لازالت مرتفعة ونرجو من الله أن تنخفض في الأيام القادمة كما يجب الالتزام بقواعد النظافة واحترام المسافة بيننا وعدم الاختلاط ونتمنى أن يمر هذا الدخول المدرسي بسلام
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36
10 - Fouad الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:20
نتمنى من الله علي القدير أن يرأف بعباده الضعفاء ويرحم اموات المسلمين اجمعين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
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25
11 - الحجر الصحي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:20
لازم الحجر الصحي لازم و لا داعي لي
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-24
12 - خديجة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:20
ما دامت المقاهي و المطاعم مفتوحة لا ننتظر تحسن الأوضاع مع الأسف
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7
13 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:21
لطفك يارحمان يا رحيم اللهم ألطف بعبادك الضعفاء
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18
14 - سملالي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:21
بغيت غي نعرف هادوك لي كيتشافاو باش شفاوهوم فهم تسطا
حتا الوزارة الصحة مكتعطيكش المعلومات دقيقة مجرد عدد الإصابات عدد الوفيات عدد حالات الشفاء
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21
15 - Sabrina الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:22
2121 اصابة جديدة. قولوا 2121 تحليلة ايجابية ماشي ايصابة .لان التحليلة الإيجابية كتعني ان الانسان حامل فيروس او جزء من حمض فيروس او مضاضات اجسام فيروس.لعفوا من هاد اللجنة العلمية.هادشي غادي ايزيد غير الضغض اعلى العاملين بقطاع الصحة اللي خرجات ليه التحليلة غادي ايجي يجري لقسم الطوارء
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18
16 - حسن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:22
اللهم ارفع عنا هدا الوباء وعجل بشفاء مرضانا
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17
17 - الحمد لله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:23
الله يفرجها على العباد ديالو...
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15
18 - عقا الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:26
اشتدي أزمة تنفرجي. ما يقلقني هو رقم الوفيات المهول. ارجو من الله الرحمة للجميع والشفاء للمرضى والسلامة للشعب المغربي. هذا ابتلاء من الله وقدر. علينا فقط مضاعفة المجهود لتجاوز الأزمة وانقاد الارواح. وهي مسؤولية الجميع. كفي من توجيه اصابع الاتهام لبعضنا البعض وحان الوقت لنتأمل وضعيتنا التي لا تبشر بالخير بهدوء وروح وطنية واستحضار الوعي الجمعي. فنحن نستقل جميعا نفس السفينة فإما أن نكافح من أجل النجاة وبلوغ ضفة السلامة أو الغرق جميعا وحينذاك لن تنفعنا الندامة. الكل يتوجب عليه عد نفسه مسؤولا في الأول والأخير ولتنحل بنكران الذات لنساعد انفسنا وبلادنا على المضي قدما في محاربة الجائحة والانتصار عليها بإذن الله. الشعب المغربي عودنا على صنع المعجزات في كل المعارك التى يخوضها. اذن هو نصر ينتظرنا ما علينا سوى أن نؤمن بقوتنا وقدرتنا. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون.
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16
19 - Mourad الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:26
قوله تعالى "عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم" لا أحد منا يعرف كيف سيكون مستقبل البشرية ليس في المغرب وحده بل في العالم كله تخلينا على مبادئنا ها نحن نؤدي ثمنه.
خير الكلام ماقل ودل.
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7
20 - Samuel الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:27
حلمي أن تعود أرقام الحجر الصحي حالة وفاة و أحيانا صفر حالة و الحالات اليومية لا تتجاوز ال 150 و السي الأيوبي كان يحمر وجهه لإعلان تلك الأرقام و كأنها كارثية أما اليوم فنشهد آلاف الحالات و كأنها شيئ عادي و تا واحد ما مسوق
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4
21 - المختار السوسي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:27
اليوم بالضبط تجاوزنا الصين حيث سجلت هذه الأخيرة في 24 ساعة 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمجموع منذ فاتح دجنبر 2019 يساوي إلى بومنا هذا 90.223 إصابة
بينما المغرب سجل في 24 ساعة 2121 إصابة جديدة بالفيروس وبذلك ارتفعت الحصيلة لتصل إلى ما مجموعه 90.324 منذ 2 مارس 2020 إلى غاية يومنا هذا بفارق 101 إصابة.
سبحان مبدل الأحوال .... ولله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولا قوة لإلا بالله العلي العظيم
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3
22 - Amine الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:28
كل ما فات فهو من الماضي لن ينفعنا الندم يجب علينا دولتا و شعبا العمل بجد من أجل تجاوز هذه المحنة
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3
23 - Yoyo الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:29
انخفاظ في عدد الاصابات نهاية الاسبوع لان يوم الاحد عطلة للاغلبية وبالتالي كانت حصيلة يوم الاثنبن اقل من الالفين ومع استئناف العمل يوم الاثنين هاهي الاعداد في تصاعد ،نستنج ان انخفاظ الاعداد وزيادتها غير اكيدة خلال الحصيلة اليومية،فربما هناك من يرجا احتسابه للغذ
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1
24 - Yahya biladi الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:32
يجب على الحكومة تحمل مسؤوليتها الجسيمة في هدا الارتفاع الصاروخي للوباء.
...انتم الدين قلتم لنا انكم متحكمين في الوباء.!!!!
شكرا هسبرس
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2
25 - الى صاحب التعليق رقم 1 الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:32
حجر صحي شامل حيت نتا عندك باش تعيش اما لحد الساعه الناس الرميد باقين متوصلوش بالدعم
الله يعطيك حالت الدرويش باش تحس
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6
26 - محمد مداني الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:32
الغالبية العظمى لا إهتمام لها تجاه كورونا ،العزوف عن لبس الكمامات والتباعد الجسدي أما النظافة الا ما شاء الله.
الحالة الوباءية خاصة في الدار البيضاء تزداد يوما بعد يوم بدون اكترات، وما حصل نهاية الأسبوع الماضي في بورنازيل ديار السلام حيت أصيبت إمرأة بالوباء ونقلت إلى مدينة الجديدة للعلاج و هي من عمال النظافة وتعمل في العمارات ولها مخااطبن، ولا من حرك ساكنا ،عليكم بالله كيف نساعد السلطات على دحر كورونا بالسكوت وهذا يتنافى مع القانون.
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27 - samir الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:34
لاأفهم! كيف أن بلدًا مثل السويد لم يحصر شعبه ولم يفرض إغلاق المطاعم أو المقاهي أو أماكن العامة ، أيضًا لا يطلب إلزامية القناع وأخيراً هناك حالات أقل وعدد وفيات أقل و أقل تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال
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2
28 - بقشيش الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:34
البلاد ملهية بالوباء والاحزاب مدابزين على تقاسم المناصب العليا في البرلمان حلل و ناقش
بدون تعليق
حسبي الله و نعم الوكيل مسؤولون لا محل لهم من الاعراب
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5
29 - مغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:38
نجحنا بشاهدة العالم نجحنا بشهادة الامم نجحنا بشاهدة البرلمانيين نجحنا بشهادة السكنى نجحنا بشهادة الثاني الابتدائي نجحنا بشهادة البندير واكبر براد واكبر قلب في العالم
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4
30 - oussama الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:39
بعض الناس لا يحترمون الإجرائات وهادا ما يجعل الحصيلة ترتفع يوما بعد يوم
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2
31 - oujda الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:40
في عهد كرونا الكل يلوم الحكومة وهو لا يطبق ما تنصح به هده الحكومة
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6
32 - يوميات الكعبي بوركابي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:40
كالعادة كازا تتصدر ترتيب بطولة كوفيد19رغم ان العدد الحقيقي لعدد الحالات بها بالاف ومرشح للارتفاع في الايام القادمة نتيجة لتاخر السلطات في اغلاق الشواطئ والمنتزهات وعدم اكتراث ساكنها بالوقاية من الفيروس لا كمامات لا تباعد تجمعات في الاحياء الشعبية اسواق وحافلات مزدحمة
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2
33 - مجرد رأي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:46
أتمنى أن يتحلى الشخص أو الأشخاص الذين أفتوا بإقرار العيد و يخرجوا ليعلنوها صراحة أمام الشعب المغربي. لماذا انسحبوا من الساحة و لم يعد يسمع لهم حس. الشعب يعلم جيدا من يكونوا و سيلتقي بهم قريبا في الحملات الإنتخابية.
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6
34 - هشام متسائل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:49
مصر قريبة وسنتجاوزها في نهاية الأسبوع
وبعد مصر هدفنا التفوق على ألمانيا
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0
35 - دومي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:49
اتمنى من الحكومة أن تعيد الحجر الصحي مدة للتفوق 15يوم ويكون هذا الحجر شامل و باذن الله سننتصر على هذا الوباء
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36 - Hamza الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:53
الحصيله في تزايد ملحوظ
نطلب من الحكومه فرض الحجزر الصحي الشامل
ليس هناك حل اخر امام استهتار المواطنين
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37 - مجرد اسئلة لم القى لها جواب الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:54
سؤالي هو لماذا لم تتخد الحكومة دراسة معمقة وابحاث لدراسة هذه الوضعية بالاستشارة مع الخبراء في هاذا المجال ؟؟ لماذا لا يتم استشارة الأدمغة والمدرسين والدكاترة في مجال الفيروسات والمكروبات المجهرية ؟ لماذا لا يتم استعانة بخبرات هاؤلاء الدكاترة و الموجدين في المغرب و استغلال خبراتهم وافكارهم ؟ لماذا يسروننا عشوائيا ويتخدون اجراءات ترقعية الى متى سنبقى في هاذا الحال الى متى .. الله الطف بنا لولا لطف الله لا هلكنا
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38 - بيضاوي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:56
بالنسبة للذي يتساءل كيف سيطرت الصين على هذا الوباء بل السؤال المطروح هو كيف سيطر الصينيون يعني الشعب الصيني. أما نحن المغاربة فمازال فينا من لا يصدق أن هناك كورونا وزد على ذلك ناس لايرتدون الكمامة ولا يحترمون مسافة الأمان أوقاتهم كلها في الأزقة ولأسواق. أما الشعب الصيني قد احترم كل الإلتزامات وهي النتيجة بالطبع نتيجة حسنة. أما نحن نطلب من الله أن يرزقنا واياكم التباث والرزانة والوعي وحب الخير لبعضنا وحينها سنخرج منها سالمين بإذن الله .وعلى قطاع الصحة أن تكثف من مجهوداتها وشكرا للجميع .
المغرب لا خوف عليه مستقبلا إن شاء الله
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39 - وزارة هشام الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 18:59
حكومة فاشلة وستهوي بالمغرب إلى مصير لا تحسد عليه على ملك تدخل لانقاد مغرب
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40 - Observateur الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:00
لمدة لا تقل عن عشر سنوات, التعليم وجلسات المحكمة والزواج والتحية والعبادة والتسوق والزيارات .. كل هذا سيتم عن بعد. إن الله مع الصابرين
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-2
41 - متطوع في المسيرة الخضراء. الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:02
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا مايمكن اللجوء اليه في وقت الشدائد اللهم ارفع عنا هذا الكابوس المرعب
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42 - rajab الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:03
عرى كوفيد فقط الجزء القليل للفشل الحكومي و ما خفي اعضم ويبقى المسؤول المناسب في المكان المناسب حلم بعيد المنال بالنسبة للمغاربة
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43 - كريم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:06
جواب للأخ أو الأخت - 2
الجواب سهل :
ليست الحكومة هي التي تتحمل المسؤلية ، المواطن أيضا .
و قلة الواعي و قلة الضمير في بعض المواطنين ، مستحيل أن تكون حكومة بدون مواطن !!!
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44 - عبدو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:09
لا اله الا الله اللهم جنبنا الوباء بقدرتك وبعطفك على عبادك المستضعفين ولا تعذبنا بتقصير مدبري القطاع الصحي الذين صرفوا الأموال الطائلة والله أعلم اين ؟وبتقصير المواطنين في الأخذ بالاحترازات التي ينصح المسؤولون دوما بها.لطفك يارب !!!
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45 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 19:09
انا الان اكتب هده الاسطر وانا داخل غرفة باحدى المستشفيات بعد خروجي من غرفة الانعاش صباح هدا اليوم كدت افقد حياتي بالامس لن تتوقعوا حجم الالم وصعوبة التنفس في كل مرة اغيب فيها عن الوعي احس بصدمة عصبية تعيدني لوعيي لاجد نفسي اتألم زمن جديد من شدة الحمى حتى اجهشت بالبكاء لاني لم اعد اتحمل اليوم الحمد لله تحسنت قليلا. ارجوكم اخوتي المغاربة لا تستهينوا بالمرض خدوا احتياطاكم لاني لا اريد لاحد ان يمر بما ممرت به
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