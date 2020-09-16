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الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام

الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:00

جدّد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، موقفه من قضية إلغاء عقوبة الإعدام، بتأكيده على أن الحق في الحياة هو أسمى حقوق الإنسان؛ لكنّ إلغاء هذه العقوبة في المغرب ليسَ محلّ إجماع، انطلاقا ممّا تبيّن من خلال النقاشات التي عرفها الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

الرميد قال، في تفاعله مع النقاش الدائر حول عقوبة الإعدام حاليا في المغرب، إنّ النقاش حول هذا الموضوع على الصعيد العالمي منطلقه مرتبط بأحد المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان؛ وهو الحق في الحياة، والذي يشكّل أسمى الحقوق، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية، ولا يمكن بدونه التمتع بأي حقوق أخرى.

وأشار وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في مداخلة محيَّنة سبق أن قدّمها في ندوات حقوقية أعاد نشرها مساء الثلاثاء في صفحته على منصة "فيسبوك"، إلى أن الحق في الحياة يعتبر، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، حقا أساسيا، "لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة".

الرميد، المحامي والوزير السابق للعدل والحريات، لم يُبْد موقفا واضحا من عقوبة الإعدام؛ فقد اكتفى باستعراض البنود التي تنص على الحق في الحياة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ثم ذكّر بأن عقوبة الإعدام لم تُحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان، على الرغم من التأكيد على وضع شروط وضوابط لتطبيقها، مع إشارته إلى أن هذه العقوبة أقرّتها الديانات السماوية الثلاث.

في هذا الإطار، أشار الرميد إلى أن الحق في الحياة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان حق أساسي، لا يجوز معه الحكم بالإعدام إلا مع احتياطات تتعلق بالجرائم الخطيرة وشروط ترتبط بالضمانات الضرورية للمحاكمة العادلة، مسجّلا أن اتفاقيات دولية وإقليمية عديدة وإن كانت قد نصت على مبدأ الحق في الحياة فإنها مع ذلك لم تجعل من عقوبة الإعدام مناقضة لهذا الحق، بل وجعلته مقيدا ببعض الشروط والضوابط.

وتابع أن عدم جعل هذه الاتفاقيات عقوبة الإعدام مناقضة للحق في الحياة يظهر جليا من خلال تنصيص المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرتها الأولى على أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.

وعرّج الرميد على اتفاقيات أخرى تصب في الاتجاه نفسه، مثل الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان... مُستنتجا "أن عقوبة الإعدام لم تحظر في الاتفاقيات الأساسية للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ غير أنه تم التأكيد في حالة عدم الإلغاء على وضع ضوابط وشروط لتطبيقها".

وزاد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان موضحا: "لكن هذا لم يمنع أجهزة وهيئات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس الأمن واللجنة المعنية بحقوق الإنسان والجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، من التعبير بوضوح عن الرغبة في إلغائها في قرارات ومناسبات مختلفة؛ وهو ما يمكن اعتباره تحولا تدريجيا داخل الأمم المتحدة يشجع على إلغاء هذه العقوبة".

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام في التشريع المغربي، أوضح الرميد أن القانون الجنائي يتضمن ما لا يقل عن 31 جريمة يعاقب عليها بالإعدام، كما ينص القانون المتعلق بالقضاء العسكري على هذه العقوبة فيما لا يزيد عن 5 جرائم، إضافة إلى أن الظهير الشريف المتعلق بالزجر عن الجرائم الماسة بصحة الأمة يعاقب بالإعدام عن هذه الجرائم.

وسجّل وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن التقييدات التي قُيد بها تنفيذ عقوبة الإعدام في المغرب "جعلت التشريعات الوطنية متوافقة، على العموم، مع المعايير الدولية المرتبطة بتطبيق عقوبة الإعدام المنصوص عليها في القرار رقم 50/ 1984 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة المشار إليه سابقا".

وتتمثل التقييدات التي يُمنع بها تنفيذ عقوبة الإعدام في كون هذه العقوبة لا يُحكم بها على القاصرين دون سن 18 سنة، والذين لا يُحكم عليهم أيضا بالسجن المؤبد، كما أنه لا يمكن تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد رفض طلب العفو، ولا يمكن تنفيذها كذلك في حق المرأة الحامل إلا بعد سنتين من وضع حملها".

وفيما يشبه تعبيرا غير مباشر عن رفضه لإلغاء عقوبة الإعدام، ختم الرميد بالتذكير بنماذج بشاعة بعض الجرائم التي قضي فيها في حق الجناة بالإعدام، كما استعرض حيثيات نماذج حُكم بشأنها بالإعدام "من أجل التأمل".

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توقف عند حالة شخص قُدم للعدالة سنة 1975 من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة الموصوفة، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - Ahmed الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:06
هاد الشخص فقد مصداقيته وأتمنى صادقا أن تطوى صفحة مثل هؤلاء الوجوه، الذين لن يتذكره أحد بخير.
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30
2 - مع إعدام المجرمين الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:06
ابان حزب (العدالة و التنمية ).. على انه لا تربطه بالاسلام اية صلة في كثير من المواقف و القوانين...
على الدولة ان تجري استفتاءا شعبيا حول الغاء او ابقاء عقوبة الإعدام، سترى الدولة اكثر من 99،99 في المائة مؤيدين لهذه العقوبة، يعني لما لا تطبق؟!!
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25
3 - assof الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:06
يجب إسقاط حكم الاعدام في قضايا خارج نطاق القتل العمد، ولكن من قتل انسان عمدا فيجب أن يعدم،
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34
4 - باصطوف الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:07
هدا اخير واحد ممكن يتكلم في موضوع الإعدام هديك خدمت ناس الكبار وهاد الناس مغديش يرجعوا الإعدام خوفا من غضب الغرب ومنظمات حقوق الإنسان
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15
5 - و لو يحصل اجماع الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:09
قرار الاقرار او الالغاء لعقوبة الاعدام هو بيد جهات خارجية و لو كان هناك اجماع داخلي مائة بالمائة و هذا أمر لا يخفى على أحد الا قصارى الذاكرة ...
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11
6 - تاوناتي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:12
عقوبة الإعدام يجب أن تكون كما في الصين. تطبق وتنفد على الفاسدين وناهبي المال العام والمتاجرين في الدين والمغتصبين والقتلة..
لعل هذا البلد يتنقا شوية. راحنا غير زايدين فالخسران احمادي..
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21
7 - من خارج الوطن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:15
وهل المُغتَصِب احترم حقوق الإنسان الحل الوحيد هو الإعدام أمام الملأ ليكون عبرة للآخرين ولو قامت الحكومة باستفتاء لكانت النتيجة تسعين في المائة تؤيد الإعدام أما النسبة المتبقية يعني عشرة في المائة تبقى فئة المتشرملين و الجمعيات التي تتكلم باسم حقوق الإنسان و الدفاع عن الانحلال الخلقي
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13
8 - مدوخ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:16
النصوص القرآنية صريحة وواضحة في سورة المائدة ثلات ايات بعد البسملة ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ثم الظالمون ثم الفاسقون،
كيف نحكم بغير ما انزل الله ونحن دولة إسلامية ، تناقض صارخ ، اذا كانت الحياة حق فلماذا نسلبها لغيرنا؟ لن يتطهر ولن يتقدم المجتمع الا بتطبيق شرع الل
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17
9 - Kamal9 الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:18
الحق في الحياة للمجرم والضحية ليس له الحق في الحياة . من اراد الغاء العقوبة فليتكلم عن حياته هو ان يقدم تنازل في المحكمة موقع ومصحح الامضاء يتنازل عن اي مجرم يغتصبه او يقطعه او يقتله .
والعيب علينا الا دوبنا معا المجرم وخصرنا ليه الخاطر .
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10
10 - Moh الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:18
تطرق للموضوع من منظور رجل القانون وذكر ما نصت عليه المواثيق الدولية والقانون المغربي في هذا الباب..وهكذا يبدي موقفا متوازنا واشار الى ان هناك نقاش وطني يدور على مستوى المختصين ..اما نحن البسطاء فلا نفهم حتى معنى الاقرار بعقوبة الاعدام مع تعليق تنفيذها وبالتالي لا نفهم وجود عقوبة موازية تسمى المؤبد اذ لا نفهم الفرق بينها وبين الاعدام بلا تنفيذ!!! هل من توضيح من السادة والسيدات المعلقين؟؟!!
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1
11 - brahim الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:19
و أين هو حق المقتول في الحياة التي سلبت منه؟؟ كما أخد القاتل حق الحياة من الضحية فيجب أخدها منه بنفس الطريقة (الإعدام). و هذا هو العدل
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5
12 - HamidNorway الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:19
هذا الشخص يجرؤ على مناقشة عقوبة الإعدام ولكن في قضية الزفزافي يلعب دور الزائف
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2
13 - jeo الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:20
..............، حُكم عليه بالسجن المؤبد، وأثناء تنفيذ العقوبة بالسجن المركزي بالقنيطرة قتل أحد الحراس عمدا، فحُكم عليه بالإعدام من جديد، ثم استفاد من العفو الملكي سنة 2007، ليعمد إلى ارتكاب جناية قتل جديدة مع سبق الإصرار والترصد، فحُكم عليه مرة أخرى بالإعدام. ؟؟؟؟؟؟

عجيب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ماقادش يعبر على الراي ديالو بحرية
لي داق فلوس الوزارة كيتقصو ليه جناح اولد عمي
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7
14 - فاقد الشيء لا يعطيه الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:23
المغرب لا يستطيع إعادة حكم الإعدام بعد أن التزم بالغاءه أمام المنظمات الدولية. واعادته ستكلف الدولة خسائر حقوقية
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-1
15 - فاطمة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:24
بحال هاد ناس مابعيناش باقي نشوفهم يسيرو البلاد بغينا شباب بمستواه الثقافي ومحب للوطن ماشي بحال هادو لي جا باغي غير يعمر اللابناك و مانافع دولة بوالو عطيو فرصه لشباب يخدم البلاد ويخدمها بضمير ووطنية
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1
16 - Abdouuuu الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:24
الذي وهب الحياة هو الله! والذي جعلها حقا ساميا وأمر بحفظها والحفاظ عليها هو الله!!
ولكن من سلبها من غيره عمدا وظلما وعدوانا وبغير حق.. حينئذ لا تكون نفسه أو حياته بأعلى وأغلى من النفس التي أزهقها فأوجب الحق سبحانه قتله قصاصا وحفظا لحياة الآخرين وإكراما للنفس التي أزهقها بغير حق قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)..
فهذه تشريعات وقوانين ربنا عز وجل ليس محط نقاشات ومزايدات .. فعلوها وطبقوها على الجميع على كل من يستحق العقوبة مهما كان وسترون خيرا كثيرا وزوالا للجرائم والعبث في كل المجالات وربنا يعلم ونحن لا نعلم (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير)
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17 - Mjad الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:24
كيف لشخص ان يغتصب و يقتل نفسا بابشع الطرق و ان لا يطبق في حقه الاعدام . الغاية من الاعدام هو الردع . اي عدم تكرار الجريمة من طرف اخرين.
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18 - Aymane الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:25
أن تمسك العصا من الوسط شيء مثير للاشمئزاز في مثل هاته المواقف يجب التحلي بشيء من الجرأة السياسية و الشجاعة الأخلاقية و تسمية الأشياء بمسمياتها...إنه اغتصاب و هتك عرض و قتل عمد يا سيد يا وزير الحقوق المسلوبة... عدنان رحمه الله أخ و إبن جميع المغاربة فرجاءا أظهروا انسانيتكم تجاه العائلة المكلومة بالقصاص إن كنتم فعلا مسلمون.
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19 - مغربي هنا الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:27
الإعدام للمجرمين الدين قتلوا نفسا آخرا عمدا والضحية الدي له حق في الحياة وسلب له أغنى مايملكه هو وجوده في دنيا وفارق عائلته وأصدقائه ومستقبله واماله فكيف نعفو أو نحكم على مجرم ببعض السنين ينام ويأكل ويعمل قليلا هل هدا معقول!
القتل الخطأ عرفناه وفهمناه لكن العمد مع سبق الإصرار وترصد وجميع دلائل ضده فأظن الإعدام أو المؤبد هو أقسى عقوبة يستعملها المجرم بدون عفو فتأنيب الضمير و العداب اليومي الروتيني محبوس هو درس في الحياة أيضا .
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0
20 - Mr POPO الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:28
كل العقوبات في كل القوانين الوضعية و السماوية تكون سالبة لحق ما، فلا يمكنك عقاب أحد دون أن تسلب منه شيئا يخصه. الإعدام سلب للحق في الحياة، و السجن سلب للحق في التنقل، و الغرامات المالية تعد على الحق في التملك.
كل من الحق في الحياة و التنقل و التملك حقوق يكفلها الدستور المغربي و تجمع عليها اتفاقيات حقوق الإنسان، و عندما يسلب مواطن أحد تلك الحقوق من مواطن آخر، نسمي ذلك جريمة، جريمة القتل أو الاختطاف أو السرقة.
إن كنا سنلغي الإعدام بدعوى أنه تعد على الحق في الحياة، ألا يجب أن نلغي السجن و الغرامات المالية أيضا لأنها تعد على الحق في التنقل و التملك؟
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21 - Cnss الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:29
اش من عصى من الوسط واش حكمو عليه فل القضية ديال cnss او لا ‏عفا عن ما سلف. . ‏إذا كان رجلا فل يستقيل من منصبه.....بلا بلا بلا عينا من بحال نادو والله...
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22 - من خارج المملكة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:30
خذوا العبرة من اليمن و الذي هو الإعدام أمام الملأ فالطفل الذي تم اغتصابه هو طفل جميع المغاربة لهذا فلابد من القصاص حتى لاتتكرر مثل هذه الجرائم ولا يمكن الحديث عن حقوق الإنسان أمام هذا الوحش لأنه هو أصلا انتهكها اعدموه بدون شفقة و سيكون التأييد من جميع المغاربة الذين يخافون على أكبادهم
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23 - وجدي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:30
من هتك عرضا وسلب حق نفس بريئة في الحياة عمدا يجب أن يسلب منه الحق في الحياة.
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24 - Abderrazak الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:30
هذا يسمى هروب وتملص من المسؤولية .المنظمات الدولية ترهب العالم والسياسيين المغاربة .وهل الحق في حياة المجرم احسن من حق الضحية . يا سلام .
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25 - كريمة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 10:30
الاعدام لكل إنسان حاول قتل أخيه عمدا بدون اي مبرر أو لمغتصبي الاطفال والقاصرات لكي لا تتكرر هذه الأشياء كلنا مع هده العقوبة في هده الحالات والا سترون الجرائم تتكاثر خصوصا في حق الاطفال للحد من هده المصيبة الكبري
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