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الرئيسية | مجتمع | عمّ عدنان: مزايدات لا تحترم حرمة الموتى وتسعى إلى تصفية الحسابات

عمّ عدنان: مزايدات لا تحترم حرمة الموتى وتسعى إلى تصفية الحسابات

عمّ عدنان: مزايدات لا تحترم حرمة الموتى وتسعى إلى تصفية الحسابات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:30

أعرب عم الطفل المغدور عدنان بوشوف عن أسفه لبروز بعض التدوينات "التي تحمل عددا من الأخطاء والمزايدات"، موردا: "أصبحنا لا ندري أنحزن لمصابنا أم نتأسف لهذه التدوينات التي نشتم فيها رائحة تصفية حسابات".

وزاد عم الطفل عدنان أن هناك من كتب أن قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان "فيها إن"، معربا عن تأسفه لعدم احترام حرمة الميت، وعدم الاكتراث "بالجرح الذي لم يندمل".

وفي تصريح لهسبريس، وجه المتحدث نداء إلى هؤلاء المدونين، قائلا: "من لديه شيء فليتفضل مشكورا ليكشف لنا ماذا يقصد بـ(إن)"، موردا أنه يرى في كل طفل في الشارع "عدناناً" آخر، داعيا إلى استعمال وسائل التواصل بشكل إيجابي، "وليس لإثارة شكوك وتساؤلات نحن في غنى عنها".

وأضاف: "هذه ليست سلوكاتنا كمغاربة، لقد شهدنا تآزرا غير مسبوق، لكن بعض الأصوات النشاز للأسف تصر على التغريد خارج السرب، وهناك مدون بعينه اسمه (محمد حجيب) يتحدث باسم العائلة، ويصر على إثارة تساؤلات كل وقت وحين، ونرجوه أن يتفضل ويشرح لنا ماذا يقصد وماذا يريد أن يقول بالضبط".

وختم عم الطفل عدنان حديثه بتوجيه الشكر إلى كل من آزر العائلة، خصوصا الالتفاتة الملكية التي جاءت على شكل رسالة تضامن وتعزية، وكذا رجال الأمن والسلطة المحلية، مؤكدا أن الأمور أخذت مجراها الطبيعي والقانوني.

وكان قد تم تقديم المشتبه فيه الرئيسي في قضية قتل وهتك عرض الطفل عدنان بوشوف، صباح الإثنين، أمام الوكيل العام للملك بطنجة. كما تم في السياق نفسه تقديم ثلاثة من المشتبه فيهم من أجل تهمة عدم التبليغ.

وكانت عناصر الأمن بطنجة تمكنت، ليلة السبت، من توقيف الجاني، رفقة ثلاثة أشخاص يقيمون معه لعدم التبليغ والتستر على الجريمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - صحراویة مغربیة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:42
انا صحراویة من اقصی الجنوب و اقدم لکم الدعم ال۔عنوي و یحترق قلبي کل یوم علی مصابکم و اعتبر عدنان ابني الذی تعرض للاغتصاب و القتل و لا تهمني ای اعتبارات اخری و اطالب بتطبیق الاعدام علی الجاني و اطالب التافهین بوقف نشر تفاهاتهم و التفاعل بطریقة سلیمة مع الاحداث لربما غدا یکون هناک عدنان آخر من مدینة أخری یغتصب و یقتل بوحشیة !!!!!!
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17
2 - Ammar الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:46
هذا المعتوه الذي يتكلم عنه عم الضحية من طينة فئة كبيرة من البشر التافه الذي لا شغل له ولا مشغلة والذي يظن بأنه بهذه الأفعال سيجلب إليه أنظار القراء. حسبناالله ونعم الوكيل.
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5
3 - حسن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:46
هؤلاء النماذج هم الدين كانوا ينتقدون قانون ما يعرف بتكميم الافواه حتى يدونوا ما يشاؤون
اللي مريض مريض
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8
4 - ميرو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:46
لا اتفق معك يا عم عدنان ٠٠٠الشعب المغربي بأكمله تأثر لهذه الحادثة الفظيعة ٠٠جميع الناس حزنو وبكو ٠٠نهار عرفنا الخبر كان يوم اسود ٠٠مواقع التواصل الاجتماعي كلها ٠٠٠ les statuts ديال الواتساب ٠٠كلها لاحديث لها إلا عن هذه القضية ٠٠حتى جلالة الملك ارسل تعزيتيه وأبدى حزنه وتاسفه على الحادث ٠٠وهذا هو المهم ٠٠يعني اذا غرد واحد أو اثنان خارج السرب فهما مهملان أمام كل هذا تبارك الله ٠٠والانسان راه مازال في الدنيا ٠٠لكن مازال نقول ماخصكش تقول هذا الكلام ٠٠
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-1
5 - الله يهدي ما خلق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:52
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الناس مكلومين فكبدتهم و آخرين يعلقون و يكتبون ما لا يعجب و لا ينفع.. اتركوا العائلة تقضي حدادها في صمت و هدوء، ارحموا و الديه و ذويه، قولوا خيرا أو اصمتوا.. أنا بعيدة على الولد مسكين و بكيت و مازلت أتالم و قلبي يتقطع فما بالك بوالديه؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ! الله يهدي ما خلق
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6 - Yasin الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 23:53
اللهم ارزق اهله الصبر و احفظ ابنائنا من كل سوء و من غدر الذئاب البشرية
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