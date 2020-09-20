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الرئيسية | مجتمع | الخوف وثقافة "حشومة" يوفّران الحصانة لتفشي "الطابوهات" بالمغرب

الخوف وثقافة "حشومة" يوفّران الحصانة لتفشي "الطابوهات" بالمغرب

الخوف وثقافة "حشومة" يوفّران الحصانة لتفشي "الطابوهات" بالمغرب
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:00

يحفل المجتمع المغربي بكثير من مناطق الظل التي لا يتم تسليط الضوء عليها، بمناقشة مواضيعها جهرا، أو ما تسمى "الطابوهات"؛ وتتعلق أساسا بأمور يرى فيها أفراد المجتمع مدعاة لـ"الحشومة" و"العيب"، أو لاستحالة الخوض فيها خوفا من السلطة السياسية والدينية، كما هو الحال بالنسبة لمواضيع السياسة والدين، وبالتالي ينأوْن عن الخوض فيها جهرا، لكنّها تناقش سرّا.

الجنس واحد من أبرز "الطابوهات" في المجتمع المغربي، إذ ظلّ محاطا بسور من السرّية قبل أن تهبّ موجة الانفتاح خلال العقديْن الأخيرين، من خلال القنوات الفضائية، ثم شبكة الأنترنيت، لكنّ موضوع الجنس مازال مطبوعا بطابع السرّية، وإن كانَت رُقعة النقاش حوله شهدت توسّعا مهمّا خلال السنوات الأخيرة.

ويتجلى طابَع الصمت المحيط بالجنس في قضية اغتصاب الأطفال، إذ مازالت كثير من الأسر، خاصة ذات النزعة المحافظة، التي يتعرض أطفالها للاغتصاب، تفضّل الصمت، بل والتنازل عن حقها في متابعة المغتصبين أمام القضاء، بذريعة "عدم تشويه سمعة الأسرة"، ودرءا لـ"الفضيحة"؛ وهو ما تؤكده وقائع كثيرة حال تدخّل الجمعيات الحقوقية دون طيّها.

وإذا كان عدد من الأطفال يذهبون ضحية للاغتصاب وتُهدر حقوقهم، بسبب سيادة ثقافة "حشومة" و"عيب"، فإن الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الطفل عدنان، الذي اغتُصب وقُتل في مدينة طنجة، لها علاقة بـ"الطابوهات" التي مازالت موجودة في المغرب، كما يرى الناشط الحقوقي أحمد عصيد.

ولا يؤدي عدم فتح النقاش حول الطابوهات الموجودة في الثقافة المغربية فقط إلى الجرائم البشعة في حق الأطفال، بل إلى "عاهات" في المجتمع، يضيف عصيد في تصريح لهسبريس، لافتا إلى أن من أبرز الطابوهات المسكوت عنها في ثقافتنا طابو الجنس، "الذي لا نناقشه بطريقة علمية وعقلانية"، وزاد: "ما عندناش تربية جنسية".

جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان جعلت "طابو الجنس" يطفو إلى السطح بقوة، بعد أن لقيت الجريمة المروعة متابعة واسعة من طرف المغاربة، ولم يعُد كثير من الآباء والأمهات يُخفون أن هناك ضرورة إلى تجاوز عقبة "حشومة"، بعدما تأكد لهم أن استمرار إحاطة الجنس بسوار الصمت ليس حلا لحماية أبنائهم، بل إنه مصدر خطر.

ويرى أحمد عصيد أن عدم نقاش طابو الجنس، عن طريق تربية جنسية سليمة، يجعل المواطنين، صغارا وكبارا، يفتقرون إلى الوعي الكافي بهذا المجال، ونتيجةُ ذلك، يُردف المتحدث، هي أن الطفل الذي يغرَّر به ينساق وراء مغتصبه لأنه لا يدري ما سوف يفعل به، بسبب غياب نقاش واضح حول التربية الجنسية داخل الأسرة.

الصمت المطبق عن موضوع الجنس لا يوجد فقط داخل الأسرة المغربية، بل في المدرسة كذلك، إذ لم تُدمج التربية الجنسية في المقررات الدراسية إلى حد الآن، ولا يزيد زادُ التلاميذ من المعرفة المتعلقة بموضوع الجنس عمّا يُلقّن لهم في دروس "التوالد عند الإنسان" في "النشاط العلمي".

يشير عصيد في هذا الإطار إلى أن وزيرا سابقا أنجز موسوعة للتربية الجنسية ووزعها على مكتبات المؤسسات التعليمية، لكنّ هذه التجربة أجهضت، بعدما اعتبر تيار في المجتمع "أن هذا العمل تشجيع على الفاحشة"، مضيفا: "على هؤلاء أن يأتوا الآن لكي يجدوا حلولا للمشاكل التي أفرزها عدم تلقين الأطفال مبادئ التربية الجنسية".

وإذا كان موضوع الجنس أبرز "الطابوهات" الموجودة في الثقافة المغربية، فإن هناك طابوهات أخرى فيها ما هو سياسي وما هو اجتماعي، وما هو ديني، كما يرى عصيد، معتبرا أن محاربة الطابو "تقتضي تفكيكه بالفكر والعلم، وفتح النقاش فيه مع الجميع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - رشيد الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:20
ليس طابوهات وإنما الله سبحانه وتعالى المالك الخالق هو الذي حرم الزنا والعلاقات خارج الزواج
نحن مسلمين نؤمن بالله ورسوله لهذا واجب علينا الامثثال لاوامرهما بدون نقاش
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2
2 - مر من هنا الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:23
سبب تخلف المجتمعات العربية هو كتمانها الاسرار و تجنب نقاش الطابوهات كالجنس.
الغريب في امرنا هو اننا نتفادى نقاش الجنس وسط مجتمعنا لكن ما نفعله في الكواليس خطير جدا..
نتظاهر فقط اننا ذووا تربية جيدة و محافظين لكن نفعل اشياء اخطر في الكواليس..
يجب فتح نقاش كبير و اشراك الكل حتى نتحرر..
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12
3 - Mounir الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:24
ثقافتنا الشعبية تحتاج الى المراجعة والتطوير
هناك العديد من الافكار والعادات اكل عليها وشرب
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8
4 - محمد ريان الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:27
قبل أن نكون مغاربة فنحن بشر ومنا الصالحون ومنا غير ذلك فالإنسان بطبيعته يميل إلى المعصية والشيطان يتربص به ويدفعه إلى ارتكاب الفواحش .إن الرجوع إلى الله بقلب خالص وحده من سيكفل لنا العيش في طمأنينة وسعادة ولن نجد لسنة الله تبديلا ولن نجد لسنة الله تحويلا.
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0
5 - المدرس الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:29
لماذا لم تقل العري المتفشي في المجتمع هو الذي يقوم يصب الزيت على النار. حيث ان العري يقوم بشحن الشباب برغبة جامحة و فورية في الجنس مما يدفعهم إلى إرتكاب مثل هذا الفعل
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-10
6 - لاحول ولاقوة إلا ع الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:40
لاحول ولاقوة إلا بالله تسلط هؤلاء الفئة من الحقوقين وفرض رأيهم على جميع المغاربة يجعلنا نشك في ولأهم وإخلاصهم للمغرب والمغاربة وأنهم عملأ لجهة أخرى
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0
7 - bouchaib الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:40
Ils veulent singer les occidentaux avec beaucoup d'ignorance !!Que signifie indécent ?Que signifie la pudeur? Hchouma existe même dans la culture nippone...hchouma fait partie du savoir vivre , de la bonne éducation, fait partie du respect de l'autre ...certains ignorants cherchent à dépouiller notre culture Arabo-Amazight-musulmane de nos valeurs et les remplacer des valeurs de la culture judéo-chrétienne!!Vous imaginez un enfant pendant une réunion de famille raconter une histoire vulgaire devant ses parents ses grands...ou bien hchouma?Les domestiqués de la culture judéo-chrétienne le Maroc a une seule et unique culture, aimez le ou quittez le
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-8
8 - الحقيقة الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:41
هاؤولاء الناشطون يبحثون عن جعل الزنى واللواط في المناهج التعليمية في بلدنا وهذا هو نقاشهم الذي يخوضون فيه دائما وهذه التربية الجنسية كما يدعون يريدون من خلالها اقحام المجتمع في الإخلال بالحياء في القرن الرابع عشر للهجرة والشريعة الإسلامية بينت الحلال والحرام على مر القرون كما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فلذالك لا تحتاج المجتمعات الإسلامية لتلك التربية المنحرفة بل تحتاج إلى وعظ وإرشاد للتعرف عن الحلال والحرام، واستغرب من هاؤولاء النشطاء والناشطات الذين ليس نقاشهم إلا التشجيع على الجنس في الوقت الذي تناقش فيه دول أخرى مواضيع علمية مهمة كالطب والتكنولوجية.
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5
9 - مسالم الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:44
عصيد ليس ناشط حقوقي كما جاء في الموضوع وإنما هو رجل يسوق لثقافة غيرنا أما بالنسبة لحشومة فهي من ثقافتنا الإسلامية وهي ماتسمى في الدين الحياء فمن لاحياء عنده فلا إيمان عنده ولقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه:((كان أشدَّ حياءً مِن العذراء في خدرها)€
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3
10 - خبير متخصص في الطابوهات الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:47
لمَن يرغب في إفساد المسلمين، وفي تزيين الحرام لهم، وفي إشاعة الفاحشة فيهم، قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
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7
11 - ,شانشون الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:48
مكين غير هشومة عيب .. هكذا نربيو ولادنا وهديك الهضرة الخاوية راه متصلاح لوالو..
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2
12 - Koko الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:49
واش زعما بغيتو تقولو لينا بلي الجرائم الجنسية بسباب أننا تربينا على الحشمة و الدين ؟؟؟

زعما الا بدينا كنعيشو الحرية والجنس بلا حدود غيساليو هاذ المشاكل ؟
ايوا علااااش الدول الغربية مزال فيهم هادشي وبمعدلات أكبر ؟ جاوبوني
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6
13 - 3imad الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:49
العكس. يجب تربية الوحوش اللتي تتحرش بالأطفال و ليس تربية الأطفال. هذه دراستكم العلمانية. كا امثال عصيد. اما نحن مسلمون ولا نسمح بذالك. فلا نجد خيرا مثل القرآن و سنة رسول الله. من التربية و الأخلاق و العفاف. اما انتم دع تلك الدراسة عندكم التي علموكم ايايها فرنسا. نحن في دولة إسلامية. و انتم لم تعدو تحاربونا الاسلام بالسلاح بل بالعقل و الوسائل الإعلامية.
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1
14 - عن غير مسمى الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:50
فل تخصصو مقالا خاص بالتربية الجنسية المتكررة في اغلبية المقالات لننظر هل هي صالحة اوم فاسدة.
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3
15 - %%%% الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:51
on est ni musulmans ni européen ni américain ni arabe on est tous ça et vers la fin on est plus . avec internet et l'ouverture sur le monde entier sans qlq un qui vous suit aux pas et qui vous guide vous voulez toucher a toute vous ne vous rendez compte qu après avoir fait bcp de dégâts autours de soit notre religion et notre culture islamique a était relégué au dernier degré il faut revenir sur nos pas et prendre aux enfants le bien et le mal selon notre culture et sela me parais impossible car les dégâts sont énormes
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-1
16 - لیس لدی اطفال الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:51
اوتظنون ان انتشار هته الافعال الوحشیه هو سبب غیاب التقافه الجنسیه مخطوووون!! دعونی اقل لکم الاسباب:
-انتشار المواقع الاباحیه والمسلسلات الذنییه علی الشاشه المغربیه
-انحطاااط التعلیم فی المغرب فوالله لو انشغل الانسان بالعلم لما فکر فی افعال شیطانیه ووجود مقررات تعلیمیه فاااشله ملیییه بالاخطااا
-غیااب الامن والعقوباات القاسیه فی حق المغتصبین عندنا فی المغرب فقط 3 سنواات?!
الفهم الخاطی للدین والبعد عن الله
-غیاب لانشطه والنوادی التقافیه والمکاااتب التی قد یقضی فیها الاطفال وقت الفراغ بامان بدل ان یذهبوا لتصفح المواقع الباحیه فی الانترنیت او التجول فی الشوارع لمالایذهب الی ناادی للریاضه للموسیقی للرسم للکتاابه...
وفی الختام سر الدوله القویه هو التعلیییییم وبالخصووص المواد العلمیه التی تمهد للاکتشافات
فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیله البدر علی سایر الکواکب
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0
17 - حائر الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:54
بالله عليكم كيف تتم هذه التربية الجنسية شخصيا لا اعرف كيف بعد وفاة المرحوم عدنان بدأ ابني البالغ من العمر 10 سنوات يسالني عن سبب اختطاف الطفل هل لسرقة أعضاءه فلم اجد بدا من ان اشرح له بشكل مبسط ان بعض البالغين يفعلون اشياء قبيحة مع الاطفال و الله طفلي المسكين لم يفهم شيىا و كثرت أسئلته وحيرته و حيرتي ايضا افيدونا كيف نشرح هذه الاشياء لاطفالنا دون ان نجرح براءتهم . ماتوصلت اليه هو انني حذرته من الغرباء و من الابتعاد عن اي بالغ يريد لمسه و ان جسده مقدس و أعضاءه الحميمة لا يجوز ان يراها الا والداه او طبيبه .لكني تركت رأسه يعج بالسئلة و الخوف .الله اعاونا او صافي
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1
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