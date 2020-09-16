24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  4. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  5. الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "موجة كورونا الثانية" تطرح تحديات جديدة أمام السلطات الصحية

"موجة كورونا الثانية" تطرح تحديات جديدة أمام السلطات الصحية

"موجة كورونا الثانية" تطرح تحديات جديدة أمام السلطات الصحية
هسبريس - مصطفى شاكري
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:00

موجة ثانية من فيروس "كورونا" المستجد تلوح في الأفق بدول العالم مع حلول الشتاء، بعدما نَجت الفواعل الدولية من الموجة الأولى، رغم الخسائر البشرية الوخيمة التي خلّفتها، بالموازاة مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية المكلفة.

ويُجمع جلّ خبراء الصحة على الصعيد الدولي على أن الموجة الثانية ستكون أكثر فتْكا من الأولى، استحضاراً لسيناريو الأنفلونزا الإسبانية التي أودت بحياة قرابة 50 مليون شخص، بالنظر إلى الطفرات الوراثية التي يعرفها الفيروس.

واتّسم التدبير الحكومي للطارئ الصحي منذ بدايته بارتباك واضح، مرده إلى غياب سياسة طويلة الأمد في ما يتعلق باحتواء فيروس "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الإنهاك الذي طال "الجيش الأبيض" المحدود في الأصل.

لذلك شرعت مجموعة من البلدان الأوروبية في أجرأة مخططاتها الصحية الجديدة لمواجهة الموجة الثانية من "كورونا"، فيما تُطرح تساؤلات كثيرة بشأن درجة استعداد المملكة لإبطائها، في ظل عدم تجاوب المواطنين مع الإجراءات الحكومية المتخذة.

وتعليقا على ذلك، يرى جمال الدين بوزيدي، الاختصاصي في الأمراض التنفسية والصدرية، أن "وقف الموجة الثانية من كورونا ليس بيد الحكومة من الناحية العلمية، بل يرجع الأمر إلى المواطن في ظل غياب لقاح فعال".

وأوضح بوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "عدم احترام التدابير الاحترازية يساهم في تفشي الوباء بشكل مضاعف"، مبرزاً أن "المغرب يعيش موجة أولى من الفيروس في إطار تموجات فقط، بينما الموجة الثانية هي الخطيرة".

وأكد الطبيب المغربي أن "التجربة التاريخية تثبت ذلك؛ وهو ما شهده العالم إبان انتشار الجائحة الإسبانية"، ثم زاد: "هناك أخطاء تدبيرية على مستوى وزارة الصحة، لكن الدولة اتخذت إجراءات مختلفة لمحاصرة الفيروس".

وأورد محدثنا المثال بـ"إعلان الحجر الصحي وإغلاق المدن، إلى جانب فرض غرامة مالية على عدم ارتداء الكمامة الواقية وغيرها، لكن شريحة كبيرة من المواطنين ترتدي الكمامة بشكل خاطئ".

ولفت الطبيب المختص في الأمراض التنفسية إلى أن "الصين الشعبية لن تشهد موجة ثانية من الفيروس، بسبب التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، والأمر نفسه ينطبق على بلدان اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وإيطاليا وغيرها"، وتابع شارحاً: "استمرار سلوك اللامبالاة سيجعل الموجة الثانية كارثية بالفعل، لاسيما في ظل إنهاك الأطر الصحية المحدودة"، خالصاً إلى أن "الأخبار الزائفة عبر الشبكات الاجتماعية تشوش على المجهودات المبذولة لأنها لا تراعي الدقة العلمية المطلوبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الموجة الرابعة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:11
قالوا موجة أولى و صدقتم و خسرتم الكثير و انتظرتم اللقاح و يقولون موجة ثانية و لا زلتم تصدقون و ستخسرون الكثير و سوف تشترون اللقاح بأي ثمن و لن ينفعكم لأنكم دمرتم اقتصادكم بأيديكم و خربتم دياركم بأنفسكم، كذلك يفعل الله بالظالمين أنفسهم، و لا يزال الله يسلط علينا الأوبئة و الأمراض و الجوع و الفقر حتى نرجع إليه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
2 - رشيد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:13
السلام عليكم
الحل الامثل هو اغلاق تام لمدة شهر. يعني اغلاق الحدود اغلاق الموانئ المطارات. اغلاق الشركات و الاداراة اغلاق تام حتى نتمكن من السيطرة على الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-26
3 - خلاصة القول الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:14
عدم الاهتمام بالمنظومة الصحية و الاجتماعية و التعليمية لعقود هي السبب في كل الاخفاقات التي نعاني منها اليوم و غدا...الاخطاء الفردية او الجماعية لها ثمن يدفع آجلا أم عاجلا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
4 - Saad الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:23
حقيقة لا غبار عليها عن انعدام الوعي عند شريحة كبيرة من المغاربة. ولكن السلطات المحلية لا تقوم بواجبها كم ينبغي. عليها أن تجند المجتمع المدني حتى يقوم بالتوعية في الأحياء المهمشة والفقيرة وفي المعامل وفي جميع الأماكن التي يكثر فيها الإكتظاظ. المواطن المغربي لن يرضخ للواقع إلا إذا أقتنع. ونحن نعرف أنه ليومنا هذا فئة كبيرة لا تصدق بوجود الوباء. الحملات التحسيسية يجب أن تصل إلى جميع الناس والذي تقوم به الدولة عبر الإعلام غير كاف. أين هي الأحزاب من كل هذا؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عدنان طوغو الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:24
شرحونا بعدا هاد الموجة الثانية كيفاش دايرة
واش الفيروس تطور جينيا ولا غير هو والناس لي تصابو واش غادي يعودو يتصابو؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
6 - بشير الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:25
الغريب ان فئة عريضة من المواطنين مستهترون بالمرض و بعضهم يعتبرونه مرضا خفيفا ولا حاجة إلى أي احتياطات منه لانه لا يمكنه ان يصيبهم هو مرض يصيب الآخرين فقط. اما البعض الاخر فيشكك في وجود هذا المرض اصلا. ماذا سنخسر اذا قمنا باحتياطات بسيطة تقينا من هذه المرض ومن أمراض أخرى أليست الوقاية خير من العلاج.؟ أليست النظافة من الايمان؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - حسن اغادير الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:26
نسأل الله ان يرفع عنا هذا الوباء عاجلا فنحن ضعاف. اما الباقي فمجرد تكهنات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
8 - عبد الله الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:28
والله صدق الدكتور محمد الفايد عندما قال ستسمعون في الأسابيع المقبلة أخبارا تروع الناس وتخيفهم..أوهاد الطبيب د الامراض التنفسية عطا إشارة الإنطلاقة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - Ahmed الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:29
المواطن فقد الثقة في التدابير المتخذة وملّ منها، حتى الالتزام لا يعني تخفيف الحجر، مدن كبرى من حيث العدد السكاني كفاس قلت فيها الاصابات ولازال التنقل من واليها ممنوعا..يعني الالتزام لا تجازيه السلطات بالتخفيف، فلما الالتزام؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
10 - ام ياسين الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:31
اصبحنا نتخبط في حيرة شديدة وقل صبرنا كل يوم ننتظر اخبارا تطمءننا ولو قليلا ولكن يبدو ان الوضع سيء اذا كنا لا زلنا في الموجة الاولى فكيف ستكون الموجة الثانية والله الم بنا الياس وضاقت انفسنا وارهقنا هذا الوضع اللهم ارفع عنا هذا الوباء ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:33
موجة الثانية موجة الرابعة، الحقيقة ان المغرب نظاهه الصحي احسن من دول تدعي انها متقدمة انها الحقيقة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
12 - الطنز البنفسجي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:35
المغرب ينهج طريقتين بطريقة غير مباشرة.. اجراءات الحجر الجزئي ومناعة القطيع بالتساهل الغير مبرر.
وأظن ان هذه الطريقة فعالة إلى حد ما.
اتمنى فقط ان تنزل اعداد الاصابات اليومية إلى ما دون الألف وعدد حالات الشفاء اليومية أن تتجاوز الألفين لخفض عدد الحالات النشطة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
13 - Docteur الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 16:36
Le confinement 3semaines seule solution que vous le vouliez ou pas
Pas d hôpitaux pas de médecins pas assez de lits de réanimation
Et bien sûr AIDEZ LES PAUVRES
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.