24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4107:0813:2716:5319:3720:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين (5.00)

  2. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  3. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  4. قانون جديد يوقف "تضارب مصالح" المسؤولين الحكوميين المغاربة (5.00)

  5. الرميد يُمسك "العصا من الوسط" في النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | النواب يرفضون المنهجية الحكومية في التعامل مع "قانون الإضراب"

النواب يرفضون المنهجية الحكومية في التعامل مع "قانون الإضراب"

النواب يرفضون المنهجية الحكومية في التعامل مع "قانون الإضراب"
هسبريس - محمد بلقاسم
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:00

أعلنت فرق برلمانية منتمية إلى الأغلبية والمعارضة رفضها المنهجية الحكومية في التعاطي مع مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المرتبط بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب؛ وذلك بعد تأجيل مناقشته اليوم الأربعاء في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.

جاء ذلك ضمن دراسة مواضيع تتعلق بتداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية ومدى التزام المشغلين بالتدابير الاحترازية، وكذا الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة لمراقبة التزام المشغلين بالتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوسيع التغطية الصحية والاجتماعية تنزيلا للخطاب الملكي، وكذا وضعية مصحات الضمان الاجتماعي ودورها في ظل جائحة كورونا.

ابتسام مراس، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، قالت في نقطة نظام إنه "لا يجب استعمال المؤسسة التشريعية أو إقحامها كوسيلة ضغط في حوار الحكومة مع النقابات حول قانون الإضراب"، مشددة على أن إحالة المشروع يجب أن تكون بتوافق مع المركزيات، مع الإسراع في إخراجه.

من جهته اعتبر البرلماني رشيد حموني، عن مجموعة التقدم والاشتراكية، وهو مقرر اللجنة، أن أول نقطة في لقاء اللجنة هي كشف الحكومة أسباب تأجيل مناقشة مشروع قانون الحق في الإضراب، مشددا على أن "الوزير مطالب بتوضيح أسباب الجدل الذي أثاره مشروع القانون للرأي العام، لأن رئيسة اللجنة أرسلت 11 مراسلة للحكومة حول المشروع نفسه".

واعتبر حموني أن رد الحكومة كان دائما سلبيا حول مناقشة مشروع القانون التنظيمي، أو أن الجواب كان يعتبر القانون جزءا من الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن "اللجنة قررت احترام المسار الطبيعي لمشروع القانون التنظيمي لكن الحكومة لم تبد استعدادا للمناقشة".

وأبدى الحموني تفاجؤه من التأجيل الجديد من طرف الحكومة رغم مرور أزيد من أربع سنوات على إحالة مشروع القانون على البرلمان، مطالبا بضرورة الكشف عن الأسباب التي جعلت الحكومة لا تصل إلى توافق مع المركزيات النقابية، لأن البرلمان يمكنه أن يدخل في حوار توافقي للوصول إلى حل.

البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة فاطمة الطاوسي سجلت من جانبها أنه فريقها "نبه إلى الارتباك الذي يسم عمل الحكومة التشريعي"، مبرزة أن هذا الأمر رغم أنه يقلق الحكومة لكنه الصيغة الأساسية.

واستغربت البرلمانية المعارضة طريقة تدبير الحكومة للمسطرة التشريعية للقانون المتعلق بالحق في الإضراب، مبرزة أن "لجنة القطاعات الاجتماعية كانت تصر على مناقشة مشروع القانون التنظيمي، لكن الحكومة تصر على إهدار الزمن التشريعي للبرلمان".

وكانت رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب كشفت تأجيل تقديم الحكومة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي تطالب المركزيات النقابية بسحبه من البرلمان وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

وكان البرلمان برمج عرض مشروع القانون خلال الأسبوع الجاري، وسط غضب نقابي من الحكومة بسبب غياب التشاور، ليتم تأجيل عرض المشروع بطلب من وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، وذلك بهدف فتح المشاورات مجددا مع المركزيات النقابية.

وأكد أكثر من نقابي تحدث لهسبريس أن مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر كان يجب أن يمر عبر الحوار الاجتماعي، مشددين على أن الحكومة مطالبة اليوم بسحبه وتدشين النقاش حوله من جديد على طاولة الحوار الاجتماعي.

ويرتقب أن يعقد وزير الشغل حسب ما علمت به هسبريس خلال الأيام المقبلة لقاء مع المركزيات النقابية، بنقطة واحدة في جدول أعماله تهم مشروع القانون التنظيمي؛ في حين "تتمسك الحكومة بضرورة المصادقة على المشروع مع الانفتاح على مقترحات النقابات، التي تلقت بعضها مكتوبة أو سجلتها في اللقاءات السابقة"، حسب مصدر حكومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Amine Norway الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:13
هل صحيح ان من حق النواب اتخاذ موقف؟ أو تم بالفعل اتخاذ القرارات عن طريق جهاز التحكم عن بعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - FENANE الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:14
يا ايتها الحكومة انتي تريدين خلق البلبلة والاضربات ،ان المواطن المغربي في ظل هذه الظروف الصعبة والاستثناءية يفضل السجن حيث القوت مضمون ولا العار والخزي عندنا تراه متوقفا عن عمله الشخصي او كأجير ،انكم تريدون تصعيد الموقف واستعمال العنف والزج في السجون الطبقة العاملة لا تخاف الا الله والنظال حتى الاستجابة لمطالبنا انتم لا تؤمنون بالسلم الاجتماعي وهناك ملفات عالقة وضخمة ويجب الاستعجال في حلها لا تستدعي الحوار الإجتماعي لا نه اقترب اوانها للتقادم وسوف تنزل من جديد وبصيغ مختلفة سوف يكون لها انعكاسات على اقتصادنا الوطني والأمن الاجتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
3 - الاسبقية للراجلين الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:18
بان ليكم ها الاضراب ومتحمسين,مابانش ليكم الصحافيين والمناضلين لي مسجونين ظلما فقط لانهم فضحو نهب البلاد والرشوة بين العباد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
4 - Mouna الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:23
الأحزاب السياسية على مختلف أشكالها في المغرب التي تتمخض منها ما يسمى بالحكومة المنتخبة هي بالنسبة للشعب هي مجرد رسالة يرسلها المغرب للمجتمع الدولي لكي يتظاهر بالديمقراطية ودولة الحق والقانون،لكن كلنا نعلم أنها مسرحية يستفيد منها المسؤولين الكبار.في المغرب كل من يريد أن يسرق يبحث عن السلطة بواسطة الأحزاب وهو يعلم أنه عندما يصل يكون تليكموند في أيادي المفسدين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - أم ماذا ؟ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:36
* الأحزاب ممثلة في الحكومة و البرلمان .
* كل حزب يعارض نفسه و يرفضها .
* هل هذا إنفصام ؟ نفاق ؟ أم ماذا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
6 - مغترب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:42
الإضراب و التظاهر حق مشروع دوليا و من حق أي مواطن التعبير عن غضبه من أي مرسوم أو مشروع قانون يتعلق بحياته الإجتماعية و الإقتصادية و السياسيون هم خدام الشعب و ليس الدولة (المخزن)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Bn zkriy bontaina الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 14:50
حزب لبجدا ضحك على بعض لمغاربه كان متقمص معارضه مزيفه هدفه لوصول لمنابع لقرار وتحقق له ذالك بعد عزوف حوالي 34مليون مواطن عن ذهاب لصناذيق لقتراع بسبب تحريض الذي نهجه كتائب الكترونيه تابعه لبنكران اوخليته التي اصبحت لمرشد ولوصي يحرك شعب كيف مايحلو له مثل تحريض عل مقاطعه 3شركات ليس في حب لمستهلك بل تطاحن سياسي من أجل صيطره عل لعقول مدى لحيات رغم ان حزب لعداله لاتنميه مرغ كرامت لمواطن في ثراب بعد هضم جميع حقوق مكتسبات مثل حذف لمقاصه زيادات همجيه في ثمن لغزوال غلا كهرما واشطر 5خوصصه تعليم لمستشفيات اغراق لوطن بمدونات واملات وقرارات وديون ريباويه لينال رضئ فرنسا أمريكا وصهيونيه بأنواعه شعب يعاني لفقرطلاق لنتحار الاجرام لفساد منتشر في لبلاد مند 11سنه ليضمن حزب لجدي ولاخوان وظائف تعينات متيازات اجور افخم سيارت مجانيا محروقات وتلاعب مشاريع صفقات ارشا صحفين معارضه نقبين شواهد مزوره من اجل تحكم في أمور لبلاد بنكران كان سبب في حراك ريف بعد تلاعب في مشاريع الذي دشنه ملك لمغرب نصره الله يعني كارثه بكل مقايص ان لم يصوط لمغاربه لان حزب لبجدي له جيوش من الاخوان وتكفيرين وغيرهم من يدعم في نتخابات حذاري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.