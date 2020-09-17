24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  2. الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. سرقة مؤسسة صحية توقف شخصا بمدينة طنجة (5.00)

  5. "حمد الله" يحصد ثمار التألق أمام "سابهان الإيراني" (4.50)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تسلل "كورونا" إلى المؤسسات التعليمية يسائل خُطط وزارة التربية

تسلل "كورونا" إلى المؤسسات التعليمية يسائل خُطط وزارة التربية

تسلل "كورونا" إلى المؤسسات التعليمية يسائل خُطط وزارة التربية
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:00

ما عدا إغلاق المدارسِ والعودة إلى خيار التّعليم عن بُعد، لم تقدّم وزارة التّربية الوطنية أيَّ "خطّةٍ" بديلةٍ لمواجهة "تسلّل" فيروس كورونا وسط الأطر التّعليمية؛ وهو ما يجعل الدّخول المدرسي الحالي محطّ تساؤلات حولَ التّعاطي الحكومي معهُ، وطريقة تدبير الأزمة الصّحية التي باتت تهدّد الصحة العامة للتّلاميذ المغاربة.

في مدينة القنيطرة التي ما زالت تسجّل مستوى قياسيا من الإصابات بالفيروس، اضطرّت مؤسّسات تعليمية إلى إغلاق أبوابها في وجه التّلاميذ بعد التّأكد من إصابة أطر تعليمية بالفيروس "المستجدّ"؛ وهو ما دفع الإدارة إلى إخطار أولياء التّلاميذ بضرورة اعتماد التّعليم عن بُعد، كخيار وحيد المتبقّي في يد الوزارة لإنقاذ الموسم الدّراسي.

ويتعلّق الأمر بثانوية محمد الخامس بمدينة القنيطرة، حيث تمّ التأكد من حالتين من هيئة التّدريس، كما تمّ إغلاق مؤسسة تعليمية خاصة بحي ميموزا بعد تسجيل إصابة مؤكدة في صفوف هيئة التدريس بها.

وفي مديريات سيدي إفني وتيزنيت وكرسيف وبويزكارن وكليميم، سجلت إصابات جديدة في صفوف الأساتذة، خلفت ذعرا كبيرا ومطالب بضرورة تدخل الوزارة.

ويبدو أنّ الرّهان على إنجاح الدّخول المدرسي الحالي جعل الوزارة تتجاهل إصابات الأطر التّعليمية، التي تطالبُ الوزير أمزازي بتكثيفِ اختبارات الكشف عن الفيروس؛ لأنّ الأمر يتعلّق بالصّحة العامة للتّلاميذ والأطر التّدريسية.

وحسب مصادر نقابية، لم تُجر جميع المؤسسات التعليمية فحوصات للهيئة التربوية، مقرة بكون الأمر اقتصر فقط على الجهات البعيدة عن المركز؛ فيما لا يزال أساتذة بعض المدارس التي شهدت إصابات بالفيروس ينتظرون إجراء الاختبارات دون جدوى.

واشتكى العديد من الأساتذة، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس، من تأخر المؤسسات في "اختبارات كورونا"، على الرغم من اكتشاف حالات أو بروز أعراض الإصابة مع بداية الموسم الدراسي.

ويؤكّد الأساتذة أنّهم "لا يستطيعون إجراء الاختبارات الخاصّة بالفيروس بسبب ثمنها الباهظ، وكذا لأنّ الوزارة هي المسؤولة عن الصّحة العامة داخل الأقسام ومرافق المدارس".

وكان سعيد أمزازي، وزير التّربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طمأن الأسر المغربيّة بخصوصِ ظروف الدّخول المدرسي، مؤكّداً أنّه سيعملُ "على ضمان استفادة التّلاميذ من حقّهم في التّمدرس والحفاظ على صحّتهم"، واصفًا هذا الرّهان بـ"أولى أولويات الوزارة".

وتؤكّد الأطر التّعليمية أنّ "هذه الحصيلة تبقى مؤقتة، إذ ما زالت نتيجة الكشف على مجموعة أخرى لم تظهر بُعد"، مشيرة إلى أنّ "هؤلاء الأساتذة المصابين بالفيروس قدموا من بعض المدن كالدار البيضاء وفاس وبرشيد، وقاموا بنقل الفيروس إلى بعض مدن المملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - محمد الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:08
علاش ما دارتش الوزارة تحاليل دورية و بطريقة مكثفة للأساتذة و الإداريين ؟ خاصة في المناطق لي نسبة الإصابة بالفيروس كبيرة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - وجدي الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:15
إغلاق مؤسسة تعليمية بسبب ثبوث حالة واحدة أمر غير مقبول.كما الإدعاء بأن ثمن التحاليل باهض مردود عليه.لا يتعدى مبلغ 300 درهم قابلة للإرجاع عن طريق التغطية الصحية.الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - متفائل والله أعلم الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:20
أنا عندي الحل لي غادي يهنيكوم من المشكل دكورونا في المدارس والجامعات , لماذا لا يتم إعتماد تطبيق وقايتنا لجميع التلاميذ الذين يتوفرون على الهاتف النقال , وهم كذلك , بحيث سيصبح بالإمكان التعرف على من هم حاملو الفيروس داخل القسم أو حتى في ساحة المؤسسة , حيث ستصبح تجربة أولية لنظام تطبيق وقايتنا ومعرفة مدى جدواها , في المستقبل بدلا من تشتيت المشاركين في البرنامج وهم لن يلتقون لا في الشارع ولا في المدن إلا لو شائت أقدار الإله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - ناصر الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:21
بالأمس سجلت حوالي 10000 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالجمهورية الفرنسية ومع ذلك الدراسة الحضورية معتمدة.نفس الشيء ينطبق على مملكة إسبانيا.ادخلوا إلى موقع shhty. com وسترون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - سعيد الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:23
الوزارة وحدها ليست قادرة على مجابهة هذا المستجد. ان كان هناك لوم فلابد من ان يشمل الجميع المؤسسات ، المواطن لان اولوياتنا لم تكن في المستوى قبل الجائحة. كيف يطالب من تهرب من مسؤولياته كأداء الضرائب و الانخراط في العمل السياسي الان من هم في المسؤولية من القيام بكل شيئ. ثقافة "ما شي شغلي " هذه نتائجها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - cafa الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:26
اغلب الثانويات لا تقوم لا بالتعقيم ولا باي بروتوكول صحي .ففي ثانوية في برشيد يدرس فيها اكثر من 2000 تلميد توجد قنينة واحدة للتعقيم موضوعة فوق طاولة في الساحة . والاقسام ما زالت متسخة رغم ان مدينة برشيد تسجل حالات مرتفعة . ما يقول المسؤولون في واد والواقع في واد .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - عبدالهادي آسفي الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:28
وجهة نظر: الحل بسيط لتفادي الإصابة بهذا الفيروس وهو النظافة و فتح النوافد لدخول الهواء إلى الحجرات،الاقسام،المحلات،... لن يصيبكم فيروس كورونا بإذن الله،كورونا ينتقل في الأماكن المغلقة وكالمعامل المغلقة،... وخير دليل هو ان الأسواق بالبداية أو بالمدينة مملوءة ولا حالة بكوفيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - مواطن من القمر الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:28
واش هادا عام عادي باش يكون فيه دخول مدرسي في شتنبر الله ينجينا من الكارته اللي غاديين بينا ليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - شهبندر التجار الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:32
المدرسة كالمستشفى ومخفر الشرطة مصالح حيوية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطل وتغلق.كفى من خلق البلبلة والبوليميك العقيم.من ثبث إصابته يتجنب عدوى الآخرين وكفى.هذا الفيروس أصبح من معيشنا اليومي.الإكثار من الكلام والخطب الرنانة أصبح أمرا مكشوفا ومتجاوزا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - سعيد الخميس 17 شتنبر 2020 - 12:33
كأن أسوار المؤسسة هي من تنقل العدوى.. فتجد الإجراءات الاحترافية داخل المؤسسة ولكن ما ان يخرج التلاميذ منها تجدهم بالعشرات يجتمعون ويحنقزوون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.