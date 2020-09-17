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هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟‎

هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟‎
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:03

يُعاني المغرب من تفاقم في أعداد الإصابات بفيروس "كورونا"، إذ لا تزالُ المملكة تسجّل حالات مؤكّدة بشكل يومي تصلُ إلى الآلاف؛ وهو ما يدفع إلى تبنّي مقاربات جديدة في التّعاطي مع الجائحة، لا سيما أنّ المغرب مقبل على مرحلة "أصعب" خلال الأسابيع المقبلة، وهي فترة ستعرفُ صعود درجات انتشار الفيروس، إذا لم تتخذ إجراءات وقائية "مشدّدة".

وارتفعَ، خلال الفترة الأخيرة، عدّادُ الإصابات بفيروس "كوفيد 19" في المغرب؛ ما دفعَ وزارة الصّحة إلى دقّ ناقوس الخطر، مشدّدة على أنّ التّوجه الحالي يقتضي فرضَ إجراءات احترازية قد تكون مشدّدة، وتستدعي "إعلان حالة طوارئ صحيّة قصوى".

ويبدو أنّ المغرب يعيشُ مرحلة "الخطر" في ظلّ مواصلة تسجيل إصابات مؤكّدة بفيروس كورونا تتجاوز في بعض الأحيان معدّل الألفين في اليوم الواحد، وهو رقم قياسي لا تشهده إلا دول قليلة في العالم.

وفي ظلّ هذه الوضعية "الصّعبة"، توقّع المعهد الأمريكي للقياسات وتقييم السياسات الصحية (IHME) التابع لجامعة واشنطن تفاقماً مقلقاً للأزمة الصحية في المغرب حتى عام 2021، مرجحاً إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل في المملكة.

ولم يستبعد المعهد الأمريكي أن ينفجر معدّل الوفيات على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، متوقعاً أن يسجل المغرب أرقاماً كبيرة في عدد الوفيات اليومية، يمكن أن تصل إلى الألف، نهاية شهر دجنبر، لتبدأ في الانخفاض مع بداية يناير. كما يتوقع زيادة مذهلة في عدد الإصابات قد ترتفع إلى 300 ألف حالة.

ويتخوّف المغرب من العودة إلى إجراءات الإغلاق التّام التي كانت قد أعقبت ظهور الفيروس التّاجي في المملكة، بسبب تداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني؛ غير أنّ سرعة انتشار الوباء وسطَ المغاربة وضعف المنظومة الصّحية في البلاد قد يدفعان إلى تطبيق أحد أصعب الخيارات التي تملكها الدّولة لمواجهة الفيروس.

وفي ظلّ تسجيل معدّل إصابات مرتفع وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء إجباري للقناع واحترام التباعد الجسدي والحرص على نظافة اليدين، يبدو أنّه لا خيار أمام الدّولة سوى إعادة فرض الحجر الكلّي، مع منع خروج المواطنين إلا للضّرورة القصوى.

وتؤكّد مصادر رسمية أن "عدد الحالات الإيجابية ارتفع منذ متوسط شهر يوليوز، أي منذ بداية رفع الحجر الصحي بالمغرب"، مضيفة أنه بعد استقرار سريع لمعدل الإصابة الأسبوعي خلال نهاية شهر غشت عاد المعدل إلى الارتفاع بشكل كبير وسريع.

وعلى الرغم من أن وزارة الدّاخلية فرضت إجراءات احترازية متشدّدة من أجل منع انتشار الفيروس، فإنّ الوباء ما زالَ يتربّصُ بمدن المملكة، مسجّلاً في الآونة الأخيرة عدد إصابات قياسيا في صفوف المغاربة؛ وهو ما يؤرق بال السّلطات التي يبدو أنّها ستكون أمام خيارات متعدّدة لمواجهة الوضع الحالي، من بينها فرض الإغلاق التّام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ={{أَبُو إِسْحَاق اَلوَسَطي}}= الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:11
هل في ذلك شك، والاسوأ قادم في غياب تام لإستراتيجية واضحة وصريحة من الدولة
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15
2 - مصطفى كارطيكا الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:14
كثر من 90 الف مصاب ومزال تينتشر بحال الطوفان ارفع عنا وباء كورونا يارب فإن لا نملك لا مستشفيات ولا أدوية ولا فلوس باش نتعلجو في الخارج بحال الوزراء الله يشوف من حالنا
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25
3 - مغربييييييييييييييييي الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:14
بفعل المغرب دخل مرحلة الخطر بسبب قرارات الحكومة الفاشلة و...
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16
4 - sikal الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:21
تأخير موعد الدراسة إلى شهر مارس من حيث توقف الطلاب
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9
5 - فيروس غريب الأطوار الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:26
الغريب في هذا الفيروس انه تأقلم مع النظافة. فصار اكثر حامليه ممن هم في محيطي أناس حياتهم تشبه الاوروبين دائمو النظافة والهندام النقي.. أما الأشخاص الغير ملتزمين لا بالبروتوكول الصحي ولا النظافة الجسدية لا إصابات بينهم. ولعل معظم القراء سيلحظون ذلك
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9
6 - رحمان علي الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:27
الوضعية سببها من رخص لاقامة اسواق العيد واقامة العيد يقال ان القرار جاء لمجاملة زعيم حزب اداري ومساعدته في تلوين وتزيين صورته قبل الانتخابات لكن جاءت النتاءج عكسية واصبح منبوذ !!
حسبنا الله ونعم الوكيل
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27
7 - Hamza الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:28
Le confinement n’est pas une solution et il n’a y’était jamais, c’est une destruction qui va empirer les choses plus que COVID.
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7
8 - مصطفى الغضبان الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:29
الفيروس التاجي الحقيقي الذي يخشاه كل مواطن مغربي هو ضرب القدرة الشرائية جراء الارتفاع الصاروخي لأثمنة الخضر و الفواكه و تكاليف التمدرس و التأمين دون حسيب و لا رقيب. ...ناهيك عن الأزمة التي عصفت بالقوت اليومي لفئة عريضة من المواطنين نتيجة فرض الحجر الصحي و ما تلاه من اجراءات ارتجالية لم تراعي حال و أحوال ملايين البسطاء. ....خيرنا مشا لغيرنا...و الظولة ما بقا ليها ما تعطي لأبناءها.
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8
9 - الخريف قادم الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:30
هل تعلم بأن حولي مليون شخص يموت سنويا بسبب أنفيونزا الموسمية رغم وجود لقاح. إدن فالاكيد أن عدد الإصابات والوفيات بكرونا سترتفع في جميع أنحاء العالم تزامن ذلك مع انفليونزا الموسمية خصوصا مع تشابه الممرضين في الأعراض.واندالك من الصعب تحديد سبب الوفيات.
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6
10 - كاتب الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:31
المغرب دق ناقوس الخطر من قبل كورونا في قلت المستوصفات و قلت الوعي العام من البيت والمدارس ونهب أصحاب المناصب على الطبقة الهشة وووو.....
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6
11 - Hanin الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:33
في ايطاليا وفرنسا توفي ما يقارب او اكثر من 30000 قتيل ! ما دا وقع ؟ ايطاليا وفرنسا ما زالتا على الخريطة - علينا أن نتقبل الأمر بدون فزع ، يجب ان نعمل على تجنب الكارثة لكن ان وقعت فالمغرب ليس هو الاول او الاخير ....الله يجعل السلامة وياربي ترفع علينا البلاء
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5
12 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:33
السلام. عليكم. يجب. اعادة. الحجر. الصحي. مع. منع. خروج. المواطنين. الا. الضرورة. القصوى. لان. الاتي. اسوء. مع. اقتراب. فصل. البرد. والشثاء.
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-5
13 - skimo الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:34
وجب التسليم بهذه الدراسة الأمريكية حيت حنا ماعندنا والو عندنا آلله سبحانه وتعالى كريم رحمن رحيم
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14 - Ilyas bayad الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:35
الحكومة هي السبب الرئيسي في هذ الوضعية الكارثية التي وصلت اليها البلاد
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15 - حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:37
الإغلاق التام سيقتل البلاد و العباد. لماذا لا تبدؤون في تجهيز المستشفيات و بناء أخرى في مستوى الدول التي تحترم شعوبها و زيادة عدد الأطباء و الممرضين و محاسبة الفاسدين في قطاع الصحة. و بما أنكم غير قادرين على التحكم في الوباء فاستعينوا بمن لهم تجارب ناجحة في الميدان كالصين و كوريا. القايد و أعوان السلطة لن يغيروا أي شيء
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15
16 - الشيخ الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:37
بلاد مسيرها بحال العثماني لايمكن إلا أن تذهب إلا الهاوية واش أعباد الله الحالة واعرة والوباء ينتشر بشكل سريع وقال لك آجي ندوز العيد بشكل عادي وآجي تمشي للعطلة بشكل عادي . بغاو يروجو الإقتصاد فالعيد ولكن مافكروش باللي إلا رجعنا للحجر غادي نهرسو الاقتصاد من جديد ونضيعو داك الشي اللي ربحناه فالعيد والخسارة هو عدد الوفيات اللي حصدنا. حكومة فاشلة كون غرام من عزة النفس خاصها تستقيل جماعيا وبدون تردد. حزب اللاعدالة ولاتنمية حزب فاشل ومكروه.
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8
17 - محمد مداني الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:40
أجل المغرب في خطر الوباء حيث أن الأمور خرجت عن السيطرة ،وأصبح البعض يكتمون إصابتهم بالوباء ولسبب غير معروف. سكان البيضاء يعيشون همجية لا مثيل لها، لا يحترمون القواعد الصحية ولا لبس الكمامات ولا احترام للتباعد، وإذا نصحته لقنك درسا بانك غبي ويزيد قولا إنهم يضحكون عليك.
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7
18 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:42
هذ المعهد الأمريكي ألم يتول الاحصاءات في بلده الذي يموت فيها ويصاب الاعداد بالآلاف المغرب قد أخطأ في العيد ولا زال يتخذ الإجراءات الارتجالية نحن نعرفها وستتزايد الحالات بالدخول المدرسي ولكن ان نعود للحجر ف أطفالنا سيضيع مستواهم الدراسي خاصة وأن نصف السنة الماضية ضاع مقررها الإعانات التي تم تقديمها أعطيت لمن لا يستحقها اما من يستحقها ليست له بطاقة راميد لو يتوصل باي شيء اذن اش من حجر صحي
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19 - متتبع للوضع الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:43
مررنا بمرحلة حجر صحي و كانت من اجل توعية الناس بفيروس شيطاني سيبقى بيننا لمدة طويلة.يبق وعي الناس و الالتزام لا بديل له.لا نريد حجر صحي و لا هلاك هده الامة فقط شيء من الصبر و الوعي.و سنخرج سالمين.الامر لم يخرج غن السيطرة كما يقول البعض ولسنا مؤهلين لدالك.ولا حل سوى الالتزام بالنصاءح ضد هاد الوباء.
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4
20 - oujdir الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:44
الحجر الصحي داخلين داخلين فلماذا التأخير و الحكومة لا يهمها الا الانتخابات هاد الشئ كامل باش الحكومة تبيع الحوالة و يقولون المشكل هو الكمامة
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21 - marocain الخميس 17 شتنبر 2020 - 10:44
il faut un vrai état d'alerte dans les villes, il suffit de voir les rues pour comprendre qu'il y a encore beaucoup d'effort à faire: plus de barrage, pas rassemblement, pas de circulation après 16h...
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-2
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