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"التمييز في التعويضات" يجلب غضب الممرضين على وزير الصحة

"التمييز في التعويضات" يجلب غضب الممرضين على وزير الصحة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:00

يستعدّ الممرضون وتقنيو الصحة لخوض وقفات احتجاجية جديدة ابتداء من يوم غد الخميس، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط وأمام المديريات الجهوية للصحة، تليها وقفات مماثلة يوم 24 شتنبر، احتجاجا على عدم "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بين مقدّمي العلاج".

ويسود سخط كبير وسط الممرضين بسبب التفاوت الكبير بينهم وبين الأطباء في التعويض عن الأخطار المهنية، إذ قالت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إن "الجماهير التمريضية أثار استغرابَها وسخطها التبخيس والتعويم لمطلب أساسي، ألا وهو الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بين مقدمي العلاج".

التعويض عن الأخطار المهنية الذي يحصل عليه الممرضون وتقنيو الصحة لا يتجاوز 1400 درهم؛ في حين أن التعويض عن نفس الأخطار الذي يحصل عليه زملاؤهم الأطباء يبدأ من 2800 درهم ويصل إلى 5900 درهم شهريا.

"نحن الممرضون وتقنيو الصحة لا نفهم سبب هذا التفاوت بيننا وبين الأطباء في التعويض عن الأخطار المهنية، علما أننا نواجه خطرا واحدا لا يفرّق بين فئات مقدمي العلاجات"، تقول فاطمة بلين، مسؤولة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة.

التفاوت الكبير في التعويض عن الأخطار المهنية بين الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، الذي حددته وزارة الصحة، "غير مقبول ويحطّ من قيمة الممرض، كوننا، نحن الممرضين وتقنيي الصحة، من المزاولين في الصفوف الأمامية وجنود الصف الأوّل إلى جانب زملائنا الأطباء"، تضيف بلين.

وأشارت المتحدثة ذاتها، في تصريح لهسبريس، إلى أن الممرضين يقدمون ثمانين في المائة من الخدمات الصحية، وفق أرقام منظمة الصحة العالمية، ويشاركون في تقديم عشرين في المائة من الخدمات المتبقية إلى جانب زملائهم الأطباء.

ويأتي تحرك الممرضين وتقنيي الصحة في ظل انتشار جائحة كورونا، وما واكبها من مطالب بتحسين وضعية الأطقم الصحية، حيث اعتبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحية أن الجائحة "أبانت عن أحقية ومشروعية" إنصافهم في التعويض عن الأخطار المهنية.

وقالت الحركة المذكورة إنّ محضر اجتماع لجنتها، المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019، وضع مطلب الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية على رأس أولويات ملفها المطلبي، متهمة وزارة الصحة بـ"محاولة طمس هذا المطلب وتهريبه إلى المطالب المشتركة بين الفئات".

ونبّهت حركة الممرضين وتقنيي الصحة إلى أن "الشارع التمريضي لن يسكت عن هذه المهزلة"؛ بينما قالت فاطمة الزهراء بلين إن وزارة الصحة "استجابت بطريقة معوجّة للتعليمات الملكية السامية الذي أمر بتثمين مجهودات الأطر الصحية، وعلى رأسها الممرضون وتقنيو الصحة".

وزادت المتحدثة قائلة "الوزارة تسعى، من خلال حوار مغشوش، أن تحصر إنصافنا في منحة "كوفيد"، التي لا نقبلها؛ لأن العمل في صفوف الكوفيد هو شرف لنا، ولكننا نطالب بالإنصاف في التعويض عن الأخطار، وهو مطلب لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نتنازل عنه".

فاطمة بلين اعتبرت أن وزارة الصحة "تحاول الالتفاف على مطلب إنصافنا في التعويض عن الأخطار المهنية"، موضحة: "عوض ينصفونا ويرفعوا التعويض إلى 3000 درهم كيما طالبت النقابات، غادي ينقصو للأطباء من التعويض عن الأخطار ويردوه 1500 درهم، باش يزيدونا حنا الممرضين غير مية درهم باش زعما نتقادو معاهم، والفرق اللي غايحيّدو للأطباء غيضخّوه لهم في منحة أخرى، باش يهرّبوهم ثاني على الممرضين وتقنيي الصحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:12
والممرضون هم الذين يسهرون الليالي ويقدمون الاسعافات وهم الأقرب إلى المرضى من الأطباء وغيرهم تجالسهم تتحدث إليهم تشرح لهم حالتك... في إنتظار قدوم الطبيب الذي عادة لا يتعدى اللقاء به أكثر من 5 دقائق مقابل 300 درهم.
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32
2 - مواطن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:14
عندي اقتراح. لما لا يتم دفع اجر الممرض اكثر من الطبيب. مثلا الممرض 10000 درهم . و الطبيب 9000 درهم.
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-3
3 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:15
إحدى الممرضات من العائلة في السويسي تقول بأن الطبيب لا يصل إلى المرضى ولا يباشرهم بل يعطي الأوامر اما من مكتبه اما من بيته ف المساواة يجب أن تتحقق بين كل الأطقم حتى المنظفات والمنظفين
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24
4 - حسن الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:18
التمييز صار يشمل جميع القطاعات االعمومية و الخاصة و الفساد يتباهى به في مجتمعنا .السيبة و خيانة الأمانة انتشرت أكثر من كورونا
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9
5 - nawfal le professeur الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:18
واحد عندو باخرة كبيرة خسرات ليه. طلب واحد الاختصاصي فالبواخر يصايبها ليه.جا السيد جبد مطرقة و ضرب فواحد البلاصة فالموطور او هو ينوض.السيد دار امارش للباخرة و هي تخدم بحال لي ما فيها والو. الغد جاتو الفاتورة 10 الاف دولار.و هو يعيط للاختصاصي قال ليه او على 10 الاف دوىار مالك اش درتي راك ضربتي غير بمطرقة. و هو يقول ليه ضربة بالمطرقة دولار واحد و لكن فين غتضرب بالمطرقة 9999 دولار. الفاهم يفهم. هادي ديالكم الممرضين حيت ولا كيحساب ليكم راكم أطباء.
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-9
6 - driss63 الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:33
les risques sont les memes.les compensations doivent etre les memes....pourquoi cette discrimination???????
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3
7 - محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:34
في العالم بأكمله التعويضات و المستحقات يدخل في تحديدها المستوى الدراسي و كذلك درجة الإطار ! واش sergent كايشد كتر من capitaine !! واش عسكري غايشد قد جنرال !! واش مقدم غايشد كتر من قايد !! و قس على ذلك .
لهذا هادشي لي كايطالبو بيه هاد الفراملية لا يعقل ! المستوى الدراسي أقل بكثير من ديال الطبيب و باغيين يشدو تعويض قدو ! على هاد الحساب لي خدام ف شي بلاصة تا هو يقولك باغي نشد prime قد ديال المدير العام مثلاً. هزلت ! كاينة واحد الحاجة خدامين بيها جميع الدول،سميتها "مصنف الكفاءات" لي كايحسب التعويض المستحق لكل إطار ! ماشي غير اجي و عطي، و بعيدا عن هدا فإنه لا يتساوى الطبيب و الممرض في الأخطار و المسؤوليات، فالطبيب له اخطار و مسؤوليات أكبر و أشد، و لهذا طلب المساواة في التعويض على الأخطار ليس منطقياُ !
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11
8 - متقاعد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:35
الممرظ هو الحلقة الأضعف بالنسبة إلى أصحاب القرار!!! رغم التحديات الجسيمة التي يقدمونها للمواطن المريظ!!! الطبيب يكتفي بوصف لائحة الدواء التي يمكن اخدها المريظ ويقدمها للممرظ الذي يقوم بكل شيء إزاء المريظ .. لا تقدموا لهم شيءا باسم كوفيد!!! هم يفتخرون بأنهم يقدمون خدمة جليلة للمريظ. لكن التمييز الأكبر بين الممرظ والطبيب في التعويظ يعد احتقارا ما بعده احتقار!!! يجب إعادة النظر في تحفيز جنود الخفاء وملائكة الرحمة .. غالبيتهم انتقل اليهم المرظ وهم في رحمة الله!!!
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2
9 - إنما الصدقات الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:38
يارب نسألك ان ترفع مقتك وغضبك عنا ،يارب نحن عبادك نحمدك في الصراء والضراء،ونعوذ بك يآرب من سفاهة حكومتنا وألهمها السداد وتمد اليد الى الجهاز الصحي بكل مقوماته ،لقد تعبو 7 اشهر بالكامل ونصف،فارحموهم يرحمكم الله، فصندوق التضامن الذي جمع ما يزيد 3 ملايير دولار ،هم اولى بها،بشرا،وتجهيزات،ورفع سقف التوظيف،وانتم ادرى بالدار،فاللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه يآرب العالمين ،والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله،وصحبه،وامته،أجمعين.
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3
10 - مشاكيييييل الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:40
المشكلة
كن جاو يعدلو
و يديرو مساواة في التعويضات les primes بين الممرضين و الاطباء

الأطباء ما غيرضاوش و غادين يعتبروها اهانة ليهم

الظلم بلغ مداه
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-3
11 - simo 16 الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:41
السلام عليكم.
الإخوان اللي تفاجؤو بهذا الفرق بين الطبيب والممرض في التعويض عن الأخطار غادي يتغير رأيهم اذا عرفوا أن التعويضات هي اللي كتكون أغلبية الأجر لان الأجر الأساسي بالنسبة للطبيب ضئيل جداً حوالي 2500dh ولما وزارة المالية وافقت علئ ترقيع أجرة الطبيب زادت في التعويضات بدون المس بالأجر الأساسي.
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6
12 - citoyen الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:41
infirmier bac+3 = 6000 dh
medecin bac+8 = 8500 dh
le salaire de medecin est essetiellement prime pour des raisons de retraite ....
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11
13 - الشعب الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:42
مع الاسف الأغلبية تعلق بدون علم العمل فنفس الميدان و فنفس الضروف يعني نفس الخطر ونفس التعويض ولاكن لوبيات قطاع الصحة من القديم تيخدم مصالحهم و لاكن ا80% من الخدمات تيقدمها الممرض وتقني الصحة يعني الى كان الشعب و الحكومة باغين الرقي بالصحة فهاد البلاد فلازم انصاف هاد الفئة على غرار جميع البلدان المتقدمة
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-4
14 - فراسك العجينة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:43
واش هاداك وجهك زلا قفاك آالمدعو nawfal le
professeur.واش بروفيسور فالتحرميات
الممرضين الجهد الذين يقومون به لا يقارن بتاتا بمجهود الأطباء الذين غالبا يعطون الأوامر عن بعد.وقليلا ما تجد أحدهم في الصفوف الأمامية لمواجهة كورونا.
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-6
15 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:45
السلام عليكم , للأسف هناك تفاوت كبير بين الفئتين رغم ان فئة الممرضين تعمل أكتر و تتعرض للخطر أكتر من فئة الأطباء , يجب تفعيل ألية الأجر مقابل العمل وليس بلإعتماد على الشواهد و التي يكون أصحابها في لغالب دون المستوى لكن يستفدون من اجر سمين بدون مقابل , و جب على الدولة تصحيح هدا التفاوت الخطير الدي يمكن أن يسبب في إحباط ملائكة الرحمة و الدي بدوره سيعود بلأتر السلبي على قطاع الصحة و الخدمات المقدمة لفئة عريضة من أبناء الشعب , عن طريق الرفع من قيمة التعويضات عن الخطار المهنية بما يرضي تلك الفئة المهمة في البلاد و خاصة في هد التوقيت الحساس.
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16 - jawad الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:47
تكبرهم على المرضى خلاهم تيحسو براسهم اطباء.رحم من عرف قدره تيقول المثال ًولا قد القب قد الصطلً .طبيب قرتو قدو ولا كنتو كتقراو بحلو اباغين تخلصو قدو حشمو شوية هههه
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17 - Nawfal le professeur الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:50
اغلب الممرضين لي كنعرف حاقدين على الاطباء تقول كياكلو ليهم رزقهم. نعطيكم مثال على ان الخطر ماشي بحال بحال.كنتحدى ان شي ممرض من هادو لي كيهضرو انو كيدير تنبيب اختراقي لمريض عندو الكوفيد. الى معيطش لطبيب يجي يديرها مغتدارش. هنا الطبيب كيولي معرض اكثر من اي واحد للفيروس لانو كيولي قرب فم المريض بمسافة قريبة بزاف. زيد عليه جميع التدخلات لي كيديروها اطباء اخرين فتخصصات اخرى. طبيب جراح كيفتح بالمقص و خدام بالابرة لساعات عند مريض عندو الايدز ماشي هو نفس الخطر لي عند ممرض. الطبيب ماشي هو فقط معاينة فالبيرو بل هي اكتر من ذلك و الكثرية غافلة هادشي و كتستنقص منو. براكة من الغيرة و العصا فالرويدة.
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7
18 - Médecin الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:51
أنا كطبيب ب باك بميزة حسن جدا ومبارك الإنتقاء +12 سنوات( انا في طورالتخصص) 8450dh, ؤالممرضين غي لباك ولو ب معدل 10 +3سنوات الذين يعملون معي وتخرجو معي في نفس السنة 6900dh. والآن گلك أسيدي بحالهم بحال الطبيب. والله ينعل لمايحشم.
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9
19 - hakim الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:54
للاسف مازال نظام التعويض يعطى حسب الاطار والدرجة وليس حسب طبيعة المهمة ، والممرضون هم اكثر عرضة للخطر ويمارسون مهاما اشد خطورة من الاطباء وفي انتظار انصافهم اتمنى وهم يتظاهرون ان يحافظوا على مسافة الامان
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20 - makaveli الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:57
التعويضات في العالم كله تقاس و تزداد حسب الإطار و الدرجة و الرتبة و سنوات الدراسة و الشهادة المحصل عليها و هذه قاعدة عامة عالمية رغم انها في جوهرها تجدها غير منطقية حيث تمنح التعويضات و الامتيازات اصلا و بزيادة اكبر اصلا لمن هو اعلى درجة و رتبة و مدخولا و لكن هذه هي القاعدة فلا يمكن لجندي ان ياخذ نفس تعويض او اكثر من جنرال و لا شرطي رتبة اولى ان ياخد اكثر من عميد و لا ممرض ان ياخذ اكثر من طبيب بغض النظر عن احقيته و مردوديته من عدمهما لانه تبقى شهاداته و سنوات دراسته و المباريات التي اجتازها هي التي منحته ذلك الحق و الامتياز
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6
21 - حقوقي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 20:58
كلنا يعرف ان الممرض و التقني و عامل النظافة معرضون للمرض اكثر من الاطباء. لماذا التمييز؟ الفءة الهشة تستحق التشجيع و ليس الاقصاء. منطقيا، عندما يتعرض الإنسان للخطر فالشهادة لا يجب ان تدخل في الحسابات بقدر اهمية الانسان نفسه. ما يمكن ان يحدث الفرق في التعويضات هو عدد ساعات العمل. هذه هي الديمقراطية.
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