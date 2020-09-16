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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1692 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2203795 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1686 حالة.
وتم التأكد من 1921 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 72968.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (14)
عدة أشخاص (هنا في بلجيكا) أصيبوا وبعد شفاءهم لم نعثرعلى اي أثرللأجسام المضادة في دمهم هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد تخلصوا من هذا الفيروس بفضل نوع من الكويرات البيضاء(Les lymphocytes T ) . وهذا ما يفسر قوة المناعة عند الأطفال لأن معدل هذه الكويرات قد يبلغ 7000 في المليمتر المكعب ، بينما عند الكبارغالبًا ما يتراوح بين 2000 و 3000. ومن المؤكد أن بعض الأطعمة تزيد من إنتاج هذه الخلايا منها نجد في الدرجة الأولى الأسماك الزرقاء كالسردين أو مايشبهه، الخضر وخاصة الجزروكذلك الثوم.
و هذا النوع T من الخلايا له دور مزدوج بحيث يدافع مباشرة وهو الذي يأمر الخلايا نوع B لإنتاج الأجسام المضادة .
أتمنى أن يكون هذا واضحاً و مفيداً. وأسأل الله أن يحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء.
غريب أمر هدا الوباء الصين بعدد سكانها المليار ونصف لم تسجل أي حالة مند شهور.....شيء ماهناك غير عادي .***
نقضي على جهل اولا تم سوف يرحل مرض في أيام معدودة
احسن سيناريو هو عدم تجاوز الاصابات اليومية تحت الألف والشفاء فوق الألفين.. يمكن بهذا خفض الحالات النشطة.
الفيروس لايزال ينشط ويتحور في الكثير من المناكق في العالم.
كل شيء بامر الله ونا يصيبنا إلا ما كتبه لنا والحمد لله على كل حال.