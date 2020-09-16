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المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 1692 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1692 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 90324 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2203795 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 38 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1686 حالة.

وتم التأكد من 1921 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 72968.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الارتجالية الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:09
الاردن تغلق الاسواق والمدارس والمقاهي.... لاسبوع كامل، لان عدد الاصابات بلغ حوالي 250 اصابة، ونحن قرارات الحكومة، كلها ارتجالية: منع التنقل في ذروة تنقل الاشخاص في عيد الاضحى، تقسيم المناطق الى 1 و2؛ كل قراراتهم اما ارتجالية أو تبعية، اللهم ارحمنا
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3
2 - Kamal الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:11
كورنا اجتاحت العالم كله علينا ان نفعل مافعله يونس غليه السلام وندعو بالدعاء لااله الاانت سبحانك اني كنت من الظالمين علينا ان نتصالح مع الله وان نصل ارحامنا ان نتصدق على الفقراء والمساكين فارحمو اهل الارض يرحمكم من في السماء
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16
3 - Prof. de microbiologie الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:11
مجرد نصيحة
عدة أشخاص (هنا في بلجيكا) أصيبوا وبعد شفاءهم لم نعثرعلى اي أثرللأجسام المضادة في دمهم هذا يعني أن هؤلاء الأشخاص قد تخلصوا من هذا الفيروس بفضل نوع من الكويرات البيضاء(Les lymphocytes T ) . وهذا ما يفسر قوة المناعة عند الأطفال لأن معدل هذه الكويرات قد يبلغ 7000 في المليمتر المكعب ، بينما عند الكبارغالبًا ما يتراوح بين 2000 و 3000. ومن المؤكد أن بعض الأطعمة تزيد من إنتاج هذه الخلايا منها نجد في الدرجة الأولى الأسماك الزرقاء كالسردين أو مايشبهه، الخضر وخاصة الجزروكذلك الثوم.
و هذا النوع T من الخلايا له دور مزدوج بحيث يدافع مباشرة وهو الذي يأمر الخلايا نوع B لإنتاج الأجسام المضادة .
أتمنى أن يكون هذا واضحاً و مفيداً. وأسأل الله أن يحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء.
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4 - Abdou RABAT far الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:11
كيلكوشوز كيكلوش !؟؟!!المغرب يتجاوز الصين مهد كورونا في عدد الإصابات!!***
غريب أمر هدا الوباء الصين بعدد سكانها المليار ونصف لم تسجل أي حالة مند شهور.....شيء ماهناك غير عادي .***
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8
5 - لا فائدة الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:12
اكبر مرض هي هده الكمامة التي لا تسمن ولا تغني من جوع في محاربة هدا الوباء وتسببت لي ولبعض الناس من معارفي في التهاب الحلق واللوزتين الا غير دالك من المشاكل
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6 - ملاحظ الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:13
هل مازلتم تتشبتون بالدخول المدرسي ؟
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7 - احمد أحمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:14
رحم الله موتانا وموتى المسلمين أجمعين
نقضي على جهل اولا تم سوف يرحل مرض في أيام معدودة
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8 - تحقيق بسيط الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:14
رني قلتلكم البارحة يجب علي الوزارة فتح تحقيق في عدد الوفيات المرتفع الاطباء قليك عياو وهناك تعب والغريب ان النتائج تقول العكس هناك حالة الوفاة المرتفعة
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9 - saif الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:14
إنخفاض طفيف ونتمنى أن يستمر هذا الانخفاض في الأيام القادمة ورحم الله الموتى واسكنهم فسيح جناته
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10 - ابكوجيتو الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:14
نطلب من العلي القدير أن يرحمنا ولن لا يبتلينا في عزيز.عجزنا وتبقى قدرة الخالق هي الاقوى.منظومتنا الصحية مهترءة اصلا فما بالك بكثرة الاصابات
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11 - reda الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:14
هههههه البارحة بعد تسجيل 2121 حالة اصبحت 90 ألف و324 حالة و اليوم بعد تسجيل 1692 حالة العدد الاجمالي لم يتحرك الله يعطيني وجهك
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12 - الطنز البنفسجي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:15
مناعة القطيع والحجر الجزئي حل ملائم لغاية وصول دور المغرب في الخصول على اللقاح ان شاء الله.
احسن سيناريو هو عدم تجاوز الاصابات اليومية تحت الألف والشفاء فوق الألفين.. يمكن بهذا خفض الحالات النشطة.
الفيروس لايزال ينشط ويتحور في الكثير من المناكق في العالم.
كل شيء بامر الله ونا يصيبنا إلا ما كتبه لنا والحمد لله على كل حال.
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13 - YasYassino الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:16
من أسباب خروج الوضع عن السيطرة في المغرب هو الأرقام المتباينة لعدد الحالات بين يوم و اليوم الذي يليه او اليوم الذي قبله، حيث يمكن أن تجد اليوم 2000 و غدا 1000 و بعد غد 3000، أو مدينة تجد أنها سجلت اليوم 300 حالة، و الغد تجدها سجلت 50 حالة، هذا يدل على عشوائية التحاليل، و سوء تدبير للفيروس من قبل الأجهزة الطبية المسؤولة و كذا الإمكانيات الضعيفة التي توفرها الدولة لهم، هذه الأرقام التي تختلف كثيرا من يوم لآخر لن تدع المغرب يتضح له شيئا عن مستقبل الوضعية الوبائية ...
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14 - tarragona الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:17
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وارفع عنا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين
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