إطلاق برنامج شراكة مغربي أمريكي للتعليم العالي‎

هسبريس من الرباط

أشرف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وإدريس اعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وديفيد ت. فيشر، سفير الولايات المتحدة بالمغرب، الأربعاء بالرباط، على مراسيم حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج شراكة التعليم العالي – المغرب (HEP-M).

ووفق بلاغ صحافي، فإن هذا البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ5 ملايين دولار، "يعد ثمرة شراكة قوية بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لأكثر من عقد من الزمن. ومن شأن هذه الشراكة أن تعزز الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الوزارة من أجل تنزيل القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة الشق المتعلق بالتكوين الأساس لأساتذة التعليم الابتدائي".

المصدر ذاته أفاد بأن تنفيذ البرنامج، على مدى خمس سنوات، ستتولاه كلية ماري لو فولتون للمدرسين بجامعة ولاية أريزونا، بالتعاون مع الجامعات والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبمساعدة ذوي الخبرة بالقطاع الخاص في الجانب المتعلق بالمصاحبة والدعم التقني.

كما سيُقدم، في إطار هذه الشراكة، الدعم والمساعدة للجامعات المغربية "لأجل تعزيز قدراتها المؤسسية وتأهيل مواردها البشرية؛ حتى تتمكن من تنزيل برنامجها التكويني الجديد "الإجازة في التربية" الرامي إلى تكوين مدرسي التعليم الابتدائي بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وإكساب هذه الأطر التربوية الجديدة المهارات والكفايات اللازمتين لتجويد ممارساتهم الصفية وتلبية كل احتياجات التلاميذ في التحصيل الدراسي"، بتعبير البلاغ.

وختم البلاغ بالإشارة إلى أن حكومة الولايات المتحدة "تفخر بدعم نظيرتها المغربية في ورش إصلاح المنظومة التعليمية، لأكثر من عقد من الزمن، بقيمة استثمارات ناهزت 250 مليون دولار؛ وذلك عبر مجموعة من البرامج، تتمثل في تعزيز القرائية لدى تلاميذ التعليم الابتدائي، وكذا تمكين الشباب من المهارات والكفايات المهنية الضرورية، فضلا عن الارتقاء بجودة التربية والتكوين من خلال تكوين المدرسين وتأهيلهم للاضطلاع بوظيفتهم المهنية".