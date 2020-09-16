كورونا يتأرجح بين الأمل والألم .. 38 وفاة وتعافي 1921 شخصا

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في مقابل تعافي 1921 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية؛ فيما تراجع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 261، منها 49 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 533 حالة، من أصل 1692 إصابة جديدة في مجموع تراب البلاد؛ منها 297 بالبيضاء، و88 بسطات، و38 ببرشيد، و35 بالنواصر، و29 بالجديدة، و23 في المحمدية، و20 بمديونة، و3 ببن سليمان.

وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية من حيث الإصابات الجديدة بـ"كوفيد ـ19"، حيث سُجلت في القنيطرة 94 حالة جديدة، و60 بسلا، و42 بالرباط، و38 بالصخيرات تمارة، و24 بسيدي سليمان، و11 بسيدي قاسم، و10 في الخميسات.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت جهة درعة تافيلالت 179 حالة؛ منها 76 في الرشيدية، و48 في ميدلت، و22 في زاكورة، و21 في تنغير، و12 في ورزازات.

جهة مراكش آسفي سجلت 149 إصابة جديدة؛ منها 98 في مراكش، و20 في اليوسفية، و11 في الحوز، و6 بكل من آسفي والرحامنة، و5 بشيشاوة، و3 في الصويرة.

أما في جهة سوس ماسة فقد تم رصد 142 حالة جديدة؛ منها 78 في أكادير إداوتنان، و48 في إنزكان آيت ملول، و10 في تيزنيت، و4 في اشتوكة آيت باها.

وتفيد مُعطيات وزارة الصحة بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 113 حالة؛ منها 39 في طنجة أصيلة، و23 في تطوان، و21 في الحسيمة، و12 بالعرائش، و10 في المضيق الفنيدق، و7 في وزان، وحالة واحدة في شفشاون.

وفي جهة الشرق، تم تسجيل 102 حالة جديدة؛ 65 منها في وجدة أنكاد، و12 في جرادة، و7 في كل من الناظور وبركان، و4 في جرسيف، و3 في كل من الدريوش وتاوريرت، وحالة واحدة في فجيج.

وسجلت جهة فاس مكناس 89 حالة جديدة؛ منها 24 في مكناس، و23 في فاس، و13 في بولمان، و10 في تازة، و8 في صفرو، و7 في إفران، و4 في الحاجب.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 53 إصابة جديدة؛ فيما تم رصد 23 حالة في بني ملال خنيفرة، منها 18 حالة في بني ملال، وخمس حالات في خنيفرة.

وفي جهة العيون -الساقية الحمراء، تم تسجيل 17 في العيون، و2 في السمارة. أما على مستوى جهة كلميم واد نون، فوصل العدد إلى 11، منها 4 في كلميم، و3 في أسا الزاك، وحالتان في كل من طانطان وسيدي إفني.

أما بخصوص الوفيات الـ38 حسب المدن، فقد توزعت على الشكل التالي: 8 وفيات بالدار البيضاء، و7 في مراكش، و3 في الرشيدية، واثنتان في كل من وجدة أنكاد وصفرو وسلا وورزازات، وواحدة في كل من ميدلت وشيشاوة وأكادير إداوتنان وطنجة وتطوان ومكناس وفاس وبولمان وتازة وخنيفرة وخريبكة وأسا الزاك.