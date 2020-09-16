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كورونا يتأرجح بين الأمل والألم .. 38 وفاة وتعافي 1921 شخصا

كورونا يتأرجح بين الأمل والألم .. 38 وفاة وتعافي 1921 شخصا
هسبريس من الرباط
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:45

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 38 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في مقابل تعافي 1921 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية؛ فيما تراجع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 261، منها 49 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وسجلت جهة الدار البيضاء سطات 533 حالة، من أصل 1692 إصابة جديدة في مجموع تراب البلاد؛ منها 297 بالبيضاء، و88 بسطات، و38 ببرشيد، و35 بالنواصر، و29 بالجديدة، و23 في المحمدية، و20 بمديونة، و3 ببن سليمان.

وجاءت جهة الرباط سلا القنيطرة في المرتبة الثانية من حيث الإصابات الجديدة بـ"كوفيد ـ19"، حيث سُجلت في القنيطرة 94 حالة جديدة، و60 بسلا، و42 بالرباط، و38 بالصخيرات تمارة، و24 بسيدي سليمان، و11 بسيدي قاسم، و10 في الخميسات.

وفي المرتبة الثالثة، سجلت جهة درعة تافيلالت 179 حالة؛ منها 76 في الرشيدية، و48 في ميدلت، و22 في زاكورة، و21 في تنغير، و12 في ورزازات.

جهة مراكش آسفي سجلت 149 إصابة جديدة؛ منها 98 في مراكش، و20 في اليوسفية، و11 في الحوز، و6 بكل من آسفي والرحامنة، و5 بشيشاوة، و3 في الصويرة.

أما في جهة سوس ماسة فقد تم رصد 142 حالة جديدة؛ منها 78 في أكادير إداوتنان، و48 في إنزكان آيت ملول، و10 في تيزنيت، و4 في اشتوكة آيت باها.

وتفيد مُعطيات وزارة الصحة بأن جهة طنجة تطوان الحسيمة سجلت 113 حالة؛ منها 39 في طنجة أصيلة، و23 في تطوان، و21 في الحسيمة، و12 بالعرائش، و10 في المضيق الفنيدق، و7 في وزان، وحالة واحدة في شفشاون.

وفي جهة الشرق، تم تسجيل 102 حالة جديدة؛ 65 منها في وجدة أنكاد، و12 في جرادة، و7 في كل من الناظور وبركان، و4 في جرسيف، و3 في كل من الدريوش وتاوريرت، وحالة واحدة في فجيج.

وسجلت جهة فاس مكناس 89 حالة جديدة؛ منها 24 في مكناس، و23 في فاس، و13 في بولمان، و10 في تازة، و8 في صفرو، و7 في إفران، و4 في الحاجب.

وسجلت جهة الداخلة وادي الذهب 53 إصابة جديدة؛ فيما تم رصد 23 حالة في بني ملال خنيفرة، منها 18 حالة في بني ملال، وخمس حالات في خنيفرة.

وفي جهة العيون -الساقية الحمراء، تم تسجيل 17 في العيون، و2 في السمارة. أما على مستوى جهة كلميم واد نون، فوصل العدد إلى 11، منها 4 في كلميم، و3 في أسا الزاك، وحالتان في كل من طانطان وسيدي إفني.

أما بخصوص الوفيات الـ38 حسب المدن، فقد توزعت على الشكل التالي: 8 وفيات بالدار البيضاء، و7 في مراكش، و3 في الرشيدية، واثنتان في كل من وجدة أنكاد وصفرو وسلا وورزازات، وواحدة في كل من ميدلت وشيشاوة وأكادير إداوتنان وطنجة وتطوان ومكناس وفاس وبولمان وتازة وخنيفرة وخريبكة وأسا الزاك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:54
الحل الوحيد هو الحجر الصحي الصارم لمدة 14يوم والسلام
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2 - stop الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 18:57
الا بقات نسبة الاموات مرتفعة انشاء الله هينقص بنادم بعد كثرة المواليد لي خلات البلاد في ازمة اجتماعية واقتصادية
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3 - kamal الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:00
كل من يطالب بالحجر هو اناني اؤكد انه اناني لا يهمه عداب العاطلين وفاقدي
الشغل والفقراء تهمهم مصلحتهم الشخصية فقط لا تهمهم تدهور المؤشرات الاقتصاديىة ولا تهمهم الاستدانة الرهيية راه الدول العضمى دات اقتصاد قوي عرفت انها ستعدب شعبها بالحجر وفهمت ان الاقتصاد اهم من حياة الانسان لدالك على المغرب فتح كل شيء دفعة واحدة لان كورونا باقية لسنوات ولن ينفع حجر جديد لهدا ايها الانانيون الدين يطالبون بالحجر اخرسو
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4 - مساوات الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:02
التضرع إلى الله بالدعاء والإستغار والتوبة إليه هو السبب لرفع عنا هذا الوباء الذي حصد ملايين الموتى والمصابين.
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5 - كمال الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:03
هذه الارقام أصبحت مشكلة كبيرة في المغرب وإذا استمرت الامور هكذا ستصبح الحالة الصحية منهارة نتيجة كثرة الإصابات اليومية يجب وضع سياسة حالية تقوم علي دراسة الأوضاع الاقتصادية الحالية والصحية لأشهر القادمة وليس تخمينات علي ما يجري في العالم من اكتشاف اللقاح
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6 - هشام متسائل الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:05
عدد الحالات انخفض مقارنة مع يوم أمس لأن عدد التحاليل منخفض أيضا بالمقارنة مع يوم أمس
يوم أمس : 22279 تحليلة
اليوم : 21769 تحليلة

وإذا قمنا ب 50 ألف تحليلة يوميا سنجد 4000 أو 5000 حالة مؤكدة

زيد الماء زيد الدقيق
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7 - حسين عمري الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:09
لانعرف هل المقال فيه خطأ بخصوص يوم الإحصائية(اليوم الأربعاء وليس الثلاثاء)سنتفاءل عندما يصبح لديا رقم واحد في الإصابات أماغير ذلك فالتوتر ويلازمنا وحياتنا تقزمت لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
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8 - كوفيد وعداد فوق1000 الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:10
متى سنصل إلى 100 حالة اواقل؟ ؟ كفى من من الإعداد الضخمة (2000 او1000ومافوق )؟؟هل هناك تهور المواطنين بالالتزام بالتدابير الاحترازية؟؟؟
ارحموا من في الأرض؛ يرحمكم من في السماء.
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9 - صديقي الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:20
سطات منطقة قادمة لبؤرة اخاف على هذه مدينة منسية
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10 - محمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 19:30
لطفك يارحمان يا رحيم ألطف بعبادك الضعفاء
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