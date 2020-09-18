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كُتّاب وآراء
هكذا تنظم مقاطعات المغرب الإشهاد على صحة "إمضاء الوثائق"
طفت إلى السطح قضية تفويت أسهم أكبر مصنع للصباغة في المغرب، التي تزيد قيمتها الاسمية عن 7.2 مليار سنتيم، بعد ظهور عقود تفويت كافة حصص مساهميها مصادقا عليها من طرف مصالح جماعة الفنيدق، متضمنة مراجع تهم وثيقة "التزام" دون الإشارة إلى طبيعتها القانونية.
وقال سعيد التوري، الخبير في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات، إن عملية الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق في مقاطعات الدار البيضاء وباقي المدن المغربية تستلزم مجموعة من الشروط القانونية التي لا يمكن غض النظر عنها.
وأوضح التوري أن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضائه الموضوع بوثيقة معينة، كعقد بيع أو التزام أو وكالة أو غيرها، يتوجب عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة، وأن يدلي بهويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف أو بجواز السفر أو برخصة السياقة.
وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس أن "التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في سجل خاص بذلك، يشار فيه وجوبا إلى البيانات الفردية المتمثلة في نوع الوثيقة المعنية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان والتاريخ"، وزاد: "كما يحتفظ بهذه السجلات لمدة طويلة نظرا لكونها حجة، خصوصا في حال نزاع حول قضية معينة تم فيها الإشهاد على صحة الإمضاءات".
وقال التوري في التصريح ذاته: "هناك شروط أخرى تم وضعها من طرف مصالح وزارة الداخلية والمالية منذ سنة 2015، تستوجب بالنسبة لعقود معاملات تجارية، ومن ضمنها تفويت حصص أو أسهم في الشركات، ضرورة تحريرها من طرف موثق أو محام أو عدول؛ آنذاك يمكن الإشهاد على صحتها".
وأكد سعيد التوري أن "المراجع التسلسلية الخاصة بالسجل الخاص بعون تصحيح الإمضاء يجب أن تكون متتابعة، ولا يمكن في أي حال أن تكون متباعدة جزما، وإلا فإن الأمر سيكون آنذاك مثيرا للشبهات؛ إضافة إلى أنه مع وجود أرقام تسلسلية التصديق على صحة الإمضاء، لعقود بيع أو كراء أو شراء، غير مضمنة في السجل أو مضمنة لعقود تخالف تسميتها أو محتواها المضمون الموضوع في السجل، آنذاك سيكون الأمر مثيرا للجدل".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
هل تلقى تكوينات تكسبه المهارات التي تتوفر عند بعض الهيآت الأمنية؟
إن مسألة تصحيح إضاءات العقود في المقاطعات لا ترتكز إلى أساس قوي موثوق من الأصل.
تصحيح الامضائات ,,المقدم,الشيخ,القايد,الباشا,المقاطعات,الجماعات....بدل البطاقة الوطنية,بدل البيرمي ,باسبور بقات فيه غير السمية,,,سير خلص التمبر سير لافيزيت,سير سيرفيس ديمين,سير لبلايد,,,مازال واحد 100 عام عاد نوصلو للشرفاء
زد على ذلك أن وجود ختم من الادارة (بدون جدوى حقيقي) كفيل أن يغلط الطرف الآخر في الوثيقة إذ أن الامضاء المصحح لا يعتد به فهو فقط يصرح ان من أمضى هو صاحب البطاقة أما المحتوى فلا دخل للادارة حول صحة موضوعه
اللهم اذا أرادت الادارة من خلاله معرفة ما يدور من معاملات بين الناس من باب الاحصاء و ...، أما الفائدة التي كانت فيه من قبيل جمع الاتاوة من التنبر فلم يعد يعمل به
المرجو لمن له دراية في هذا الباب أن يفيدني بالمعلومات في التعاليق