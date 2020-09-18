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الرئيسية | مجتمع | هكذا تنظم مقاطعات المغرب الإشهاد على صحة "إمضاء الوثائق"

هكذا تنظم مقاطعات المغرب الإشهاد على صحة "إمضاء الوثائق"

هكذا تنظم مقاطعات المغرب الإشهاد على صحة "إمضاء الوثائق"
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:00

طفت إلى السطح قضية تفويت أسهم أكبر مصنع للصباغة في المغرب، التي تزيد قيمتها الاسمية عن 7.2 مليار سنتيم، بعد ظهور عقود تفويت كافة حصص مساهميها مصادقا عليها من طرف مصالح جماعة الفنيدق، متضمنة مراجع تهم وثيقة "التزام" دون الإشارة إلى طبيعتها القانونية.

وقال سعيد التوري، الخبير في مجال الإشهاد على صحة الإمضاءات، إن عملية الإشهاد على صحة إمضاء الوثائق في مقاطعات الدار البيضاء وباقي المدن المغربية تستلزم مجموعة من الشروط القانونية التي لا يمكن غض النظر عنها.

وأوضح التوري أن الشخص الذي يرغب في الإشهاد على صحة إمضائه الموضوع بوثيقة معينة، كعقد بيع أو التزام أو وكالة أو غيرها، يتوجب عليه أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة المختصة من أجل طلب تلك الخدمة، وأن يدلي بهويته بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف أو بجواز السفر أو برخصة السياقة.

وأضاف المتحدث في تصريح لهسبريس أن "التوقيع المراد الإشهاد على صحته يتطلب التوقيع مرة أخرى في سجل خاص بذلك، يشار فيه وجوبا إلى البيانات الفردية المتمثلة في نوع الوثيقة المعنية ورقم البطاقة الوطنية للتعريف والعنوان والتاريخ"، وزاد: "كما يحتفظ بهذه السجلات لمدة طويلة نظرا لكونها حجة، خصوصا في حال نزاع حول قضية معينة تم فيها الإشهاد على صحة الإمضاءات".

وقال التوري في التصريح ذاته: "هناك شروط أخرى تم وضعها من طرف مصالح وزارة الداخلية والمالية منذ سنة 2015، تستوجب بالنسبة لعقود معاملات تجارية، ومن ضمنها تفويت حصص أو أسهم في الشركات، ضرورة تحريرها من طرف موثق أو محام أو عدول؛ آنذاك يمكن الإشهاد على صحتها".

وأكد سعيد التوري أن "المراجع التسلسلية الخاصة بالسجل الخاص بعون تصحيح الإمضاء يجب أن تكون متتابعة، ولا يمكن في أي حال أن تكون متباعدة جزما، وإلا فإن الأمر سيكون آنذاك مثيرا للشبهات؛ إضافة إلى أنه مع وجود أرقام تسلسلية التصديق على صحة الإمضاء، لعقود بيع أو كراء أو شراء، غير مضمنة في السجل أو مضمنة لعقود تخالف تسميتها أو محتواها المضمون الموضوع في السجل، آنذاك سيكون الأمر مثيرا للجدل".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - بدوي قح الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:17
هل موظف تصحيح الامضاءات في المغرب مؤهل لفحص الوثائق؟
هل تلقى تكوينات تكسبه المهارات التي تتوفر عند بعض الهيآت الأمنية؟
إن مسألة تصحيح إضاءات العقود في المقاطعات لا ترتكز إلى أساس قوي موثوق من الأصل.
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9
2 - البجعدي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:20
" غير خلي هداك الجمل راقد " ذهبت في أحد الأيام لأخد عقد الإزدياد أعطوني عقد بتاريخ لا علاقة له بتاريخ خلوقي !!! أول حاجة قلت لهم في خطأ طلبت مسؤل من بعد بحث 5 دقائق قال لي أن السنة الماضية غيروا سجلات الحالة المدنية وأخطؤا في تاريخ إزديادك !!! ياللييييل !!! وما هو المعمول يا سعادة كدا ؟؟ ستذهب الى المحكمة و ترفع دعوة !! أستسمح دعوة ضد من ؟؟ ضد شخصك لكي تصحح الخطأ !!!! آر برع المحكمة البيت المحكمة البيت المحكمة أوراق و أوراق وووو من بعد 3 أشهر قررت المحكمة إصلاح الخطأ والله العظيم أخاف اليوم من أخد عقد الإزدياد جديد
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14
3 - مهاجر الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:21
إداراتنا لزالت تعمل بشكل بدائي أي بالورقة والستيلو و معاملتها سهلة التزوير و التحريف. علاش باقي مبغاوش هاد المسؤولين إفرضوا الرقمنةواش عقد إزدياد خاصو ثلات أيام باش يكتبوه في حين يمكن طبع العشرات في دقائق. بعض الدول والله شاهد على ما أقول بيع السيارات يمكن ان يحصل فقط من تطبيق على الهاتف ونحن خاصنا روجيستر ديال الوراق غير على ود بطاقة التعريف حسبنا الله ونعم الوكيل.
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9
4 - مولا حرفة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:21
هي أخطر و أدق مصلحة في الجماعات الترابية وليس مصالح المصاريف لأن ممن للجماعة أن تشتري بضاعة على حساب صدوقها بثمن و تدون ثمن أكثر منه بقليل أو كثير في الفاتورة دون أن تثير الشكوك أما خدمة تصحيح الإمضاء التي يلجأ إليها كل من هب ودب فالعمل فيها محفوف بالمخاطر إلى حد أن وصفو من يعمل فيها كمن يعمل في حقل من الألغام لأن هاته المصلحة يقصدها المنافق و المتحايل والنصاب و الفهايمي و المتملق و الراشي والكذاب وشاهد الزور لعلهم يسترزقون من تلك الوثائق التي يمضون عليها وبذلك يصبح الموظف قاب قوسين أو ادناه من السجن.
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5
5 - محمد المغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:24
هناك بعض المغالطات اولا عقود البيع والتفويت والتنازل عن الحق العيني لايتم المصادقة عليه بالملحقات الادارية بل اصبح من اختصاص العدل الموثق او محامي مقبول لدى محكمة النقض اما بيع حصص الشركات او عقدبيع المنقولات فيتم التصديق عليها acte cession des parts تانيا ليست هناك قوانين تنظم المصادقة وتبقى القاعدة العامة هي حضور المني بالامر والتوقيع في سجل خاص وتصدر من حين لاخر بعض القوانين لكن لا تطبق اخرها قانون 410..17..2 الخاص بالنسخ لاصولها لكن حبر على ورق
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3
6 - sun shine state الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:27
2021 قريبة ؤمزال قوت الاوراق,طامبوات حمرين,شهادة السكنى,عقد الازدياد مزال كيتكب باليد,دفتر الحالة ,,المدنية
تصحيح الامضائات ,,المقدم,الشيخ,القايد,الباشا,المقاطعات,الجماعات....بدل البطاقة الوطنية,بدل البيرمي ,باسبور بقات فيه غير السمية,,,سير خلص التمبر سير لافيزيت,سير سيرفيس ديمين,سير لبلايد,,,مازال واحد 100 عام عاد نوصلو للشرفاء
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2
7 - FENANE الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:31
انك لست متظلعا في القانون الخاص ولا العام ،حيث ان الحصص يشار إليها في القانون الأساسي للشركة وكذلك الاسهم وهذه المهمة من اختصاص خبير المحاسبة وله تضلع في قانون الشركات او المحاسبون المعتمدون لدى الدولة أو المحاسبين المستقليين ،فالقانون الاساسي الشركة اقولها واكررها من اختصاص الخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين بعقد عرفي ،اما ثوتيقي يلزم على الموثق تحرير القانون الأساسي الذي يتضمن الاسهم والحصص في الشركات وهذا خرق سافر و نصب واحتيال على الضحية واختلاس الاموال بباطل !!!
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8 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:44
أعتقد أنه حان الأوان للتخلص من العقود العرفية بالنسبة لبيع الأسهم(actions) والحصص (parts sociales ) كما فعلنا بالنسبة للعقار والحقوق العينية، التي أصبحت عقودها حصريا عقود رسمية يحررها العدول والمحامون والموثقون. فالعقود العرفية يحررها الاشخاص المعنيون بها ويتقدمون لدى مصالح الجماعات والمقاطعات للمصادقة على الامضاء. وغالبا ما يكون مستوى تعليم الطرفين غير متكافئ. أما الوثائق الاخرى التي بها التزامات المرافق او المرافقة والتي تتطلب تصحيح الامضاء فيمكن الاكتفاء بالتوقيع أمام المسؤول الاداري الذي يشهد على صحة إمضاء المعني/ة بالأمر.
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9 - mohajir الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:54
مشكلة المغرب ليس في القوانيين بل في العقليات فكل مسؤول أو موظف يعتبر نفسه ملكا في موقعه لا يعير أي إعتبار للقوانيين ولا يخاف من أي محاسبة أو متابعة ، من المخزني ولمقدم إلى الوزير والوالي ووكيل الدولة والقاضي مرورا بالموظفين والأمنيين والدركيين والقواد والباشوات كل ـيلغي بلغاه ـ ومن يملك المال والنفود والشهرة بإمكانه فعل أي شئ ومن هو معدوم يجز به في السجون لمجرد صرخة مظلوم أو مطالبة بحق مشروع
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10 - ما الجدوى ... الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:56
على ما عرفت أن الدول التي نتشبه بها لا تصحح الامضاءات، فكل يتحمل المسؤولية في حال التزوير أمام القضاء

زد على ذلك أن وجود ختم من الادارة (بدون جدوى حقيقي) كفيل أن يغلط الطرف الآخر في الوثيقة إذ أن الامضاء المصحح لا يعتد به فهو فقط يصرح ان من أمضى هو صاحب البطاقة أما المحتوى فلا دخل للادارة حول صحة موضوعه

اللهم اذا أرادت الادارة من خلاله معرفة ما يدور من معاملات بين الناس من باب الاحصاء و ...، أما الفائدة التي كانت فيه من قبيل جمع الاتاوة من التنبر فلم يعد يعمل به

المرجو لمن له دراية في هذا الباب أن يفيدني بالمعلومات في التعاليق
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