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تنامي الاعتداءات يجدد مطلب توفير الحماية القانونية للأطر التربوية

تنامي الاعتداءات يجدد مطلب توفير الحماية القانونية للأطر التربوية
هسبريس من الرباط
السبت 19 شتنبر 2020 - 20:00

تعج مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، بتعليقات غاضبة تجاه تواتر الاعتداءات على الأطر التربوية مع بداية الدخول المدرسي الحالي، ما أعاد إلى الواجهة موضوع العنف المدرسي الذي يتكرر كل موسم دراسي داخل فضاءات التربية والتكوين.

وقد تعرضت أستاذات يشتغلن في وحدة دراسية بإقليم أزيلال لاعتداء خارجي، نهاية الأسبوع الماضي، بعد اقتحام شخص لمحل سكنهن وسرقة ممتلكاتهن؛ الأمر الذي دفع مجموعة من الأطر التربوية إلى تسليط الضوء على واقع الشغيلة التعليمية التي تدرس في الفرعيات الكائنة بالمناطق الجبلية.

كما تعرض مدير مدرسة ابتدائية لاعتداء جسدي في مدينة طنجة من قبل إحدى الأمهات؛ ما أثار موجة استياء عارمة في الأوساط التربوية، بفعل تكاثر أخبار الاعتداءات التي تطال الشغيلة التعليمية، ما جعلها تطالب بتوفير الحماية القانونية الضرورية لتأمين سلامة نساء ورجال التعليم في المؤسسات.

وفي هذا الصدد، قال عبد الوهاب السحيمي، إطار تربوي، إن "الاعتداءات التي طالت مجموعة من الأساتذة بكل من طنجة وأزيلال ليست سلوكات وليدة اللحظة، إنما هي ظاهرة تعود إلى مدة طويلة"، مستدركا: "فعلا، تواترت الاعتداءات على الأطر التربوية، لا سيما مع بداية الدخول المدرسي".

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ذلك التواتر ناتج عن أسباب عديدة؛ أولها عدم حماية وزارة التربية الوطنية لنساء ورجال التعليم، لا سيما في السلك الابتدائي، حيث يشتغل المدير لوحده في المؤسسة بدون أي مساعد، ما يجعله في احتكاك يومي مع الأسر، وكل من يمر بجانب المؤسسة".

وأوضح الفاعل عينه أن "الأساتذة في المناطق النائية لا يتوفرون على أي حماية خاصة، لا سيما الذين يشتغلون في الفرعيات المدرسية، حيث لا تتوفر على أي سور خارجي، إلى جانب غياب المسكن؛ ما يجعل الأساتذة في احتكاك مباشر مع الأفراد الطائشين".

وأورد السحيمي أن "الارتباك الحاصل في تدبير الدخول المدرسي انعكس سلبا على عطاء الأساتذة والمديرين، حيث يبقى المدير في حيرة من أمره عندما يحضر الآباء من أجل استفساره عن كيفية تدبير الكتب المدرسية؛ ومن ثمة لا يجد إجابات يمكنها أن تشفي غليل الآباء، فتصدر بذلك مثل هذه السلوكات".

وأشار الإطار التربوي إلى أن "تنامي الاعتداءات مرده إلى غياب ترسانة قانونية تحمي عموم نساء ورجال التعليم، حيث يتابع الشخص المعتدي بشكل عادي"، ثم زاد: "عندما يتعرض رجل السلطة لاعتداء خارجي، فإن رد الفعل يكون قويا من جانب السلطات المعنية، بينما يتم التعامل بشكل بارد مع الإطار التربوي".

ولفت محدثنا إلى أن "وزارة التربية الوطنية، ومعها الحكومات السابقة، هي المسؤولة عن تشويه صورة الأستاذ والحط من كرامته"، خالصا إلى أن "الممارسات القمعية التي يتعرض لها الأساتذة تنقص قيمة الإطار التربوي لدى المواطنين، حيث تضيع هيبته لما يتم تداولها الأشرطة الموثقة لتلك الممارسات عبر الشبكات الاجتماعية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - الحقيقة السبت 19 شتنبر 2020 - 20:06
ومن يوفر الحماية للتلميد من الاطر التعليمية كيف يتغيب المعلم ويترك التلاميذ يلعبون في الشارع والمعلم يتحدث في الهاتف لساعات وهو في القسم من يحمي تلميد واستادته في حديت مع الاستادة الاخري لساعات
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-64
2 - عماد السبت 19 شتنبر 2020 - 20:09
الاستاذ هو الحائط القصير في قرارات هذه الحكومة .. يتعرض للاعتداءات الجسدية و النفسية و يشتغل دون حماية ناهيك عن ضروف الاشتغال في ظل هذه الجائحة دون توفير أبسط شروط الحماية و الوقاية .. أجركم عند الله ...
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29
3 - المعقول السبت 19 شتنبر 2020 - 20:13
اودي كلشي خاصوا يمشي عند طبيب نفسي لاافقيه و لااستاذ و لاتلميذ.
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-5
4 - bizarre السبت 19 شتنبر 2020 - 20:19
c'est normal que les enseignants soient agressés.Ils ont tout fait pour les rendre ridicules aux yeux de la société.c'est vraiment honteux,au moment où dans d'autres pays l'enseignant est respecté.
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4
5 - Nomade السبت 19 شتنبر 2020 - 20:23
من الطبيعي أن تتزايد الاعتداءات والاهانات على رجال ونساء التعليم، بما أن نماذج بشرية تحرض وتشجع على ذلك. وعلى سبيل المثال، هنا على هذه الجريدة المحترمة، نقرأ لأشخاص ك "معلم قديم" "السامرائي" "الفلالي" وغيرهم، نقرأ لهم تعاليق تتضمن محتوى مشين ومهين لرجال التربية. مثل هؤلاء يشجعون الحقد ضد من علموهم يوما كيف يكتبون. لكن، مع ذلك، يبقى المدرس والمدرسة رمزا للتضحية والنبل والإخلاص.
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6
6 - ملاحظ السبت 19 شتنبر 2020 - 20:24
للاسف الكثير من الأساتذة هم منتحلو الصفة وهذا ينطبق على المتعاقدين الذين يغتنمون اي فرصة للتهرب من أداء الواجب.
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-4
7 - مغربي السبت 19 شتنبر 2020 - 20:26
صراحة من العيب والعار أن يتعرض الأستاذ للعنف لابد من حماية الأطر التربوية وصون كرامتهم كمواطن مغربي أحترم جميع الأطر التربوية أشد الإحترام لما لهم من دور في تربية وتعليم وتوعية أبنائنا أرفع لهم القبعة...شكرا لأساتذتنا
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4
8 - ساخط السبت 19 شتنبر 2020 - 20:27
المرجو ان تحمونا منكم اولا من شططكم من ظلمكم من تفقيركم لنا من سباتكم وعدم التفاعل والاستجابة لنداءاتنا ومن تجميدكم وتاجيلكم لترقياتنا ومستحقاتنا وعيالنا انتم ياسادة من حطمتم ماتبقى من اعمارنا وفي اخرها صنعتم منا عبيدا اصبحنا نتوسل اليكم لتمدوا لنا شىء هو لنا ولاحق لكم في تاخيره بدريعة الوباء فالوباء على العالمين وغير مقتصر على رجال التعليم شيوخ راح منهم النصف الى دار البقاء احمونا من شططكم اولا
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1
9 - Khalid السبت 19 شتنبر 2020 - 20:32
أين نحن من قول الشاعر: قف للمعلم وفيه التبجيل
كاد المعلم أن يكون رسولا. هل وصل بنا الانحطاط إلى حد الإساءة جسديا ونفسيا للذين يفنون عمرهم من أجل إصلاح و إنقاذ فلدات أكبادنا و إنقاذهم من الضياع؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
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2
10 - الحقيقة... 22222222 السبت 19 شتنبر 2020 - 20:33
كنت علي يقين انا قول الحقيقة لن يعجب الاساتدة سألت بنت اخي شنو قريتو اليوم قالت لي من دخلنا وحنا انتفرج في تليفون ديل الاستادة في طيور الجنة من يحمي تلميد
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0
11 - مرحبا السبت 19 شتنبر 2020 - 20:35
جربوا الجهل إذن. فقد أعطى أكله. ومن علاماته التشرميل والتصويت مقابل الطعام والفساد بكل اجنحته
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12 - مواطن2 السبت 19 شتنبر 2020 - 20:37
الاستاذ موظف مهمته تعليم وتربية اولاد المواطنين.الاعتداءات لا تطال الاساتذة فقط بل كل مواطن قد يكون عرضة للاعتداء .ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تخصص الدولة الحماية لكل موظف. من المفروض ان يتميز الاستاذ برصيد معرفي يؤهله لحماية نفسه. علما بان ظاهرة الاعتداءات على الاساتذة ليست قديمة فقد وجدت مع تطور وسائل الاتصال بالاخص. الطفل صاحب ال7 سنوات حاليا يدرك امورا لم يكن يدركها رجل في سن ال30 او ال40 في الستينيات او السبعينيات من القرن الماضي.التكنولوجيا وفرت امورا كثيرة للجيل الحالي.البعض يستعملها للفائدة والبعض يستعملها للاساءة. وفي جميع الاحوال المطالبة بحماية رجال التعليم او غيرهم هي وهم لا يمكن تحقيقه.انها معركة الحياة.
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13 - حميد السبت 19 شتنبر 2020 - 20:43
الحماية للأطر الادارية والتربوية أمر لا مفر منه في إب الانحطاط الأخلاقي والقيمي الذي أضحى يسم المجتمع للأسف وتخلي الأسرة عن دورها في التربية. الآباء الفاشلون يعلقون فشلهم على المدرسة
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