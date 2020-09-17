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وزير الصحة: 1121 بؤرة وبائية بالمغرب .. والوضع تحت السيطرة

وزير الصحة: 1121 بؤرة وبائية بالمغرب .. والوضع تحت السيطرة
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:10

كشف خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أن عدد البؤر الوبائية المهنية والعائلية التي سجلها المغرب إلى غاية 16 شتنبر الجاري بلغ 1121 بؤرة؛ وهو ما يفسر الارتفاع الكبير لأعداد المصابين بفيروس "كورونا" في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مثول وزير الصحية، مساء اليوم الخميس، ضمن لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، لدراسة مواضيع تتعلق بالصفقات العمومية التي أبرمتها الوزارة في ظل الجائحة، وتطور الوضع الوبائي المقلق في الآونة الأخيرة، وكذا تداعيات البؤر الوبائية في بعض الضيعات الفلاحية والوحدات الإنتاجية والصناعية، ومدى تحفيز العاملين بقطاع الصحة، وكذا تقييم فترة الحجر الصحي.

وأكد وزير الصحة، في عرض قدمه أمام "نواب الأمة"، أن الوضع الوبائي في المغرب هو مقلق فعلاً؛ "لكنه لم يصل إلى مستوى الانفلات أو إلى درجة الضغط على قدرات منظومتنا الصحية الوطنية أو إلى استنزاف المجهودات التي تبذلها الأطقم الصحية بتفان".

وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الصحة وجميع المتدخلين يحاولون جاهدة السيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية لمحاصرة انتشار الفيروس، مضيفا أن "أغلب حالات الإصابة التي تسجل تبقى في معظمها حميدة وبدون أعراض، وهو ما يؤكده الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء بشكل يوازي أحيانا عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة".

وما يدل على التحكم في الوضعية الوبائية، حسب الوزير، هو "تسجيل استقرار نسبي لعدد الحالات المسجلة ببعض المناطق كجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد التدابير الصارمة المتخذة لمحاصرة البؤر بها".

مؤشر آخر على عدم خروج الوضع عن السيطرة يكمن، وفق الوزير خالد آيت الطالب، في الحالات الحرجة التي تبلغ إلى غاية أمس الأربعاء في حدود 261 حالة توجد منها 49 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أن مدة استقرار الحالة الوبائية تُعرف عادة بعدد الحالات الحرجة وليس بعدد الإصابات المسجلة، مشيرا إلى أن نسبة الإماتة المسجلة بالمغرب هي 1.8 في المائة، أي أقل من الصعيد العالمي التي تبلغ 3.4 في المائة.

معطيات وزارة الصحة كشفت أن 72 مؤسسة استشفائية اليوم قادرة على استقبال الحالات الحرجة، علما أن عدد أسِرَّة المستشفيات الجاهزة لاستقبال مرضى "كورونا" هو 13400 سرير.

وفي الوقت الذي سجل المغرب إلى غاية منتصف يونيو الماضي أقل من 8000 حالة "كورونا" ووفيات في حدود 200 دون تجاوز 60 حالة حرجة، فقد أوضح وزير الصحة أن شهر غشت لوحده سجل فيه المغرب 60 في المائة من جميع الحالات التي عرفتها بلادنا منذ ظهور الجائحة في الثاني من شهر مارس الماضي.

جدير بالذكر أن إجمالي حالات "كوفيد 19"، إلى غاية يوم أمس الأربعاء، يصل إلى 92016 حالة في المغرب، و1686 حالة وفاة ثم 72968 حالة شفاء من الفيروس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Fouad الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:21
اش من سيطرة لله يهديك مرة وضع مقلق مرة حنا في خطر مرجو من الله كريم أن يرأف بعباده الضعفاء ويرحم اموات المسلمين اجمعين
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107
2 - Hill الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:24
تمثيلية مرض وهمي اسمه كورونا لا تريد أن تنتهي. بلاروسيا الدولة الوحيدة التي رفضت الانصياع لمنظمة الصحة العالمية و تلقت رشوة ضخمة لكن رئيسها رفض فكان مصيره تدبير انقلاب ضده. الكمامات هي اخطر مرض لان البكتيريا التي يخرجها الفم خلال عملية التنفس و تبقى عالقة في المنامة تضعف المناعة و تؤدي إلى الموت البطيء. انشري يا هيسبريس
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32
3 - samir الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:27
و شهد شاهد من اهلها ارتفاع العدد البؤر العائلية في فترات الاخيرة والسبب هو احتفالات العيد االاضحى والدليل قبل العيد الاضحى كان عدد الوفيات بكورونا حوالي 300 ومباشرة بعد العيد ارتفعت الوفيات , الحكومة هي السبب في هذه االكارثة,فعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها في هذه الكارثة,
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29
4 - BOULEVARD de HAMID الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:34
للحد من انتشار الوباء لابد لكل مواطن أن يتحمل المسؤولية فنحن جميعا في سفينة واحدة. فاي تهاون أو استهتار يؤدي إلى إطالة الأزمة .وقليل من الانضباط يؤدي إلى نتائج مرضية. فعلى كل مواطن أن يحافظ على نفسه وعائلته وجيرانه ومدينته ووطنه بقليل من الصبر .
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11
5 - واطن صالح من ازغنغان الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:34
وتستمر معانات ساكنة مدينة ازغنغان والمناطق المجاورة لها بسبب عدم وجود طبيب رئيسي بالمركز الصحي الحضري بازغنغان ، حيث اصبحت معاناة المرضى في هذه المدينة في تضاعف عندما لايجدون الطبيب بالمركز الصحي اعلاه ، فيضطرون من اجل العلاج الى الانتقال الى الناظور و العيادات الخصوصية .. لذا يطالب السكان المتضررين من وزير الصحة التحرك الفوري من اجل تخصيص طبيب بالمركز اعلاه لتدبير علاج سكان ازغنغان والمناطق المجاورة . وفك العزلة عنهم كما يطالبون سرعة التجاوب معهم وتوفير طبيب يقوم بالعمل طيلة ايام الاسبوع ..ولكن لاحياة لمن تنادي ..
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19
6 - Nadori الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:36
على اي وضع للسيطرة تتحدث ايها الوزير ؟ الارقام في تصاعد يوميا والبنية الصحية ضعيفة وجد هشة والوضع يتجه الى الاسوأ والى كارثة انسانية لم يعرفها المغرب من قبل. فعوض ان تبني ا لدولة المستشفيات وتشجيع البحث العلمي ، بنت الكورنيشات وشجعت على تنضيم الحفلات والمهرجاتات و استقطاب الفنانين والراقصين والراقصات و ووو وانفقت الدولة اموالا من وراءها. اما الان فقد حان الوقت الى دفع الثمن والبكاء على الاطلال
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23
7 - هشام متسائل الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:41
"وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة الصحة وجميع المتدخلين يحاولون جاهدة السيطرة على الوضع بفعالية وجاهزية لمحاصرة انتشار الفيروس"

محاولة السيطرة ليست هي السيطرة بالفعل. إذن الوضع ليس تحت السيطرة.

"أغلب حالات الإصابة التي تسجل تبقى في معظمها حميدة وبدون أعراض، وهو ما يؤكده الارتفاع المهم في الأيام الأخيرة لحالات الشفاء بشكل يوازي أحيانا عدد الحالات المسجلة خلال 24 ساعة"

إذن لماذا لا تزالون تقيمون الدنيا ولا تقعدونها ؟
طلقوا عباد الله تسترزق على أولادها
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16
8 - شخص مر من هنا الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:47
دازت من احداية واحد العاىلة باينة جاية من البادية.دايرين شي كمامات كحلين ابلوسخ.ربي واش كاين شي كورونا اكبر من هاديك البكثيرية اللي كتخرج من فم اسنانوا امسوسين اوكتلسق افكمامة موسخة.مازال غادي يخرج شي فيروس فالمغرب اخطر من كورونا غادي ايسوق ازمر كامل.
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9 - driss الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:49
تحية لصاحب التعليق التاني . كلام صحيح مية في المية.
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10 - هشام متسائل الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:49
13400 سرير ؟؟؟!!!
واخا
قل لنا السيد الوزير شحال من سرير ديال الإنعاش عندنا ؟

التلاعب بالأرقام وبالكلمات...
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11 - رقم 2 الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:50
الى رقم 2 سؤالي لمادا الأطباء في العمليات الجراحية يضعون الكمامات ؟واظن انك لاتحب طبيب ينظف اسنانك بدون كمامات.
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5
12 - ف.ع الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:51
السلآم عليكم Monsieur le Ministre لماذا في المغرب ما زلتم تعتمدون على التنفس الاصطناعي الاختراقي ما يزيد في عدد الوفيات مع العلم ان كل الدول المتقدمة تقوم بحقن المرضى (الحالات الحرجة) بحقن ضد تختر الدم ولم تعد تعتمد الاختراق "l'intubation "
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13
13 - أنفيونزا موسمية الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:59
هل تعلم أن انفلونزا الموسمية تقتل سنويا حوالي مليون شخص رغم وجود لقاح إذن كفى تهويلا فكرونا اصبحت كانفيونزا الموسمية نعم الفيروس أكثر آنتشار ولكن اقل فتكا وسيصبح انفليونزا الموسمية ويحب التعايش معه في إنتظار تلقيح..
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6
14 - HASSAN الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:02
استدعي الوزير للتحقيق في الصفقات فإذا به يشرح لنا الحالة الوبائية فقط فمذا تعني جلسة تحقيقات لنواب الامة ؟
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