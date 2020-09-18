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الرئيسية | مجتمع | موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي"

موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي"

موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي"
هسبريس- عبد الإله شبل (صور: أيوب اجوادي)
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:00

وصف الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، حكومة سعد الدين العثماني بكونها "حكومة الباطرونا"؛ وذلك عقب إحالتها لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب، قصد مناقشته والمصادقة عليه، قبل أن تسحبه بعد تعبير المركزيات النقابية عن احتجاجها على هذه الخطوة.

وأوضح موخاريق، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة برغبتها في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المذكور دون التشاور مع المركزيات النقابية تبرهن على أنها تخدم "الباطرونا" وليست حكومة لكل الطبقات المغربية.

وشدد المتحدث نفسه على أن "الباطرونا" "يريدون الكل، إعانات مادية، إعفاءات ضريبية، والتملص من التصريح بالعمال بالضمان الاجتماعي، والتهرب من الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور... وبالطبع، يريدون تكبيل الطبقة المغربية"، لذلك يضيف: "هذه حكومة "الباطرونا".. وكما قلنا في بلاغنا، فهي حكومة لكل المغاربة وليست لشريحة واحدة وهي "الباطرونا"".

وتابع زعيم أكبر النقابات بالمغرب تمثيلية: "نحن نريد المقاولة المغربية أن تزدهر؛ لكن ليس على حساب الأجراء البسطاء، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يطردون فيها، وأرباب العمل يطبقون قانون الغاب".

وعبّر موخاريق عن استغرابه لإقدام حكومة العثماني على إحالة مشروع القانون في هذه الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أن الحكومة ملزمة أن تضع ضمن أولوياتها حاليا "قوانين للحفاظ على مناصب الشغل، ولخلق تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين زُج بهم للشارع دون تعويض.. ولذا، فالحكومة كان من الواجب عليها أن تأتي بمشروع من هذا الحجم لتخفيف الأزمة عليهم".

وأضاف: "كان عليها أن تستجيب لنداء الملك الأخير لفتح ورش كبير حول التنمية الاجتماعية والتغطية الصحية، باستشارة مع الفرقاء الاجتماعيين؛ لكنها طلعت علينا بهذا المشروع وفِي هذه الظرفية الحرجة".

"من ناحية المنهجية، كنّا قد وقعنا مع الحكومة اتفاق 25 أبريل 2019، كان من محاوره التفاوض والتشاور على مثل هذا القانون قبل إحالته على البرلمان"، يقول موخاريق ثم يضيف: "وبالتالي فهي قد أخلت بالتزاماتها والعثماني لم يف بالتزاماته وتعهداته المكتوبة".

ووصف الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل هذا المشروع بـ"التكبيلي لحق الإضراب الذي هو حق دستوري"، مؤكدا أن "هذا القانون التنظيمي يجب أن يأتي لتنظيم هذا الحق الدستوري، ولحماية ممارسته وضمان ممارسته وحماية الممثلين النقابيين من الشطط وليس لتكبيله حتى يصير استعماله مستحيلا".

وكانت الحكومة قد أحالت على مجلس النواب مشروع القانون التنظيمي المذكور، بالرغم من انشغال الجميع بالظرفية الوبائية؛ غير أن احتجاج النقابات دفعها إلى سحبه من جديد، لتشرع في جلسات مفاوضات بدءا من الغد الجمعة، حيث سيلتقي وزير الشغل والإدماج المهني ممثلين عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل في انتظار لقائه بباقي الأطراف للتشاور حول هذا المشروع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - مصطفى كارطيكا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:06
على سلامتك ملي عرفتي بلي العثماني يخدم فقط مصالح البطارونا والحيتان الكبار الي مسيطرين في البلاد
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2 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:09
سي موخاريق، انتم من تخدمون طوال هده السنين ؟
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3 - bouzebbal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:14
الله يهدي إخواننا المسؤولين النقابيين حتى يفقهوا أن جُل الشعب فَطِنَ مسرحياتِهم و عقداتِهِم المُوقَّعة مع الباطرونا نفسُهم الذي يتظاهر سي موخاريق و أصحابه أنهم يُواجهونها من جِهةٍ و معَ الداخلية من جهةٍ أخرى .
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4 - عبدالله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:18
سبحان الله ظهر السيد مخاريق ليتحدث عن الطبقة المطحونة وما ذالك الى لغاية في نفس يعقوب .اكبر خطر هو انت ونالنقابات الاسترزاقية على ظهور العامل البسيط. انشري ياهسبريس
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5 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:19
الحكومة والنقابات في كفة واحدة تتذكرون يوم ان سحبتم البساط من تحت ارجل المعلم والاستاذ عند إفلاس صندوق التقاعد حيث الحكومة رفعت من سن التقاعد ومن الضريبة والاقتطاع من الأجرة لمدة ثلات سنوات لم نعد نثق في احد لا حكومة ولا نقابة نثق في الله الذي يتولاكم ويأتي اليوم الذي يساوينا معكم ( الموت)
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6 - ismail الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:19
حسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة
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7 - Karim الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:21
السي موخاريق انت لا تمثلنا ولا نريد ان نسمع او نقرأ اراءك. نرجوك ان تصمت وان تترك مكانك للشباب المتمرس الذي يستطيع القيام بعمله على احسن حال
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8 - سعيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:24
السيد موخاريق عدو الطبقة العاملة بتحالفه مع المخزن والباطرونا ضد مصلحة العمال، فدمر ماتبقى من كفاحية الاتحاد المغربي للشغل واصبح يصرب تيارا باخر داخل النقابة ليبقى في الأمانة رغم انتهاء الولاية الأولى والثانية. ننتظر قانون النقابات ليقطع مع الديناصورات النقابية وينهي البيروقراطية المستشرية في الاتحاد وفي باقي المركزيات.
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9 - Abdouuuu الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:27
لا داعي للكذب علينا..
فقد عرفناكم .. كلكم متفقون على تفقير هذا الشعب والاستغناء على حسابه..
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10 - موغرابي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:29
الحكومة تخدم الباطرونا و للنقابات تخدم الباطرونا و نحن تركتونا لكورونا ديناكم لله هو اللي ياخد لينا حقنا
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11 - مواطن غيور1 الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:34
السلام عليكم
الحكومة من كثرة حبها للشعب ارتأت إخراج قوانين في فترة الطوارء الصحية، من قبيل قانون الكمامة و قانون الفيس بوك.... و آخرها قانون الإضراب.
هدا القانون هو لفائدة اصحاب الشكارة و المستثمرين الأجانب خصوصا الأجانب، ليس حبا في الشعب و لاكن في أصحاب الشكارة.
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12 - medtg الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:36
هذا الوضع وصلنا إليه بتواطئكم انت وامثالك من قياديي النقابات والأحزاب السياسيين. كلكم مشاركون في ماسي العمال وتغول اصحاب المال
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13 - إقبال مراكش الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:39
تطبيق مدونة الشغل ومحاسبة المقاولات التي لا تحترم القانون هي الاولوية من أجل نهوض بالاقتصاد وليس تكميم أفواه الطبقة العاملة بقانون لا فائدة منه إلا إرضاء الباطرونا.
تحية نضالية لجميع الغيورين على الطبقة العاملة
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14 - Mohamed El mosbahi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:42
قانون الشغل الذي لا يعطيك العيش الكريم ويضمن لك العيش اليومي ،ويعطيك ثمن الكراء وفتورة الماء والكهرباء والواجب الشهري للمدرسة والعطلة السنوية ومنح التطبيب من الاحسن أن لا يكون
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15 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:42
زعما النقابات مظفرينه
كلهم في الهوى سوى
والمواطن ربي معاه
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16 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:45
هل لازال للنقابات والاحزاب دور ضياع للوقت واستفادة مز المال العام لا غير اىمناصب توزع الريع .نريد قانون الاضراب والنقابات المتقاعد يمتل المتقاعد والنشيطين يمتلون النشيطين ومو ضبط السجن لانه ارتكب مخالفة جرمية .المهم طبقت لضرابات تظ اقتطاعات في حين ان قانون الاضراب لا يقتطع للمضرب ان استوفى الحوار والادارة لم تلبي المطالب المشروعة خد متلا اين ترقية ص0ضخ و ص0ضح و2019 الان وجب التفكير في 2020 هدا في التكوين المهني اي نضال يتكلمون عليه لمادا لم يشارك موظفوا التكوين في مؤسسة محمد السادس ولهم الحق ج ة قلم مز المدير العام .اي نضال واين سيدهب ابناء الشعب الفقراء ان لم يدهبوا الى الةكوين المهني وعدد المقاعد تنقص سنة بعد سنة اين مجلس التكوين لقد هرمنا
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17 - مراد ***** الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:46
و الله ياسي موخاريق الا انتم ونقاباتكم و الحكومة تقومون بتكبيل المواطن و الموظف . الزيادة في سن التقاعد الزيادة في اقتطاع التقاعد الزيادة في اقتطاع كنوبس اين كنتم . و الله انكم لمسؤولون امام الله و المواطن يوم لا ينفع مال و لا بنون . افعلوا ما شئتم
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18 - محام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:47
الإضراب حق دستوري بموجب دستور 2011، و بموجب المواثيق الدولية ذات الصلة، و ماأقدمت عليه حكومة بنكيران و العثماني لاحقا من اقتطاع لأجور المضربين يتعارض و يخرق كليا هذه القوانين لأن الإضراب يعتبرا شكلا من أشكال التعبير السلمي على المشاكل و التظلمات التي يعاني منها الأجير سواء من رب العمل أو أو من القوانين و المراسيم المجحفة التي يعاني منها الموظف، كتسوية وضعية حاملي الشهادات بالوظيفة العمومية و الجماعات الترابية، والذي تم الالتفاف عليه من طرف حكومة بنكيران بدعوى إجراء المباراة و التي لم يتم الإعلان عنها منذ حوالي 10 سنوات، و بالتالي فمن حق المتضررين الذين أغلبهم شارف على التقاعد رفع دعاوى قضائية ضد حكومتي بنكيران و العثماني لخرقها مرسوم إجراء المباراة في حينها وتعويض المتضررين و كذا تعويض الاقتطاعات التي تعرض لها المضربون في عهديهما لخرقها الحق الدستوري لممارسة الإضراب.
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19 - York الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:47
الطبقة الشغيلة تم طحنها. حقوق وأجور في مهب الريح. نعيش أوضاع فرنسا القرن 18 .اي قبل الثورة .الحق يؤخذ ولا يعطى. امامنا سنين من العذاب والاضطهاد قبل بزوغ شمس الحرية والتحرر من الفساد والعبودية والظلم الاستبدادي.
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20 - spouki الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:49
فعلا الحكومة تخدم الباطرونا لأن امثالك من الباطرونا ويدافعون على الحكومة!!
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21 - بوحاطي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:53
كلكم بحال بحال لا فرق بينكم تقسمونا الكعكة بينكم و يبقى المواطن البسيط تحت ارجلكم لكن الله يمهل و لا يهمل
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22 - سعيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:54
موخاريق هذا منذ ما اتذكر وهو في منصبه.. لا أحد زحزحه...
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23 - Adam الجمعة 18 شتنبر 2020 - 09:56
والنقابات بدورها متواطءة مع الدولة العميقة وتسترزق من عملها النضالي
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