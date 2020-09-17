المغرب يسجِّل 2488 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:09
|13:27
|16:52
|19:36
|20:51
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- العثماني يلاقي أحزابا ويتفادى "السطو" على اختصاصات الداخلية
- أمن سلا يوقف متورطين في تزوير وصفات طبية
- مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية
- زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة
- فضاء سيدي مومن
"التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)
أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)
- قضية "الحاج ثابت" .. هكذا أعْدمَ الرّأي العام أشهر "كوميسير" بالمغرب - (86)
- تمويل أوروبي يدعم منظومة الفلاحة في المغرب بـ2 مليار درهم - (76)
- هل دخل المغرب إلى مرحلة "الخطر" في مواجهة فيروس "كورونا"؟ - (69)
- "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة - (67)
- رصيف الصحافة: نزلاء سجن طنجة يستقبلون قاتل عدنان بالصراخ - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 2488 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 94504 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1714 حالة.
وتم التأكد من 1962 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 74930.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.