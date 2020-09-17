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المغرب يسجِّل 2488 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 2488 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:25

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 94504 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2224010 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 1714 حالة.

وتم التأكد من 1962 حالة شفاء إضافية؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 74930.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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