ارتفاع لافت لإصابات "كورونا" في عدة مدن .. ووفاة 28 شخصاً

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في مقابل تعافي 1962 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية؛ فيما تراجع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 260، منها 44 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتواصل جهة الدار البيضاء سطات تسجيل أكبر عدد في الإصابات اليومية بـ932 حالة؛ منها 728 بالبيضاء، و54 بمديونة، و36 بالنواصر، و32 بسطات، و29 بالمحمدية، و26 ببرشيد، و15 بالجديدة، و7 ببن سليمان، و5 بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة أفرزت 289 حالة؛ منها 133 بالقنيطرة، و59 بسلا، و47 بالصخيرات تمارة، و36 بالرباط، و14 بالخميسات.

أما جهة مراكش آسفي، فقد سجلت 311 حالة إصابة؛ منها 197 بمراكش، و50 بقلعة السراغنة، و20 بالحوز، و18 بالصويرة، و17 باليوسفية، و9 بالرحامنة.

جهة سوس ماسة سجلت 354 حالة؛ منها 163 بأكادير إدوتنان، و157 بإنزكان آيت ملول، و13 في كل من اشتوكة آيت بها وتارودانت، و8 بطاطا.

كما سجلت 116 في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 45 بالفقيه بنصالح، و26 ببني ملال، و24 بخريبكة، و21 بخنيفرة.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فسجلت 117 حالة؛ منها 37 بطنجة أصيلة، و33 بتطوان، و18 بالمضيق الفنيدق، و17 بالعرائش، و11 بالحسيمة، وحالة بالفحص أنجرة.

وأفرزت جهة درعة تافيلالت 204 حالات؛ منها 93 بالرشيدية، و68 بميدلت، و35 بتنغير، و4 في كل من ورزازات وزاكورة.

جهة الشرق نالت 57 حالة؛ منها 39 بوجدة أنكاد، و7 بجرسيف، و5 بتارودانت، و4 بفجيج، وحالتان بجرادة.

أما جهة فاس مكناس، فسجلت 72 حالة؛ منها 23 في كل من مكناس وتازة، و8 بإفران، و4 بصفرو، و3 بالحاجب.

جهة الداخلة وادي الذهب سجلت 14 حالة بوادي الذهب، ثم 8 حالات في العيون الساقية الحمراء بالعيون، و14 حالة في كلميم واد نون بكلميم.

التوزيع الجغرافي للـ28 حالة وفاة الجديدة سجل في كل من الدار البيضاء بـ6 وفيات، ثم 4 وفيات بمراكش، و3 في كل من قلعة السراغنة والرشيدية، ثم حالتي وفاة في كل من خريبكة وفاس، وحالة وفاة واحدة في كل من سطات وسلا وشيشاوة وبني ملال وتطوان وتنغير ووجدة أنجاد ووادي الذهب.