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الوزير عزيز الرباح يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:37
أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مساء اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا".
وقال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا".
وكانت زوجة الرباح، تأكدت إصابتها بالفيروس في وقت سابق من اليوم الخميس، وهو ما استدعى نقل زوجها، الذي ظهرت عليه أعراض مرضية، إلى المستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
1 - مرتدا المغربي الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:46
الله يشفيه ويحفظه لعائلته الصغيرة والكبيرة
2 - علاء الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:48
الله يشافيه او يشافي جميع المسلمين. راه كيبان لي انا او نتا يمكن تكون دازت فينا هاد كورونا او ما جايبين خبار .
3 - الحقيقة الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:48
السيد الوزير المحترم عنده كل الظروف والإمكانيات المهيئة ورغم ذلك أصيب بكورونا. ماذا عن المواطن الذي ليس له إلا رحمة الله.
تعليق غير لائق
101
4 - nour الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:49
اللهم اشفيه واشف جميع المغاربة من هذا الوباء واشف الناس اجمعين .
5 - faouzi الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:51
ما يحز في النفس عبار ثم نقله الى مستشفى عسكري و ولاد شعب مالهم، على كل حال اللهم اشفه شفاء لا يغادره سقما
6 - Observateur الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:52
نتمنى له ولزوجته الشفاء العاجل, ولكل المغاربة والمقيمين في بلدنا
7 - ملكي حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:53
الله يشفيك ويعافيك ايها المخضرم وعائلتك وجميع مرضى المسلمين آمين
تعليق غير لائق
-18
8 - القدامي الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:54
اللهم شافي وعافي جميع اخراننا المرضى واحفض مغربنا الحبيب
9 - ااحجاج الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:55
اللهم اشفي كل مريض ونجي بلادك وعبادك من كل داء وارفع هذا الوباء على جميع خلقك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء.
10 - خالد الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:56
الوزير ينقل الى المستشفى العسكري على وجه السرعة بينما المواطن متيردوش عليه فالتلفون
11 - حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:58
نقل إلى المستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال!!!! لك الله ايها المواطن البسيط
12 - Amnay الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:58
واحد ينقل على وجه الاستعجال الى المستشفى بمجرد ظهور الأعراض، وآخرون ينتظرون بالأيام والاسابيع رغم تدهور حالتهم!!! كلها وزهرو.... أرجو الشفاء للجميع.
13 - مغربي الخميس 17 شتنبر 2020 - 20:59
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هد الناس دغيا تتخرج ليهم النتيجة اختي من يوم السبت لإزالة تنتضر النتيجة
14 - عبدالحي الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:00
تم التأكد من إصابة الرباح بفيروس كورونا وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط،كما تمت إصابة بعض المواطنين واعطيت لهم وصفة طبية عبارة عن دواء الكلوروكين ودوليبران وتم عزلهم في الحجر الصحي المنزلي.
16 - HASSAN الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:01
عزيز الرباح كباقي المواطنين المغاربة فهو محضوض نقل على عجل الى المستشفى العسكري اما المواطنون من الدرجة الثانية ولو انهم مصابون ملوا من الانتظار اجراء التحليلة ولا يسٱل عنهم اي مسؤول فعافى الله الجميع
17 - Mbarak الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:01
عزيز الرباح بسرعة فائقة الى المستشفى العسكري وإجراءات وتدابير على وجه السرعة....
المواطن العادي سيييييير تموت
المواطن العادي سيييييير تموت
18 - مسمار جحا الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:04
هل هو تضليل من الهروب من المحاسبة نتيجة لتبذير المال العام في تنصيب سمكتين بمدار حضري بمدينة القنيطرة أو فعلا هو مريض؟؟ إذا كان مريض ندعوا له و لزوجته بالشفاء العاجل + في جميع الاحوال يجب محاسبته في تبذير المال العام في أمور تافهة و في ظروف صعبة تعيشها البلاد بسبب الفيروس.. يعلم الله شحال ميزانية دوك جوج سردينات،، يجب فتح تحقيق في الامر و السلام.
19 - بلاد الخلعة الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:04
كل الظروف مهيأ له لك الله يا مواطن العادي
20 - immad الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:05
اللهم اشفه...السيد الوزير المحترم رجل قانون بامتياز ويحترم قانون الطوارئ ويقوم بجميع الاحتياطات المطلوبة ومع ذلك اصيب !! العيب ليس فينا بل في الفيروس الشيطاني الذي ينتشر بطريقة غير مفهومة .....اللهم ارفع عنا البلاء والوباء.
21 - عبد الله الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:05
هيا سي الرباح ندخلوه ف خانة المواطنين لي كاتكولو عليهم متهورين أو ماكايديروش الإحتياطات اللازمة أوماكايلبسوش الكمامة ؟؟ اتقوا الله في هدا الشعب المغلوب على أمره فهناك يوم إسمه يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
22 - فاعل خير الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:08
ستنضاف البؤر الوزاررية للبؤر الصناعية و السياحية و العائلية و الشبه عائلية
23 - Ahmed الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:08
الله إشفيه
هنا في المانيا عادي كان كرنا مكيناش
لكن هنا يحترمون القانون مزيان
هنا في المانيا عادي كان كرنا مكيناش
لكن هنا يحترمون القانون مزيان
24 - صالح يوسف الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:10
انت تقولن بان كرونا كوجودة كتمرضو بيها ونحن الفقراء المتاعس ننفيها وما كتجيناش عجيب امرها تخاف منها وتحتاط تجيك ولو كنتم في بروج مشيدة تخرج متهور بدون حد ادنى من الاحتياط والله ماتجيك حتى المرض فيه الوجهيات
25 - محمد الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:11
هذا هو المرض الذي لايفرق لا مابين الوزير ولا ساءق الحمير مرض نزبه ومعقول يكره الميز ولا يحب الرشوة ويعطي لكل حقا حقه ولايظلم احدا ولايستشير انما يطير كي يريح مصابوه على السرير ليجعل منه اسير لياتي قضاء الله المحتوم اما يبقى او يسير دعاؤنا سيرفع البلاء عاجلا ام اجلا تحياتي
26 - جميل الأمزون الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:15
سعداتو نقل إلى المستشفى للعلاج. أما نحن لا مكان لنا للعلاج . لماذا لم ترسلوه للبيت وتعطوه الأدوية كساءر الشعب . له الملايين ويعالج في المستشفى يا للعجب.
27 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:15
ماهو السبب الدي يدفع المسؤولين الكبار في مغربنا ألحبيب إلى التباهي والافتخار بالوباء والكل يعلم أن جميع المنتخبين على اختلاف اصنافهم بعيدون كل البعد عن الاحتكاك بالمواطنين المدنيين وهم دايما تحت العناية ومزودين بالمواد الضرورية الخاصة بالتعقيم سواء في البيوت والإدارة.
28 - youssef112 الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:17
من مغربي مقيم في المغرب اتمنى لي سيد الوزير الشفاء العاجل
30 - عبودي القنيطرة الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:20
الله يشافيه ويعافيه هو وأسرته المحترمة وجميع المسلمين آمين يارب العالمين. الوزير الرباح ذو الأخلاق العالية والوطنية المتفانية. رجل المناسب في المكان المناسب الله يعاونك. ويسر خطاك ولكم التوفيق إن شاء الله.
31 - حسن ويسلان الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:23
هذاك راه وزير آسي. راه مسؤول على قطاع قدو قداش. وتايدبر ملفات واهلي شحال ثقيلة.عاش من عرف قدره.خليونا من ديك الهضرة ديال البعكاكة واخا حنا حنا ݣاع بشر راه شي أحسن من شي وكاين اللي موتو أحسن من حياتو وكاين اللي موتو خسارة للبلاد والعبادة .
32 - %%%%% الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:25
quand c est des citoyens normaux vous dîtes qu ils ne respectent pas les normes et il faut les amendé et quand c un haut fonctionnaire de l état vous compatissez et vous devenez gentille et vous demandez de ces nouvelles. un peuple scysofrene et surtout hypochlorite . .c un virus qui ne fait pas de différence entre une personne lambda et rabah . on y passera tous que vous le vouliez ou non confiner ou pas
33 - %%%% الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:28
quand c rabah ou d'en ben flen lah yachef et quand c le peuple c des gens qui ne respectent pas les normes . allez voir un psy tous
34 - عبد العزيز تكرومت الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:30
اللهم اشفهما وعافهما واصرف عنهما الوباء والبلاء
آمين
آمين
35 - hassia الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:31
Tres simple,il est ministre Mais pas immun
36 - حسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:31
الكلام كثير و السكوت أفضل.....! المهم، اللهم إشف المصابين و إرفع عنا هاذا الوباء و الخبث
37 - متتبع عربي الخميس 17 شتنبر 2020 - 21:33
تم نقله إلى المستشفى العسكري بينما أبناء الشعب عليهم التداوي في بيوتهم ......
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