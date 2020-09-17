الوزير عزيز الرباح يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

هسبريس من الرباط

أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مساء اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا".

وقال وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكد بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا".

وكانت زوجة الرباح، تأكدت إصابتها بالفيروس في وقت سابق من اليوم الخميس، وهو ما استدعى نقل زوجها، الذي ظهرت عليه أعراض مرضية، إلى المستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له.