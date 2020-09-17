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كُتّاب وآراء
مقرب من الرباح: ابنة الوزير لم تنقل عدوى "كورونا"
نفى مصدر مقرب من عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، تسبب نجلة الوزير في نشر فيروس كورونا المستجد وسط أفراد الأسرة، مؤكدا أن ذلك غير صحيح بالمرة.
وشدد المتحدث على أن عفاف، ابنة الوزير عزيز الرباح، لم تغادر كندا منذ سنة، ولم تلج التراب الوطني، مستغربا الأخبار التي أوردت أنها هي من تسببت في نقل العدوى إلى والديها.
وقد أعلن عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مساء اليوم الخميس، إصابته بفيروس "كورونا المستجد"، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقال الوزير: "لكل من يسأل عن أحوالي الصحية لقد تأكدت بعد التحليلات التي أجريتها اليوم إصابتي بفيروس كورونا".
وكانت زوجة الرباح تأكدت إصابتها بالفيروس في وقت سابق من اليوم الخميس، وهو ما استدعى نقل زوجها، الذي ظهرت عليه أعراض مرضية، إلى المستشفى العسكري بالرباط على وجه الاستعجال من أجل إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة له.